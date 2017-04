Apr 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6453.00 NSE 26631.80 ============= TOTAL 33084.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.5889 9.5200 1000.00 INE224P07013 KUMAR BUILDERS MUMBAI REALTY 18.00% 01-Jul-15 100.0000 - 1.80 INE043D07EV1 IDFC LTD 8.49% 06-May-16 98.1645 9.5100 30.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 98.0301 9.4300 600.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 97.7525 9.4300 550.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 104.0000 10.1400 0.30 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.0965 9.6600 750.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 102.1500 6.3100 4.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.1209 9.4600 250.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 95.2634 9.7900 300.00 INE081A08165 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES RESET 18-Mar-21 103.4500 10.3700 10.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 106.1400 10.7400 1.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION 9.36% 01-Aug-21 98.4830 9.6400 250.00 INE906B07CA1 TATA STEEL LIMITED 8.20% 25-Jan-22 108.2500 5.6500 10.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 100.9854 8.0200 3.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.3000 9.7200 1550.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.60% 02-Aug-22 97.2564 10.0900 250.00 INE895D08543 TATA SONS LTD 9.67% 13-Sep-22 98.9668 9.8400 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 92.5479 10.2600 50.00 INE053F07710 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 19-Mar-24 101.0300 8.0300 4.30 INE523E08NI6 - 10.35% 27-Mar-24 100.2162 10.3200 100.00 INE695F09458 ANDHRA PRADESH STATE FINANCIAL 9.85% 28-Mar-24 100.0000 9.8500 350.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 99.0362 9.3100 150.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.0000 9.4800 4.00 INE206D08188 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-26 98.9895 9.3100 50.00 INE535N08056 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMI 9.83% 28-Mar-26 100.0000 9.8300 12.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 100.1135 8.4400 75.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 102.3700 8.5500 36.50 INE121A08NF3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 23-Jan-99 100.7000 12.5000 1.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 20-May-99 100.0000 12.0900 1.00 INE306N08011 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 10.95% 31-Dec-99 101.0500 7.9700 6.10 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 98.6800 11.1600 1.00 INE202B08603 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.75% 31-Dec-99 100.0000 12.7300 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN - 31-Dec-99 100.2000 12.8500 1.00 NSE === INE136E07JK3 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Apr-14 123.6953 - 13.00 INE136E07JK3 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Apr-14 123.8205 11.8100 13.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 100.0085 8.9500 300.00 INE871D07KB4 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.00% 09-Jul-14 99.7298 9.6100 50.00 INE660A07IE5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.10% 11-Jul-14 99.9425 9.6100 50.00 INE660N07021 S. D. CORPORATION PRIVATE LIMITED 0.00% 17-Jul-14 121.5187 11.7143 450.00 INE187C08018 MURUGAPPA HOLDINGS LIMITED 10.60% 01-Aug-14 99.7803 11.0110 400.00 INE660A07IX5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.90% 24-Sep-14 99.8950 9.6100 50.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.5889 9.3000 1000.00 INE975F07CV3 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 10.65% 13-Apr-15 100.5496 10.0448 190.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.1849 9.6200 250.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.1849 9.6200 250.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.7411 9.4200 750.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.7411 9.4200 250.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 99.5428 9.4000 200.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 99.5428 9.4000 200.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.5521 8.6883 1250.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.5521 9.3447 1250.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 98.1645 9.5000 30.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.0301 9.4200 800.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.9735 9.4499 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.7525 9.4200 750.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.6966 9.4499 200.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 101.6105 10.2000 50.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 99.8597 9.4200 150.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.6632 9.4200 250.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.6632 9.4200 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.0965 9.6500 750.00 INE752E07EY9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-16 99.6132 9.4500 6.30 INE321A07092 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-16 100.8757 0.1040 50.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 99.9332 9.6765 50.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.0000 12.9200 142.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.0000 12.9163 71.00 INE804I07SG6 ECL FINANCE LIMITED 11.60% 28-Jan-17 101.0434 11.7177 150.00 INE804I07SH4 ECL FINANCE LIMITED - 28-Jan-17 101.5234 11.6300 50.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.4169 9.4700 300.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.4169 9.4700 300.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.1209 9.4500 700.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.0717 9.4700 450.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 99.9332 9.6950 50.00 INE321A07100 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-17 101.1879 0.1040 50.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 98.0500 11.1500 40.50 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 95.2634 9.7800 300.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 95.4122 9.7800 50.00 INE468M08052 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD 12.15% 19-Jul-18 101.0000 11.8100 15.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 98.7500 9.5600 108.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.8791 9.6600 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 98.8791 9.6600 100.00 INE321A07118 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-18 101.4706 0.1040 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.7771 9.6400 200.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 99.9233 9.6000 100.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 100.0350 9.5600 3000.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.0177 9.6000 250.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 96.8009 9.8000 20.00 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 96.5176 9.5700 100.00 INE848E07310 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-20 96.8184 9.5700 50.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 96.9456 9.6900 6.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.1755 9.6800 20.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 96.0791 9.5700 100.00 INE848E07328 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-21 96.4174 9.5700 50.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 100.9289 9.3800 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.3300 11.0000 1.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 98.4830 9.6400 350.00 INE310L07746 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Jan-22 100.0000 10.4653 6.50 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 99.9505 8.1950 200.00 INE848E07427 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-22 95.6923 9.5700 100.00 INE848E07336 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-22 96.0648 9.5700 50.00 INE310L07753 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Feb-22 100.0000 10.4662 6.50 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.1600 9.7200 1481.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.3000 9.6896 650.00 INE310L07761 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Mar-22 100.0000 10.4657 6.50 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 99.8524 9.6900 7.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 97.2300 10.0800 100.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 97.2564 10.0800 250.00 INE909H08121 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.65% 03-Aug-22 99.4800 10.7200 1.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 98.9668 9.8300 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 96.0199 9.7000 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 96.0199 9.7000 50.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.7500 10.1800 5.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 97.0000 9.4000 31.00 INE310L07779 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Jan-23 100.0000 10.4655 7.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 93.7773 8.2000 250.00 INE848E07435 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-23 95.3393 9.5700 50.00 INE310L07787 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Feb-23 100.0000 10.4663 7.00 INE310L07795 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Mar-23 100.0000 10.4659 7.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.6600 8.3900 50.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 95.4000 9.7900 14.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.1700 9.6500 42.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 92.5479 10.2500 50.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 101.5818 7.7200 50.00 INE310L07803 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Jan-24 100.0000 10.4656 7.60 INE848E07351 NHPC LIMITED SR-R2 PART-I 8.85% 11-Feb-24 95.4495 9.5700 50.00 INE310L07811 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Feb-24 100.0000 10.4664 7.60 INE310L07829 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Mar-24 100.0000 10.4658 7.60 INE523E08NI6 L & T FINANCE LTD 10.35% 27-Mar-24 100.2162 10.3000 100.00 INE695F09458 ANDHRA PRADESH STATE FINANCIAL 9.85% 28-Mar-24 99.7000 10.1600 5.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 99.0300 8.0600 50.00 INE310L07837 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Jan-25 100.0000 10.4653 7.60 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 98.5917 9.6000 700.00 INE848E07369 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-25 95.1713 9.5700 50.00 INE310L07845 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Feb-25 100.0000 10.4660 7.60 INE310L07852 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Mar-25 100.0000 10.4656 7.60 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 99.7600 9.5500 5.80 INE310L07860 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Jan-26 100.0000 10.4654 8.10 INE206D08188 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-26 98.5221 9.6000 700.00 INE310L07878 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Feb-26 100.0000 10.4661 8.10 INE310L07886 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Mar-26 100.0000 10.4657 8.10 INE535N08056 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.83% 28-Mar-26 100.0000 10.0700 12.00 INE043D07559 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.33% 28-Mar-26 98.9000 9.5500 1.00 INE310L07894 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Jan-27 100.0000 10.4655 7.20 INE206D08196 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-27 98.4933 9.5950 600.00 INE310L07902 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Feb-27 100.0000 10.4661 7.20 INE310L07910 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Mar-27 100.0000 10.4658 7.20 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 99.7502 7.9586 50.00 INE310L07928 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Jan-28 100.0000 10.4655 5.40 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 98.9811 9.5200 250.00 INE310L07936 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Feb-28 100.0000 10.4662 5.40 INE310L07944 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Mar-28 100.0000 10.4658 5.40 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.5532 8.4900 100.00 INE310L07969 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Aug-28 100.0000 10.4660 1.20 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.4500 8.3900 1940.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.4400 8.3900 100.00 INE310L07977 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Sep-28 100.0000 10.4656 1.20 INE310L07951 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Oct-28 100.0000 10.4653 1.90 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 98.9408 9.5200 400.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 101.8612 8.4000 10.70 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 102.4224 8.3800 101.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.4000 10.9500 1.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 97.3780 9.8500 24.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 98.8000 11.2000 16.00 INE306N08011 TATA NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange