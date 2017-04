May 15 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13326.00 NSE 49969.80 ============= TOTAL 63295.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE144H07AL7 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD RESET 03-Jun-14 108.4340 0.0000 43.00 INE202B08769 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.05% 12-Aug-14 100.0000 0.0000 1.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 100.0841 9.2900 950.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.1255 9.0000 400.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.80% 09-Jan-15 100.2399 9.2400 600.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.1241 9.1700 1000.00 INE115A07FF3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.50% 27-Mar-15 100.2234 9.1600 430.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.5646 8.8300 400.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 99.6998 9.0000 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 98.4531 9.2400 4000.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 98.1930 9.2300 2650.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 100.3913 9.1600 100.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 103.7500 10.2100 0.30 INE895D08394 TATA SONS LTD 9.68% 10-Jan-17 100.2854 9.5100 50.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 124.3590 0.0000 100.00 INE001A07AZ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 08-Feb-17 97.0946 9.2200 50.00 INE020B08658 REC LTD 9.28% 15-Feb-17 100.0912 9.2100 100.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.33% 17-Feb-17 100.1387 9.2400 150.00 INE752E07FK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-17 100.0389 9.1600 100.00 INE895D07420 TATA SONS LTD 9.87% 20-Mar-17 100.9253 9.4900 150.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 100.4830 9.3000 10.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.5026 9.4600 250.00 INE020B08773 REC LTD 9.25% 27-Aug-17 99.8950 9.2600 250.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.18% 27-Aug-17 99.9443 9.1700 100.00 INE020B08815 REC LTD 8.70% 01-Feb-18 97.6526 9.4600 400.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.25% 06-May-18 98.3418 8.7600 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 101.1197 9.4500 150.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.6900 9.3400 50.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LTD RESET 23-Nov-20 100.0000 11.3300 3.00 INE081A08165 TATA STEEL LTD RESET 18-Mar-21 107.9700 9.6600 36.00 INE245A08034 TATA POWER LTD RESET 02-Jun-21 105.7500 0.0000 5.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.0400 9.3900 7.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 07-Dec-21 99.3000 12.6400 1.50 INE053F07520 IRFC LTD 8.00% 23-Feb-22 98.3534 8.2900 1.20 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.0800 9.5600 53.00 INE020B07GG9 REC LTD 7.93% 27-Mar-22 98.1911 8.2500 1.30 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.60% 02-Aug-22 98.8733 9.7900 50.00 INE859N08043 TAMIL NADU POWER FINANCE 9.19% 29-May-23 98.0000 9.5200 18.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 103.3500 7.8900 1.50 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD 9.39% 26-Mar-24 100.4792 9.3100 100.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 100.0000 9.9400 10.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA LTD 8.80% 22-Mar-28 94.2606 9.5600 100.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP 9.03% 22-Mar-28 98.0000 9.2900 1.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.94% 25-Mar-28 96.7500 9.3600 6.00 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 100.2200 8.2300 1.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 101.8600 8.2300 50.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 99.8885 8.5400 1.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 104.3228 8.0600 8.50 INE053F07728 IRFC LTD 8.63% 19-Mar-29 103.5500 8.2000 70.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 104.3596 8.4000 0.70 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 104.3600 8.2300 3.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 104.9810 8.2000 6.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LTD RESET 21-Aug-72 103.0500 0.0000 4.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 102.0000 0.0000 2.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LTD 11.00% 31-Dec-99 102.0900 10.7600 1.00 NSE === INE136E07JQ0 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 30-May-14 125.9200 - 44.40 INE136E07JP2 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 30-May-14 134.7400 - 39.60 INE144H07AL7 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD RESET 03-Jun-14 108.4340 - 43.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 29-Jun-14 100.1260 8.0000 50.00 INE115A07CU9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.59% 30-Jul-14 99.9809 9.3264 400.00 INE115A07CU9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.59% 30-Jul-14 99.9809 9.0000 400.00 INE187C08018 MURUGAPPA HOLDINGS LTD 10.60% 01-Aug-14 99.9025 10.6331 250.00 INE535H07183 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.75% 28-Aug-14 100.1705 9.4200 600.00 INE721A07FO0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 10.50% 21-Sep-14 100.3271 9.7500 30.