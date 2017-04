Apr 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8086.50 NSE 34498.10 ============= TOTAL 42584.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 106.5000 8.0800 3.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 104.6800 8.2600 17.50 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 20-May-99 100.0000 12.0900 0.50 INE916D079I9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 11.05% 30-May-14 100.1577 9.3800 250.00 INE121A07FP0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 10.77% 22-Jul-14 100.1310 9.4600 250.00 INE202B08769 TATA SONS LTD 12.05% 12-Aug-14 100.0000 0.0000 3.00 INE043D08DG2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 10-May-15 98.7110 9.4500 50.00 INE115A07882 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.28% 29-Jun-15 98.3753 9.7000 50.00 INE224P07013 KUMAR BUILDERS MUMBAI REALTY PVT 18.00% 01-Jul-15 100.0000 - 8.20 INE756I07266 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 03-Jun-16 97.4695 9.8300 150.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 99.6959 9.7800 50.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 102.1500 0.0000 5.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.9444 9.5300 2000.00 INE621H07017 RELIGARE ENTERPRISES 14.00% 30-Jun-17 100.8602 - 1000.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.9661 9.5900 200.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-17 98.9013 9.5900 100.00 INE752E07ID4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-18 99.8622 9.6700 50.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 104.4500 11.3700 0.50 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.0735 9.7600 250.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.3500 9.6800 127.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 95.8277 9.5700 250.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.4164 9.7500 150.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.5058 9.7500 100.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 66.5300 0.0000 3.00 INE043D08DJ6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.65% 24-May-20 94.7327 9.8300 50.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 101.2600 8.2100 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.2500 3.6400 9.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 99.7461 9.7000 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.6500 9.8400 2700.00 INE494M09072 IFCI FACTORS LIMITED 10.24% 17-May-23 101.2500 10.0200 1.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LIMITED 11.90% 27-Mar-24 107.7500 10.6000 40.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 98.8351 9.6600 70.60 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 101.7047 8.3700 35.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 102.7700 8.1800 7.20 INE202B08744 NATIONAL HOUSING BANK 12.75% 24-Mar-29 100.2500 12.7000 1.00 NSE === INE136E07JK3 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Apr-14 123.2900 - 81.80 INE136E07JK3 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Apr-14 123.4100 12.0100 81.80 INE136E07JJ5 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Apr-14 109.7300 - 16.00 INE136E07JJ5 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Apr-14 109.8580 12.0000 16.00 INE306N07104 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 12-May-14 120.6609 9.0000 200.00 INE306N07112 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 14-May-14 120.5696 9.0000 300.00 INE916D079I9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 11.05% 30-May-14 100.1577 9.0001 250.00 INE121A07FM7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN - 11-Jun-14 100.1310 9.1000 250.00 INE660A07FO0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.29% 08-Jul-14 99.9923 9.9286 50.00 INE001A07LC0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 17-Jul-14 108.7542 9.7662 2000.00 INE001A07LC0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 17-Jul-14 108.7542 9.4300 2000.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 99.8539 9.7511 1530.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 99.8539 9.4300 1530.00 INE721A07DK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 30-Jul-14 99.8287 9.9909 50.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.5807 9.6915 61.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.5807 9.3898 61.00 INE774D07HM3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 25-Nov-14 94.3384 9.6075 5.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.8571 9.3749 10.00 INE916DA7BO3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.88% 06-Apr-15 99.9199 9.9700 10.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9373 9.5000 850.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.9379 9.5000 250.00 INE306N07047 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 04-May-15 120.3115 9.8549 45.00 INE043D08DG2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 10-May-15 98.7110 9.4500 50.00 INE306N07724 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 21-May-15 100.0428 8.8100 1000.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 100.0447 9.4049 5.00 INE306N07245 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.15% 19-Jun-15 100.0858 10.0000 50.00 INE306N07245 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.15% 19-Jun-15 100.0858 10.0000 50.00 INE115A07882 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.28% 29-Jun-15 98.3753 9.7000 50.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.41% 16-Jul-15 99.8527 9.3500 1000.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.41% 16-Jul-15 99.8527 9.4687 500.00 INE895D08527 TATA SONS LIMITED 9.67% 31-Aug-15 99.7541 9.7800 44.00 INE115A07EX9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 27-Jan-16 99.7373 9.7200 500.00 INE115A07EX9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 27-Jan-16 99.7373 9.7200 500.00 INE776K07021 LANDS END PROPERTIES PVT. LTD. 0.00% 13-Feb-16 110.9789 10.3600 120.00 INE115A07ET7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.74% 16-Mar-16 99.9414 9.7800 15.00 INE756I07266 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 03-Jun-16 97.4695 9.8700 150.00 INE721A07GK6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.72% 24-Sep-16 100.2914 10.5149 20.