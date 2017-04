May 19 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3746.70 NSE 24991.10 ============= TOTAL 28737.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07OI6 RELIANCE CAPITAL LTD NIFTY 02-Jun-14 138.7320 0.0000 12.00 INE523E07434 L & T FINANCE LTD 9.62% 17-Sep-14 100.1277 9.2000 250.00 INE296A07823 BAJAJ FINANCE LTD 9.57% 10-Oct-14 99.9792 9.3500 250.00 INE756I07241 HDB FINANCIAL SERVICES LTD. 8.81% 08-May-15 99.3227 9.5600 50.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 99.6691 9.3200 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 98.5769 9.1600 50.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 98.2499 9.0600 100.00 INE721A07GP5 TAMIL NADU POWER FINANCE 10.75% 07-Oct-16 98.2500 9.4800 5.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 106.9595 5.2700 50.00 INE019A07308 JSW STEEL LTD 10.55% 20-Mar-17 100.9523 10.1600 50.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 101.8267 9.4700 50.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 96.2198 9.5100 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 107.9700 1.1300 10.00 INE062A08041 REC LTD 9.30% 16-Mar-21 99.4000 8.0300 3.80 INE013A07VL5 STATE BANK OF INDIA -- 16-Mar-21 99.8400 9.3200 3.50 INE081A08165 RELIANCE CAPITAL LTD RESET 18-Mar-21 112.8327 0.0000 2.00 INE245A08034 TATA POWER LTD RESET 02-Jun-21 105.7500 8.2300 27.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.8800 9.5700 908.00 INE020B07GG9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 7.93% 27-Mar-22 100.2500 10.5600 4.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.18% 19-Feb-23 94.6632 8.0400 1.00 INE859N08043 NABARD 9.19% 29-May-23 68.0000 7.8400 7.70 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD 9.38% 05-Dec-23 100.7910 9.2600 350.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD 9.39% 26-Mar-24 100.8245 9.2600 1400.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 103.1983 8.1500 1.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 102.7700 8.0100 10.70 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 91.9300 8.2600 1.00 NSE === INE136E07JP2 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 30-May-14 134.8900 - 24.00 INE136E07JQ0 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 30-May-14 126.0700 - 23.00 INE804I07751 ECL FINANCE LTD NIFTY 06-Jun-14 108.2580 - 8.00 INE614G08012 RELIANCE POWER LTD 10.20% 12-Jun-14 99.9617 10.3500 50.00 INE804I07777 ECL FINANCE LTD NIFTY 23-Jun-14 108.6760 - 5.00 INE660A07IE5 SUNDARAM FINANCE LTD 10.10% 11-Jul-14 99.9821 9.4124 1.00 INE115A07CS3 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.00% 23-Jul-14 99.9872 9.3393 450.00 INE115A07CS3 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.00% 23-Jul-14 99.9872 9.0000 450.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 99.9783 9.3061 1000.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 99.9783 8.9700 1000.00 INE721A07BH3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 22-Aug-14 100.2482 9.5200 250.00 INE535H07183 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.75% 28-Aug-14 100.2107 9.2498 100.00 INE523E07434 L & T FINANCE LTD 9.62% 17-Sep-14 100.1277 9.1000 250.00 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 05-Oct-14 99.8270 9.4121 250.00 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 05-Oct-14 99.8270 9.1500 250.00 INE296A07823 BAJAJ FINANCE LTD 9.57% 10-Oct-14 99.9792 9.1000 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.55% 13-Jan-15 100.2183 9.0300 300.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.1065 9.1892 500.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.1065 9.0900 500.00 INE136E07OM9 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD 0.00% 28-Apr-15 111.5800 - 25.00 INE756I07241 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.81% 08-May-15 99.3227 9.5500 50.00 INE756I07241 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.81% 08-May-15 99.3227 9.5558 35.00 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 100.2801 8.9100 800.00 INE445K07015 RELIANCE BROADCAST NETWORK LTD -- 28-Sep-15 100.6578 10.4300 1000.00 INE957N07013 HERO FINCORP LTD 10.20% 03-Oct-15 100.4550 9.7413 200.00 INE957N07013 HERO FINCORP LTD 10.20% 03-Oct-15 100.4550 9.7400 50.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LTD 13.50% 12-Dec-15 100.5000 13.0000 3.00 INE804I07IK9 ECL FINANCE LTD NIFTY 28-Jan-16 136.0000 0.0000 1.60 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 99.9718 9.3100 300.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 99.9718 9.3100 300.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 99.6691 9.3100 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.5863 9.1450 1300.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.5690 9.1550 1250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.7176 9.0688 20.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 98.2499 9.0500 100.00 INE020B08609 REC LTD 9.38% 06-Sep-16 100.5726 9.0396 1900.00 INE020B08609 REC LTD 9.38% 06-Sep-16 100.5726 9.0500 500.00 INE310L07209 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Oct-16 101.8211 9.5100 3.00 INE310L07217 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Nov-16 101.8851 9.5100 3.00 INE310L07225 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Dec-16 101.9470 9.5100 3.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.33% 17-Feb-17 100.3350 9.1500 113.00 INE020B07IB6 REC LTD 9.67% 10-Mar-17 101.2236 9.1200 250.00 INE020B07IB6 REC LTD 9.67% 10-Mar-17 101.2236 9.1200 250.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 106.9595 9.4500 50.00 INE019A07308 JSW STEEL LTD 10.55% 20-Mar-17 100.9523 10.5500 255.00 INE019A07308 JSW STEEL LTD 10.55% 20-Mar-17 100.9523 10.5500 50.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 101.8267 9.4600 50.00 INE202B07589 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 29-Jun-17 100.5800 10.7500 1.00 INE261Q07013 WADHWA RESIDENCY PVT LTD 12.00% 11-Jul-17 100.2634 11.5183 9.50 INE261F09EC0 NABARD 0.00% 01-Feb-18 72.0500 9.2462 177.00 INE134E08FS7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 15-May-18 99.3520 8.2986 150.00 INE134E08FS7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 15-May-18 99.3520 8.9500 150.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 96.2198 9.5100 100.00 INE514E08CP3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.40% 28-Jun-18 99.8650 8.4244 1250.00 INE514E08CP3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.40% 28-Jun-18 99.8650 9.0000 1250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.1181 9.4500 50.00 INE020B07HX2 REC LTD 9.24% 17-Oct-18 99.3382 9.3950 50.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 99.8208 9.3900 150.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 99.9905 9.3500 50.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 100.9250 9.4000 50.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.7500 9.5400 20.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 100.7362 9.4000 50.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 100.7362 9.4000 50.00 INE872A07SN6 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.55% 11-Feb-19 99.6500 11.5600 1.00 INE296A07BB9 BAJAJ FINANCE LTD 10.00% 25-Apr-19 100.5554 - 4.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 102.4354 11.1800 20.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.8800 9.5757 651.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.9300 9.5667 100.00 INE895D08477 TATA SONS LTD 9.70% 25-Jul-22 100.8900 9.5200 2.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 101.1809 9.4500 500.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 96.9800 9.3000 12.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD. 8.57% 28-Mar-23 95.9151 9.4629 750.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD 9.38% 05-Dec-23 100.6709 9.4800 750.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD. 9.39% 26-Mar-24 100.8445 9.4600 2800.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 99.0000 9.8000 16.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.3900 9.4500 20.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 97.2597 9.6000 1000.00 INE310L07AB7 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.63% 20-Jul-28 102.1473 10.5400 20.00 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 102.3000 8.1668 70.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 100.6300 9.3000 25.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 104.2000 8.0000 10.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 103.1940 8.2463 10.00 INE202B07AQ5 - - - 100.1978 - 50.00 INE202B07AM4 - - - 100.0000 - 50.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com