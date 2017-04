May 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7765.10 NSE 51600.60 ============= TOTAL 59365.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07OI6 RELIANCE CAPITAL LTD NIFTY 02-Jun-14 138.3850 0.0000 9.00 INE013A07OV9 RELIANCE CAPITAL LTD NIFTY 14-Jul-14 132.9840 0.0000 10.00 INE774D07ID0 MAHINDRA 9.90% 08-Aug-14 99.9653 9.6800 200.00 INE202B08769 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.05% 12-Aug-14 100.0000 0.0000 4.00 INE774D07IG3 MAHINDRA MAHINDRA FSLTD 9.89% 14-Aug-14 99.9586 9.7000 250.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 100.0308 9.4500 1500.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.85% 15-Oct-14 99.7311 9.2700 300.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 14-Dec-14 99.7485 9.1900 250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.63% 15-Dec-14 100.1455 9.1800 250.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.3900 9.4200 50.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 99.4349 9.1000 250.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 100.1404 9.4900 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 98.3973 9.2600 50.00 INE001A07GX6 HDFC 0.00% 14-Jun-16 132.5831 0.0000 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 98.1268 9.2600 50.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 100.9027 9.3100 50.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 103.2500 10.4600 0.60 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 123.8946 0.0000 200.00 INE556F09429 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 12-Feb-17 100.2127 9.4200 500.00 INE556F09437 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.83% 26-Feb-17 100.4517 9.6100 750.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 100.5615 9.2700 100.00 INE053F09EM0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.81% 07-Jun-17 102.0509 9.0400 50.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 100.0599 9.2600 100.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 100.1836 9.5100 250.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LTD 8.99% 29-Jan-18 97.4643 9.8100 150.00 INE020B07DE1 REC LTD 9.07% 28-Feb-18 98.8204 9.4300 50.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LTD 8.14% 06-May-18 99.5720 8.2700 1000.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 99.9570 9.5200 300.00 INE261F09EU2 NABARD 0.00% 01-Nov-18 67.1250 9.3100 9.60 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 100.7065 9.4200 50.00 INE043D07GJ1 IDFC - 29-Apr-19 100.2306 9.4400 50.00 INE081A08173 TATA STEEL LTD RESET 11-May-21 104.6000 10.9900 2.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 100.4855 8.1000 9.90 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 99.3670 8.1000 6.50 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.9800 9.6300 250.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.48% 15-Apr-22 100.2300 9.4300 5.00 INE043D07FI5 IDFC LTD 9.68% 18-Dec-23 100.4136 9.6000 101.00 INE721A07HF4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 28-Mar-24 100.4000 10.5200 70.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 98.7900 9.5800 1.00 INE310L07AB7 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.63% 20-Jul-28 102.3800 10.3000 135.00 INE310L07AC5 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.63% 20-Aug-28 102.3900 10.3000 59.00 INE020B07HP8 REC LTD 8.46% 24-Sep-28 101.8000 8.2300 1.00 INE310L07985 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.63% 20-Oct-28 100.0000 10.6100 6.70 INE031A07915 HOUSING 8.51% 25-Oct-28 102.8100 8.1600 0.90 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 102.4000 8.0400 6.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.75% 05-Feb-29 104.6700 8.1900 0.50 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 102.9900 8.2700 1.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 91.3530 8.3200 10.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 103.3800 8.3100 3.50 INE787H07305 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE - 11-Dec-33 102.8800 8.1900 0.90 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 103.8000 8.2600 1.50 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 99.0000 11.1300 8.00 INE202B08751 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.18% 31-Dec-99 100.0000 0.0000 2.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 102.0000 0.0000 0.50 NSE === INE115A07AR9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.15% 25-May-14 99.9928 9.4000 25.00 INE804I07AT7 ECL FINANCE LTD NIFTY 29-May-14 148.1380 - 0.50 INE916D070S7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 0.00% 10-Jul-14 98.3926 9.6175 425.00 INE721A08AT8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 10-Jul-14 98.3811 9.6875 241.00 INE976I07BY1 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 10-Jul-14 124.1106 9.5224 185.00 INE909H07420 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 10-Jul-14 98.3786 9.7027 165.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.0142 9.2824 250.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.0142 8.9450 250.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 99.9517 9.1000 750.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 99.8979 9.3400 500.00 INE721A08AM3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.07% 01-Aug-14 100.1538 9.4904 550.00 INE774D07ID0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.90% 08-Aug-14 99.9653 9.3500 700.00 INE916D073L6 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 10.35% 08-Aug-14 100.0666 9.3500 250.00 INE774D07IG3 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVIC 9.89% 14-Aug-14 99.9067 9.5400 250.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 99.9888 9.0500 1000.00 INE043D07CF8 IDFC LTD 9.44% 29-Aug-14 99.9730 8.9450 300.00 INE043D07CF8 IDFC LTD 9.44% 29-Aug-14 99.9730 9.2256 150.00 INE020B07EQ3 REC LTD 8.35% 04-Sep-14 99.6360 9.2771 500.00 INE020B07EQ3 REC LTD 8.35% 04-Sep-14 99.6360 9.0000 500.00 INE721A08BI9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY RESET 11-Sep-14 100.0151 9.6900 1350.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 99.9507 9.3737 550.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 99.9507 9.1000 550.00 INE043D07FF1 IDFC LTD 10.23% 12-Sep-14 100.3207 8.9449 250.00 INE043D07FF1 IDFC LTD 10.23% 12-Sep-14 100.3207 8.9450 250.00 INE296A07781 BAJAJ FINANCE LTD 9.90% 24-Sep-14 99.9312 9.5000 250.00 INE001A07JM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 03-Oct-14 99.8650 9.0951 1700.00 INE001A07JM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 03-Oct-14 99.8650 9.3471 1200.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 100.0308 9.2000 1500.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.7311 9.0400 300.00 INE020B08781 REC LTD 8.84% 16-Oct-14 99.7750 9.1548 700.00 INE020B08781 REC LTD 8.84% 16-Oct-14 99.7750 8.9300 700.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 18-Oct-14 100.0823 9.2050 600.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 18-Oct-14 100.0823 8.9800 600.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 100.2216 9.2913 500.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 100.2216 9.1100 500.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.7253 9.0600 1250.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.7311 9.2162 750.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.63% 15-Dec-14 100.1220 9.0600 650.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.63% 15-Dec-14 100.1220 9.2255 150.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LTD 8.40% 23-Dec-14 99.4991 9.1244 150.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LTD 8.40% 23-Dec-14 99.4991 8.9700 150.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.55% 13-Jan-15 100.1320 9.1925 350.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.55% 13-Jan-15 100.1320 9.0600 350.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.0850 9.1068 900.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.0850 8.9800 900.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 100.3906 9.4200 750.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 100.3906 9.4200 500.00 INE155A08142 TATA MOTORS 9.15% 03-Jun-15 99.5769 9.6000 500.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.3900 9.4200 50.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.0950 9.1800 5.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 100.1278 9.4200 250.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 100.1278 9.4200 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.1225 9.4200 150.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.1225 9.4200 150.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 99.4349 9.1000 250.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 99.7252 8.9615 350.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 99.7252 9.1905 350.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.7263 8.9610 650.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.7263 9.1905 650.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LTD 9.20% 23-Nov-15 98.9858 9.8600 350.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.4998 9.1500 750.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.4998 9.1500 700.00 INE148I07407 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.80% 10-Dec-15 99.5582 11.0200 250.00 INE148I07407 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.80% 10-Dec-15 99.5582 11.0200 250.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 100.1404 9.4800 50.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.7237 8.5897 1000.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.7237 8.9500 1000.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.3973 9.2500 300.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.3103 9.2965 250.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 132.5831 9.5000 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.1268 9.2499 56.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.0190 9.3200 6.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 100.4093 9.2000 50.00 INE514E08CV1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 10.30% 23-Sep-16 100.2831 10.1019 1000.00 INE514E08CV1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 10.30% 23-Sep-16 100.2831 8.9500 1000.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.9027 9.3000 50.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 124.1922 9.5000 850.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 124.1922 9.5000 850.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 123.8333 9.5000 50.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 123.8333 9.5000 50.00 INE556F09429 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 12-Feb-17 100.2127 9.0400 650.00 INE556F09429 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 12-Feb-17 100.2121 9.4250 150.00 INE556F09437 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.83% 26-Feb-17 100.4517 9.0400 750.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 106.4843 9.6200 13.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 100.5615 9.2600 100.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 101.4892 9.2600 100.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 101.4892 9.2600 100.00 INE053F09EM0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.81% 07-Jun-17 102.0509 9.2250 100.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 100.0599 9.2500 100.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 100.1836 9.5000 250.00 INE261Q07013 WADHWA RESIDENCY PVT LTD 12.00% 11-Jul-17 100.4380 11.5881 63.30 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.2056 9.2900 100.00 INE020B08773 REC LTD 9.25% 27-Aug-17 99.7835 9.2900 100.00 INE020B08773 REC LTD 9.25% 27-Aug-17 99.7835 9.2899 100.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.80% 22-Oct-17 100.7003 9.5061 30.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LTD 8.99% 29-Jan-18 97.4643 9.8000 150.00 INE020B07DE1 REC LTD 9.07% 28-Feb-18 98.8204 9.4400 50.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LTD 8.14% 06-May-18 99.5720 8.9751 1000.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.0861 9.4600 500.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.0861 9.4600 200.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 66.2535 9.2700 49.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.4966 9.4400 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.4966 9.4400 50.00 INE020B07EG4 REC LTD 8.65% 15-Jan-19 96.9413 9.4600 100.00 INE020B07EG4 REC LTD 8.65% 15-Jan-19 96.9413 9.4600 100.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 100.7065 9.4100 1250.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 100.6322 9.4300 1100.00 INE043D07GJ1 IDFC - 29-Apr-19 100.2306 - 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.0600 9.3900 10.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.7300 9.3900 2.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 12-Aug-21 102.2812 10.2600 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.3079 10.1600 50.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 101.8300 9.5200 10.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.1600 9.5300 974.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.1000 9.5370 275.00 INE038A07258 HINDALCO LTD 9.55% 25-Apr-22 98.7625 9.7700 50.00 INE038A07258 HINDALCO LTD 9.55% 25-Apr-22 98.7625 9.7700 50.00 INE038A07266 HINDALCO LTD 9.55% 27-Jun-22 98.8239 9.7500 100.00 INE039A09PM6 IFCI LTD 9.90% 05-Nov-22 103.3876 9.2800 250.00 INE202B08520 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 102.0000 10.1700 2.00 INE202B08553 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 102.0000 10.1700 2.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 96.8113 9.3300 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 92.8227 10.2000 20.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LTD 9.85% 24-May-23 95.9400 10.5500 100.00 INE565A09173 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 17-Sep-23 106.2800 9.2000 195.00 INE043D07FJ3 IDFC LTD 9.63% 02-Jan-24 100.9717 9.4500 50.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 100.5400 9.6100 15.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND 10.50% 10-Feb-24 103.0000 10.2200 2.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD. 9.39% 26-Mar-24 100.2975 9.5500 436.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LTD 11.90% 27-Mar-24 101.1000 12.0200 80.00 INE721A07HF4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 28-Mar-24 100.4500 10.5100 200.00 INE206D08188 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-26 99.8330 9.4000 30.00 INE206D08196 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-27 99.8286 9.4000 30.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 99.0000 8.4181 2.80 INE039A09PN4 IFCI LTD 9.90% 05-Nov-27 104.5040 9.2800 500.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 99.8245 9.4000 380.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 97.1569 9.3000 100.00 INE039A09PR5 IFCI LTD 9.75% 26-Apr-28 103.5209 9.2800 500.00 INE310L07AC5 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.63% 20-Aug-28 102.5147 10.4800 50.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 101.4600 8.0700 20.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 101.7697 8.2300 10.00 INE310L07AD3 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.63% 20-Sep-28 102.5141 10.4800 45.00 INE020B07HP8 REC LTD 8.46% 24-Sep-28 101.3651 8.2800 200.00 INE310L07985 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.63% 20-Oct-28 102.5711 10.4800 136.70 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 99.8521 9.4000 866.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 102.3390 8.2158 24.30 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 104.4200 8.1000 10.00 INE020B07ID2 REC LTD 8.63% 26-Mar-29 102.5200 8.3300 10.00 INE039A09PO2 IFCI LTD 9.90% 05-Nov-32 105.2142 9.2800 250.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 103.1205 8.3190 21.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange