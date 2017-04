Apr 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7083.80 NSE 32042.70 ============= TOTAL 39126.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE043D08DN8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.02% 28-Jun-14 99.7263 9.4600 250.00 INE202B08769 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.05% 12-Aug-14 100.0000 0.0000 3.00 INE523E07434 L & T FINANCE LTD 9.62% 17-Sep-14 99.9801 9.6500 150.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.5906 9.5600 500.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.76% 11-Dec-14 100.1798 9.2700 1000.00 ine115a07do0 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.39% 26-Feb-15 99.7754 9.6000 500.00 INE476A09124 CANARA BANK 7.40% 29-Apr-15 98.0500 9.5400 1.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.1036 9.4500 500.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.64% 03-May-16 98.3857 9.5600 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 97.6822 9.4800 250.00 INE062A09130 STATE BANK OF INDIA 9.85% 27-Jun-16 100.2000 9.7100 1.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 100.1108 9.3500 400.00 INE722A07216 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 12.10% 25-Aug-16 101.8465 11.0800 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.9022 9.3800 50.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 103.2500 5.0300 2.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.1391 9.6300 450.00 INE756I07373 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 10.05% 10-Feb-17 100.4615 9.8200 50.00 INE895D07420 TATA SONS LTD 9.87% 20-Mar-17 100.5863 9.6100 150.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 101.6026 9.5800 50.00 INE115A07EC3 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.50% 13-Apr-17 97.1873 9.6300 100.00 INE013A07ZA9 RELIANCE CAPITAL LTD - 02-May-17 101.7000 0.0000 1.00 INE001A07CJ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 16-May-17 100.4615 10.1600 50.00 INE261F09HK6 NABARD 9.40% 24-May-17 100.2341 9.3000 100.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 99.8324 9.6400 50.00 INE001A07JK7 HDFC LTD 9.50% 13-Sep-17 99.5155 9.6400 50.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 97.4135 9.5300 500.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 97.1500 9.3100 14.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 56.9500 0.0000 16.50 INE081A08165 TATA STEEL LTD RESET 18-Mar-21 108.2500 0.0000 12.00 INE081A08173 TATA STEEL LTD RESET 11-May-21 101.4800 11.3300 6.00 INE245A08034 TATA POWER LTD RESET 02-Jun-21 101.3000 11.2500 4.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 07-Dec-21 102.5000 11.9800 0.50 INE523E08NG0 LNT FINANCE LTD 11.50% 30-Dec-21 106.0000 10.3100 1.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.7000 9.6300 1427.00 INE053F07652 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.23% 18-Feb-24 100.8605 8.0900 250.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.9000 9.7100 2.00 INE535N08056 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.83% 28-Mar-26 100.0500 9.8300 16.00 INE688I08053 CAPITAL FIRST LTD 9.50% 17-May-28 93.7500 10.3600 5.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.46% 30-Aug-28 101.2000 8.3000 5.00 INE031A07915 HOUSING 8.51% 25-Oct-28 102.8100 8.1600 1.40 INE787H07305 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 11-Dec-33 102.8800 8.1900 1.40 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 103.8024 8.2600 5.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LTD 12.10% 20-May-99 100.0000 12.1000 1.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LTD 11.00% 31-Dec-99 102.6500 10.7000 5.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 98.9500 11.1300 1.00 INE202B08751 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 31-Dec-99 101.0000 0.0000 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN - 31-Dec-99 102.0000 0.0000 1.00 NSE === INE614G08012 RELIANCE POWER LTD 10.20% 12-Jun-14 99.8700 10.8700 50.00 INE043D08DN8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.02% 28-Jun-14 99.7644 8.9000 250.00 INE660A07IE5 SUNDARAM FINANCE LTD 10.10% 11-Jul-14 99.9461 9.9772 250.00 INE660A07IE5 SUNDARAM FINANCE LTD 10.10% 11-Jul-14 99.9461 9.6000 250.00 INE804I07AQ3 ECL FINANCE LTD NIFTY 29-Jul-14 151.4530 - 13.00 INE804I07942 ECL FINANCE LTD NIFTY 18-Aug-14 122.1290 - 15.00 INE523E07434 L & T FINANCE LTD 9.62% 17-Sep-14 99.9801 9.6000 250.00 INE752E07FT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-14 99.5451 9.4500 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.5823 9.3500 500.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.5823 9.5864 150.00 INE134E08BS6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 15-Oct-14 99.3688 9.4500 50.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.5397 9.4300 1155.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.1798 9.5000 1000.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.5015 9.4300 250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.63% 15-Dec-14 99.9180 9.4300 250.00 INE774D07IE8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 07-Jan-15 93.5906 9.8800 100.00 INE909H07461 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 27-Jan-15 93.0541 9.9800 150.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 99.7914 9.6400 40.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 99.7754 9.5300 500.00 INE916DA7634 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.29% 27-Feb-15 99.5657 9.7914 9.00 INE909H07AI9 TATA MOTORS FINANCE LTD 9.60% 20-Mar-15 99.7070 10.0100 184.00 INE975F07DC1 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LTD 10.00% 23-Mar-15 99.9463 10.0100 250.00 INE916D075U2 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 0.00% 31-Mar-15 91.6676 9.8743 51.00 INE296A07AV9 BAJAJ FINANCE LTD -- 07-Apr-15 100.6008 9.8700 45.00 INE916DA7DA8 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.58% 07-Apr-15 99.6355 9.6500 45.00 INE975F07CV3 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LTD 10.65% 13-Apr-15 100.5290 10.0417 10.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.1036 9.5300 500.00 INE136E07MV4 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD NIFTY 29-Jun-15 131.9800 - 3.50 INE261F09HQ3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.45% 09-Jul-15 99.8729 9.4000 250.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.41% 16-Jul-15 99.8564 9.4800 650.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 98.8339 9.3300 5.00 INE742F07049 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 11.20% 18-Sep-15 99.7521 11.2859 3000.00 INE445K07015 RELIANCE BROADCAST NETWORK LTD - 28-Sep-15 100.4314 10.7500 100.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.1534 9.4000 500.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LTD 10.30% 22-Apr-16 100.7500 10.1000 2.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.5039 8.7182 1000.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.5039 9.3500 1000.00 INE155A08167 TATA MOTORS LTD 8.95% 29-Apr-16 98.4984 9.8000 550.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.64% 03-May-16 98.3857 9.5500 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.9648 9.4700 200.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.0440 9.4250 10.00 INE155A08175 TATA MOTORS LTD 8.73% 17-May-16 98.0539 9.8000 400.00 INE136E07MO9 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD NIFTY 30-May-16 124.1600 - 1.00 INE909H07AU4 TATA MOTORS FINANCE LTD 9.40% 05-Jun-16 98.7751 10.0395 500.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LTD - 10-Jun-16 80.7163 10.6500 620.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.6822 9.4700 550.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.6822 9.4700 300.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 100.1108 9.3500 400.00 INE722A07216 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 12.10% 25-Aug-16 101.8465 10.6000 270.40 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.9022 9.3800 50.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 100.9301 9.6600 50.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 100.9301 9.6600 50.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.1813 9.6000 1450.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.1813 9.6000 1000.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.45% 14-Oct-16 99.8100 9.4800 80.00 INE296A07930 BAJAJ FINANCE LTD 9.80% 17-Oct-16 100.0200 9.7300 16.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 11-Jan-17 100.1572 9.5777 150.00 INE756I07373 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 10.05% 10-Feb-17 100.4615 9.8100 50.00 INE895D07420 TATA SONS LTD 9.87% 20-Mar-17 100.5863 9.6000 150.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.2477 9.3951 14.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.1572 9.6008 150.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 101.6026 9.5700 50.00 INE115A07EC3 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.50% 13-Apr-17 97.1873 9.6300 100.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 98.9900 9.5800 563.00 INE261F09HK6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 24-May-17 100.2341 9.2900 100.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 01-Jun-17 99.9741 9.0800 300.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 99.8324 9.6300 50.00 INE084A09126 BANK OF INDIA RESET 27-Jul-17 102.0000 9.8000 1.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 99.5155 9.6290 50.00 INE001A07DB9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 10-Dec-17 99.4422 9.6475 200.00 INE001A07DB9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 10-Dec-17 99.4422 9.6475 200.00 INE013A07TD6 RELIANCE CAPITAL LTD 10.00% 20-Dec-17 100.5000 9.7900 210.00 INE208A07356 ASHOK LEYLAND LTD 10.15% 28-Dec-17 96.9860 11.1466 440.00 INE756I07191 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.39% 10-Jan-18 98.6406 9.8076 250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 97.4135 9.5200 650.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 97.4135 9.5200 150.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 98.1900 9.7400 7.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.50% 26-Mar-18 97.3600 11.3500 25.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 95.9497 9.6200 200.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 95.9497 9.6200 198.00 INE468M08052 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD 12.15% 19-Jul-18 100.4500 11.9800 10.00 INE866I07602 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 30-Sep-18 106.3529 10.1544 20.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.9200 9.5085 50.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.55% 25-Oct-18 99.9450 9.5286 300.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.55% 25-Oct-18 99.9450 9.6000 300.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.6600 9.4400 343.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.7600 9.4500 11.00 INE756I07340 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.97% 28-Dec-18 100.9000 9.6900 4.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 65.3978 9.5000 4.30 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.63% 22-Jan-19 99.8555 9.6400 5.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.2500 9.6800 10.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.4200 9.4900 300.00 INE872A07SN6 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.55% 11-Feb-19 104.1000 10.3500 1.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LTD 10.90% 20-Jan-20 100.8300 10.6600 4.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 97.1200 9.7208 54.00 INE752E07GK3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-20 97.5620 9.4500 6.30 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 100.9400 7.7200 50.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 96.9508 9.7000 3.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 101.1900 9.4600 50.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 100.3885 9.6000 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.3040 10.9604 1.00 INE721A07HG2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 28-Mar-21 99.5000 10.5900 200.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 100.9980 7.7300 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 103.3300 11.0000 1.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 100.6500 9.4600 7.00 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 100.4500 9.6300 15.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.3700 9.4600 3.00 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF 9.38% 04-Aug-21 99.0167 9.5500 50.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 30-Sep-21 104.7500 9.7900 250.00 INE752E07BZ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-21 96.0200 9.4700 5.00 INE528G08204 YES BANK LTD 10.20% 28-Oct-21 100.1100 10.1500 6.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 106.0000 10.3000 1.00 INE894F08038 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 11.85% 31-Jan-22 101.1960 11.5800 10.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.6500 9.6300 2478.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.6500 9.6229 200.00 INE038A07266 HINDALCO LTD 9.55% 27-Jun-22 97.8400 9.9300 2.00 INE013A07RT6 RELIANCE CAPITAL LTD 10.10% 28-Sep-22 103.6863 9.4200 50.00 INE013A07SK3 RELIANCE CAPITAL LTD 9.95% 02-Nov-22 102.8625 9.4200 30.00 INE039A09PM6 IFCI LTD 9.90% 05-Nov-22 103.3979 9.2800 250.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 97.5148 10.2300 7.00 INE013A08283 RELIANCE CAPITAL LTD 9.85% 28-Mar-23 100.2500 9.7900 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.5000 10.6230 4.00 INE514E08DG0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 03-Dec-23 100.1671 9.4500 250.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LTD RESET 09-Dec-23 100.0000 9.8000 5.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD. 9.39% 26-Mar-24 99.9000 9.6200 395.00 INE523E08NI6 L & T FINANCE LTD 10.35% 27-Mar-24 100.5700 10.2400 39.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LTD 11.90% 27-Mar-24 100.5743 12.1200 25.00 INE013A07A33 RELIANCE CAPITAL LTD 10.10% 22-Apr-24 100.0000 10.3500 250.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 97.9800 10.0000 12.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LTD 11.69% 14-Aug-25 104.7000 10.6000 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.5000 9.3900 18.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.0500 9.5000 100.00 INE535N08056 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.83% 28-Mar-26 100.0500 10.0600 5.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.9622 9.4500 760.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 95.9500 9.4300 250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.5876 8.4867 100.00 INE039A09PR5 IFCI LTD 9.75% 26-Apr-28 103.6188 9.2700 250.00 INE688I08053 CAPITAL FIRST 9.50% 17-May-28 93.7500 10.3600 5.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 100.6073 8.3700 20.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.6070 8.3700 15.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 100.6868 8.3800 35.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.75% 05-Feb-29 102.0102 8.2500 50.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 101.5860 8.3000 1.00 INE121A08NN7 - - - 100.0330 - 400.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 103.6200 8.2700 2.20 INE053F09HH3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% INE053F09HH3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-35 95.0000 9.5900 10.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LTD - 21-Aug-72 100.4000 10.9600 1.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 97.3778 9.8500 9.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LTD 11.00% 31-Dec-99 102.6500 10.5100 5.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 98.1579 11.3200 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange