May 12 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9515.90 NSE 43410.30 ============= TOTAL 52926.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07LK3 HDFC LTD. 0.00% 09-Jun-14 108.6020 0.0000 1000.00 INE126A07194 E.I.D. PARRY (INDIA) LTD 10.25% 11-Jul-14 100.1041 9.1800 50.00 INE202B08769 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.05% 12-Aug-14 100.5300 0.0000 4.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 99.9747 9.4100 250.00 INE296A07781 BAJAJ FINANCE LTD 9.90% 24-Sep-14 99.9312 9.7900 500.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 14-Dec-14 99.7253 9.2300 250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.63% 15-Dec-14 100.2137 9.0600 200.00 INE043D07FQ8 IDFC LTD 0.00% 20-Apr-15 92.2020 9.0500 350.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION 9.46% 02-May-15 100.4324 8.9600 800.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.4389 9.3700 50.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.62% 03-Aug-15 100.1709 9.4000 100.00 INE094A07046 HPCL 8.75% 09-Nov-15 99.4549 9.0900 250.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.6689 9.0300 400.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 97.9629 9.2000 44.00 INE001A07DU7 HDFC LTD 8.80% 02-May-16 98.9309 9.4100 750.00 INE020B08583 REC LTD 9.45% 10-Aug-16 100.4093 9.2000 50.00 INE556F09429 SIDBI 9.55% 12-Feb-17 100.2321 9.4200 650.00 INE556F09437 SIDBI 9.83% 26-Feb-17 100.4712 9.6000 750.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 106.6598 5.4000 250.00 INE043D07FA2 IDFC LTD 7.98% 19-May-17 96.6482 9.3000 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.27% 21-Aug-17 99.8143 9.3100 50.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.25% 06-May-18 98.2524 8.7900 250.00 INE081A08165 TATA STEEL LTD RESET 18-Mar-21 105.0000 7.4900 3.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.1792 9.3500 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.0600 9.5500 1923.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 100.6300 9.3800 5.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD 9.39% 26-Mar-24 100.2969 9.3400 250.00 INE514F07083 NEELANCHAL ISPAT NIGAM LTD 11.90% 27-Mar-24 111.5000 10.0000 3.00 INE020B07HP8 REC LTD 8.46% 24-Sep-28 103.6598 8.0100 1.00 INE031A07915 HOUSING 8.51% 25-Oct-28 102.8100 8.1600 0.30 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 104.0167 8.0200 1.00 INE053F07728 IRFC LTD 8.63% 19-Mar-29 104.6631 8.0800 1.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 105.5462 8.2200 21.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 103.2100 8.3000 4.30 INE121A08NF3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.60% 23-Jan-99 100.7000 12.4900 4.00 INE787H07305 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE - 23-Jan-99 102.8800 8.1900 0.30 INE202B08751 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.18% 31-Dec-99 100.0000 12.1800 1.00 NSE === INE804I07LO5 ECL FINANCE LTD NIFTY 03-Jun-14 117.0130 - 4.50 INE804I07LP2 ECL FINANCE LTD NIFTY 03-Jun-14 116.9130 - 3.00 INE001A07LK3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 09-Jun-14 108.6020 8.8006 1000.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 100.0143 8.8000 250.00 INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 11-Jul-14 100.0085 8.7500 450.00 INE126A07194 E.I. D. PARRY (INDIA) LTD 10.25% 11-Jul-14 100.1041 9.5000 50.00 INE667F07527 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.35% 22-Jul-14 99.9992 9.5600 11.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 99.9517 9.1000 750.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 99.9517 9.4359 250.00 INE721A08AM3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.07% 01-Aug-14 100.1576 9.4455 1700.00 INE020B07EO8 REC LTD 8.00% 05-Aug-14 99.6710 8.9101 100.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.7933 8.9100 1000.00 INE020B08575 REC LTD 9.43% 10-Aug-14 99.9725 8.9099 400.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 99.9747 9.1000 2250.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 99.9888 9.3561 1000.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 100.0378 11.4000 50.00 INE296A07781 BAJAJ FINANCE LTD (FORMERLY BAJA 9.90% 24-Sep-14 99.9312 9.5000 500.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 100.1679 9.3956 200.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 100.1679 9.2000 200.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.7253 9.2265 250.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.7253 9.0600 250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.63% 15-Dec-14 100.2137 8.9000 950.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.63% 15-Dec-14 100.1220 9.2255 250.00 INE043D07DI0 IDFC LTD 9.05% 26-Dec-14 99.9435 8.9908 250.00 INE043D07DI0 IDFC LTD 9.05% 26-Dec-14 99.9435 8.8450 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.55% 13-Jan-15 100.2347 9.0289 350.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.55% 13-Jan-15 100.2347 9.0289 350.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.1361 9.0256 150.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.1361 8.9000 150.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 04-Mar-15 100.1856 9.3824 50.00 INE043D07FQ8 IDFC LTD 0.00% 20-Apr-15 92.2020 9.0000 350.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 02-May-15 100.4324 8.9499 1350.00 INE306N07195 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 06-May-15 121.5707 9.7749 89.00 INE909H07719 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 07-May-15 91.0511 9.9715 156.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.8444 8.8678 650.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.8444 8.8700 650.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.4389 9.3700 50.00 INE804I07ES1 ECL FINANCE LTD NIFTY 29-Jun-15 125.2000 0.0000 8.20 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 100.0827 9.0950 800.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.62% 03-Aug-15 100.1709 9.4000 100.00 INE804I07JS0 ECL FINANCE LTD NIFTY 01-Oct-15 121.2000 0.0000 10.00 INE804I07GN7 ECL FINANCE LTD NIFTY 29-Oct-15 126.8000 0.0000 10.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 99.4549 9.0858 250.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.6689 9.0300 1350.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.5199 9.1350 950.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 99.8329 9.4000 100.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 99.8329 9.4000 100.00 INE750H07055 SAMVARDHANA MOTHERSON - 26-Mar-16 101.9262 11.9900 450.00 INE568Q07029 INCLINE REALTY PRIVATE LTD 10.85% 21-Apr-16 100.2458 10.9796 1350.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.8017 8.5434 750.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.8017 8.8000 750.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 98.9309 9.4000 1000.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 98.9137 9.4100 250.00 INE020B08609 REC LTD 9.38% 06-Sep-16 100.2705 9.1897 100.00 INE020B08609 REC LTD 9.38% 06-Sep-16 100.2705 9.2000 100.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 99.3578 9.0899 50.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 99.3578 9.1035 50.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.7167 9.4499 250.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.7167 9.4500 250.00 INE895D08394 TATA SONS LTD 9.68% 10-Jan-17 100.2877 9.5000 100.00 INE804I07SG6 ECL FINANCE LTD 11.60% 28-Jan-17 101.5305 11.5000 186.10 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 99.9119 9.1761 50.00 INE556F09429 SIDBI 9.55% 12-Feb-17 100.2321 9.0100 650.00 INE556F09437 SIDBI 9.83% 26-Feb-17 100.4712 9.0100 1750.00 INE556F09437 SIDBI 9.83% 26-Feb-17 100.5854 9.5499 1000.00 INE020B07IB6 REC LTD 9.67% 10-Mar-17 100.9442 9.2400 500.00 INE020B07IB6 REC LTD 9.67% 10-Mar-17 100.9442 9.2400 500.00 INE020B07IB6 REC LTD 9.67% 10-Mar-17 100.9701 9.2300 45.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 106.6598 9.5500 250.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 100.6333 9.2300 110.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 100.6333 9.2299 100.00 INE001A07CF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 29-Mar-17 101.7927 9.4800 94.00 INE001A07CF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 29-Mar-17 101.7927 9.4800 94.00 INE043D07FA2 IDFC 7.98% 19-May-17 96.6482 9.2900 250.00 INE261F09HK6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 24-May-17 100.5344 9.1763 41.00 INE752E07IC6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-17 101.0172 9.2256 38.80 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.5244 9.4750 350.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.5244 9.4750 350.00 INE053F09EM0 IRFC LTD 9.81% 07-Jun-17 102.0571 9.2292 75.00 INE261Q07013 WADHWA RESIDENCY PVT LTD 12.00% 11-Jul-17 100.4380 11.5458 13.20 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.8143 9.3000 50.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 98.8093 9.5600 50.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 98.8093 9.5600 50.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 98.1219 9.3600 350.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.25% 06-May-18 98.2524 9.2500 250.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.60% 20-Jun-18 96.6719 9.6000 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 100.9975 9.4900 575.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.55% 25-Oct-18 100.1000 9.4200 1000.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.55% 25-Oct-18 100.1000 9.4845 500.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.0500 9.3700 20.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.7648 9.3800 50.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.7648 9.3799 50.00 INE020B07HZ7 REC LTD 9.61% 03-Jan-19 100.5690 9.4200 100.00 INE020B07HZ7 REC LTD 9.61% 03-Jan-19 100.5690 9.4200 100.00 INE043D07GJ1 IDFC LTD 9.50% 29-Apr-19 100.2300 - 200.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.2815 10.9600 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.1900 9.7400 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 100.5432 10.1130 20.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 100.6300 10.1000 14.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.1792 9.3500 50.00 INE556F09254 SIDBI 9.60% 14-Dec-21 100.8462 9.3920 500.00 INE310L07753 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Feb-22 102.5071 9.9694 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.0600 9.5441 2233.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.0500 9.5459 900.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.48% 15-Apr-22 100.3500 9.4050 9.00 INE038A07258 HINDALCO LTD 9.55% 25-Apr-22 98.8681 9.7500 250.00 INE038A07258 HINDALCO LTD 9.55% 25-Apr-22 98.8681 9.7500 250.00 INE895D08451 TATA SONS LTD 9.69% 12-Jun-22 100.6900 9.5500 2.00 INE038A07266 HINDALCO LTD 9.55% 27-Jun-22 98.8800 9.7400 2.00 INE895D08477 TATA SONS LTD 9.70% 25-Jul-22 100.6000 9.5700 7.00 INE020B08807 REC LTD 9.02% 19-Nov-22 97.9258 9.3600 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.2800 9.6000 50.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LTD 9.85% 24-May-23 98.2200 10.1500 3.00 INE909H08147 TATA MOTORS FINANCE LTD 10.15% 28-May-23 100.4100 10.0700 23.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD 9.38% 05-Dec-23 100.3091 9.5400 301.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND 10.50% 10-Feb-24 103.3300 10.1600 80.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD. 9.39% 26-Mar-24 100.2969 9.5500 645.00 INE043D07GK9 IDFC LTD 9.60% 29-Apr-24 100.2900 9.5100 28.00 INE206D08188 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-26 99.8330 9.4000 93.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.2500 9.3300 1.00 INE206D08196 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-27 99.8286 9.4000 63.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 100.8300 8.1800 1.20 INE528G09111 YES BANK LTD 10.15% 28-Sep-27 100.0000 10.1200 1.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 99.8245 9.4000 643.00 INE039A09PR5 IFCI LTD 9.75% 26-Apr-28 100.2937 9.7000 90.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 100.9800 8.3315 50.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 102.0210 8.2000 30.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 99.8521 9.4000 844.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.75% 05-Feb-29 103.0242 8.1300 100.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 104.5000 7.9700 34.30 INE053F07728 IRFC LTD 8.63% 19-Mar-29 103.1158 8.2562 50.00 INE039A09PO2 IFCI LTD 9.90% 05-Nov-32 101.5227 9.7000 90.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 91.7500 8.2700 12.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 105.4480 8.1800 100.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 105.9515 8.1300 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 21-Aug-72 100.3000 10.9700 5.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com