Apr 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6453.50 NSE 37555.10 ============= TOTAL 44008.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D08360 TATA SONS LTD 10.05% 16-Jun-14 100.0310 9.4500 50.00 INE306N07328 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.05% 18-Jul-14 99.9344 9.9400 250.00 INE001A07IZ7 HDFC LTD 9.60% 06-Aug-14 99.8892 9.6600 750.00 INE296A07773 BAJAJ FINANCE LTD 10.05% 11-Aug-14 99.9350 9.9200 500.00 INE202B08769 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.05% 12-Aug-14 100.0000 0.0000 2.00 INE261F09HQ3 NABARD 9.45% 09-Jul-15 99.8814 9.4900 250.00 INE261F09HS9 NABARD 9.41% 16-Jul-15 99.8667 9.4600 750.00 INE020B07CL8 REC LTD 7.85% 14-Mar-16 97.5115 9.3000 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 97.8890 9.5000 100.00 INE001A07LU2 HDFC LTD 9.75% 10-Oct-16 100.0563 9.6700 100.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LTD 13.00% 12-Jan-17 102.1500 0.0000 1.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.28% 15-Feb-17 99.2768 9.5600 200.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 100.0032 9.5100 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 65.4650 9.4200 3.20 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 99.4819 9.6600 30.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 66.5300 0.0000 1.00 INE752E07IE2 POWER GRID CORP. LTD 9.64% 31-May-19 100.0078 9.6300 50.00 INE976I08037 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 09-Sep-19 99.5000 10.3500 1.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-20 95.3693 9.6500 50.00 INE752E07HU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-20 96.1208 9.6500 200.00 INE081A08165 TATA STEEL LTD RESET 18-Mar-21 108.2500 0.0000 10.00 INE245A08034 TATA POWER LTD RESET 02-Jun-21 104.5500 10.9000 2.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.8000 9.8600 2190.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.60% 02-Aug-22 96.9034 10.1500 100.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.00% 09-Apr-23 95.1900 9.8300 13.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 92.0074 10.3500 50.00 INE020B07HP8 REC LTD 8.46% 24-Sep-28 100.8000 8.3500 1.00 INE053F07728 IRFC LTD 8.63% 19-Mar-29 101.9525 8.3800 4.30 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 102.9406 8.5700 10.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 103.9900 8.1200 6.50 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 102.3400 8.3400 16.50 INE121A08NF3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 23-Jan-99 101.5500 12.3900 1.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 103.2500 10.3600 10.00 INE202B08751 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 31-Dec-99 100.0000 12.1800 1.00 NSE === INE535H07092 FULLERTON INDIA CREDIT 0.00% 28-Apr-14 99.6805 10.2231 225.00 INE535H07092 FULLERTON INDIA CREDIT 0.00% 28-Apr-14 99.6805 9.7500 225.00 INE909H07685 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 08-May-14 99.4317 9.4800 200.00 INE306N07104 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 12-May-14 120.7698 9.4500 300.00 INE895D08360 TATA SONS LTD 10.05% 16-Jun-14 100.0310 9.1000 50.00 INE306N07328 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.05% 18-Jul-14 99.9344 9.6000 250.00 INE001A07IX2 HDFC LTD 10.00% 25-Jul-14 99.8525 9.7802 750.00 INE001A07IX2 HDFC LTD 10.00% 25-Jul-14 99.8525 9.4500 750.00 INE001A07IZ7 HDFC LTD 9.60% 06-Aug-14 99.8892 9.3500 750.00 INE296A07773 BAJAJ FINANCE LTD 10.05% 11-Aug-14 99.9350 9.6000 250.00 INE804I07BA5 ECL FINANCE LTD NIFTY 29-Aug-14 152.4940 0.0000 1.00 INE851M07010 VOLKSWAGEN FINANCE PVT LTD 9.60% 21-Nov-14 99.5858 9.9500 250.00 INE691I07323 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE - 28-Nov-14 99.9629 8.2914 2500.00 INE691I07323 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE - 28-Nov-14 99.9629 9.7500 1500.00 INE306N07526 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES - 24-Dec-14 100.1411 9.1304 1500.00 INE033L07512 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD - 26-Dec-14 100.1203 9.2216 450.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 02-May-15 99.9456 9.4981 850.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.3354 9.3488 300.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.3354 9.4100 300.00 INE310L07035 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-May-15 100.4482 9.8500 77.40 INE310L07043 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jun-15 100.4831 9.8500 77.40 INE261F09HQ3 NABARD 9.45% 09-Jul-15 99.8814 9.2998 250.00 INE261F09HS9 NABARD 9.41% 16-Jul-15 99.8667 9.3001 750.00 INE310L07050 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jul-15 100.5169 9.8500 77.40 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.0916 9.3500 750.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.0916 9.3500 750.00 INE310L07068 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Aug-15 100.5519 9.8500 73.10 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 98.7815 9.3500 250.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 98.7815 9.3500 250.00 INE310L07076 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Sep-15 100.5869 9.8500 73.10 INE310L07084 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Oct-15 100.6208 9.8500 73.10 INE310L07092 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Nov-15 100.6558 9.8500 68.80 INE851M07028 VOLKSWAGEN FINANCE PVT LTD 9.70% 23-Nov-15 99.5330 9.9531 250.00 INE310L07100 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Dec-15 100.6897 9.8500 68.80 INE310L07118 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jan-16 100.7247 9.8500 68.80 INE115A07EX9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.60% 27-Jan-16 99.8472 9.6500 300.00 INE115A07EX9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.60% 27-Jan-16 99.8472 9.6500 300.00 INE310L07126 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Feb-16 100.7597 9.8500 68.80 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.85% 14-Mar-16 97.5115 9.5100 500.00 INE310L07134 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Mar-16 100.7925 9.8500 68.80 INE909H07BP2 TATA MOTORS FINANCE LTD 10.25% 20-Mar-16 100.0836 10.1655 50.00 INE310L07142 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Apr-16 100.9017 9.8100 68.80 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LTD 10.30% 22-Apr-16 100.8000 10.0800 5.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.8890 9.5000 350.00 INE310L07159 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-May-16 100.9387 9.8100 68.80 INE310L07167 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jun-16 100.9770 9.8100 68.80 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.4189 9.5900 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.4189 9.5900 250.00 INE774D07JO5 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL - 27-Jun-16 100.0669 9.0696 750.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 99.8241 9.5900 1.00 INE310L07175 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jul-16 101.0140 9.8100 68.80 INE310L07183 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Aug-16 101.0523 9.8100 68.80 INE310L07191 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Sep-16 101.0905 9.8100 64.50 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.3721 9.5700 5.00 INE001A07LU2 HDFC LTD 9.75% 10-Oct-16 100.0563 9.6600 200.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 98.5272 9.4800 20.00 INE310L07209 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Oct-16 101.1276 9.8100 64.50 INE523E07921 L T FINANCE LTD 9.95% 28-Oct-16 99.7965 9.9900 50.00 INE523E07921 L T FINANCE LTD 9.95% 28-Oct-16 99.7965 9.9900 50.00 INE310L07217 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Nov-16 101.1659 9.8100 64.50 INE310L07225 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Dec-16 101.2030 9.8100 64.50 INE310L07233 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jan-17 101.2414 9.8100 64.50 INE804I07SG6 ECL FINANCE LTD 11.60% 28-Jan-17 100.5000 12.0000 100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.28% 15-Feb-17 99.2771 9.5500 400.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.28% 15-Feb-17 99.2771 9.5500 200.00 INE310L07241 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Feb-17 101.2797 9.8100 60.20 INE556F09437 SIDBI 9.83% 26-Feb-17 100.3028 9.6819 1200.00 INE556F09437 SIDBI 9.83% 26-Feb-17 100.3028 9.3300 1200.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.67% 10-Mar-17 100.3013 9.5200 50.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.67% 10-Mar-17 100.3013 9.5200 50.00 INE310L07258 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Mar-17 101.3144 9.8100 60.20 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.52% 25-Mar-17 100.0032 9.5000 250.00 INE115A07EC3 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.50% 13-Apr-17 96.9735 9.7000 300.00 INE115A07EC3 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.50% 13-Apr-17 96.9735 9.7000 300.00 INE310L07266 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Apr-17 100.1364 10.2500 60.20 INE310L07274 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-May-17 100.1402 10.2500 60.20 INE310L07282 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jun-17 100.1440 10.2500 60.20 INE310L07290 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jul-17 100.1478 10.2500 60.20 INE310L07308 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Aug-17 100.1516 10.2500 60.20 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.57% 07-Sep-17 99.3717 9.7500 250.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.57% 07-Sep-17 99.3717 9.7500 250.00 INE310L07316 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Sep-17 100.1555 10.2500 55.90 INE310L07324 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Oct-17 100.1592 10.2500 55.90 INE310L07332 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Nov-17 100.1631 10.2500 55.90 INE310L07340 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Dec-17 100.1668 10.2500 55.90 INE310L07357 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jan-18 100.1707 10.2500 55.90 INE310L07365 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Feb-18 100.1746 10.2500 51.60 INE310L07373 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Mar-18 100.1780 10.2500 51.60 INE001A07LA4 HDFC LTD 9.05% 10-Apr-18 97.8411 9.7200 50.00 INE001A07LA4 HDFC LTD 9.05% 10-Apr-18 97.8411 9.7200 50.00 INE310L07381 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Apr-18 100.1819 10.2500 47.30 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LTD 8.14% 06-May-18 99.3580 8.2672 500.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LTD 8.14% 06-May-18 99.3580 9.2400 500.00 INE310L07399 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-May-18 100.1857 10.2500 47.30 INE310L07407 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jun-18 100.1895 10.2500 43.00 INE310L07415 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jul-18 100.1933 10.2500 43.00 INE310L07423 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Aug-18 100.1971 10.2500 43.00 INE310L07431 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Sep-18 100.2010 10.2500 43.00 INE310L07449 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Oct-18 100.2047 10.2500 43.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 98.5768 9.7500 250.00 INE310L07456 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Nov-18 100.2086 10.2500 43.00 INE310L07464 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Dec-18 100.2123 10.2500 43.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 65.4650 9.4000 6.40 INE310L07472 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jan-19 100.2162 10.2500 38.70 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.60% 22-Jan-19 100.0000 9.5700 1500.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 99.9100 9.7800 30.00 INE872A07SN6 SREI INFRASTRUCTURE FIN LTD 11.55% 11-Feb-19 99.6500 11.5600 9.00 INE310L07480 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Feb-19 100.2201 10.2500 38.70 INE310L07498 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Mar-19 100.2236 10.2500 38.70 INE310L07506 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Apr-19 98.2867 10.6800 43.00 INE310L07514 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-May-19 98.2588 10.6800 43.00 INE752E07IE2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-19 100.0078 9.6200 100.00 INE752E07IE2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-19 100.0469 9.6100 50.00 INE310L07522 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jun-19 98.2301 10.6800 43.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 98.6860 9.6100 50.00 INE310L07530 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jul-19 98.2023 10.6800 38.70 INE310L07548 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Aug-19 98.1735 10.6800 38.70 INE310L07555 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Sep-19 98.1448 10.6800 38.70 INE310L07563 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Oct-19 98.1170 10.6800 38.70 INE310L07571 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Nov-19 98.0883 10.6800 38.70 INE860H07284 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 27-Nov-19 100.2665 8.7890 7.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 99.0500 10.4500 2.50 INE310L07589 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Dec-19 98.0605 10.6800 38.70 INE310L07597 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jan-20 98.0318 10.6800 38.70 INE310L07605 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Feb-20 98.0031 10.6800 34.40 INE310L07613 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Mar-20 97.9763 10.6800 34.40 INE310L07621 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Apr-20 97.9476 10.6800 38.70 INE310L07639 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-May-20 97.9199 10.6800 38.70 INE310L07647 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jun-20 97.8912 10.6800 38.70 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-20 95.3693 9.6400 50.00 INE310L07654 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jul-20 97.8635 10.6800 38.70 INE310L07662 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Aug-20 97.8349 10.6800 34.40 INE310L07670 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Sep-20 97.8063 10.6800 34.40 INE310L07688 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Oct-20 97.7786 10.6800 34.40 INE752E07HU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-20 96.1208 9.6200 200.00 INE310L07696 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Nov-20 97.7499 10.6800 34.40 INE310L07704 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Dec-20 97.7223 10.6800 34.40 INE310L07712 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jan-21 97.6937 10.6800 34.40 INE310L07720 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Feb-21 97.6651 10.6800 34.40 INE310L07738 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Mar-21 97.6393 10.6800 30.10 INE053F09HR2 IRFC 9.57% 31-May-21 100.6887 9.6513 250.00 INE053F09HR2 IRFC 9.57% 31-May-21 100.6887 9.6500 250.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 102.8200 11.1100 4.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 99.6700 9.6500 450.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.7800 9.7900 3574.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.8300 9.7780 650.00 INE038A07258 HINDALCO LTD 9.55% 25-Apr-22 96.7873 10.1500 300.00 INE038A07258 HINDALCO LTD 9.55% 25-Apr-22 96.7873 10.1450 200.00 INE895D08451 TATA SONS LTD 9.69% 12-Jun-22 99.3000 9.8000 21.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.60% 02-Aug-22 96.9034 10.1500 500.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 95.7900 9.6000 100.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD - 28-Oct-22 101.5200 11.0800 5.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 95.7780 9.6500 200.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.3200 10.2500 55.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 94.6925 9.7500 100.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.00% 09-Apr-23 95.3162 9.8000 215.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.00% 09-Apr-23 95.3162 9.8000 200.00 INE020B08831 REC LTD 8.82% 12-Apr-23 94.8100 9.7000 115.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 92.0074 10.3500 100.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 93.4000 9.5600 1.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND 9.19% 29-May-23 97.2500 10.0300 1.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 10.20% 17-Oct-23 101.1600 9.9800 4.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD 9.38% 05-Dec-23 98.9000 9.7800 5.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 99.6326 9.7600 10.00 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 10.25% 20-Feb-24 101.1000 10.0585 150.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD 9.39% 26-Mar-24 99.5000 9.6800 108.00 INE721A07HF4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.60% 28-Mar-24 99.8500 10.6100 3.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.6000 9.4100 28.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 94.7500 9.6300 3.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 100.0300 8.5400 2.00 INE848E07526 NHPC LTD 8.54% 02-Nov-28 100.6136 8.4600 200.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 99.9650 8.4771 50.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 101.5200 8.3000 51.00 INE053F07728 IRFC LTD 8.63% 19-Mar-29 101.5306 8.4400 200.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 102.6800 8.3500 115.00 INE053F09GX2 IRFC LTD 8.79% 04-May-30 94.3500 9.7000 1.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 103.7800 8.3500 1.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 98.5500 11.2700 12.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 103.2500 10.4100 10.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 98.4417 - 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com