May 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6452.20 NSE 52542.30 ============= TOTAL 58994.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07L60 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 17-Jul-14 109.3951 0.0000 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.85% 15-Oct-14 99.7267 9.2800 350.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 100.0974 9.2400 150.00 INE774D07JH9 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 9.20% 22-Apr-15 99.4839 9.7700 50.00 INE001A07FL3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 05-May-15 99.0863 9.2500 1000.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 100.3896 9.4100 500.00 INE013A07VL5 RELIANCE CAPITAL LTD - 07-Aug-15 112.5525 0.0000 1.00 INE261F09IG2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE AND 9.14% 26-Feb-16 100.0070 9.0900 500.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 98.1421 8.9500 50.00 INE126A07228 EID PARRY INDIA LTD 9.25% 18-Mar-16 99.3587 9.6100 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.1690 9.2200 550.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 11-Jan-17 100.2160 9.5500 150.00 INE774D07JC0 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.43% 04-May-18 100.0052 9.4200 550.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LTD 8.14% 06-May-18 99.5554 8.2700 1000.00 INE721A07FV5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 31-Jul-18 99.2332 10.0100 0.30 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 101.0170 9.4800 200.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.5607 9.4600 50.00 INE872A07SN6 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.55% 11-Feb-19 100.0000 11.4700 0.40 INE895D07438 TATA SONS LTD 9.90% 20-Mar-19 101.3422 9.5300 50.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LTD RESET 23-Nov-20 102.8100 11.1000 1.50 INE081A08165 TATA STEEL LTD RESET 18-Mar-21 108.1000 2.7300 4.00 INE081A08173 TATA STEEL LTD RESET 11-May-21 104.1796 11.0400 3.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.9500 9.5800 350.00 INE081A08181 TATA STEEL LTD 2.00% 23-Apr-22 96.9256 2.4300 50.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 18-Mar-23 97.1098 9.3900 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 92.2828 10.3100 30.00 INE895D07446 TATA SONS LTD 9.90% 20-Mar-24 102.3290 9.5200 50.00 INE514F07083 NEELANCHAL ISPAT NIGAM LTD 11.90% 27-Mar-24 107.7500 10.5900 173.00 INE523E08NI6 LNT FINANCE LTD 10.35% 27-Mar-24 101.6500 10.0900 6.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP 9.03% 22-Mar-28 97.8100 9.3100 213.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 102.4300 8.2000 6.50 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 103.2500 8.3500 1.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 103.4100 8.3000 1.50 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LTD RESET 21-Aug-72 103.0500 0.0000 5.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 99.9000 11.0300 5.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 104.3600 10.2200 1.00 NSE === INE001A07LR8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 23-Jun-14 99.8803 9.1687 2500.00 INE001A07LR8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 23-Jun-14 99.8803 8.8200 2500.00 INE001A07LC0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 17-Jul-14 109.3951 9.4000 1750.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 99.8836 9.4000 780.00 INE115A07CU9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.59% 30-Jul-14 99.8872 9.4000 400.00 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 99.5877 9.1900 100.00 INE020B07EQ3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.35% 04-Sep-14 99.6360 9.0000 500.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 99.9507 9.1000 550.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.2582 9.0349 500.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.2582 9.0350 500.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.7216 9.0600 1650.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.7039 9.3335 1000.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.7220 9.0500 1700.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.7220 9.2809 1400.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.6326 9.2499 300.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 18-Oct-14 100.0747 9.2250 550.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 18-Oct-14 100.0747 9.0000 550.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.0974 9.0001 900.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.1065 9.1897 600.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.96% 24-Nov-14 100.1743 9.3919 950.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.96% 24-Nov-14 100.1743 9.2000 950.00 INE895D08386 TATA SONS LTD 9.84% 08-Dec-14 99.9770 0.0000 700.00 INE043D07DJ8 IDFC LTD 0.00% 26-Dec-14 94.5827 9.1992 500.00 INE043D07DJ8 IDFC LTD 0.00% 26-Dec-14 94.5827 9.0500 500.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 100.0833 9.4891 250.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 100.0833 9.4000 250.00 INE115A07CD5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 12-Mar-15 100.1977 9.4687 250.00 INE115A07CD5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 12-Mar-15 100.1977 9.4000 250.00 INE774D07JH9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.20% 22-Apr-15 99.4839 9.7000 50.00 INE036A07377 RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD 11.55% 25-Apr-15 100.0270 12.1451 250.00 INE036A07377 RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD 11.55% 25-Apr-15 100.0270 12.1253 250.00 INE691I07372 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.95% 04-May-15 99.2514 9.7800 50.00 INE001A07FL3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 05-May-15 99.0863 9.2495 1000.00 INE306N07195 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 06-May-15 121.4795 9.7500 115.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.5412 9.1865 100.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.5412 9.2000 100.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 100.4096 9.4000 500.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.0762 9.4600 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.0762 9.4600 250.00 INE774D07IH1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.90% 17-Aug-15 100.0100 9.8000 5.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 99.6975 8.9808 500.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 99.6975 9.0500 500.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LTD 9.20% 23-Nov-15 98.9878 9.8600 500.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.7253 8.9611 150.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.7253 9.0000 150.00 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 12-Feb-16 98.9400 9.7800 30.00 INE043D07EF4 IDFC LTD 9.15% 19-Feb-16 99.7460 9.2700 50.00 INE043D07EF4 IDFC LTD 9.15% 19-Feb-16 99.7460 9.2700 50.00 INE752E07GG1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-16 99.7479 9.0199 50.00 INE752E07GG1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-16 99.7479 9.0200 50.00 INE261F09IG2 NABARD 9.14% 26-Feb-16 100.0070 8.8500 500.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 98.1421 9.1500 50.00 INE126A07228 E.I.D. PARRY (INDIA) LTD 9.25% 18-Mar-16 99.3587 9.6000 100.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.7130 8.5962 1000.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.7130 8.9700 1000.00 INE053F09GF9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-16 98.5100 9.2200 11.00 INE155A08167 TATA MOTORS LTD 8.95% 29-Apr-16 98.5800 9.7500 60.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.64% 03-May-16 98.4798 9.5000 750.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.64% 03-May-16 98.4798 9.5000 750.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.0080 9.3100 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.0080 9.3100 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.1690 9.2500 500.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.8402 9.3300 250.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.8402 9.3300 250.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 99.4599 9.2500 500.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 99.4599 9.2500 500.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 11-Jan-17 100.2160 9.5500 150.00 INE804I07SH4 ECL FINANCE LTD - 28-Jan-17 101.6113 11.5885 43.00 INE556F09429 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 12-Feb-17 100.1759 9.4414 550.00 INE556F09429 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 12-Feb-17 100.1759 9.1000 550.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.8070 9.3000 100.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.4687 9.3002 100.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.4800 9.2900 50.00 INE261Q07013 WADHWA RESIDENCY PVT LTD 12.00% 11-Jul-17 100.4380 11.6000 9.80 INE043D07CZ6 IDFC LTD 8.97% 13-Dec-17 99.8079 8.9967 1500.00 INE043D07CZ6 IDFC LTD 8.97% 13-Dec-17 99.8079 8.9850 1500.00 INE774D07JC0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.43% 04-May-18 100.0052 9.2000 550.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LTD 8.14% 06-May-18 99.5554 9.0000 1000.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.0160 9.5000 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.9819 9.4900 550.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.0170 9.4800 300.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.2460 9.4200 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.7316 9.4200 1050.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.7316 9.4200 250.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.9026 9.4100 55.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.6500 9.5700 100.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.5605 9.4500 345.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.5605 9.4499 250.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.7023 9.4200 45.00 INE872A07SN6 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.55% 11-Feb-19 99.8000 11.5152 0.40 INE895D07438 TATA SONS LTD 9.90% 20-Mar-19 101.3422 9.5600 50.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 100.7500 10.3000 1.20 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LTD RESET 23-Nov-20 100.0500 11.3000 0.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.2800 10.9600 6.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 101.5939 9.5650 100.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 101.5939 9.5650 88.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 100.8658 9.4200 11.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRAN 10.29% 26-Jul-21 100.7500 10.3900 1.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 12-Aug-21 102.2600 10.2600 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.3065 10.1600 50.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 11-Nov-21 101.6146 9.5600 10.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.9200 9.5709 2352.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.9200 9.5709 350.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.48% 15-Apr-22 100.2600 9.4200 16.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 96.9256 10.0500 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 97.4746 9.4400 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 97.4746 9.4400 50.00 INE733E07JC4 NTPC LTD 8.73% 07-Mar-23 96.5742 9.3000 50.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 97.1098 9.3800 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.6500 9.3796 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 92.2828 10.3000 30.00 INE043D07FB0 IDFC LTD 7.98% 23-May-23 91.0000 9.5000 500.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LTD 9.85% 24-May-23 95.9400 10.5500 200.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.8100 9.9000 50.00 INE565A09173 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 17-Sep-23 105.9300 9.3000 90.00 INE043D07FJ3 IDFC LTD 9.63% 02-Jan-24 100.9740 9.4500 100.00 INE975G08041 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 04-Feb-24 100.0000 11.8000 50.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 10.50% 10-Feb-24 103.2000 - 50.00 INE062A09189 STATE BANK OF INDIA RESET 02-Mar-24 99.3579 9.4390 600.00 INE895D07446 TATA SONS LTD 9.90% 20-Mar-24 102.3290 9.5300 50.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LTD 11.90% 27-Mar-24 106.9500 10.9000 6.00 INE523E08NI6 L & T FINANCE LTD 10.35% 27-Mar-24 101.4162 10.1000 3.00 INE043D07GK9 IDFC LTD 9.60% 29-Apr-24 100.0000 9.5900 495.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 97.4500 10.0000 20.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 98.0000 10.0000 1.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 99.8000 9.5800 37.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 101.5700 9.1700 7.00 INE310L07860 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Jan-26 100.0000 10.4646 48.60 INE206D08188 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-26 99.8567 9.4000 250.00 INE310L07878 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Feb-26 100.0000 10.4655 48.60 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.1500 9.2900 10.00 INE310L07886 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Mar-26 100.0000 10.4651 48.60 INE310L07894 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Jan-27 100.0000 10.4647 43.20 INE206D08196 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-27 99.8538 9.4000 300.00 INE310L07902 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Feb-27 100.0000 10.4656 43.20 INE310L07910 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Mar-27 100.0000 10.4652 43.20 INE528G09111 YES BANK LTD 10.15% 28-Sep-27 100.3000 10.0700 3.00 INE310L07928 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Jan-28 100.0000 10.4648 32.40 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 99.8514 9.4000 200.00 INE310L07936 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Feb-28 100.0000 10.4657 32.40 INE310L07944 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Mar-28 100.0000 10.4653 32.40 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 97.8100 9.5300 213.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 100.2389 8.9000 100.00 INE310L07993 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.63% 20-May-28 101.4906 10.6500 304.00 INE310L07AA9 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.63% 20-Jun-28 101.5072 10.6500 304.00 INE310L07AB7 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.63% 20-Jul-28 101.5153 10.6500 119.00 INE310L07AC5 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.63% 20-Aug-28 102.5147 10.4800 235.00 INE310L07969 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Aug-28 100.0000 10.4655 7.20 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 99.7160 8.2800 65.00 INE310L07AD3 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.63% 20-Sep-28 102.5141 10.4800 45.00 INE310L07977 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Sep-28 100.0000 10.4651 7.20 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 101.3295 8.2850 200.00 INE310L07951 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Oct-28 100.0000 10.4646 11.40 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.48% 22-Nov-28 102.0000 8.2300 50.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.75% 05-Feb-29 103.4425 8.0800 1.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 105.1800 8.0600 1.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 101.9190 8.3100 42.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 103.1122 8.3200 23.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 101.0188 9.8000 250.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 