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 100.0841 9.0500 950.00 INE860H07268 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 9.75% 13-Oct-14 99.8613 9.5500 350.00 INE860H07268 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 9.75% 13-Oct-14 99.8613 9.8249 340.00 INE660A07JB9 SUNDARAM FINANCE LTD 9.70% 15-Oct-14 99.9074 9.4000 500.00 INE660A07JB9 SUNDARAM FINANCE LTD 9.70% 15-Oct-14 99.9074 9.6579 250.00 INE020B08781 REC LTD 8.84% 16-Oct-14 99.8120 8.8500 1000.00 INE020B08781 REC LTD 8.84% 16-Oct-14 99.8120 9.0774 700.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 18-Oct-14 100.1300 9.0753 250.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 18-Oct-14 100.1300 8.8500 250.00 INE909H07933 TATA MOTORS FINANCE LTD - 25-Nov-14 99.8600 9.8198 500.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.1255 8.8500 400.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.2399 9.1000 600.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 09-Jan-15 100.1168 8.9000 525.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 09-Jan-15 100.1168 9.0366 500.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 20-Feb-15 100.1241 9.0800 1000.00 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-15 105.6431 9.4000 20.00 INE115A07FF3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.50% 27-Mar-15 100.2234 9.1000 430.00 INE756I07092 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.90% 30-Mar-15 100.2853 9.5399 4.00 INE916DA7CF9 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.95% 06-Apr-15 100.0671 9.7850 250.00 INE523E07970 L & T FINANCE LTD 9.58% 07-Apr-15 99.8458 9.6800 230.00 INE916DA7DA8 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.58% 07-Apr-15 99.7591 9.7850 155.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.51% 15-Apr-15 100.4125 8.9831 250.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.51% 15-Apr-15 100.4125 8.9500 250.00 INE136E07OM9 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD 0.00% 28-Apr-15 111.4600 - 1.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 97.9000 9.8000 2.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 100.5336 9.2698 250.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 100.5336 9.3000 250.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 100.4807 8.9800 15.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.2352 9.0100 1900.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.2352 9.0100 1900.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 99.5774 9.0000 100.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 99.5774 9.0000 100.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 100.5646 8.9000 400.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 99.6998 9.0000 50.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.7943 8.9123 250.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.7943 8.8700 250.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.6802 9.0200 150.00 INE043D07EF4 IDFC LTD 9.15% 19-Feb-16 99.8930 9.1700 250.00 INE261F09IH0 NABARD 9.10% 01-Mar-16 99.9912 9.1290 1100.00 INE261F09IH0 NABARD 9.10% 01-Mar-16 99.9912 9.1000 1100.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 99.7295 9.0600 250.00 INE155A08167 TATA MOTORS LTD 8.95% 29-Apr-16 98.8591 9.5900 20.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.4531 9.2200 5550.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.4531 9.2200 1500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.2113 9.2100 3950.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.1247 9.2575 250.00 INE722A07216 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 12.10% 25-Aug-16 99.5000 12.3900 0.90 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 13-Sep-16 100.3913 9.1500 100.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.5329 9.4300 150.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.5329 9.4400 150.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 99.3177 9.1100 250.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 99.3388 9.1000 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.5701 9.4300 450.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.5701 9.4397 450.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 124.4360 9.4500 1000.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 124.4360 9.4499 500.00 INE895D08394 TATA SONS LTD 9.68% 10-Jan-17 100.2854 9.5000 50.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 11-Jan-17 100.5026 9.4225 1150.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 124.3590 9.4000 100.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 100.2281 9.0400 211.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 100.2281 9.0400 211.00 INE001A07AZ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 08-Feb-17 97.0946 9.4200 50.00 INE020B08658 REC LTD 9.28% 15-Feb-17 100.0912 9.2000 100.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.33% 17-Feb-17 100.2566 9.1800 263.00 INE020B07IB6 REC LTD 9.67% 10-Mar-17 100.9393 9.2400 300.00 INE020B07IB6 REC LTD 9.67% 10-Mar-17 100.9755 9.2200 300.00 INE020B07IB6 REC LTD 9.67% 10-Mar-17 100.9292 9.2400 50.00 INE752E07FK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-17 100.0389 9.1500 200.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 100.4830 9.2900 1110.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 100.6060 9.2400 1100.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.5026 9.4500 1400.00 INE134E08EN1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.66% 15-Apr-17 100.5384 9.4174 150.00 INE134E08EN1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.66% 15-Apr-17 100.5384 8.9500 150.00 INE310L07266 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Apr-17 101.2098 9.8500 29.40 INE053A08073 INDIAN HOTELS COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-17 117.2770 9.5992 50.00 INE053A08073 INDIAN HOTELS COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-17 117.2770 9.6000 50.00 INE514E08AW3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.20% 27-Apr-17 99.9938 9.1861 25.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 99.2300 9.5000 7.00 INE310L07274 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-May-17 101.2441 9.8500 29.40 INE020B08773 REC LTD 9.25% 27-Aug-17 99.8950 9.2500 250.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.18% 27-Aug-17 99.9443 9.1700 100.00 INE020B07CU9 REC LTD 9.85% 28-Sep-17 100.4876 9.6400 1.00 INE020B08815 REC LTD 8.70% 01-Feb-18 97.6377 9.4500 400.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.3649 9.4600 50.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LTD 11.90% 03-May-18 99.5000 12.4200 2.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.25% 06-May-18 98.3418 9.2000 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.1197 9.4500 340.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.1021 9.4550 75.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.65% 01-Nov-18 100.2893 9.5300 150.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 100.0500 9.7000 664.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 99.7675 9.4100 50.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.1500 9.3400 143.00 INE001A07EJ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.95% 26-Nov-18 107.2502 9.8500 1.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 106.2200 9.4600 150.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 101.3100 11.7400 100.00 INE020B07EG4 REC LTD 8.65% 15-Jan-19 97.0159 9.4395 50.00 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.63% 22-Jan-19 100.0500 9.5845 1.00 INE804I07SI2 ECL FINANCE LTD 11.85% 28-Jan-19 102.0000 11.3500 11.50 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 100.5730 9.4450 500.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 100.5730 9.4500 500.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 99.0000 12.1100 0.80 INE895D08253 TATA SONS LTD 8.97% 15-Jul-20 96.8100 9.6600 102.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LTD RESET 23-Nov-20 100.8000 11.1300 6.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 100.7000 9.5900 6.50 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 99.9200 9.3300 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.0887 11.0000 30.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 103.0500 11.0500 54.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.2000 9.3500 26.00 INE020B08591 REC LTD 9.48% 10-Aug-21 100.2770 9.4103 200.00 INE020B08591 REC LTD 9.48% 10-Aug-21 100.1749 9.4300 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.9100 9.5700 953.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.9100 9.5711 200.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.0200 9.5510 50.00 INE038A07266 HINDALCO LTD 9.55% 27-Jun-22 99.0450 9.7100 97.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 04-Jul-22 100.3884 9.4100 3.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.60% 02-Aug-22 98.8733 9.7900 150.00 INE202B08736 PUNJAB STATE INDUSTRIAL 9.70% 26-Aug-22 101.2500 12.4900 1.00 INE895D08519 TATA SONS LTD 9.71% 29-Aug-22 101.5281 9.4100 1.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 98.4064 9.3000 3.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 96.6825 9.4100 3.80 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.25% 12-Nov-22 98.9308 9.4100 1.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 97.4500 9.3200 38.00 INE020B08831 REC LTD 8.82% 12-Apr-23 96.6100 9.3900 3.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD 9.38% 05-Dec-23 100.4500 9.5200 1000.00 INE975G08041 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 04-Feb-24 100.0000 11.8200 1.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND 10.50% 10-Feb-24 103.5900 10.1200 108.00 INE062A09189 STATE BANK OF INDIA RESET 02-Mar-24 99.7116 9.3820 300.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD. 9.39% 26-Mar-24 100.4792 9.5241 100.00 INE202B07AD3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.70% 28-Mar-24 101.6400 10.4074 12.00 INE206D08188 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-26 99.8600 9.4011 124.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.2200 9.2800 1.00 INE206D08196 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-27 99.8700 9.3993 78.00 INE528G09137 YES BANK LTD 10.05% 27-Dec-27 96.0700 10.7500 2.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 94.2606 9.5500 100.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 98.0000 9.5000 1.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 96.9500 9.3273 12.00 INE310L07985 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.63% 20-Oct-28 102.7544 10.4450 370.50 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 100.2500 9.3500 71.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 103.1927 8.1100 100.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 102.3355 8.2100 19.50 INE053F07728 IRFC LTD 8.63% 19-Mar-29 103.1984 8.2463 120.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 100.9742 8.5498 50.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% 25-Feb-33 100.1200 9.6200 40.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 104.7462 8.2500 22.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 98.6045 11.2800 28.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 