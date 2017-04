May 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3943.40 NSE 40612.50 ============= TOTAL 44555.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION 9.46% 02-May-15 100.4324 8.9600 100.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.6689 9.0300 100.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.8016 8.5500 700.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 98.4002 9.2600 100.00 INE020B08773 REC LTD 9.25% 27-Aug-17 99.8388 9.2800 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 101.0850 9.4700 50.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.0300 9.3800 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 66.4989 9.2200 4.00 INE895D07412 TATA SONS LTD 9.78% 13-Jan-19 100.6238 9.5800 250.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 100.7408 9.4100 250.00 INE872A07SN6 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE 11.55% 11-Feb-19 100.0000 11.4700 0.60 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LTD 10.70% 28-Apr-20 100.5000 10.5800 0.50 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 99.2437 9.4400 10.00 INE081A08165 TATA STEEL LTD RESET 18-Mar-21 108.6750 11.2200 58.00 INE245A08034 TATA POWER LTD RESET 02-Jun-21 103.1500 11.0600 3.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.0200 9.5500 1950.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LTD 9.85% 24-May-23 98.7500 10.0600 3.00 INE565A09173 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 17-Sep-23 105.3000 10.1300 5.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 102.6000 8.0000 2.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.4000 9.4300 1.00 INE528G09111 YES BANK LTD 10.15% 28-Sep-27 100.0800 10.1200 1.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP 9.03% 22-Mar-28 97.7000 9.3300 3.00 INE688I08053 CAPITAL FIRST LTD 9.50% 17-May-28 94.9500 10.1900 5.00 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 99.9635 8.2600 3.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 102.8500 8.1000 2.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.75% 05-Feb-29 103.2500 8.3500 1.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 103.6700 8.2800 1.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 105.1500 8.2200 11.40 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 105.4545 8.1500 14.40 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LTD RESET 21-Aug-72 103.0500 0.0000 1.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SER LTD 10.95% 31-Dec-99 104.1300 10.2600 10.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 102.5000 11.0100 3.50 NSE === INE804I07900 ECL FINANCE LTD NIFTY 30-May-14 118.5980 0.0000 4.00 INE020B07EK6 REC LTD 7.70% 02-Jun-14 99.8951 8.9700 10.00 INE804I07LO5 ECL FINANCE LTD NIFTY 03-Jun-14 117.0570 - 2.00 INE001A07LQ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 27-Jun-14 99.8596 9.1352 600.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 29-Jun-14 100.0500 8.5309 50.00 INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 11-Jul-14 100.0085 9.0771 450.00 INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 11-Jul-14 100.0085 8.7500 450.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.0906 9.1459 50.00 INE001A07LC0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 17-Jul-14 109.6730 9.2877 500.00 INE001A07LC0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 17-Jul-14 109.6730 8.9500 500.00 INE849D08TP9 ICICI SECURITIES PRIMARY 10.15% 28-Jul-14 100.1209 9.4476 20.00 INE020B07EO8 REC LTD 8.00% 05-Aug-14 99.6710 9.2207 100.00 INE020B07EO8 REC LTD 8.00% 05-Aug-14 99.6710 8.9100 100.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.7933 9.2182 1000.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.7933 8.9100 1000.00 INE020B08575 REC LTD 9.43% 10-Aug-14 99.9725 9.2146 400.00 INE020B08575 REC LTD 9.43% 10-Aug-14 99.9725 8.9099 1.00 INE535H07183 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.75% 28-Aug-14 100.1312 9.5502 100.00 INE860H07268 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 9.75% 13-Oct-14 99.9468 9.3500 760.00 INE866I07263 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. RESET 13-Oct-14 148.5854 12.0000 3.00 INE796L07381 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PVT NIFTY 13-Oct-14 200.4900 0.0000 0.80 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 99.4412 9.2762 300.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 08-Dec-14 99.4412 9.1000 300.00 INE895D08386 TATA SONS LTD 9.84% 08-Dec-14 100.1037 9.4423 40.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.63% 15-Dec-14 100.2324 9.0216 500.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.63% 15-Dec-14 100.2324 8.8600 500.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LTD 8.40% 23-Dec-14 99.5425 9.0542 750.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LTD 8.40% 23-Dec-14 99.5425 8.9000 750.00 INE321A07076 INOX AIR PRODUCTS LTD RESET 31-Dec-14 100.5340 9.5857 250.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.2012 8.9293 500.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.2012 8.8000 500.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.0726 9.2448 750.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.0726 9.1500 750.00 INE043D07EI8 IDFC LTD 9.20% 27-Feb-15 100.1016 8.9748 250.00 INE043D07EI8 IDFC LTD 9.20% 27-Feb-15 100.1016 8.9000 250.00 INE540B07020 RELIANCE MEDIAWORKS LTD 11.00% 01-Mar-15 100.2742 10.4000 300.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 02-May-15 100.4324 8.9500 200.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 100.1875 9.3650 200.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 99.7777 8.9239 500.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 99.7777 8.9000 500.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.7787 8.9233 750.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.7787 8.9000 750.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.6689 9.0300 100.00 INE540B07038 RELIANCE MEDIAWORKS LTD 11.00% 01-Mar-16 100.5917 10.5500 137.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.8016 8.8000 700.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.64% 03-May-16 98.5533 9.4600 350.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.64% 03-May-16 98.5533 9.4600 350.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.4002 9.2610 150.00 INE722A07216 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 12.10% 25-Aug-16 99.5000 12.3900 0.90 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 124.3744 9.4500 600.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 124.3744 9.4499 300.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 11-Jan-17 100.2638 9.5281 1100.00 INE248M07068 KANAKIA BHUMI CONSTRUCTION PVT 17.00% 25-Jan-17 78.6969 - 250.00 INE248M07076 KANAKIA BHUMI CONSTRUCTION PVT 17.00% 25-Jan-17 81.8646 - 200.00 INE248M07084 KANAKIA BHUMI CONSTRUCTION PVT 17.00% 25-Jan-17 92.6974 - 150.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 124.0185 9.4800 41.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 100.5845 9.2500 1100.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 100.5845 9.2500 1100.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.2638 9.5500 1100.00 INE053A08073 INDIAN HOTELS COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-17 116.8949 9.7000 200.00 INE053A08073 INDIAN HOTELS COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-17 116.8949 9.6992 50.00 INE261Q07013 WADHWA RESIDENCY PVT LTD 12.00% 11-Jul-17 100.2634 11.6031 11.00 INE020B08773 REC LTD 9.25% 27-Aug-17 99.8388 9.2700 250.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 100.0194 9.4500 100.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 113.7497 9.4499 100.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 113.7497 9.4500 100.00 INE054O08056 L&T SHIPBUILDING LTD 8.90% 25-Oct-17 97.6199 9.7000 500.00 INE482G07016 TATA SKY LTD 0.00% 17-Dec-17 117.7631 10.9345 600.00 INE721A07EX4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 17-Jan-18 111.6315 10.3375 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.2800 9.4800 10.00 INE813A07031 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD 8.00% 04-Apr-18 101.5719 11.2362 500.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LTD 11.90% 03-May-18 99.5000 12.4200 1.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.60% 20-Jun-18 96.8668 9.5400 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.1025 9.4550 215.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.1025 9.4550 150.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 99.7800 9.3600 200.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.55% 25-Oct-18 100.3000 9.4277 250.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.55% 25-Oct-18 100.3000 9.2000 250.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.65% 01-Nov-18 100.2188 9.5500 150.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 99.9600 9.3600 182.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.8832 9.4100 271.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.8632 9.4200 50.00 INE001A07EM4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 23-Dec-18 101.0941 9.5600 100.00 INE001A07EM4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 23-Dec-18 101.0941 9.5600 100.00 INE001A07EN2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 29-Dec-18 101.0995 9.5600 100.00 INE001A07EN2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 29-Dec-18 101.0995 9.5600 100.00 INE020B07HZ7 REC LTD 9.61% 03-Jan-19 100.5312 9.4300 300.00 INE020B07HZ7 REC LTD 9.61% 03-Jan-19 100.6042 9.4100 200.00 INE895D07412 TATA SONS LTD 9.78% 13-Jan-19 100.6238 9.5900 250.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 100.7408 9.4000 500.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 100.7408 9.4000 500.00 INE872A07SN6 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.55% 11-Feb-19 99.8000 11.5200 0.60 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 99.0000 12.1100 0.40 INE137K07018 HPCL-MITTAL ENERGY LTD 4.00% 03-Sep-20 112.5921 10.8055 150.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 104.7652 11.0700 135.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 102.7322 11.1200 70.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 101.6824 9.5481 150.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 100.9708 9.4000 8.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 20-Jul-21 99.9054 9.5483 150.00 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.38% 04-Aug-21 99.9600 9.3700 28.00 INE803N07035 HPCL-MITTAL PIPELINES LTD 4.00% 21-Aug-21 112.4913 10.6815 170.00 INE310L07753 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Feb-22 102.5071 9.9694 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.0200 9.5500 4552.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.0200 9.5510 1400.00 INE310L07761 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Mar-22 102.5243 9.9690 150.00 INE038A07266 HINDALCO LTD 9.55% 27-Jun-22 98.8800 9.7400 2.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.39% 29-Jun-22 99.8000 9.4300 450.00 INE020B08807 REC LTD 9.02% 19-Nov-22 98.3400 9.2900 50.00 INE310L07779 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Jan-23 102.7480 9.9500 100.00 INE202B08520 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 102.0000 10.1700 2.00 INE310L07787 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Feb-23 102.7719 9.9500 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 96.8100 9.3300 11.00 INE020B08831 REC LTD 8.82% 12-Apr-23 96.5000 9.4000 3.00 INE860H08DI6 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 9.85% 02-Jun-23 98.5000 92.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD 9.38% 05-Dec-23 100.4198 9.5217 1000.00 INE043D07FJ3 IDFC LTD 9.63% 02-Jan-24 101.5300 9.3600 150.00 INE975G08041 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 04-Feb-24 100.0000 11.8200 1.00 INE043D07GK9 IDFC LTD 9.60% 29-Apr-24 100.0100 9.5900 895.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.7800 9.3300 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.2227 9.3300 1.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 100.7532 8.1900 1.20 INE528G09137 YES BANK LTD 10.05% 27-Dec-27 96.0700 10.7500 2.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 92.7336 8.2300 25.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 97.1569 9.3000 200.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 100.1300 8.2300 3.00 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 101.6036 8.2500 50.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 101.5264 8.2600 50.00 INE310L07985 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.63% 20-Oct-28 102.7554 10.4500 98.80 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 100.2600 9.3500 227.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 102.5000 8.1900 16.80 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 103.8060 8.1700 100.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 21-Aug-72 100.3000 10.9700 4.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange