May 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4550.10 NSE 30998.60 ============= TOTAL 35548.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE667F07998 SUNDARAM BNP HOME FINANCE 0.00% 01-Aug-14 118.6862 0.0000 300.00 INE296A07773 BAJAJ FINANCE LTD 10.05% 11-Aug-14 100.0279 9.5700 750.00 INE202B08769 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.05% 12-Aug-14 100.5000 0.0000 1.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.6179 9.5200 100.00 INE895D08410 TATA SONS LTD 9.98% 10-Apr-15 100.3457 9.5300 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION 9.46% 02-May-15 100.2216 9.2300 500.00 INE752E07116 POWERGRID SR-10 10.90% 21-Jun-15 16.0000 0.0000 1.20 INE020B07CL8 REC LTD 7.85% 14-Mar-16 98.1421 8.9500 50.00 INE126A07236 E.I.D. PARRY (INDIA) LTD 8.97% 03-May-16 98.7933 9.6600 350.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 98.2712 9.3200 250.00 INE722A07521 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 10.50% 27-May-16 100.0000 10.5000 300.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 100.0690 9.2700 50.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 100.7784 9.3700 100.00 INE001A07HU0 HDFC LTD 0.00% 06-Feb-17 123.8025 0.0000 50.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 100.4692 9.3100 400.00 INE001A07AU5 HDFC LTD 7.60% 08-Dec-17 103.7400 6.4100 5.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LTD 8.99% 29-Jan-18 97.4634 9.8100 50.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 97.6904 9.4400 100.00 INE261F09EO5 NABARD 0.00% 01-Jun-18 69.6250 9.3100 20.90 INE721A07FV5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 31-Jul-18 99.2600 10.0000 0.30 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 66.8000 9.1000 0.40 INE020B07HZ7 REC LTD 9.61% 03-Jan-19 100.5725 9.4300 50.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.3703 9.4200 50.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 100.7102 9.4200 50.00 INE895D07438 TATA SONS LTD 9.90% 20-Mar-19 101.3814 9.5200 50.00 INE043D07GJ1 IDFC -- 29-Apr-19 100.2354 9.4400 50.00 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LTD 10.70% 28-Apr-20 100.4000 10.6000 0.50 INE310L07647 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jun-20 101.9351 9.4000 15.30 INE310L07654 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jul-20 101.9622 9.4000 15.30 INE310L07662 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Aug-20 101.9902 9.3900 13.60 INE310L07670 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Sep-20 102.0182 9.3900 13.60 INE310L07688 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Oct-20 102.0454 9.3800 13.60 INE310L07696 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Nov-20 102.0734 9.3800 13.60 INE310L07704 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Dec-20 102.1006 9.3800 13.60 INE310L07712 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jan-21 101.9088 9.4300 13.60 INE310L07720 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Feb-21 101.9340 9.4300 13.60 INE081A08165 TATA STEEL LTD RESET 18-Mar-21 105.3000 11.2000 4.00 INE310L07738 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Mar-21 101.8647 9.4500 11.90 INE245A08034 TATA POWER LTD RESET 02-Jun-21 103.7400 10.9900 5.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.1900 9.3600 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 103.0860 9.7700 150.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.9600 9.5700 180.00 INE895D08543 TATA SONS LTD 9.67% 13-Sep-22 100.4191 9.5800 50.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.84% 04-Mar-23 96.7582 9.3900 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 96.8117 9.3400 50.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.37% 21-May-23 93.3776 9.4900 150.00 INE859N08043 TAMIL NADU POWER FINANCE 9.19% 29-May-23 98.7000 9.4000 6.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 103.1000 7.9300 0.60 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 99.0000 9.5400 5.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 102.6800 8.1700 1.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.75% 05-Feb-29 103.5000 8.3200 1.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 104.3856 8.1600 10.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 103.3800 8.3100 2.50 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LTD - 21-Aug-72 100.0000 10.7500 5.00 INE121A08NF3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 23-Jan-99 100.9031 12.4700 12.00 NSE === INE804I07LO5 ECL FINANCE LTD 0.00% 03-Jun-14 116.7910 - 17.00 INE804I07LP2 ECL FINANCE LTD 0.00% 03-Jun-14 116.6920 - 3.00 INE660A07ID7 SUNDARAM FINANCE LTD 0.00% 11-Jun-14 99.1686 9.3765 250.00 INE660A07IB1 SUNDARAM FINANCE LTD 10.17% 11-Jun-14 100.0429 9.2673 250.00 INE660A07IA3 SUNDARAM FINANCE LTD 10.17% 11-Jun-14 100.0346 8.5167 250.00 INE660A07IB1 SUNDARAM FINANCE LTD 10.17% 11-Jun-14 100.0429 8.9000 250.00 INE660A07ID7 SUNDARAM FINANCE LTD 0.00% 11-Jun-14 99.1686 9.0000 250.00 INE660A07IA3 SUNDARAM FINANCE LTD 10.17% 11-Jun-14 100.0346 9.0000 250.00 INE001A07KM1 HDFC LTD 9.61% 05-Jul-14 99.9775 9.2751 1100.00 INE001A07KM1 HDFC LTD 9.61% 05-Jul-14 99.9775 8.9000 1100.00 INE043D07EQ1 IDFC LTD 0.00% 09-Jul-14 99.2258 9.2699 550.00 INE043D07EQ1 IDFC LTD 0.00% 09-Jul-14 99.2258 8.9000 550.00 INE667F07998 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 0.00% 01-Aug-14 118.6862 9.4500 300.00 INE296A07773 BAJAJ FINANCE LTD 10.05% 11-Aug-14 100.0279 9.2500 750.00 INE020B08781 REC LTD 8.84% 16-Oct-14 99.6592 9.1900 1100.00 INE020B08781 REC LTD 8.84% 16-Oct-14 99.6592 9.4267 1000.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.63% 15-Dec-14 99.9678 9.3300 10.00 INE756I07035 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 10.00% 29-Dec-14 100.0124 9.6500 2.00 INE752E07GR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-15 99.7132 9.1444 30.00 INE752E07GR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-15 99.7132 9.1400 30.00 INE895D08410 TATA SONS LTD 9.98% 10-Apr-15 100.3457 9.5000 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 02-May-15 100.1764 9.2500 505.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 02-May-15 100.1212 9.3100 5.00 INE860H07219 ADITYA BIRLA FINANCE LTD - 07-May-15 100.7271 9.8350 225.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.4488 9.2863 550.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.4488 9.3000 550.00 INE115A07CP9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 28-May-15 100.2423 9.4800 50.00 INE001A07IL7 HDFC LTD 9.85% 05-Jun-15 100.3602 9.4501 285.00 INE001A07IL7 HDFC LTD 9.85% 05-Jun-15 100.3602 9.4501 250.00 INE001A07IL7 HDFC LTD 9.85% 05-Jun-15 100.3568 9.4500 35.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.9179 9.3000 550.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.9179 9.3000 550.00 INE535H07175 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY 11.10% 28-Aug-15 100.6406 10.4500 100.00 INE121A07FS4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 07-Sep-15 117.6626 10.2600 1.00 INE155A08159 TATA MOTORS LTD 9.05% 30-Oct-15 99.1657 9.7300 5.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.3770 9.2400 350.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.3520 9.2575 15.00 INE535H07209 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.50% 11-Dec-15 99.9452 10.4500 55.00 INE208A07349 ASHOK LEYLAND LTD 10.05% 28-Dec-15 98.5546 10.9800 5.00 INE261F09HG4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.35% 29-Jan-16 100.1886 9.1918 20.00 INE001A07GH9 HDFC LTD 9.70% 09-Feb-16 100.2631 9.4800 200.00 INE001A07GH9 HDFC LTD 9.70% 09-Feb-16 100.2631 9.4800 200.00 INE043D07EF4 IDFC LTD 9.15% 19-Feb-16 99.7464 9.2700 50.00 INE043D07EF4 IDFC LTD 9.15% 19-Feb-16 99.7464 9.2700 50.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 98.0326 9.1500 50.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 98.0326 9.1500 50.00 INE001A07GI7 HDFC LTD 9.75% 08-Mar-16 100.3532 9.4800 200.00 INE001A07GI7 HDFC LTD 9.75% 08-Mar-16 100.3532 9.4800 200.00 INE020B07CL8 REC LTD 7.85% 14-Mar-16 98.1421 9.1500 109.00 INE020B07CL8 REC LTD 7.85% 14-Mar-16 97.9249 9.2800 59.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LTD 10.30% 22-Apr-16 101.0500 9.9300 103.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.6186 8.6505 1000.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.6186 9.1500 1000.00 INE126A07236 E.I.D. PARRY (INDIA) LTD 8.97% 03-May-16 98.7933 9.6500 350.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.64% 03-May-16 98.4446 9.5200 250.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.64% 03-May-16 98.4446 9.5200 250.00 INE043D07EV1 IDFC LTD 8.49% 06-May-16 98.5564 9.3100 5.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.2712 9.3200 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.2571 9.3182 250.00 INE722A07521 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 10.50% 27-May-16 100.0000 10.4823 200.00 INE756I07266 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.54% 03-Jun-16 97.9700 9.6400 30.00 INE909H07AU4 TATA MOTORS FINANCE LTD 9.40% 05-Jun-16 98.9015 9.9794 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.9653 9.3300 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 97.9653 9.3300 250.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 100.0690 9.2600 50.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 100.1451 10.0009 750.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 100.1451 9.1700 750.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.7784 9.3600 150.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.7784 9.3600 50.00 INE043D07FH7 IDFC LTD 9.57% 04-Oct-16 100.4046 9.3300 5.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LTD TRCH 203 9.69% 11-Jan-17 100.3750 9.4808 50.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LTD TRCH 203 9.69% 11-Jan-17 100.3750 9.4800 50.00 INE804I07SH4 ECL FINANCE LTD - 28-Jan-17 101.5741 11.6035 46.10 INE001A07HU0 HDFC LTD 0.00% 06-Feb-17 123.8025 9.5000 50.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 99.6800 9.2761 50.00 INE556F09429 SIDBI 9.55% 12-Feb-17 100.0678 9.4878 250.00 INE556F09429 SIDBI 9.55% 12-Feb-17 100.0678 9.2500 250.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.33% 17-Feb-17 99.9065 9.3311 50.00 INE556F09437 SIDBI 9.83% 26-Feb-17 100.3416 9.6550 500.00 INE556F09437 SIDBI 9.83% 26-Feb-17 100.3416 9.2000 500.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 106.4571 9.6200 13.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 100.4692 9.3000 400.00 INE053A08073 INDIAN HOTELS COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-17 116.7740 9.6992 100.00 INE053A08073 INDIAN HOTELS COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-17 116.7740 9.7000 100.00 INE895D08469 TATA SONS LTD 9.87% 17-Jul-17 100.6217 9.6000 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.1501 9.3100 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.1501 9.3100 50.00 INE202B08355 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.00% 24-Sep-17 98.3400 10.6200 80.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LTD 8.99% 29-Jan-18 97.4634 9.8000 50.00 INE020B08815 REC LTD 8.70% 01-Feb-18 97.6904 9.4300 150.00 INE020B08815 REC LTD 8.70% 01-Feb-18 97.7602 9.4064 50.00 INE001A07DM6 HDFC LTD 9.20% 07-Feb-18 98.8589 9.5433 200.00 INE001A07DM6 HDFC LTD 9.20% 07-Feb-18 98.8589 9.5434 200.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.4120 9.4373 10.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.50% 26-Mar-18 99.6152 10.6000 400.00 INE985L07018 ATRIA CONVERGENCE TECHNOLOGIES PVT 11.00% 30-Jun-18 100.5876 11.2711 4.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.1234 9.4500 100.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 99.7300 9.4300 10.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 97.4751 9.3300 5.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.5725 9.4200 50.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.6500 9.5800 101.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 100.7102 9.4100 50.00 INE872A07SN6 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.55% 11-Feb-19 99.7500 11.5300 1.00 INE895D07438 TATA SONS LTD 9.90% 20-Mar-19 101.3814 9.5500 50.00 INE296A07BB9 BAJAJ FINANCE LTD 0.00% 25-Apr-19 100.3254 - 46.00 INE722A07547 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 10.85% 27-May-19 99.7500 10.9100 300.00 INE310L07613 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Mar-20 101.8532 9.9600 13.60 INE310L07621 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Apr-20 101.8800 9.9600 15.30 INE310L07647 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jun-20 101.9351 9.9600 15.30 INE310L07654 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jul-20 101.9622 9.9600 15.30 INE310L07662 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Aug-20 101.9902 9.9600 13.60 INE310L07670 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Sep-20 102.0182 9.9600 13.60 INE310L07688 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Oct-20 102.0454 9.9600 13.60 INE310L07696 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Nov-20 102.0734 9.9600 13.60 INE310L07704 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Dec-20 102.1006 9.9600 13.60 INE310L07712 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jan-21 101.9088 9.9900 13.60 INE310L07720 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Feb-21 101.9340 9.9900 13.60 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.5242 10.9100 1.00 INE310L07738 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Mar-21 101.8647 10.0100 11.90 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 103.0500 11.0500 1.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.0700 9.3800 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.9836 9.7800 200.00 INE141A09066 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 21-Jul-21 99.7300 9.4000 40.00 INE084A09118 BANK OF INDIA RESET 31-Jul-21 99.9200 9.4000 40.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 30-Sep-21 104.7500 9.7900 240.00 INE310L07746 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Jan-22 100.0000 10.4643 39.00 INE310L07753 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Feb-22 100.0000 10.4655 39.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.1764 9.2500 1060.00 INE310L07761 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Mar-22 100.0000 10.4650 39.00 INE038A07258 HINDALCO LTD 9.55% 25-Apr-22 98.6063 9.8000 100.00 INE038A07258 HINDALCO LTD 9.55% 25-Apr-22 98.6063 9.8000 100.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 102.2800 9.3100 100.00 INE895D08519 TATA SONS LTD 9.71% 29-Aug-22 101.4142 9.4300 1.00 INE895D08543 TATA SONS LTD 9.67% 13-Sep-22 100.4191 9.5700 50.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 99.5200 10.4600 65.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.25% 12-Nov-22 98.8165 9.4300 1.00 INE310L07779 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Jan-23 100.0000 10.4646 42.00 INE310L07787 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Feb-23 100.0000 10.4657 42.00 INE688I08012 CAPITAL FIRST LTD 10.30% 28-Feb-23 99.0000 10.4600 35.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 96.7582 9.3800 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 96.8117 9.3300 50.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 96.5953 9.4700 50.00 INE310L07795 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Mar-23 100.0000 10.4652 42.00 INE020B08831 REC LTD 8.82% 12-Apr-23 96.4756 9.4165 150.00 INE005A11341 ICICI OCT 1998 - 01-May-23 42.7050 9.9300 50.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.37% 21-May-23 93.3776 9.4900 150.00 INE043D07FB0 IDFC LTD 7.98% 23-May-23 90.1243 9.6600 500.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LTD 9.85% 24-May-23 97.3200 10.3100 150.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.0200 9.8500 12.00 INE043D07FJ3 IDFC LTD 9.63% 02-Jan-24 100.9740 9.4500 150.00 INE310L07803 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Jan-24 100.0000 10.4648 45.60 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 100.8000 9.5700 50.00 INE975G08041 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 04-Feb-24 100.0000 11.8200 50.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 10.50% 10-Feb-24 103.2000 10.0700 52.00 INE310L07811 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Feb-24 100.0000 10.4658 45.60 INE062A09189 STATE BANK OF INDIA RESET 02-Mar-24 99.6620 9.3900 500.00 INE310L07829 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Mar-24 100.0000 10.4653 45.60 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LTD 11.90% 27-Mar-24 101.0000 12.0400 32.00 INE013A07A33 RELIANCE CAPITAL LTD 10.10% 22-Apr-24 100.2500 10.3000 100.00 INE043D07GK9 IDFC LTD 9.60% 29-Apr-24 100.0000 9.5900 255.00 INE310L07837 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Jan-25 100.0000 10.4645 45.60 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 98.9178 9.5500 370.00 INE310L07845 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Feb-25 100.0000 10.4655 45.60 INE310L07852 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Mar-25 100.0000 10.4650 45.60 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 98.1800 9.9600 10.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.7300 9.3400 6.00 INE206D08188 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-26 99.8667 9.4000 295.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.0710 9.4900 10.00 INE528G09111 YES BANK LTD 10.15% 28-Sep-27 100.0000 10.1200 3.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 98.7724 9.5500 200.00 INE310L07993 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.63% 20-May-28 101.4600 10.6511 50.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 99.8700 8.2600 19.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 101.5191 8.2600 100.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 101.5191 8.2600 100.00 INE310L07AD3 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.63% 20-Sep-28 100.0000 10.6300 41.30 INE020B07HP8 REC LTD 8.46% 24-Sep-28 101.2882 8.2900 50.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 98.7249 9.5500 303.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 102.1300 8.2400 10.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 101.9199 8.3100 150.00 INE043D07GJ1 - INE053F09HH3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-35 94.9800 9.6000 10.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 97.8800 11.4000 27.00 ===============================================================================================