Apr 25 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7403.20 NSE 36006.70 ============= TOTAL 43409.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.20% 07-Jun-14 100.0582 9.2500 250.00 INE523E07707 L N T FINANCE LTD 10.15% 13-Jun-14 100.0476 9.3600 250.00 INE033L07447 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD - 24-Jul-14 118.4283 0.0000 200.00 INE721A07DS6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 10.15% 17-Sep-14 99.9432 9.9900 100.00 INE721A07ED6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 23-Sep-14 99.9602 9.9000 150.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 100.1271 9.2700 900.00 INE752E07116 POWERGRID SR-10 10.90% 21-Jun-15 15.0000 0.0000 1.20 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.1692 9.3900 150.00 INE115A07EX9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.60% 27-Jan-16 99.9804 9.5600 100.00 INE001A07KK5 HDFC LTD 9.35% 04-Mar-16 99.5816 9.5700 100.00 INE261F09II8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 8.95% 07-Mar-16 99.5203 9.2100 100.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 97.9194 9.0700 50.00 INE296A07AI6 BAJAJ FINANCE LTD 10.08% 28-Apr-16 100.1962 9.9700 1000.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 98.0575 9.4200 250.00 INE722A07216 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 12.10% 25-Aug-16 101.9290 11.0400 0.20 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 100.9318 9.6700 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.95% 11-Mar-18 98.2174 9.5100 50.00 INE721A07FW3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 31-Jul-18 100.0000 9.4000 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 101.0570 9.4800 40.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.6930 9.4800 100.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 99.9809 9.5300 200.00 INE872A07SN6 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.55% 11-Feb-19 104.0000 10.3700 40.00 INE976I08037 TATA CAPITAL LTD 10.25% 09-Sep-19 99.2500 10.4100 1.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 54.8700 9.4600 18.30 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 88.1000 10.2500 1.00 INE081A08165 TATA STEEL LTD RESET 18-Mar-21 105.0000 11.2400 1.00 INE245A08034 TATA POWER LTD RESET 02-Jun-21 101.3000 11.2500 4.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION 9.36% 01-Aug-21 101.4000 9.0700 2.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.6800 9.6300 2150.00 INE121E07304 JSW ENERGY LTD 9.75% 31-Mar-22 98.3865 10.0500 250.00 INE514E08BK6 EXPORT- IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 97.8816 9.5100 100.00 INE148I08124 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 9.90% 03-Jul-23 96.4700 10.5100 35.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 97.1795 9.6400 250.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 100.3500 9.4200 1.00 INE756I08066 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 10.19% 18-Mar-24 102.3200 9.8100 5.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD 9.39% 26-Mar-24 100.0000 9.3900 3.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 101.0000 9.3400 0.20 INE535N08056 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.83% 28-Mar-26 100.3000 9.8100 45.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 99.2375 8.3900 0.30 INE688I08053 CAPITAL FIRST LTD 9.50% 17-May-28 93.0300 10.4600 50.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.46% 30-Aug-28 100.4829 8.3800 164.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 100.7500 8.3600 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 100.6290 8.3700 4.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 101.5900 8.3000 1.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.75% 05-Feb-29 103.3000 8.3500 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 102.2200 10.2100 48.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LTD 11.00% 31-Dec-99 103.1500 10.6500 81.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 103.9500 10.2900 5.00 NSE === INE136E07JK3 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Apr-14 123.8600 - 3.60 INE136E07JK3 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Apr-14 123.9813 11.6800 3.60 INE001A07KR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 15-May-14 99.9615 9.1500 250.00 INE614G08012 RELIANCE POWER LTD 10.20% 12-Jun-14 99.8500 11.0100 50.00 INE804I07MV8 ECL FINANCE LTD 0.00% 16-Jun-14 126.9781 10.5002 500.00 INE001A07KX8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.09% 25-Jun-14 100.0161 8.4614 1500.00 INE001A07KX8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.09% 25-Jun-14 100.0161 8.9200 1500.00 INE001A07LQ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 27-Jun-14 99.8539 8.9000 1000.00 INE001A07LQ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 27-Jun-14 99.8539 9.2338 500.00 INE660A07IH8 SUNDARAM FINANCE LTD 0.00% 08-Jul-14 98.1104 9.8664 120.00 INE660A07IH8 SUNDARAM FINANCE LTD 0.00% 08-Jul-14 98.1104 9.5000 120.00 INE660N07013 S. D. CORPORATION PRIVATE LTD 0.00% 10-Jul-14 121.9120 11.7718 250.00 INE660N07021 S. D. CORPORATION PRIVATE LTD 0.00% 17-Jul-14 121.6553 11.7588 100.00 INE660N07039 S. D. CORPORATION PRIVATE LTD 0.00% 24-Jul-14 121.4014 11.7394 550.00 INE033L07447 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD - 24-Jul-14 118.4283 9.5000 200.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.6837 9.5101 1000.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.6837 9.2000 1000.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 99.8916 9.5067 400.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 99.8916 9.2000 400.00 INE721A07DS6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 17-Sep-14 99.9432 9.7000 100.00 INE721A07ED6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 23-Sep-14 99.9602 9.7000 150.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.6020 9.5216 350.00 INE894F07683 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.50% 09-Jan-15 100.0000 10.7200 50.00 INE848E07179 NHPC LTD SR-R1 PART-A 8.70% 11-Feb-15 101.0970 0.0000 10.00 INE804I07EC5 ECL FINANCE LTD NIFTY 30-Mar-15 138.2410 0.0000 3.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.30% 23-Jun-15 98.6454 9.5370 10.00 INE445K07015 RELIANCE BROADCAST NETWORK LTD - 28-Sep-15 100.4377 10.7500 50.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.5259 9.5348 450.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.1547 9.4000 900.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.1547 9.4000 250.00 INE043D07DU5 IDFC LTD 8.85% 15-Jan-16 99.1726 9.3400 50.00 INE043D07DU5 IDFC LTD 8.85% 15-Jan-16 99.1726 9.3400 50.00 INE115A07EX9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.60% 27-Jan-16 99.9804 9.5600 1250.00 INE115A07EX9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.60% 27-Jan-16 99.9183 9.6000 50.00 INE540B07038 RELIANCE MEDIAWORKS LTD 11.00% 01-Mar-16 100.3034 10.7500 50.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 99.5816 9.5600 100.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 99.2972 9.3460 20.00 INE556F09395 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.13% 11-Mar-16 100.0105 9.1256 500.00 INE556F09395 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.13% 11-Mar-16 100.0105 8.9600 500.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 97.9194 9.2700 58.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LTD 10.30% 22-Apr-16 100.8700 10.0300 15.00 INE296A07AI6 BAJAJ FINANCE LTD 10.08% 28-Apr-16 100.1962 9.9500 1000.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.0849 9.4000 1050.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.0849 9.4000 800.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.8085 9.4000 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.8085 9.4000 250.00 INE721A07AW4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.35% 11-Jul-16 101.2847 10.2200 50.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 100.9318 9.6600 50.00 INE266N07043 ESSEL CORPORATE RESOURCES PVT LTD 13.25% 23-Feb-17 102.3706 12.8923 400.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.6279 9.3800 250.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.6279 9.3800 250.00 INE916D070U3 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 10.05% 14-Mar-17 100.6974 9.7320 30.00 INE115A07EA7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.33% 28-May-17 96.3000 9.7600 500.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 99.3216 9.4550 10.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 99.3216 9.4600 10.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.18% 27-Aug-17 99.4659 9.3400 5.00 INE019A07274 JSW STEEL LTD 10.55% 02-Oct-17 100.2607 10.8524 210.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 97.7800 9.6700 2.00 INE013A07TD6 RELIANCE CAPITAL LTD 10.00% 20-Dec-17 99.5751 10.1000 250.00 INE261F09IE7 NABARD 8.72% 19-Feb-18 99.9575 8.7329 1000.00 INE261F09IE7 NABARD 8.72% 19-Feb-18 99.9575 9.2500 1000.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.2174 9.5000 50.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.50% 26-Mar-18 97.6000 11.2700 0.50 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 101.0305 7.6204 50.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 98.9318 9.5970 30.00 INE468M08052 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD 12.15% 19-Jul-18 100.3900 12.0000 12.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.5200 9.6300 452.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.9523 9.5000 50.00 INE400K07044 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LTD - 15-Oct-18 114.4725 10.5076 72.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.0661 9.4700 18.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.55% 25-Oct-18 100.0000 9.5130 250.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.55% 25-Oct-18 100.0000 9.5400 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.6400 9.4500 29.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.6930 9.4700 100.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.3227 9.4900 50.00 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.63% 22-Jan-19 99.8199 9.6500 140.00 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.63% 22-Jan-19 99.8199 9.6500 40.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.1600 9.7100 201.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.3979 9.5000 46.00 INE872A07SN6 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.55% 11-Feb-19 99.7000 11.5500 1.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 101.1177 7.6511 50.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 100.9349 7.7274 40.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 101.2264 9.4600 100.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 95.6100 11.4500 3.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.2100 9.6300 50.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 100.9953 7.7386 50.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 100.9500 9.6000 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 100.2010 9.5500 150.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 100.2010 9.5500 150.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.6200 9.8500 100.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.0678 9.5200 102.00 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 96.0850 8.2500 29.50 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.8200 9.5900 5384.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.6000 9.6326 1300.00 INE121E07304 JSW ENERGY LTD 9.75% 31-Mar-22 98.3865 10.7100 250.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.48% 15-Apr-22 99.7303 9.5200 50.00 INE038A07258 HINDALCO LTD 9.55% 25-Apr-22 97.7155 9.9700 450.00 INE038A07258 HINDALCO LTD 9.55% 25-Apr-22 97.5580 10.0000 450.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 100.9752 7.7599 50.00 INE895D08451 TATA SONS LTD 9.69% 12-Jun-22 100.3500 9.6200 2.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.0313 9.5100 500.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 29-Jun-22 99.8700 10.4000 50.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 98.7220 9.5400 50.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 97.9016 9.5000 300.00 INE895D08543 TATA SONS LTD 9.67% 13-Sep-22 100.1365 9.6200 10.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 101.5644 10.0800 14.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 96.4100 9.4900 200.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.6000 10.2000 3.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 96.4632 9.3700 114.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 96.3434 9.3700 10.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 96.3120 9.5200 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.0062 8.4160 103.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.9900 9.5000 200.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 93.4200 9.5600 2.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 101.0563 7.7607 50.00 INE043D07FB0 IDFC LTD 7.98% 23-May-23 101.6600 7.7100 200.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.3500 10.0100 1.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 92.1500 9.5000 6.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 97.1795 10.0000 250.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 93.9412 9.5000 100.00 INE043D07FI5 IDFC LTD 9.68% 18-Dec-23 100.1752 9.6000 32.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 100.6600 9.4500 20.00 INE895D07396 TATA SONS LTD 9.74% 13-Jan-24 100.4100 9.6600 7.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 100.2500 9.6600 7.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND 10.50% 10-Feb-24 102.3800 10.2500 125.00 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 10.25% 20-Feb-24 101.2000 10.2900 3.00 INE756I08066 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 10.19% 18-Mar-24 102.2700 9.8000 5.00 INE895D07446 TATA SONS LTD 9.90% 20-Mar-24 101.6531 9.6400 239.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD. 9.39% 26-Mar-24 99.9800 9.6100 15.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LTD 11.69% 14-Aug-25 101.7400 11.2500 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.5500 9.3800 12.50 INE206D08188 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-26 98.9899 9.3200 2.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 100.7902 9.3899 40.00 INE535N08056 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.83% 28-Mar-26 100.0000 10.0800 45.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 99.5100 7.9800 50.00 INE528G09111 YES BANK LTD 10.15% 28-Sep-27 99.8300 10.1500 60.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 96.3100 9.4150 30.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 99.3207 8.0098 50.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.2778 8.4100 230.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 100.7500 8.3500 50.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INE053F09HH3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-35 94.9800 9.6000 10.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 109.2583 8.4785 10.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LTD 11.00% 31-Dec-99 103.1500 10.4200 5.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 103.9500 10.2800 5.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 98.7000 11.2200 4.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 98.6300 9.6200 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange