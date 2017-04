Apr 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7360.50 NSE 31012.00 ============= TOTAL 38372.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07773 BAJAJ FINANCE LTD 10.05% 11-Aug-14 99.9333 9.9300 250.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 10.60% 06-Oct-15 100.0830 10.4300 250.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.5259 9.1000 350.00 INE776K07021 LANDS END PROPERTIES PVT LTD 0.00% 13-Feb-16 111.7830 0.0000 100.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.4998 8.7300 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 97.7556 9.4300 1050.00 INE514E08CV1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 10.30% 23-Sep-16 100.1545 10.1700 2000.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 103.2500 0.0000 0.50 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 100.2651 9.4000 50.00 INE020B08815 REC LTD 8.70% 01-Feb-18 97.4388 9.5200 500.00 INE692A09134 UNION BANK OF INDIA 9.35% 12-Apr-18 99.5223 9.4500 350.00 INE121E07239 JSW ENERGY LIMITED 9.60% 30-Sep-18 98.5938 9.9900 100.00 INE134E07406 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.81% 07-Oct-18 101.4566 8.5000 150.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.6947 9.4800 50.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.0178 9.5200 60.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 100.3498 9.5200 100.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.7140 11.2500 3.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 100.0000 9.3400 0.20 INE053F07520 IRFC LTD 8.00% 23-Feb-22 99.5400 8.0700 4.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.6000 9.6500 350.00 INE894F07717 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.20% 16-Jan-23 100.3500 10.1500 20.00 INE688I08020 POWER FINANCE CORPORATION LTD 10.30% 28-Feb-23 101.0500 9.5200 152.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) 9.10% 05-Apr-23 96.9188 9.6300 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.82% 12-Apr-23 95.6300 9.5700 3.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 92.9284 10.1900 100.00 INE906B07DC5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.27% 15-Feb-24 101.5700 8.0200 0.60 INE514F07083 NEELANCHAL ISPAT NIGAM LTD 11.90% 27-Mar-24 109.2000 10.5700 65.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.0000 9.6100 74.20 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 98.4892 9.5400 30.00 INE535N08056 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.83% 28-Mar-26 101.9500 9.6300 7.00 INE013A07SI7 RELIANCE CAPITAL LTD 28-Mar-26 115.0190 0.0000 1.00 INE894F08087 CAPITAL FIRST LTD 10.65% 05-Jun-27 99.8500 10.3100 150.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 100.4418 8.4000 50.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.46% 30-Aug-28 100.6000 8.3800 10.00 INE020B07HP8 REC LTD 8.46% 24-Sep-28 100.6296 8.3700 4.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 100.1480 8.4800 200.00 INE053F07728 IRFC LTD 8.63% 19-Mar-29 102.1140 8.3700 18.50 INE787H07347 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 8.66% 22-Jan-34 100.0000 10.6400 150.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 102.2200 10.2100 48.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 103.6500 10.3400 9.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN - 31-Dec-99 100.3000 12.8400 0.50 NSE === INE136E07JK3 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Apr-14 123.7800 19.3821 17.00 INE136E07JK3 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Apr-14 123.9016 11.7500 17.00 INE261F09GD3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.53% 02-May-14 99.9660 9.9800 1.00 INE040A08112 HDFC BANK LIMITED 5.90% 04-May-14 99.8345 11.2700 3.00 INE136E07LZ7 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD NIFTY 08-May-14 130.7702 11.7500 41.80 INE136E07LY0 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD NIFTY 08-May-14 119.0512 11.2500 19.40 INE136E07LZ7 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD NIFTY 08-May-14 130.6500 - 15.70 INE136E07LY0 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD NIFTY 08-May-14 118.9300 - 5.70 INE144H07AM5 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA RESET 12-May-14 116.3699 12.9936 158.50 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 99.9456 10.2880 50.00 INE752E07HC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-14 99.7200 9.3999 27.50 INE894F07675 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.50% 09-Jul-14 99.9867 10.6800 30.00 INE020B07EO8 REC LTD 8.00% 05-Aug-14 99.4712 9.7229 34.00 INE020B07EO8 REC LTD 8.00% 05-Aug-14 99.4712 9.4001 34.00 INE296A07773 BAJAJ FINANCE LTD 10.05% 11-Aug-14 99.9333 9.6000 250.00 INE020B07EQ3 REC LTD 8.35% 04-Sep-14 99.4575 9.4000 28.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.65% 10-Oct-14 99.7091 9.8000 40.00 INE535H07233 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.00% 15-Jan-15 99.6774 10.2000 100.00 INE043D07EI8 IDFC LTD 9.20% 27-Feb-15 99.8172 9.3662 750.00 INE043D07EI8 IDFC LTD 9.20% 27-Feb-15 99.8172 9.3000 250.00 INE296A07AV9 BAJAJ FINANCE LTD - 07-Apr-15 100.4476 9.8700 35.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.7444 9.4200 1500.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.7444 9.4200 1500.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 10.60% 06-Oct-15 100.0830 10.6000 250.00 INE001A07AR1 HDFC LTD 7.50% 22-Nov-15 96.8709 9.9000 1.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.5259 9.3500 350.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.2022 9.3700 250.00 INE115A07EX9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.60% 27-Jan-16 99.9370 9.5900 1200.00 INE776K07021 LANDS END PROPERTIES PVT. LTD. 0.00% 13-Feb-16 111.7830 10.1500 100.00 INE001A07KK5 HDFC LTD 9.35% 04-Mar-16 99.5343 9.5900 47.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 99.4884 9.2200 100.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 99.4884 9.2200 100.00 INE020B07CL8 REC LTD 7.85% 14-Mar-16 97.9145 9.2570 100.00 INE020B07CL8 REC LTD 7.85% 14-Mar-16 97.9145 9.2700 100.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.4998 9.3500 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.0575 9.4100 750.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.0575 9.4100 600.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.7556 9.4200 2800.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.7556 9.4200 1750.00 INE001A07HF1 HDFC LTD 9.65% 29-Aug-16 99.8964 9.6400 100.00 INE001A07HF1 HDFC LTD 9.65% 29-Aug-16 99.8964 9.6400 100.00 INE514E08CV1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 10.30% 23-Sep-16 100.1545 9.3500 2000.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 100.2651 9.3900 400.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 100.2651 9.3900 350.00 INE115A07EA7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.33% 28-May-17 96.3200 9.7400 500.00 INE261Q07013 WADHWA RESIDENCY PVT LTD 12.00% 11-Jul-17 100.0000 12.0000 18.50 INE020B08773 REC LTD 9.25% 27-Aug-17 99.3040 9.4600 10.00 INE001A07JQ4 HDFC LTD 9.20% 08-Oct-17 98.6781 9.6222 5.00 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LTD 10.00% 03-Nov-17 100.3085 9.8400 240.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 100.1552 9.9000 2.00 INE020B08815 REC LTD 8.70% 01-Feb-18 97.4388 9.5100 500.00 INE904L07027 TOTAL ENVIRONMENT LIVING SPACES 17.50% 26-Mar-18 100.0000 - 10.00 INE692A09134 UNION BANK OF INDIA 9.35% 12-Apr-18 99.5323 9.4800 600.00 INE121E07239 JSW ENERGY LIMITED 9.60% 30-Sep-18 98.5938 10.6500 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.8462 9.5300 850.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.9178 9.5100 350.00 INE020B07HX2 REC LTD 9.24% 17-Oct-18 100.8620 8.9600 100.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 99.4110 9.5100 252.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 99.4110 9.5100 250.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.6947 9.4758 250.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.6947 9.4700 200.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.4489 9.4700 250.00 INE756I07340 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.97% 28-Dec-18 100.6700 9.7500 3.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.2500 9.6700 61.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 100.3498 9.5100 400.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 100.3500 9.5100 300.00 INE872A07SN6 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE 11.55% 11-Feb-19 99.8500 11.5100 48.00 INE872A07SO4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE 11.75% 02-Nov-19 100.4200 11.6000 50.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 98.8000 11.5900 3.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.6000 9.6334 3967.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.5800 9.6371 1300.00 INE895D08451 TATA SONS LTD 9.69% 12-Jun-22 100.2400 9.6300 11.00 INE909H08121 TATA MOTORS FINANCE LTD 10.65% 03-Aug-22 99.4800 10.7198 0.50 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 98.6763 9.5500 50.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 101.5539 10.0900 20.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 95.1265 9.6900 2.50 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.25% 12-Nov-22 97.3559 9.6900 4.00 INE020B08807 REC LTD 9.02% 19-Nov-22 96.4634 9.6200 50.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.4600 10.2300 3.00 INE894F07717 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.20% 16-Jan-23 100.0000 10.1800 10.00 INE688I08020 CAPITAL FIRST LIMITED 10.30% 28-Feb-23 99.8500 10.3100 150.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES 9.10% 05-Apr-23 96.9188 10.0700 50.00 INE020B08831 REC LTD 8.82% 12-Apr-23 95.4000 9.6000 16.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 92.8197 10.2000 400.00 INE043D07FI5 IDFC LTD 9.68% 18-Dec-23 100.1752 9.6000 730.00 INE043D07FI5 IDFC LTD 9.68% 18-Dec-23 100.1670 9.6221 50.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 100.6174 9.4500 20.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 100.9479 8.2500 41.30 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 100.2500 9.6600 5.00 INE756I08066 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 10.19% 18-Mar-24 101.9500 9.8500 120.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 9.39% 26-Mar-24 100.1800 9.5700 13.00 INE695F09458 ANDHRA PRADESH STATE FINANCIAL 9.85% 28-Mar-24 100.0800 10.0600 100.00 INE013A07A33 RELIANCE CAPITAL LTD 10.10% 22-Apr-24 100.0000 10.3500 100.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.64% 08-Jun-24 99.5800 9.9500 2.00 INE310L07837 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Jan-25 100.0000 10.4652 22.80 INE310L07845 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Feb-25 100.0000 10.4659 22.80 INE310L07852 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Mar-25 100.0000 10.4655 22.80 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 99.4800 7.9900 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.0000 9.5000 11.50 INE310L07860 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Jan-26 100.0000 10.4653 24.30 INE310L07878 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Feb-26 100.0000 10.4660 24.30 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.8700 9.3600 180.00 INE310L07886 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Mar-26 100.0000 10.4656 24.30 INE310L07894 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Jan-27 100.0000 10.4654 21.60 INE310L07902 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Feb-27 100.0000 10.4661 21.60 INE310L07910 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Mar-27 100.0000 10.4657 21.60 INE894F08087 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 05-Jun-27 100.0000 10.6418 150.00 INE310L07928 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Jan-28 100.0000 10.4654 16.20 INE310L07936 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Feb-28 100.0000 10.4661 16.20 INE310L07944 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Mar-28 100.0000 10.4657 16.20 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 96.4042 9.3700 200.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.5600 8.4800 100.00 INE310L07969 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Aug-28 100.0000 10.4659 3.60 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 100.4418 8.4000 50.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.0734 8.4350 20.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 101.0096 8.4200 20.00 INE310L07977 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Sep-28 100.0000 10.4655 3.60 INE310L07951 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Oct-28 100.0000 10.4652 5.70 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 101.3374 8.3300 10.00 INE053F07728 IRFC LTD 8.63% 19-Mar-29 101.9870 8.3800 35.00 INE413O07106 - - - 100.0000 - 490.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 98.1800 9.7000 3.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange