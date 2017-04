Apr 15 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11326.10 NSE 23962.00 ============= TOTAL 35288.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07KQ2 HDFC LTD - 05-Dec-14 99.9847 9.3100 2500.00 INE895D08386 TATA SONS LTD 9.84% 08-Dec-14 99.9126 9.8100 290.00 INE001A07MJ3 HDFC LTD 9.70% 20-Jan-16 99.8418 9.7500 550.00 INE043D07EF4 IDFC LTD 9.15% 19-Feb-16 99.2195 9.6000 70.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 97.2591 9.6000 70.00 INE261F09II8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 8.95% 07-Mar-16 99.0250 9.5100 9.00 INE556F09395 SIDBI 9.13% 11-Mar-16 100.0096 9.1100 750.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.85% 14-Mar-16 97.4924 9.3000 520.00 INE001A07MM7 HDFC LTD 9.72% 25-Mar-16 99.9016 9.7600 68.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 10.75% 24-Oct-16 100.7500 10.3400 4.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LTD 13.00% 12-Jan-17 100.0000 12.9300 1.00 INE895D07420 TATA SONS LTD 9.87% 20-Mar-17 100.1408 9.8100 250.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.52% 25-Mar-17 99.8809 9.5600 100.00 INE013A07ZE1 RELIANCE CAPITAL LTD - 10-Apr-17 101.5000 0.0000 1.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION 9.52% 02-May-17 99.9572 9.5300 1000.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK 11.90% 03-May-18 100.7500 11.7800 2.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.38% 06-Nov-18 98.5590 9.7600 350.00 INE053F09FR6 IRFC LTD 8.45% 26-Dec-18 96.3488 9.4200 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.6490 9.7000 3.20 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 65.0500 9.2200 1.00 INE895D07438 TATA SONS LTD 9.90% 20-Mar-19 100.3133 9.8100 100.00 INE053F09GU8 IRFC LTD 6.70% 08-Mar-20 92.0000 8.4700 0.20 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 57.1005 9.3100 10.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.4916 11.2800 2.00 INE053F09HO9 IRFC LTD 9.27% 10-May-21 99.1589 9.4300 93.00 INE245A08034 TATA POWER LTD RESET 02-Jun-21 102.9700 11.0700 2.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.6000 9.8800 3150.00 INE038A07258 HIDALCO INDUSTRIES LTD 9.55% 25-Apr-22 96.7073 10.1700 100.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.30% 14-Sep-22 96.9148 9.8400 100.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 91.7390 10.4000 50.00 INE514F07083 NEELANCHAL ISPAT NIGAM LTD 11.90% 27-Mar-24 107.7500 10.6000 48.00 INE787H07255 IIFCL 8.48% 05-Sep-28 100.1102 8.4600 300.00 INE848E07526 NHPC LTD 8.54% 02-Nov-28 100.6136 8.4500 200.00 INE053F07629 IRFC 8.48% 21-Nov-28 100.2035 8.4500 500.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 102.7700 8.2800 8.20 INE202B08744 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 12.75% 24-Mar-29 100.7500 12.6400 1.00 INE053F09GX2 IRFC LTD 8.79% 04-May-30 93.4500 9.6000 3.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 102.2600 8.4100 4.50 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL 10.95% 31-Dec-99 103.1900 10.4200 65.00 NSE === INE804I07KZ3 ECL FINANCE LTD NIFTY 06-May-14 117.0570 - 10.00 INE001A07KQ2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.50% 14-May-14 99.9847 8.8000 3800.00 INE804I07751 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 06-Jun-14 106.8730 - 3.00 INE523E07707 L&T FINANCE 10.15% 13-Jun-14 100.0612 9.0000 250.00 INE001A07IX2 HDFC LTD 10.00% 25-Jul-14 99.8517 9.7789 250.00 INE001A07IX2 HDFC LTD 10.00% 25-Jul-14 99.8517 9.4500 250.00 INE043D07FF1 IDFC LTD 10.23% 12-Sep-14 100.2120 9.3949 50.00 INE916D075U2 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 0.00% 31-Mar-15 91.4060 9.8050 54.00 INE149A07188 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD 10.04% 28-Apr-15 100.1100 9.9300 200.00 INE310L07035 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-May-15 100.0000 10.3000 3.60 INE310L07043 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jun-15 100.0000 10.3000 3.60 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.41% 16-Jul-15 99.8277 9.4914 1000.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.41% 16-Jul-15 99.8277 9.4500 1000.00 INE310L07050 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jul-15 100.0000 10.3000 3.60 INE310L07068 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Aug-15 100.0000 10.3000 3.40 INE310L07076 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Sep-15 100.0000 10.3000 3.40 INE310L07084 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Oct-15 100.0000 10.3000 3.40 INE310L07092 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Nov-15 100.0000 10.3000 3.20 INE310L07100 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Dec-15 100.0000 10.3000 3.20 INE752E07JB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-15 99.6079 9.4525 25.00 INE061O07012 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LTD 19.00% 26-Dec-15 100.0000 - 2.50 INE001A07MJ3 HDFC LTD 9.70% 20-Jan-16 99.8418 9.7500 550.00 INE310L07118 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jan-16 100.0000 10.3000 3.20 INE310L07126 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Feb-16 100.0000 10.3000 3.20 INE043D07EH0 IDFC LTD 9.15% 26-Feb-16 99.2411 9.5850 100.00 INE001A07GI7 HDFC LTD 9.75% 08-Mar-16 100.0503 9.6800 100.00 INE001A07GI7 HDFC LTD 9.75% 08-Mar-16 100.0503 9.6800 100.00 INE975F07CZ4 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LTD 10.40% 08-Mar-16 100.2249 10.2460 100.00 INE556F09395 SIDBI 9.13% 11-Mar-16 100.0096 9.0000 750.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.85% 14-Mar-16 97.4924 9.5200 450.00 INE310L07134 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Mar-16 100.0000 10.3000 3.20 INE310L07142 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Apr-16 100.0000 10.3000 3.20 INE310L07159 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-May-16 100.0000 10.3000 3.20 INE310L07167 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jun-16 100.0000 10.3000 3.20 INE310L07175 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jul-16 100.0000 10.3000 3.20 INE310L07183 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Aug-16 100.0000 10.3000 3.20 INE310L07191 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Sep-16 100.0000 10.3000 3.00 INE310L07209 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Oct-16 100.0000 10.3000 3.00 INE310L07217 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Nov-16 100.0000 10.3000 3.00 INE310L07225 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Dec-16 100.0000 10.3000 3.00 INE001A07HO3 HDFC LTD 9.50% 23-Dec-16 99.7191 9.5730 40.00 INE310L07233 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jan-17 100.0000 10.3000 3.00 INE310L07241 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Feb-17 100.0000 10.3000 2.80 INE895D07420 TATA SONS LTD 9.87% 20-Mar-17 100.1163 9.8000 250.00 INE310L07258 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Mar-17 100.0000 10.3000 2.80 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.52% 25-Mar-17 99.8809 9.5500 250.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.52% 25-Mar-17 99.8809 9.5500 150.00 INE482N07020 SHREE VENKATESH MULTI SERVICES 18.00% 27-Mar-17 100.0000 0.0000 150.00 INE310L07266 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Apr-17 100.0000 10.3000 2.80 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.52% 02-May-17 99.9572 9.5000 1000.00 INE310L07274 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-May-17 100.0000 10.3000 2.80 INE310L07282 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jun-17 100.0000 10.3000 2.80 INE261Q07013 WADHWA RESIDENCY PVT LTD 12.00% 11-Jul-17 100.0000 0.0000 21.60 INE310L07290 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jul-17 100.0000 10.3000 2.80 INE310L07308 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Aug-17 100.0000 10.3000 2.80 INE310L07316 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Sep-17 100.0000 10.3000 2.60 INE310L07324 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Oct-17 100.0000 10.3000 2.60 INE310L07332 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Nov-17 100.0000 10.3000 2.60 INE310L07340 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Dec-17 100.0000 10.3000 2.60 INE310L07357 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jan-18 100.0000 10.3000 2.60 INE310L07365 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Feb-18 100.0000 10.3000 2.40 INE310L07373 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Mar-18 100.0000 10.3000 2.40 INE310L07381 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Apr-18 100.0000 10.3000 2.20 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LTD 8.14% 06-May-18 99.3546 8.2679 500.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LTD 8.14% 06-May-18 99.3546 9.2400 500.00 INE310L07399 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-May-18 100.0000 10.3000 2.20 INE310L07407 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jun-18 100.0000 10.3000 2.00 INE310L07415 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jul-18 100.0000 10.3000 2.00 INE310L07423 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Aug-18 100.0000 10.3000 2.00 INE310L07431 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Sep-18 100.0000 10.3000 2.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.1198 9.7400 50.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 98.4068 9.7000 50.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.24% 17-Oct-18 98.1100 9.7400 1000.00 INE310L07449 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Oct-18 100.0000 10.3000 2.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.38% 06-Nov-18 98.5590 9.7500 800.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.38% 06-Nov-18 98.5590 9.7499 499.00 INE310L07456 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Nov-18 100.0000 10.3000 2.00 INE310L07464 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Dec-18 100.0000 10.3000 2.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.45% 26-Dec-18 96.3488 9.4300 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.61% 03-Jan-19 99.7000 9.6600 1.00 INE310L07472 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jan-19 100.0000 10.3000 1.80 INE310L07480 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Feb-19 100.0000 10.3000 1.80 INE895D07438 TATA SONS LTD 9.90% 20-Mar-19 100.3133 9.8400 100.00 INE310L07498 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Mar-19 100.0000 10.3000 1.80 INE310L07506 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Apr-19 100.0000 10.3000 2.00 INE310L07514 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-May-19 100.0000 10.3000 2.00 INE310L07522 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jun-19 100.0000 10.3000 2.00 INE310L07530 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jul-19 100.0000 10.3000 1.80 INE310L07548 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Aug-19 100.0000 10.3000 1.80 INE310L07555 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Sep-19 100.0000 10.3000 1.80 INE310L07563 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Oct-19 100.0000 10.3000 1.80 INE310L07571 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Nov-19 100.0000 10.3000 1.80 INE310L07589 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Dec-19 100.0000 10.3000 1.80 INE310L07597 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jan-20 100.0000 10.3000 1.80 INE310L07605 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Feb-20 100.0000 10.3000 1.60 INE310L07613 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Mar-20 100.0000 10.3000 1.60 INE310L07621 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Apr-20 100.0000 10.3000 1.80 INE310L07639 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-May-20 100.0000 10.3000 1.80 INE310L07647 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jun-20 100.0000 10.3000 1.80 INE310L07654 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jul-20 100.0000 10.3000 1.80 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 96.9321 9.7000 6.00 INE310L07662 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Aug-20 100.0000 10.3000 1.60 INE310L07670 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Sep-20 100.0000 10.3000 1.60 INE310L07688 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Oct-20 100.0000 10.3000 1.60 INE310L07696 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Nov-20 100.0000 10.3000 1.60 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.0500 11.3100 2.00 INE310L07704 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Dec-20 100.0000 10.3000 1.60 INE310L07712 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jan-21 100.0000 10.3000 1.60 INE310L07720 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Feb-21 100.0000 10.3000 1.60 INE310L07738 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Mar-21 100.0000 10.3000 1.40 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 9.27% 10-May-21 99.1589 9.6513 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 103.3500 10.9959 2.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 100.1200 10.2000 19.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.6100 9.8200 5245.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.6700 9.8081 300.00 INE871D07MS4 IL & FS 9.85% 12-Mar-22 100.7822 9.6890 50.00 INE038A07258 HINDALCO LTD 9.55% 25-Apr-22 96.7073 10.1600 100.00 INE895D08451 TATA SONS LTD 9.69% 12-Jun-22 99.0200 9.8500 15.00 INE038A07266 HINDALCO LTD 9.55% 27-Jun-22 96.7053 10.1400 50.00 INE038A07266 HINDALCO LTD 9.55% 27-Jun-22 96.7053 10.1400 50.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.30% 14-Sep-22 96.9148 9.8300 100.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 101.4670 10.1000 12.00 INE847E09029 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE 8.74% 15-Nov-22 94.4500 10.1500 2.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 95.7774 9.6500 750.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.7000 10.1900 3.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 95.7247 9.6200 500.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 94.6709 9.7500 100.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 94.6709 9.7500 100.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF 8.56% 15-Mar-23 94.9130 9.6200 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.82% 12-Apr-23 94.5600 9.7500 100.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 93.2500 9.5800 2.00 INE043D07FB0 IDFC LTD 7.98% 23-May-23 101.5136 7.7300 240.00 INE043D07FI5 IDFC LTD 9.68% 18-Dec-23 100.0000 9.6500 7.00 INE705A08029 VIJAYA BANK 9.73% 23-Dec-23 101.3500 9.5100 2.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 99.7700 9.7387 23.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LTD 11.90% 27-Mar-24 107.7500 10.7600 10.00 INE695F09458 ANDHRA PRADESH STATE FINANCIAL 9.85% 28-Mar-24 99.9000 10.1100 50.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT 9.30% 15-Feb-25 96.7500 10.1500 1.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT 9.07% 06-Sep-25 95.3000 10.1500 2.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 99.8600 9.5300 5.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.3400 9.6100 25.00 INE528G09111 YES BANK LTD 10.15% 28-Sep-27 100.0000 10.1200 4.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 104.4907 8.2800 250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 94.6700 9.6400 1.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 98.6000 8.6429 300.00 INE848E07526 NHPC LTD 