Apr 28 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10338.60 NSE 32159.30 ============= TOTAL 42497.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07QS0 RELIANCE CAPITAL LTD - 11-Mar-14 123.6000 0.0000 1.00 INE001A07KV2 HDFC LTD 9.40% 22-May-14 99.9666 9.5200 1250.00 ine909h07495 TATA MOTORS FINANCE LTD 0.00% 02-Jun-14 99.1161 9.8600 150.00 INE909H07768 TATA MOTORS FINANCE LTD 0.00% 06-Jun-14 99.0161 9.8200 210.00 INE020B08419 REC LTD 7.22% 31-Dec-14 98.0700 10.2300 4.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 97.6500 9.9800 4.00 INE053F09716 IRFC STRPP-43MM 7.63% 29-Oct-15 97.1000 9.7500 2.00 INE261F09IH0 NABARD 9.10% 01-Mar-16 99.9886 9.0700 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 98.0000 9.4700 300.00 INE020B08609 REC LTD 9.38% 06-Sep-16 99.9022 9.4100 250.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.60% 06-Sep-16 101.7653 9.6700 100.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 100.9309 9.6700 100.00 INE654A09118 STATE BANK OF TRAVANCORE RESET 31-Oct-16 98.8500 9.8300 1.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.1152 9.6500 350.00 INE020B07IB6 REC LTD 9.67% 10-Mar-17 100.5778 9.4100 600.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 100.2369 9.4100 100.00 INE013A07ZA9 RELIANCE CAPITAL LTD - 02-May-17 101.7000 0.0000 1.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK 11.90% 03-May-18 102.0000 11.5600 2.00 INE261F09EO5 NABARD 0.00% 01-Jun-18 65.8750 10.7500 23.30 INE535H08512 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.25% 14-Jun-18 101.0300 10.9100 1.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 99.4500 9.5100 2.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.6204 9.5000 200.00 INE020B07HZ7 REC LTD 9.61% 03-Jan-19 100.2122 9.5300 50.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.4300 9.4100 2.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 100.3093 7.6200 250.00 INE872A07SN6 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.55% 11-Feb-19 100.0000 10.4300 42.00 INE112A09141 CORPORATION BANK RESET 11-Aug-19 96.8500 9.3400 1.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 96.9500 9.3300 1.00 INE020B08476 REC LTD 0.00% 15-Dec-20 55.4200 9.3100 16.50 INE081A08165 TATA STEEL LTD RESET 18-Mar-21 105.3600 11.2000 13.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.4000 10.1500 12.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.6500 9.6900 5550.00 INE038A07258 HIDALCO INDUSTRIES LTD 9.55% 25-Apr-22 97.8208 9.9600 100.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.60% 02-Aug-22 97.9626 9.9600 50.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 100.2800 9.4300 2.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 94.9500 9.5600 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.4500 9.4200 11.00 INE535N08056 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.83% 28-Mar-26 100.2500 9.7900 1.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 99.2375 8.3900 0.30 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP 9.03% 22-Mar-28 97.1500 9.4000 5.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.46% 30-Aug-28 100.8200 8.3500 10.00 INE031A07949 HOUSING - 25-Oct-28 102.8200 8.4100 1.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 101.5024 8.3200 41.50 INE053F07728 IRFC LTD 8.63% 19-Mar-29 102.6500 8.3200 6.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 103.3800 8.3000 4.50 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 104.0000 10.2700 15.50 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN - 31-Dec-99 101.7500 0.0000 1.00 NSE === INE001A07KV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 22-May-14 99.9666 9.0000 1250.00 INE136E07JP2 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 30-May-14 134.2300 - 2.20 INE136E07JQ0 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 30-May-14 125.4500 - 1.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 29-Jun-14 99.9767 9.0500 5.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 99.8571 9.4699 1500.00 INE521E07CD6 RBS FINANCIAL SERVICES (I) PVT LTD RESET 25-Jul-14 147.3500 10.2500 2.50 INE521E07CH7 RBS FINANCIAL SERVICES (I) PVT LTD RESET 19-Aug-14 143.4200 10.2500 7.00 INE909H07883 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.25% 15-Sep-14 99.9276 10.1292 450.00 INE121A07FT2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 10.30% 17-Sep-14 99.9284 9.8700 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.85% 15-Oct-14 99.5809 9.5853 350.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.5809 9.3500 350.00 INE851M07010 VOLKSWAGEN FINANCE PVT LTD 9.60% 21-Nov-14 99.7045 9.7500 50.00 INE115A07BN6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 26-Nov-14 99.9231 9.5600 100.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.63% 15-Dec-14 99.9377 9.5620 1000.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.63% 15-Dec-14 99.9377 9.4000 1000.00 INE033L07280 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 0.00% 09-Feb-15 122.9736 9.8752 50.00 INE721A07CW0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 09-Feb-15 122.5241 10.1405 20.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 99.9805 9.5099 20.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 99.7929 9.5600 2000.00 INE916DA7600 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD - 25-Feb-15 99.5698 9.7900 500.00 INE033L07363 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 0.00% 02-Apr-15 121.5095 9.8987 30.00 INE310L07027 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Apr-15 91.9789 9.8600 210.20 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 100.2193 9.7826 150.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 100.2193 9.5300 150.00 INE261F09HQ3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.45% 09-Jul-15 99.8934 9.4860 250.00 INE261F09HQ3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.45% 09-Jul-15 99.8934 9.3000 250.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.41% 16-Jul-15 99.8789 9.4547 650.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.41% 16-Jul-15 99.8789 9.3000 650.00 INE121A07FZ9 CHOLAMANDALAM 10.50% 24-Dec-15 100.8616 9.8360 10.00 INE115A07EX9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.60% 27-Jan-16 99.9769 9.5600 1100.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 99.9933 9.1542 500.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 99.9933 9.0800 500.00 INE261F09IH0 NABARD 9.10% 01-Mar-16 99.9886 9.0800 500.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 105.7895 9.6806 55.00 INE317K07016 NEPTUNE REALTORS PVT LTD 12.25% 25-Mar-16 99.9341 12.6300 390.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 99.2574 9.5600 100.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 99.2574 9.5600 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.9648 9.4700 1050.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.9648 9.4700 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.6822 9.4700 550.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.6822 9.4700 500.00 INE742L07047 LILY REALTY PVT LTD - 30-Jun-16 102.4640 - 18.50 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 100.1494 9.4300 1.00 INE676K07031 ULTRATECH CEMENT LTD 8.01% 14-Jul-16 99.6052 9.3500 25.00 INE020B08609 REC LTD 9.38% 06-Sep-16 99.8206 9.4200 200.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.60% 06-Sep-16 101.7653 9.6600 100.00 INE121A07HB6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 19-Sep-16 101.2623 10.3000 150.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 100.9309 9.6600 100.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.7145 9.4000 50.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.45% 14-Oct-16 99.6269 9.5659 80.00 INE296A07930 BAJAJ FINANCE LTD 9.80% 17-Oct-16 100.0000 9.7400 16.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.1152 9.6400 350.00 INE020B08658 REC LTD 9.28% 15-Feb-17 99.6295 9.4000 360.00 INE020B08658 REC LTD 9.28% 15-Feb-17 99.6295 9.4000 360.00 INE266N07043 ESSEL CORPORATE RESOURCES PVT 13.25% 23-Feb-17 102.8521 12.3875 950.00 INE020B07IB6 REC LTD 9.67% 10-Mar-17 100.5778 9.4000 1150.00 INE020B07IB6 REC LTD 9.67% 10-Mar-17 100.5778 9.4000 300.00 INE295N07042 INFINITI RETAIL LTD 14-Mar-17 105.5142 11.2700 750.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 100.2369 9.4000 100.00 INE750H07063 SAMVARDHANA MOTHERSON - 26-Mar-17 101.3916 12.3800 560.00 INE115A07EA7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.33% 28-May-17 96.3200 9.7500 500.00 INE261Q07013 WADHWA RESIDENCY PVT LTD 12.00% 11-Jul-17 100.4380 11.7400 11.80 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LTD 10.00% 03-Nov-17 100.1000 9.9200 3.00 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 100.8043 9.7720 10.00 INE013A07TD6 RELIANCE CAPITAL LTD 10.00% 20-Dec-17 99.8500 10.0100 250.00 INE020B08815 REC LTD 8.70% 01-Feb-18 97.4669 9.5100 50.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 98.1700 9.7600 7.00 INE261F09IE7 NABARD 8.72% 19-Feb-18 99.9670 9.1000 1000.00 INE904L07027 TOTAL ENVIRONMENT LIVING SPACES 17.50% 26-Mar-18 100.0000 17.6190 10.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.50% 26-Mar-18 100.0000 10.4800 6.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.15% 06-Jun-18 97.8888 11.8000 150.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.60% 20-Jun-18 96.9600 9.5000 20.00 INE866I07602 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 30-Sep-18 106.3329 10.1600 20.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.8447 9.5300 250.00 INE020B07HX2 REC LTD 9.24% 17-Oct-18 99.3500 9.4000 1.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.55% 25-Oct-18 100.0000 9.5400 250.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 99.6000 9.4600 31.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.6204 9.4900 200.00 INE053F09FR6 IRFC LTD 8.45% 26-Dec-18 97.0594 9.4477 200.00 INE053F09FR6 IRFC LTD 8.45% 26-Dec-18 97.0594 9.4500 200.00 INE020B07HZ7 REC LTD 9.61% 03-Jan-19 100.2670 9.5050 340.00 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.63% 22-Jan-19 99.7838 9.6600 20.00 INE804I07SI2 ECL FINANCE LTD 11.85% 28-Jan-19 102.0000 11.2500 12.50 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.4000 9.6400 20.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 100.3650 9.5050 700.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 100.3093 9.5200 300.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LTD 10.90% 20-Jan-20 100.7000 10.6500 2.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 97.0101 9.7471 40.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 96.9308 9.7000 3.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 101.2800 9.4400 50.00 INE053F09EF4 IRFC LTD 7.74% 22-Dec-20 91.5500 9.7000 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.9400 10.6394 1.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.4500 9.4450 122.00 INE752E07BZ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-21 96.0000 9.4800 5.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.6500 9.6300 2068.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.6000 9.6324 100.00 INE038A07258 HINDALCO LTD 9.55% 25-Apr-22 97.8208 9.9500 100.00 INE895D08451 TATA SONS LTD 9.69% 12-Jun-22 100.1900 9.6400 10.00 INE038A07266 HINDALCO LTD 9.55% 27-Jun-22 98.3770 9.8300 52.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.60% 02-Aug-22 97.9626 9.9500 50.00 INE895D08543 TATA SONS LTD 9.67% 13-Sep-22 100.1900 9.6200 10.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 96.1151 9.5100 1.30 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.25% 12-Nov-22 98.3632 9.5100 1.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.5418 10.2200 100.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 92.4000 9.4600 4.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 97.1795 10.0000 250.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 100.8000 9.5700 6.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND 10.50% 10-Feb-24 102.6000 10.2000 56.00 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 10.25% 20-Feb-24 101.7300 10.1900 55.00 INE756I08066 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 10.19% 18-Mar-24 102.8000 9.7200 14.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD. 9.39% 26-Mar-24 100.0000 9.6000 3.00 INE523E08NI6 L & T FINANCE LTD 10.35% 27-Mar-24 100.3288 10.2800 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.4600 9.4000 23.50 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.9627 9.5100 100.00 INE528G09137 YES BANK LTD 10.05% 27-Dec-27 100.1500 10.0000 1.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 100.4500 9.3000 450.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.60% 25-Feb-28 99.3500 9.6700 12.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 97.1500 9.6200 5.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 99.7000 8.9745 5.00 INE310L07993 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.63% 20-May-28 100.0000 10.6300 76.70 INE310L07AA9 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.63% 20-Jun-28 100.0000 10.6300 76.70 INE310L07AB7 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.63% 20-Jul-28 100.0000 10.6300 35.40 INE310L07AC5 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.63% 20-Aug-28 100.0000 10.6300 35.40 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 100.3609 8.4000 20.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.2790 8.4100 51.00 INE310L07AD3 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.63% 20-Sep-28 100.0000 10.6300 35.40 INE310L07985 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.63% 20-Oct-28 100.0000 10.6300 91.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 100.0000 9.3800 500.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 102.8660 8.1500 1.00 INE053F07728 IRFC LTD 8.63% 19-Mar-29 102.3620 8.3401 15.70 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 103.4700 8.3800 150.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 104.0000 10.2700 15.50 INE528G09079 YES BANK LTD RESET 31-Dec-99 93.5501 11.3500 10.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 97.3578 9.8500 9.00 =============================================================================================== 