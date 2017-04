Apr 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11380.60 NSE 41167.00 ============= TOTAL 52547.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE261F09CZ5 NABARD 10.05% 11-Jun-14 100.0659 9.1400 250.00 INE523E07707 L N T FINANCE LTD 10.15% 13-Jun-14 100.0516 9.3500 250.00 INE895D08360 TATA SONS LTD 10.05% 16-Jun-14 99.9935 9.6800 50.00 INE916DA7030 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD - 27-Jun-14 100.0954 8.7500 250.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE 9.80% 10-Aug-14 99.8809 9.8800 50.00 INE001A07HD6 HDFC LTD 9.65% 16-Aug-14 99.8375 9.8700 50.00 INE001A07JJ9 HDFC LTD 9.52% 12-Sep-14 99.7804 9.8300 50.00 INE523E07467 L & T FINANCE LTD 9.62% 29-Sep-14 99.9818 9.6500 100.00 INE020B08781 REC LTD 8.84% 16-Oct-14 99.5672 9.5800 500.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 14-Dec-14 99.5467 9.5100 950.00 INE465A07030 BHARAT FORGE LTD 10.75% 22-Mar-15 75.1575 - 9.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.2025 9.3700 100.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.60% 06-Sep-16 101.7958 9.6600 200.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.1163 9.6300 100.00 INE020B08815 REC LTD 8.70% 01-Feb-18 97.4370 9.5200 250.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 99.0913 9.6100 50.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.5876 9.5100 50.00 INE020B07HZ7 REC LTD 9.61% 03-Jan-19 99.6314 9.6900 2.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.0083 9.5200 130.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 66.9100 4.6700 5.60 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 100.2772 9.5400 350.00 INE081A08165 TATA STEEL LTD RESET 18-Mar-21 108.2500 5.9600 15.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.5000 9.6700 5902.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 92.7650 10.2500 700.00 INE514F07083 NEELANCHAL ISPAT NIGAM LTD 11.90% 27-Mar-24 107.7500 10.5900 70.00 INE695F09458 ANDHRA PRADESH STATE FINANCIAL 9.85% 28-Mar-24 100.0000 9.8500 350.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.0000 9.4800 20.00 INE535N08056 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.83% 28-Mar-26 99.7000 9.8600 11.00 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 100.3600 8.3700 40.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.46% 30-Aug-28 101.6800 8.2500 10.00 INE031A07915 HOUSING 8.51% 25-Oct-28 102.7500 8.1700 0.90 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 100.1713 8.4700 200.00 INE053F07728 IRFC 8.63% 19-Mar-29 102.0300 8.3800 54.50 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 102.7630 8.5800 100.40 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 103.2000 8.3000 5.30 INE787H07305 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE - 11-Dec-33 102.8000 8.2000 0.90 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 102.7900 8.5000 152.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LTD - 21-Aug-72 103.0600 10.4300 1.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 98.9000 11.1400 1.00 NSE === INE136E07JK3 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Apr-14 123.7400 - 94.80 INE136E07JK3 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Apr-14 123.8618 11.7500 94.80 INE136E07JJ5 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Apr-14 110.1300 - 9.00 INE136E07JJ5 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Apr-14 110.2599 11.7500 9.00 INE136E07LZ7 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD NIFTY 08-May-14 130.6804 - 26.10 INE136E07LY0 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD NIFTY 08-May-14 118.9704 - 7.00 INE144H07AM5 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA RESET 12-May-14 116.3496 - 158.50 INE043D07ET5 IDFC LTD 0.00% 15-May-14 99.4664 9.2824 1310.00 INE043D07ET5 IDFC LTD 0.00% 15-May-14 99.4664 8.9000 1310.00 INE001A07LD8 HDFC LTD 8.87% 15-May-14 99.9973 8.5016 1000.00 INE001A07LD8 HDFC LTD 8.87% 15-May-14 99.9973 8.9000 1000.00 INE001A07KV2 HDFC LTD 9.40% 22-May-14 99.9677 9.2733 220.00 INE001A07KV2 HDFC LTD 9.40% 22-May-14 99.9677 8.9000 220.00 INE033L07603 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE 9.11% 23-May-14 100.0094 8.5586 403.00 INE033L07603 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE 9.11% 23-May-14 100.0094 9.0000 403.00 INE306N07658 TATA CAPITAL FINANCIAL 9.11% 23-May-14 100.0272 8.3437 400.00 INE306N07658 TATA CAPITAL FINANCIAL 9.11% 23-May-14 100.0272 8.8000 400.00 INE895D08360 TATA SONS LTD 10.05% 16-Jun-14 99.9935 9.3000 50.00 INE916DA7030 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD - 27-Jun-14 100.0954 8.9000 250.00 INE676N07035 IDL SPECIALITY CHEMICALS LTD 10.60% 30-Jun-14 99.9005 11.5713 600.00 INE660N07013 S. D. CORPORATION PRIVATE LTD 0.00% 10-Jul-14 121.8068 11.7453 250.00 INE804I07827 ECL FINANCE LTD NIFTY 14-Jul-14 118.5620 - 4.00 INE660N07021 S. D. CORPORATION PRIVATE LTD 0.00% 17-Jul-14 121.5510 11.7322 400.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 99.8809 9.5500 50.00 INE001A07HD6 HDFC LTD 9.65% 16-Aug-14 99.8375 9.5500 50.00 INE001A07JJ9 HDFC LTD 9.52% 12-Sep-14 99.7804 9.5500 50.00 INE523E07467 L & T FINANCE LTD 9.62% 29-Sep-14 99.9818 9.6100 100.00 INE804I07BE7 ECL FINANCE LTD NIFTY 13-Oct-14 141.0290 0.0000 5.00 INE020B08781 REC LTD 8.84% 16-Oct-14 99.5672 9.3500 1000.00 INE020B08781 REC LTD 8.84% 16-Oct-14 99.5672 9.5766 500.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.5467 9.3500 950.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.63% 15-Dec-14 99.9578 9.5341 750.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.63% 15-Dec-14 99.9578 9.3800 750.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 99.2918 9.5340 300.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 99.2918 9.3800 300.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LTD 8.40% 23-Dec-14 99.2385 9.4934 1000.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.55% 13-Jan-15 100.0062 9.4157 100.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.55% 13-Jan-15 100.0062 9.3000 100.00 INE001A07KW0 HDFC LTD 9.18% 25-Feb-15 99.7412 9.4400 250.00 INE001A07KT6 HDFC LTD 9.20% 19-Mar-15 99.7026 9.4700 395.00 INE001A07IE2 HDFC LTD 9.70% 16-Apr-15 100.1000 9.5700 50.00 INE310L07027 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Apr-15 100.2305 9.8000 1100.80 INE136E07OK3 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD 0.00% 20-Apr-15 108.4400 0.2874 40.00 INE136E07OK3 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD 0.00% 20-Apr-15 108.5403 11.7500 40.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.7656 9.4000 250.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.7656 9.4000 250.00 INE261F09HQ3 NABARD 9.45% 09-Jul-15 99.8876 9.2998 50.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.2025 9.3700 100.00 INE310L07126 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Feb-16 100.2863 10.1140 62.80 INE001A07KK5 HDFC LTD 9.35% 04-Mar-16 98.0471 10.5100 40.00 INE310L07134 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Mar-16 100.3247 10.0986 68.80 INE043D07EV1 IDFC LTD 8.49% 06-May-16 98.1700 9.5000 30.00 INE905O07010 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 9.00% 08-May-16 98.8565 10.1900 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.0301 9.4200 400.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.41% 01-Sep-16 99.8597 9.4200 150.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.60% 06-Sep-16 101.7958 9.6500 100.00 INE804I07SG6 ECL FINANCE LTD 11.60% 28-Jan-17 101.0423 11.7200 100.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 100.1948 9.4200 100.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 100.1948 9.4200 50.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.1163 9.6200 250.00 INE115A07EC3 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.50% 13-Apr-17 97.1172 9.6500 350.00 INE115A07EC3 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.50% 13-Apr-17 97.1903 9.6200 300.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF 7.93% 20-May-17 101.2407 7.4561 50.00 INE155A08076 TATA MOTORS LTD 10.00% 26-May-17 99.9079 10.0108 90.00 INE115A07EA7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.33% 28-May-17 96.3000 9.7500 500.00 INE020B08815 REC LTD 8.70% 01-Feb-18 97.4370 9.5100 250.00 INE001A07DM6 HDFC LTD 9.20% 07-Feb-18 98.4132 9.6900 350.00 INE001A07DM6 HDFC LTD 9.20% 07-Feb-18 98.4132 9.6900 350.00 INE694C08039 LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.40% 10-Feb-18 101.4500 11.5800 40.00 INE270O08017 RKN RETAIL PRIVATE LTD 7.00% 11-Mar-18 103.4971 12.4200 700.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.7147 9.6626 29.00 INE094A07053 HPCL 8.77% 13-Mar-18 97.5915 9.5200 500.00 INE094A07053 HPCL 8.77% 13-Mar-18 97.5915 9.5200 500.00 INE271C07095 DLF LTD 12.50% 30-Apr-18 100.3855 - 850.00 INE001A07LN7 HDFC LTD 8.38% 20-May-18 95.7382 9.6800 100.00 INE001A07LN7 HDFC LTD 8.38% 20-May-18 95.7382 9.6800 50.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 95.2950 9.7700 300.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.40% 11-Jun-18 95.4440 9.7700 445.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.40% 11-Jun-18 95.4440 9.7700 420.00 INE020B07HX2 REC LTD 9.24% 17-Oct-18 98.6500 9.5800 1.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 99.3397 9.5300 690.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 99.3397 9.5300 290.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.5876 9.5000 350.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.95% 06-Jan-19 101.5451 10.4800 13.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.60% 22-Jan-19 98.4132 9.6900 100.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.1700 9.7100 130.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 100.2772 9.5300 650.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 100.1284 9.5700 100.00 INE872A07SN6 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE 11.55% 11-Feb-19 99.7000 11.5500 2.00 INE114A07463 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.80% 22-Jun-19 96.8000 9.5900 1.00 INE020B08799 REC LTD - 19-Nov-19 97.7075 9.5400 250.00 INE020B08799 REC LTD - 19-Nov-19 97.7075 9.5400 250.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 96.9000 9.7800 80.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 96.9756 9.6700 3.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 100.3200 9.6500 20.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.1300 9.6500 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY RESET 18-Mar-21 104.9053 11.0500 11.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 10.40% 18-Jul-21 102.1168 9.9500 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 98.6600 9.6000 870.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.6500 9.6300 8460.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.5500 9.6431 850.00 INE038A07258 HINDALCO LTD 9.55% 25-Apr-22 97.1948 10.0690 50.00 INE038A07258 HINDALCO LTD 9.55% 25-Apr-22 97.1948 10.0700 50.00 INE895D08451 TATA SONS LTD 9.69% 12-Jun-22 99.9000 9.6900 7.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.60% 02-Aug-22 97.3110 10.0700 250.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.60% 02-Aug-22 97.3110 10.0700 250.00 INE895D08519 TATA SONS LTD 9.71% 29-Aug-22 99.8964 9.7033 3.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 101.5430 10.1200 12.00 INE039A09PM6 IFCI LTD 9.90% 05-Nov-22 103.4332 9.2750 500.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 12-Dec-22 99.7000 9.4200 2.00 INE310L07779 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Jan-23 100.0000 10.4654 21.00 INE310L07787 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Feb-23 100.0000 10.4663 21.00 INE310L07795 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Mar-23 100.0000 10.4658 21.00 INE020B08831 REC LTD 8.82% 12-Apr-23 95.4500 9.5900 44.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 92.5481 10.2500 450.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 93.3500 9.5600 5.00 INE043D07FB0 IDFC LTD 7.98% 23-May-23 101.6593 7.7156 200.00 INE043D07FI5 IDFC LTD 9.68% 18-Dec-23 100.1317 9.6100 250.00 INE310L07803 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Jan-24 100.0000 10.4655 22.80 INE310L07811 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Feb-24 100.0000 10.4663 22.80 INE310L07829 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Mar-24 100.0000 10.4658 22.80 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LTD 11.90% 27-Mar-24 107.7500 10.7500 60.00 INE695F09458 ANDHRA PRADESH STATE FIN 9.85% 28-Mar-24 100.0000 10.0800 79.00 INE202B07AD3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. 10.70% 28-Mar-24 100.8000 10.5500 2.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.3000 9.4400 7.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.7000 9.3900 5.00 INE535N08056 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.83% 28-Mar-26 100.0000 10.0700 2.00 INE039A09PN4 IFCI LTD 9.90% 05-Nov-27 104.4758 9.2850 250.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 104.4907 8.2800 250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.2800 9.5557 4.00 INE039A09PR5 IFCI LTD 9.75% 26-Apr-28 103.5115 9.2838 250.00 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 100.1000 8.4300 30.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 100.1900 8.5200 21.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 100.2751 8.4364 20.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.63% 19-Mar-29 102.4600 8.3300 10.00 INE121A08NF3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.60% 23-Jan-99 100.6000 12.4600 1.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 97.4080 9.8400 12.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL 10.95% 31-Dec-99 103.6500 10.3300 9.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 97.8800 11.4000 3.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND -- 31-Dec-99 100.5000 12.7600 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com