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 99.9285 9.7200 450.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.0420 9.5700 97.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.0420 9.5700 50.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 99.6968 9.7800 187.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.2773 9.5500 200.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.2773 9.5500 200.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 99.9400 9.5282 100.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.9444 9.5500 2000.00 INE053F09EM0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.81% 07-Jun-17 101.6474 9.4039 50.00 INE621H07017 RELIGARE ENTERPRISES 14.00% 30-Jun-17 100.8802 - 2000.00 INE523E07905 L T FINANCE LTD 10-Jul-17 99.9898 9.8914 1000.00 INE261Q07013 WADHWA RESIDENCY PVT LTD 12.00% 11-Jul-17 100.0000 12.0000 3.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.9661 9.5800 200.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-17 98.9013 9.5800 100.00 INE694C08039 LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.40% 10-Feb-18 101.5100 11.3500 60.00 INE261F09IE7 NABARD 8.72% 19-Feb-18 99.9343 8.7346 250.00 INE261F09IE7 NABARD 8.72% 19-Feb-18 99.9343 9.2500 250.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 97.5500 11.2900 28.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.3317 8.2747 750.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.3317 9.2750 750.00 INE752E07ID4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-18 99.8622 9.6600 50.00 INE134E08AY6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.85% 11-Aug-18 103.4973 9.7800 50.00 INE134E08AY6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.85% 11-Aug-18 103.4973 9.7800 50.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 103.5254 9.7732 50.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 103.5254 9.7800 50.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 103.6779 9.7828 150.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 103.6779 9.7800 150.00 INE866I08147 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.75% 17-Sep-18 102.0000 12.8500 0.60 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 103.0000 12.5300 0.40 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.0735 9.7500 427.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.1087 9.7399 50.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.0900 9.7500 800.00 INE002A07726 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 10.75% 08-Dec-18 103.3548 9.7800 100.00 INE002A07726 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 10.75% 08-Dec-18 103.3548 9.7800 100.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.4164 9.7400 152.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 99.5058 9.7400 150.00 INE872A07SN6 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.55% 11-Feb-19 100.0000 11.4700 3.00 INE514E08DN6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.62% 14-Feb-19 99.6205 9.7000 50.00 INE514E08DN6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.62% 14-Feb-19 99.6205 9.7000 50.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 100.2439 9.5303 90.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 100.3400 10.4100 0.50 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 100.4900 10.7532 1.00 INE043D08DJ6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.65% 24-May-20 94.7327 9.8200 50.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 97.6500 9.6558 4.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 99.0600 9.6500 1.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 99.7461 9.7000 100.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 106.7800 9.4152 40.00 INE528G08204 YES BANK LIMITED 10.20% 28-Oct-21 100.1300 10.1500 2.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.6500 9.8200 4692.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.6000 9.8215 1400.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 96.8744 10.1500 150.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 96.8744 10.1500 150.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 95.7047 9.6300 500.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 94.9030 9.6332 400.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.6100 9.7500 9.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.9300 10.1000 30.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 99.5800 9.5200 100.00 INE756I08066 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.19% 18-Mar-24 101.0000 10.0100 9.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LIMITED 11.90% 27-Mar-24 107.7500 10.7500 110.00 INE695F09458 ANDHRA PRADESH STATE FINANCIAL 9.85% 28-Mar-24 99.7000 10.1400 50.00 INE202B07AD3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.70% 28-Mar-24 101.7300 10.4000 15.00 INE514E08DP1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 04-Apr-24 100.0000 - 500.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 99.6800 9.5700 16.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.5130 9.5800 8.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED SR-58(B) 9.90% 05-Nov-27 104.7173 9.2550 250.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.60% 25-Feb-28 98.8400 9.7400 30.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.9622 9.4550 250.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 95.9219 9.4400 250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 94.3900 9.6794 11.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.5723 9.2800 250.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 100.1000 8.5300 10.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 100.9264 8.3800 100.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 101.5317 8.4400 10.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 103.7825 8.3500 50.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange