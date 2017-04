May 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4614.20 NSE 25221.20 ============= TOTAL 29835.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916DA7261 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.67% 28-May-14 100.0261 8.8100 550.00 INE013A07OI6 RELIANCE CAPITAL LTD NIFTY 02-Jun-14 138.2800 0.0000 4.70 INE013A07OV9 RELIANCE CAPITAL LTD NIFTY 14-Jul-14 133.0650 0.0000 2.50 INE115A07CS3 LIC HOUSEING FINANCE LTD 10.00% 23-Jul-14 99.8906 9.7800 397.00 INE202B08769 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.05% 12-Aug-14 100.0000 12.0500 1.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.75% 26-Aug-14 99.8991 9.7700 1020.00 INE001A07JB6 HDFC LTD 9.60% 07-Aug-15 100.0757 9.4600 250.00 INE043D07DU5 IDFC LTD 8.85% 15-Jan-16 99.2555 9.2900 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 97.9653 9.3400 100.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.0387 9.2500 100.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 104.0000 0.0000 0.30 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 99.8116 9.2300 89.00 INE895D07420 TATA SONS LTD 9.87% 20-Mar-17 100.6973 9.5600 50.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 100.4705 9.3100 300.00 INE013A07ZE1 RELIANCE CAPITAL LTD - 10-Apr-17 101.8184 0.0000 3.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORAION OF INDIA 9.61% 01-Jun-17 100.0019 9.6000 350.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 98.3769 9.2300 50.00 INE001A07KI9 HDFC LTD 9.25% 26-Feb-18 98.9925 9.5600 50.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.25% 06-May-18 98.2969 8.7700 200.00 INE752E07BW9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-18 97.7493 9.3500 50.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 100.7309 9.4100 50.00 INE872A07SN6 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.55% 11-Feb-19 100.0000 11.4700 0.60 INE310L07613 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Mar-20 101.8532 9.4100 13.60 INE310L07621 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Apr-20 101.8800 9.4100 15.30 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LTD 10.70% 28-Apr-20 100.5000 10.5600 1.00 INE310L07647 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jun-20 101.9351 9.4000 15.30 INE310L07654 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jul-20 101.9622 9.4000 15.30 INE310L07662 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Aug-20 101.9902 9.3900 13.60 INE081A08165 TATA STEEL LTD RESET 18-Mar-21 107.2585 11.0300 5.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.1300 9.3800 7.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 103.0860 9.7700 150.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.5000 10.1300 25.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 99.6500 8.0500 4.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.0000 9.5600 200.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 99.5200 10.4700 60.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD - 28-Oct-22 102.3000 10.9400 100.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 93.6404 10.0600 50.00 INE043D07GK9 IDFC LTD - 29-Apr-24 100.5000 9.5200 5.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 102.5500 10.4600 3.00 INE894F08087 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 05-Jun-27 100.8300 10.5200 17.50 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORPORATIO 9.03% 22-Mar-28 96.6800 9.4600 100.00 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 99.3000 8.3400 20.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.46% 30-Aug-28 101.0000 8.2900 24.00 INE020B07HP8 REC LTD 8.46% 24-Sep-28 101.1000 8.3200 8.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 102.6740 8.1900 7.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 104.3868 8.1600 10.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 103.3745 8.3300 53.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 105.1500 8.2200 10.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 103.8098 8.2500 3.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN - 31-Dec-99 102.0000 1.3500 9.50 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 99.0000 11.1300 1.00 NSE === INE148I07175 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.50% 26-May-14 104.6500 9.6500 260.00 INE148I07175 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.50% 26-May-14 100.0220 10.1024 240.00 INE916DA7261 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.67% 28-May-14 100.0261 9.1000 550.00 INE804I07934 ECL FINANCE LTD NIFTY 20-Jun-14 112.8500 0.0000 2.50 INE894F07279 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.70% 08-Jul-14 99.9419 10.1745 35.00 INE115A07CS3 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.00% 23-Jul-14 99.9017 9.4000 897.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 99.9285 9.4001 600.00 INE206D09160 NPCIL TX-20 6.15% 14-Aug-14 99.0647 9.2500 50.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 99.8991 9.4500 102.00 INE020B07EQ3 REC LTD 8.35% 04-Sep-14 99.4804 9.4500 14.00 INE894F07618 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.50% 26-Sep-14 99.8426 10.2625 70.00 INE667F07AG1 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 9.86% 08-Oct-14 99.8290 10.0010 13.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.6264 9.5099 1300.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.6264 9.2700 1300.00 INE001A07HM7 HDFC LTD 9.80% 26-Nov-14 99.9619 9.4800 100.00 INE001A07EX1 HDFC LTD 8.40% 08-Dec-14 99.2321 9.4500 14.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.5739 9.3200 250.00 INE750A07019 ORIENTAL HOTELS LTD. 10.40% 10-Jan-15 99.7093 11.1638 5.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.9750 9.2200 50.00 INE090A08DD6 ICICI BANK LTD, 7.25% 11-Mar-15 97.1330 10.9232 12.50 INE923P07010 INTERNATIONAL MARITIME & ALLIED - 30-Mar-15 104.5250 - 500.00 INE691I07372 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.95% 04-May-15 99.1845 9.8500 300.00 INE001A07MN5 HDFC LTD 9.60% 26-Jun-15 100.2426 9.3950 500.00 INE001A07MN5 HDFC LTD 9.60% 26-Jun-15 100.2426 9.3892 500.00 INE261F09HQ3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.45% 09-Jul-15 99.9257 9.4619 500.00 INE261F09HQ3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.45% 09-Jul-15 99.9257 9.1703 500.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 99.9830 9.5500 50.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 99.9830 9.5500 50.00 INE001A07JB6 HDFC LTD 9.60% 07-Aug-15 100.0757 9.4600 500.00 INE001A07JB6 HDFC LTD 9.60% 07-Aug-15 100.0757 9.4600 250.00 INE148I07407 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.80% 10-Dec-15 99.5658 11.0100 100.00 INE043D07DU5 IDFC LTD 8.85% 15-Jan-16 99.2555 9.2900 50.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 99.9873 9.1658 1100.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 99.9873 9.2000 1100.00 INE001A07LG1 HDFC LTD 8.80% 02-May-16 98.7911 9.4800 50.00 INE001A07LG1 HDFC LTD 8.80% 02-May-16 98.7911 9.4800 50.00 INE647O08016 PANTALOONS FASHION RETAIL LTD 9.25% 07-May-16 98.4894 10.1200 360.00 INE909H07AU4 TATA MOTORS FINANCE LTD 9.40% 05-Jun-16 98.8634 10.0000 70.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.9653 9.3300 400.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.9991 9.3100 300.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.0387 9.2400 100.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LTD 12.50% 31-Aug-16 101.2289 11.8850 20.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 13-Sep-16 100.1993 9.2400 30.00 INE001A08312 HDFC LTD 9.25% 24-Nov-16 98.5599 9.8554 9.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 99.8116 9.2200 100.00 INE556F09437 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.83% 26-Feb-17 100.2907 9.2700 200.00 INE895D07420 TATA SONS LTD 9.87% 20-Mar-17 100.6973 9.5500 50.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 100.4705 9.3000 450.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 100.4705 9.3000 100.00 INE296A07BC7 BAJAJ FINANCE LTD - 25-Apr-17 100.0000 9.8800 30.00 INE001A07IM5 HDFC LTD 9.70% 07-Jun-17 99.5423 9.8555 1.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 98.3769 9.2250 50.00 INE261Q07013 WADHWA RESIDENCY PVT LTD 12.00% 11-Jul-17 100.4380 11.6303 19.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.2247 9.2818 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.1759 9.3000 50.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.80% 22-Oct-17 99.7206 9.8505 11.00 INE360C07021 DPSC LTD 10.75% 03-Nov-17 100.0000 10.6900 100.00 INE001A07KI9 HDFC LTD 9.25% 26-Feb-18 98.9925 9.5500 50.00 INE621H07025 RELIGARE ENTERPRISES LTD - 28-Mar-18 121.1374 12.6305 15.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.25% 06-May-18 98.2969 9.2200 100.00 INE985L07018 ATRIA CONVERGENCE TECHNOLOGIES PVT 11.00% 30-Jun-18 100.5767 11.2749 9.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.1587 9.4400 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.1587 9.4400 250.00 INE752E07BW9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-18 97.7493 9.3400 50.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 99.7300 9.4300 10.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.1200 9.3500 5.00 INE756I07340 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.97% 28-Dec-18 101.2100 9.6000 2.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 100.7309 9.4050 50.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 100.6404 9.4400 50.00 INE872A07SN6 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.55% 11-Feb-19 99.8000 11.5200 0.60 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 30-Apr-19 99.3433 10.9142 2000.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LTD 10.75% 27-Sep-19 110.1828 10.7600 200.00 INE310L07696 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Nov-20 102.0734 9.9600 13.60 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 99.4500 9.4000 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 102.7500 11.0900 1.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.1200 9.3700 106.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.0860 9.7600 150.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.7848 9.3800 1.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 12-Aug-21 102.2300 10.2700 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 99.6478 8.0500 1.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.0400 9.5490 2959.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.0300 9.5511 350.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 97.1979 10.0000 500.00 INE038A07258 HINDALCO LTD 9.55% 25-Apr-22 98.6071 9.8000 100.00 INE038A07258 HINDALCO LTD 9.55% 25-Apr-22 98.6071 9.8000 100.00 INE895D08451 TATA SONS LTD 9.69% 12-Jun-22 100.4800 9.5900 2.00 INE039A09PM6 IFCI LTD 9.90% 05-Nov-22 100.0000 9.8700 90.00 INE202B08520 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 99.6600 10.6500 2.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 96.4371 9.4400 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 96.6973 9.3500 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 93.6404 10.0500 850.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 93.7742 10.0300 800.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.1400 8.7364 100.00 INE468M08078 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD 10.20% 25-Jun-23 95.4400 11.0000 20.00 INE565A09173 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 17-Sep-23 105.0179 9.5500 100.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 101.2340 9.3500 120.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 101.4000 9.2500 1.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND 10.50% 10-Feb-24 103.4000 10.0300 4.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD. 9.39% 26-Mar-24 100.5478 9.5200 250.00 INE202B07AD3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. INE202B07AD3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.70% 28-Mar-24 100.7000 10.5700 53.00 INE043D07GK9 IDFC LTD 9.60% 29-Apr-24 100.0000 9.5900 200.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 98.9178 9.5500 60.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.7300 9.3400 2.00 INE053F09HU6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.77% 08-Nov-26 95.3500 8.3700 10.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 99.3059 8.3300 50.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 98.7249 9.5500 250.00 INE020B07ID2 REC LTD 8.63% 26-Mar-29 102.3000 8.3500 10.00 INE039A09MD2 IFCI LTD 9.75% 16-Jul-30 98.7000 9.9000 16.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 103.0919 8.3200 20.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LTD - 21-Aug-72 100.4000 10.9500 3.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 100.0000 12.8500 15.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 98.4400 11.3000 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange