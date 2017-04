Apr 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4419.00 NSE 24400.00 ============= TOTAL 28819.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE306N07138 TATA CAPITAL FINANCE SERVICES LTD 0.00% 12-May-14 120.7578 0.0000 250.00 INE013A07OV9 RELIANCE CAPITAL LTD - 14-Jul-14 132.2650 0.0000 10.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.1158 9.4300 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 97.6002 9.5000 950.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 11.60% 11-Jul-16 101.6105 10.6900 50.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 100.9587 9.6600 50.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 103.1186 10.5500 0.50 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION LTD 9.35% 30-Apr-17 100.0351 9.3300 50.00 INE053F09FU0 IRFC LTD 8.55% 15-Jan-19 96.3800 9.5100 4.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 99.4816 9.6600 240.00 INE954K08014 AIR INDIA LIMITED 9.13% 26-Mar-20 97.9100 9.6000 1.00 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 57.2932 9.2600 23.00 INE245A08034 TATA POWER LTD RESET 02-Jun-21 103.4300 11.0200 1.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.0000 9.7600 1955.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 98.2978 9.6000 37.50 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 95.9298 9.6000 250.00 INE859N08043 TAMIL NADU POWER FINANCE 9.19% 29-May-23 97.6500 9.5800 1.00 INE895D07446 TATA SONS LTD 9.90% 20-Mar-24 100.9092 9.7500 100.00 INE514F07083 NEELANCHAL ISPAT NIGAM LTD 11.90% 27-Mar-24 107.7500 10.6000 30.00 INE695F09458 ANDHRA PRADESH STATE FINANCIAL 9.85% 28-Mar-24 99.6700 9.9000 26.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.5000 9.5800 3.20 INE535N08056 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.83% 28-Mar-26 99.8500 9.8500 6.00 INE688I08053 CAPITAL FIRST LTD 9.50% 17-May-28 95.5000 10.1100 55.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.46% 29-Aug-28 101.6800 8.2500 3.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.46% 30-Aug-28 101.6800 8.2500 2.00 INE787H07255 IIFCL 8.48% 05-Sep-28 100.4389 8.4200 250.00 INE053F07728 IRFC LTD 8.63% 19-Mar-29 101.8600 8.4000 10.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 103.7800 8.2200 3.20 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 102.5000 8.6100 2.60 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 102.3456 8.4100 4.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 103.5000 10.3600 1.00 NSE === INE115A07CG8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 03-May-14 100.0001 9.0001 50.00 INE010A07059 PRISM CEMENT LTD 11.20% 23-Jun-14 100.0000 11.2000 450.00 INE916D077O1 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 0.00% 10-Nov-14 94.7450 9.7800 150.00 INE691I07323 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY - 28-Nov-14 99.9629 9.7500 1000.00 INE001A07IE2 HDFC LTD 9.70% 16-Apr-15 100.0887 9.6000 50.00 INE149A07188 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD 10.04% 28-Apr-15 100.1300 9.9000 200.00 INE001A07MA2 HDFC LTD 9.75% 29-May-15 100.2051 9.7977 1000.00 INE001A07MA2 HDFC LTD 9.75% 29-May-15 100.2051 9.5500 1000.00 INE001A07IL7 HDFC LTD 9.85% 05-Jun-15 100.1730 9.6300 250.00 INE001A07IL7 HDFC LTD 9.85% 05-Jun-15 100.1730 9.6300 250.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.41% 16-Jul-15 99.8805 9.4455 2150.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.41% 16-Jul-15 99.8805 9.2500 2150.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.1158 9.4300 50.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LTD 10.30% 22-Apr-16 100.9400 10.0000 5.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.5378 9.2400 1250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.6002 9.5000 1200.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.5497 9.5200 250.00 INE121A07HB6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 19-Sep-16 101.2764 10.3011 100.00 INE121A07HB6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 19-Sep-16 101.2764 10.3000 100.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 100.9587 9.6500 50.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.6004 9.4499 150.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.6004 9.4500 150.00 INE360C07013 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-16 100.7391 10.3300 20.00 INE804I07SG6 ECL FINANCE LTD 11.60% 28-Jan-17 101.0479 11.7500 295.30 INE134E08EK7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.59% 20-Mar-17 99.5030 10.1000 1.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 100.0351 9.3000 50.00 INE261Q07013 WADHWA RESIDENCY PVT LTD 12.00% 11-Jul-17 100.0000 12.0000 4.90 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.25% 27-Aug-17 99.0543 9.5500 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.25% 27-Aug-17 99.0543 9.5500 250.00 INE270O08017 RKN RETAIL PRIVATE LTD 7.00% 11-Mar-18 103.1623 12.4977 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.4665 9.7425 5.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 95.2600 9.7800 50.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 95.2600 9.7800 50.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.24% 17-Oct-18 98.5700 9.6106 1.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.38% 06-Nov-18 98.7376 9.7000 252.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.38% 06-Nov-18 98.7376 9.7000 250.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.73% 16-Jan-19 99.8187 9.7500 50.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.73% 16-Jan-19 99.8187 9.7500 50.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.0000 9.7500 119.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.63% 05-Feb-19 99.6247 9.7069 50.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 96.0354 9.7691 200.00 INE017A08177 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.35% 08-Feb-19 99.0661 9.6000 48.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.30% 28-Jun-19 98.8824 9.5600 40.00 INE017A08128 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.75% 20-Aug-19 100.4816 9.6000 95.00 INE860H07284 ADITYA BIRLA FINANCE LTD - 27-Nov-19 100.3458 8.7690 150.00 INE848E07401 NHPC LTDSR-R3 PART-B 8.78% 11-Feb-20 96.4518 9.5850 50.00 INE721A08AD2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 28-May-20 99.8000 10.7700 3.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-20 95.4875 9.6200 50.00 INE752E07HU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-20 96.2395 9.6200 200.00 INE848E07328 NHPC LTD 8.85% 11-Feb-21 96.3448 9.5850 100.00 INE848E07419 NHPC LTD 8.78% 11-Feb-21 96.0061 9.5850 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 104.9200 10.6800 2.00 INE310L07746 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Jan-22 100.0000 10.4700 19.50 INE848E07427 NHPC LTDSR-R3 PART-D 8.78% 11-Feb-22 95.6129 9.5850 100.00 INE848E07336 NHPC LTD 8.85% 11-Feb-22 95.9857 9.5850 50.00 INE310L07753 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Feb-22 100.0000 10.4700 19.50 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.0700 9.7300 4656.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.0700 9.7325 1446.00 INE310L07761 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Mar-22 100.0000 10.4700 19.50 INE038A07266 HINDALCO LTD 9.55% 27-Jun-22 97.1900 10.0500 100.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 98.2978 9.5900 37.50 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.60% 02-Aug-22 96.8767 10.1572 400.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.4046 10.2400 5.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 95.9298 9.5900 400.00 INE848E07435 NHPC LTDSR-R3 PART-E 8.78% 11-Feb-23 95.2540 9.5850 50.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.00% 09-Apr-23 95.5400 9.7600 206.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.82% 12-Apr-23 95.1500 9.6400 60.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 92.0300 10.3400 101.00 INE043D07FI5 IDFC LTD 9.68% 18-Dec-23 100.0883 9.6200 500.00 INE705A08029 VIJAYA BANK 9.73% 23-Dec-23 100.1500 9.7000 53.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 99.6000 9.7600 50.00 INE975G08041 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 04-Feb-24 100.0000 11.8000 330.00 INE848E07351 NHPC LTD 8.85% 11-Feb-24 95.3591 9.5850 50.00 INE895D07446 TATA SONS LTD 9.90% 20-Mar-24 100.9092 9.7600 100.00 INE202B07AD3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. 10.70% 28-Mar-24 101.5500 10.4300 2.00 INE514E08DP1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 04-Apr-24 100.0000 - 250.00 INE848E07369 NHPC LTD 8.85% 11-Feb-25 95.0762 9.5850 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.5518 9.4200 5.00 INE535N08056 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.83% 28-Mar-26 99.8500 10.1000 6.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 100.0300 8.5400 1.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 100.4389 8.4100 260.00 INE848E07526 NHPC LTD 8.54% 02-Nov-28 100.7775 8.4400 7.10 INE053F07728 IRFC LTD 8.63% 19-Mar-29 102.0315 8.3800 0.70 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 102.5127 8.3700 59.00 INE053F09GX2 IRFC LTD 8.79% 04-May-30 94.8700 9.6300 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN - 31-Dec-99 100.1000 12.8400 13.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 103.5000 10.3600 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange