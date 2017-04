May 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4371.40 NSE 29704.90 ============= TOTAL 34076.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE704I07DS5 BARCLAYS INVESTMENTS AND LOANS - 30-Jul-14 120.7639 0.0000 8.00 INE202B08769 TATA STEEL LTD 12.05% 12-Aug-14 105.3500 11.2000 4.00 INE020B08781 REC LTD 8.84% 16-Oct-14 99.5973 9.5500 750.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.2382 9.3400 200.00 INE043D07EF4 IDFC LTD 9.15% 19-Feb-16 99.6058 9.3500 200.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 98.2122 9.3500 200.00 INE722A07224 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 25-Aug-16 101.5889 10.9700 175.00 INE895D08311 TATA SONS LTD 9.90% 03-Sep-16 100.5230 9.5400 50.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.60% 06-Sep-16 101.9252 9.5900 1000.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 123.5855 0.0000 50.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 106.4261 5.5100 37.00 INE296A07BC7 BAJAJ FINANCE LTD - 25-Apr-17 99.9678 9.9100 50.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 98.7632 9.5800 150.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.25% 06-May-18 98.1560 8.8200 50.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.0843 9.5000 540.00 INE020B08476 REC LTD 0.00% 15-Dec-20 55.5500 9.3000 1.80 INE081A08165 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 18-Mar-21 100.0000 0.0000 4.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.9200 9.5800 100.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.48% 15-Apr-22 100.2500 9.4300 5.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 97.4465 9.5300 500.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD 9.39% 26-Mar-24 100.1780 9.3600 235.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.5500 9.4000 4.70 INE535N08056 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.83% 28-Mar-26 99.9000 9.8400 1.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.46% 30-Aug-28 100.6000 8.3500 40.00 INE013A07Y03 RELIANCE SECURITIES LTD 30-Aug-28 102.7000 0.0000 1.00 INE020B07HP8 REC LTD 8.46% 24-Sep-28 101.2100 8.3000 1.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 102.0000 8.2500 2.50 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 102.8000 8.5900 0.40 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 103.1165 8.3300 10.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LTD 21-Aug-72 100.0000 10.7500 1.00 NSE === INE804I07850 ECL FINANCE LTD NIFTY 21-May-14 116.4880 0.0000 48.80 INE804I07900 ECL FINANCE LTD NIFTY 30-May-14 118.3640 0.0000 119.30 INE804I07JH3 ECL FINANCE LTD NIFTY 02-Jun-14 121.7940 0.0000 7.50 INE020B08559 REC LTD 9.75% 07-Jun-14 99.9908 9.4318 250.00 INE020B08559 REC LTD 9.75% 07-Jun-14 99.9908 9.0500 250.00 INE894F07675 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.50% 09-Jul-14 99.9862 10.6800 30.00 INE033L07447 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD - 24-Jul-14 118.5160 9.6252 50.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 99.9315 9.6516 50.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 99.9315 9.3500 50.00 INE804I07BW9 ECL FINANCE LTD NIFTY 29-Aug-14 145.5390 0.0000 4.50 INE804I07AR1 ECL FINANCE LTD NIFTY 29-Aug-14 141.2260 - 1.50 INE020B08781 REC LTD 8.84% 16-Oct-14 99.5973 9.3200 1250.00 INE020B08781 REC LTD 8.84% 16-Oct-14 99.6024 9.5352 500.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.5511 9.5153 2200.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.5511 9.3500 2200.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.63% 15-Dec-14 99.9645 9.5140 750.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.63% 15-Dec-14 99.9645 9.3500 750.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.55% 13-Jan-15 99.9223 9.5303 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.55% 13-Jan-15 99.9223 9.4000 250.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 100.0916 9.4465 250.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 100.0916 9.3500 250.00 INE020B07FF3 REC LTD 8.45% 19-Feb-15 99.1000 0.0000 30.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 100.1369 9.4299 250.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 100.1369 9.3500 250.00 INE540B07020 RELIANCE MEDIAWORKS LTD 11.00% 01-Mar-15 100.1774 10.5500 150.00 INE296A07757 BAJAJ FINANCE LTD (FORMERLY BAJA 0.00% 04-May-15 120.5780 9.8400 79.00 INE306N07047 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 04-May-15 120.9749 9.8400 45.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 100.2481 9.5600 40.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.41% 16-Jul-15 99.8712 9.4638 550.00 INE261F09HS9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.41% 16-Jul-15 99.8712 9.3500 550.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 98.8957 9.2900 6.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.3123 9.4833 500.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.3123 9.4800 500.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.2382 9.3400 300.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.2239 9.3500 100.00 INE148I07407 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.80% 10-Dec-15 99.5853 11.0000 110.00 INE148I07407 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.80% 10-Dec-15 99.5853 11.0000 60.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LTD 13.50% 12-Dec-15 100.5000 - 4.00 INE115A07EX9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.60% 27-Jan-16 99.9757 9.5600 1850.00 INE115A07EX9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.60% 27-Jan-16 100.0065 9.5400 750.00 INE043D07EF4 IDFC LTD 9.15% 19-Feb-16 99.6058 9.3594 200.00 INE532F07AP8 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD 11.65% 21-Apr-16 100.0353 11.6000 50.00 INE296A07BD5 BAJAJ FINANCE LTD 0.00% 25-Apr-16 100.0000 - 30.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.2122 9.3500 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.1771 9.3549 150.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LTD 10-Jun-16 80.8759 10.5700 390.00 INE261F09GL6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.40% 19-Jul-16 100.1393 9.2800 100.00 INE261F09GL6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 19-Jul-16 100.1393 9.2800 100.00 INE722A07224 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 25-Aug-16 101.5889 10.5500 175.00 INE895D08311 TATA SONS LTD 9.90% 03-Sep-16 100.5230 9.5300 50.00 INE020B08609 REC LTD 9.38% 06-Sep-16 100.0663 9.3000 250.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 13-Sep-16 100.1993 9.2400 60.00 INE360C07013 DPSC LTD 10.75% 03-Nov-16 100.8723 10.2600 2.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 11-Jan-17 100.2037 9.5570 100.00 INE804I07SH4 ECL FINANCE LTD -- 28-Jan-17 101.4903 11.6400 35.00 INE804I07SG6 ECL FINANCE LTD 11.60% 28-Jan-17 100.4000 12.0137 31.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 123.5855 9.5400 50.00 INE556F09437 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.83% 26-Feb-17 100.2807 9.6820 1000.00 INE556F09437 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.83% 26-Feb-17 100.2807 9.2900 1000.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 106.4261 9.6200 50.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 100.4732 9.3000 150.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 100.4732 9.3000 100.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.2037 9.9500 500.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 101.5906 9.5700 200.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 101.5906 9.5700 200.00 INE053A08073 INDIAN HOTELS COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-17 115.9136 9.9400 34.00 INE296A07BC7 BAJAJ FINANCE LTD -- 25-Apr-17 99.9678 - 50.00 INE261Q07013 WADHWA RESIDENCY PVT LTD 12.00% 11-Jul-17 100.4380 11.6800 9.80 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.57% 07-Sep-17 99.8237 9.5900 150.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.57% 07-Sep-17 99.8237 9.5900 150.00 INE756I07159 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.71% 09-Oct-17 99.8800 9.7000 200.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.80% 22-Oct-17 100.4484 9.5950 50.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.80% 22-Oct-17 100.4484 9.5950 50.00 INE054O08031 LT SHIPBUILDING LTD 8.95% 25-Oct-17 97.6350 9.7500 300.00 INE054O08056 L&T SHIPBUILDING LTD 8.90% 25-Oct-17 97.4936 9.7500 100.00 INE360C07021 DPSC LTD 10.75% 03-Nov-17 100.9704 10.3500 3.20 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 98.7632 9.5750 250.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 98.7632 9.5750 100.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.50% 26-Mar-18 98.0500 11.1269 6.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.25% 06-May-18 98.1560 9.3000 50.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 100.1174 9.4300 100.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 100.1174 9.4300 100.00 INE360C07039 DPSC LTD 10.75% 03-Nov-18 100.9837 10.4200 4.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 99.3100 9.5400 750.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 99.6958 9.4300 250.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.9000 9.4100 12.00 INE020B07HZ7 REC LTD 9.61% 03-Jan-19 100.5585 9.4300 250.00 INE017A08169 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.40% 06-Jan-19 99.6318 9.4700 6.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 99.1590 9.4300 250.00 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.63% 22-Jan-19 100.0000 9.6000 2.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.1818 9.7000 314.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 100.5271 9.4600 100.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 100.6603 9.4300 50.00 INE477L08014 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 12.00% 31-Mar-20 100.0000 12.6700 100.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 97.3833 9.6000 3.00 INE873F09030 WATER & SANITATION POOLED FUND 7.50% 09-Sep-20 100.0000 7.4800 1.70 INE017A08219 THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD 9.70% 15-Apr-21 100.5311 9.5800 14.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 104.0000 10.9500 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 103.5500 10.9500 1.00 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.38% 04-Aug-21 99.3000 9.4900 120.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.0602 9.4499 50.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.0602 9.4500 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.9200 9.5700 1108.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.9200 9.5719 650.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.4903 11.6400 35.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.48% 15-Apr-22 100.1500 9.4400 7.00 INE038A07258 HINDALCO LTD 9.55% 25-Apr-22 98.3500 9.8500 100.00 INE038A07266 HINDALCO LTD 9.55% 27-Jun-22 98.2200 9.8600 152.00 INE895D08477 TATA SONS LTD 9.70% 25-Jul-22 100.4300 9.6000 78.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 99.0400 9.9500 70.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 97.4465 9.9000 500.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD. 9.39% 26-Mar-24 100.1780 9.5700 685.00 INE310L07845 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Feb-25 100.0000 10.4656 182.40 INE310L07878 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Feb-26 100.0000 10.4657 194.40 INE310L07902 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Feb-27 100.0000 10.4658 172.80 INE310L07936 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Feb-28 100.0000 10.4658 129.60 INE310L07AB7 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.63% 20-Jul-28 100.0000 10.6300 41.30 INE310L07AC5 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.63% 20-Aug-28 100.0000 10.6300 41.30 INE310L07969 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Aug-28 100.0000 10.4656 28.80 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 100.4500 8.3800 55.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 100.6077 8.3700 50.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 101.0173 8.3400 50.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 101.9669 8.2500 34.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 102.2739 8.3563 50.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 101.5011 8.3600 58.00 INE787H07123 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 21-Nov-32 92.0315 8.2500 3.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 91.2204 8.3300 10.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 102.8881 8.3500 260.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LTD - 21-Aug-72 100.4000 10.9500 4.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LTD 11.00% 31-Dec-99 102.6000 10.5100 40.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 98.5419 11.2800 15.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 98.7391 9.6000 9.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange