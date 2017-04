May 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7477.30 NSE 41359.20 ============= TOTAL 48836.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 99.9734 9.2100 100.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 09-Jan-15 100.1388 8.9900 200.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 100.1527 8.9800 50.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.3967 8.9300 300.00 INE261F09HF9 NABARD - 31-Jul-15 100.6108 8.7900 1000.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LTD 13.50% 12-Dec-15 100.8767 12.7000 3.00 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD 9.15% 12-Feb-16 99.5382 9.4000 350.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 99.7677 9.2600 50.00 INE020B08609 REC LTD 9.38% 06-Sep-16 100.5726 9.0500 1400.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 103.7500 0.0000 0.30 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 100.2500 10.5600 4.00 INE895D07420 TATA SONS LIMITED 9.87% 20-Mar-17 100.9186 9.4600 50.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 101.9713 9.4100 30.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 100.9232 10.1200 50.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD 8.65% 08-Oct-17 99.6628 8.7400 600.00 INE054O08049 LNT SHIPBUILDING LIMITED 8.90% 25-Oct-17 97.5498 9.7400 100.00 INE134E08FK4 PFC LTD 8.95% 11-Mar-18 98.4064 9.4500 500.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.5800 11.0200 0.50 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 99.6312 9.4100 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 66.6500 9.2000 5.00 INE114A07448 SAIL 8.90% 01-May-19 98.5400 9.2800 10.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 99.8500 10.5100 3.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 105.2000 11.2100 6.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 102.9700 11.0700 5.00 INE134E08DQ6 PFC LTD 9.61% 29-Jun-21 101.1300 9.3800 1.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.2952 9.2500 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 100.5000 7.9000 2.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.0200 9.5600 830.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 99.8000 10.4200 40.00 INE688I08012 CAPITAL FIRST LIMITED 10.30% 28-Feb-23 99.7500 10.3300 4.00 INE053F07603 IRFC LTD 8.83% 25-Mar-23 97.1859 9.3000 50.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 97.7602 9.4800 250.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 97.9063 9.5200 250.00 INE153A08022 MTNL 9.38% 05-Dec-23 100.8819 9.2400 250.00 INE975G08041 ILNFS TRANSPORTATION NETWORK LTD 11.50% 04-Feb-24 101.5000 11.2400 1.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD 9.39% 26-Mar-24 100.9435 9.2400 350.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP 9.03% 22-Mar-28 96.9500 9.3800 214.00 INE688I08053 CAPITAL FIRST LIMITED 9.50% 17-May-28 94.9500 10.1900 2.00 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 102.8500 8.1100 4.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 101.9500 8.2600 1.80 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 103.3600 7.9100 7.20 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 93.3394 8.1000 1.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 104.6900 8.1700 2.50 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.4323 9.3600 100.00 NSE === INE020B07EK6 REC LTD 7.70% 02-Jun-14 99.9318 8.9500 20.00 INE804I07751 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 06-Jun-14 108.2990 - 8.50 INE614G08012 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 12-Jun-14 99.9700 10.2224 50.00 INE804I07769 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 16-Jun-14 108.0150 - 5.00 INE020B08575 REC LTD 9.43% 10-Aug-14 99.9936 8.8146 10.00 INE774D07IG3 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.89% 14-Aug-14 100.0092 9.1750 94.00 INE535H07183 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.75% 28-Aug-14 100.2223 9.2000 500.00 INE535H07183 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.75% 28-Aug-14 100.2223 9.5116 250.00 INE958G07551 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.00% 23-Sep-14 100.4603 10.4500 250.00 INE958G07379 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.50% 30-Sep-14 99.5893 10.9417 45.00 INE071G08403 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 9.25% 16-Oct-14 99.7601 9.3500 250.00 INE020B08781 REC LTD 8.84% 16-Oct-14 99.8114 8.8554 10.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 100.2455 9.3200 650.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 100.2455 9.3200 650.00 INE894F07402 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 4.65% 18-Nov-14 116.1452 10.7238 1000.00 INE894F07402 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 4.65% 18-Nov-14 116.1452 10.4500 1000.00 INE148I07316 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 0.00% 05-Dec-14 110.5931 9.3997 250.00 INE860H07300 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 10.00% 17-Dec-14 100.0543 9.5000 1000.00 INE860H07300 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 10.00% 17-Dec-14 100.0543 9.6896 500.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.2501 9.0643 2000.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.2501 9.2116 1500.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 09-Jan-15 100.1388 8.8501 200.00 INE134E08EC4 PFC LTD 9.55% 13-Jan-15 100.2287 9.0171 300.00 INE134E08EC4 PFC LTD 9.55% 13-Jan-15 100.2287 8.8800 300.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.1527 8.8500 50.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 100.2036 9.3107 250.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 100.2036 9.1000 250.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.3967 8.8500 300.00 INE909H07AN9 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.60% 13-May-15 99.7468 9.8700 100.00 INE557F08EH2 NATIONAL HOUSING BANK 9.50% 05-Jun-15 100.0028 9.4779 1000.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.2127 9.0426 100.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 100.6108 8.8500 1000.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.3522 8.9700 250.00 INE957N07013 HERO FINCORP LIMITED 10.20% 03-Oct-15 100.4850 9.7200 100.00 INE721A07EB0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 22-Oct-15 99.4649 10.1800 500.00 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 12-Feb-16 99.5382 9.4000 350.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 99.9718 9.3100 7.00 INE031A09E03 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.35% 29-Mar-16 97.0000 10.2000 1.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 99.6022 9.3500 1000.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 99.6022 9.3500 950.00 INE691A09128 UCO BANK 9.25% 07-Apr-16 98.8200 10.2000 1.00 INE565A09090 INDIAN OVERSEAS BANK 7.70% 09-Apr-16 96.1000 10.2500 1.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.5785 9.1500 600.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.5440 9.1800 600.00 INE565A09124 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 18-May-16 98.9500 9.9500 2.00 INE310L07167 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-16 101.5190 9.5400 3.50 INE090A08KW1 ICICI BANK LIMITED RESET 09-Aug-16 100.0500 10.3100 1.00 INE020B08609 REC LTD 9.38% 06-Sep-16 100.5726 9.0500 1950.00 INE020B08609 REC LTD 9.38% 06-Sep-16 100.5726 9.0396 550.00 INE310L07217 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Nov-16 101.8243 9.5400 7.00 INE310L07225 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Dec-16 101.8842 9.5400 9.00 INE804I07SG6 ECL FINANCE LIMITED 11.60% 28-Jan-17 101.5216 11.5000 100.00 INE556F09429 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 12-Feb-17 100.4254 9.3303 1250.00 INE020B08658 REC LTD 9.28% 15-Feb-17 98.9500 9.7000 1.00 INE556F09445 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 18-Mar-17 100.4254 8.8500 1250.00 INE895D07420 TATA SONS LIMITED 9.87% 20-Mar-17 100.9186 9.4500 50.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 101.9713 9.4000 30.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 98.9829 10.9000 200.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 102.0000 10.4900 20.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 100.9232 10.1500 50.00 INE013A07ZG6 RELIANCE CAPITAL LIMITED CNX NI 09-Aug-17 102.0000 0.0000 2.50 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.6628 8.8500 600.00 INE054O08056 L&T SHIPBUILDING LIMITED 8.90% 25-Oct-17 97.5498 9.7300 350.00 INE752E07EZ6 PGC LTD 9.33% 15-Dec-17 100.5642 9.1000 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.4064 9.4400 550.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.4064 9.4400 50.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 96.3902 9.5000 30.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 96.3902 9.5100 30.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.3500 9.3985 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.2453 9.4137 10.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 99.6312 9.4000 250.00 INE020B07EB5 REC LTD 11.15% 24-Oct-18 105.2000 9.6200 1.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 99.7857 9.4050 100.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 99.7857 9.4050 100.00 INE001A07EJ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.95% 26-Nov-18 105.0000 10.4500 2.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LIMITED 11.30% 15-Dec-18 102.9500 10.4100 2.00 INE860H07409 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 10.07% 17-Jan-19 100.6853 9.8440 50.00 INE860H07409 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 10.07% 17-Jan-19 100.6853 9.8500 50.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.9000 9.5000 39.00 INE043D07GJ1 IDFC LIMITED 9.50% 29-Apr-19 100.3012 - 5.00 INE114A07448 SAIL 8.90% 01-May-19 98.5400 9.2703 10.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 103.8221 9.7800 10.00 INE690F08154 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 8.60% 30-Dec-19 92.3000 10.7500 0.20 INE020B08823 REC LTD 8.87% 08-Mar-20 97.6300 9.3950 100.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE 9.20% 06-Apr-20 96.5000 10.2500 2.00 INE752E07BA5 PGC LTD 9.25% 24-Jul-20 98.5000 9.5600 2.50 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 102.4900 9.2000 1200.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 96.0600 11.3500 3.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 96.2700 9.6000 2.00 INE134E08DQ6 PFC LTD 9.61% 29-Jun-21 101.0600 9.3800 4.00 INE020B08591 REC LTD 9.48% 10-Aug-21 100.4400 9.3800 600.00 INE020B08591 REC LTD 9.48% 10-Aug-21 100.3301 9.3929 50.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.59% 26-Aug-21 98.5500 10.2500 2.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.2952 9.2500 50.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 98.6000 9.6700 2.00 INE020B08641 REC LTD 9.75% 11-Nov-21 101.6227 9.4100 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.0000 9.5500 4220.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.0000 9.5533 2500.00 INE134E08EO9 PFC LTD 9.48% 15-Apr-22 100.3600 9.4000 3.00 INE103G08016 RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION 9.60% 18-May-22 98.0000 10.2500 1.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 99.6600 9.2000 200.00 INE652A09054 STATE BANK OF PATIALA RESET 20-Dec-22 99.5000 9.4500 2.00 INE572F11042 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Dec-22 40.5000 11.0500 7.50 INE688I08012 CAPITAL FIRST LIMITED 10.30% 28-Feb-23 99.7500 10.3300 4.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 97.1859 9.3000 50.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 95.9995 9.4450 600.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 97.7602 9.8000 250.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 97.9063 9.7900 250.00 INE153A08022 MTNL 9.38% 05-Dec-23 100.8819 9.4450 250.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 100.9500 9.5385 100.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION 10.50% 10-Feb-24 103.2800 10.0500 72.00 INE062A09189 STATE BANK OF INDIA RESET 02-Mar-24 100.2837 9.2910 780.00 INE153A08030 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 9.39% 26-Mar-24 100.9434 9.4450 1100.00 INE523E08NI6 L & T FINANCE LTD 10.35% 27-Mar-24 101.6800 10.0600 8.00 INE202B07AD3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.70% 28-Mar-24 100.7000 10.5600 11.00 INE043D07GK9 IDFC LIMITED 9.60% 29-Apr-24 100.4800 9.5000 24.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 99.0500 10.2500 2.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 97.3700 10.2500 1.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN I 9.30% 15-Feb-25 96.2500 10.2500 1.00 INE555J07013 PATEL KNR HEAVY INFRASTR PVT LTD 10.04% 30-Sep-25 100.0035 10.0226 601.10 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.9700 9.5400 4.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.4000 9.2400 13.00 INE053F09EO6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.04% 07-Jun-27 105.3000 9.5400 1.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 97.5900 9.6500 199.00 INE688I08053 CAPITAL FIRST 9.50% 17-May-28 94.9500 10.1881 2.00 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 102.8635 8.1000 20.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 100.6000 9.3100 16.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 102.5892 8.2300 4.00 INE043D07GQ6 - - - 100.0521 - 1604.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 91.9249 8.2500 16.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 105.7442 8.1500 0.40 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.4323 9.3500 100.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 102.4500 10.2500 3.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 98.5973 11.2800 154.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com