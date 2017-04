May 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7554.90 NSE 51018.70 ============= TOTAL 58573.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE756I07027 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 10.30% 12-Sep-14 100.2460 9.5900 100.00 INE774D07IN9 M M FINANCIAL SERVICES LTD 9.55% 16-Oct-14 100.0142 9.2400 250.00 INE895D08386 TATA SONS LTD 9.84% 08-Dec-14 100.0128 9.6000 100.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 99.6637 9.0700 50.00 INE909H07776 TATA MOTORS FINANCE LTD 10.40% 12-Jun-15 100.5499 9.8000 300.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LTD 13.50% 12-Dec-15 100.8747 12.7000 3.00 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD 9.15% 12-Feb-16 99.5382 9.4000 200.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 98.5793 9.1500 750.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 98.3370 9.1600 250.00 INE301A08357 RAYMOND LTD 10.55% 28-Jun-16 100.2520 10.3800 50.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 11.60% 11-Jul-16 101.6804 10.6400 450.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 99.9668 8.9400 250.00 INE756I07159 HBD FINANCIAL SERVICES LTD 9.71% 09-Oct-17 100.0331 9.6600 900.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.75% 08-Nov-17 99.8420 8.7700 2900.00 INE134E08FK4 PFC LTD 8.95% 11-Mar-18 98.5289 9.4100 250.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE COMPANY 9.11% 09-Apr-18 98.8403 9.4700 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 68.0000 0.0000 2.00 INE020B07HZ7 REC LTD 9.61% 03-Jan-19 100.7454 9.3800 100.00 INE134E07489 PFC LTD 9.70% 31-Jan-19 100.9855 9.4100 50.00 INE114A07448 SAIL 8.90% 01-May-19 98.5800 9.2700 10.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 99.8900 9.3100 1.50 INE081A08165 TATA STEEL LTD RESET 18-Mar-21 107.9700 1.6000 7.00 INE017A08219 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 15-Apr-21 100.4089 9.6100 48.00 INE245A08034 TATA POWER LTD RESET 02-Jun-21 105.7500 0.0000 5.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 99.2878 8.2100 10.00 INE053F07520 IRFC LTD 8.00% 23-Feb-22 99.8192 8.0200 13.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.2500 9.5400 350.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 102.4535 8.0200 37.00 INE134E07380 PFC LTD 8.46% 30-Aug-28 102.1896 8.1900 22.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 103.8607 8.0700 4.10 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 105.2500 8.0700 3.30 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 104.5900 8.1800 5.00 INE020B07HS2 REC LTD 10.75% 21-Aug-72 103.2515 8.3000 0.50 INE787H07271 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 18-Mar-99 100.7027 8.1400 1.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 104.0000 10.2700 32.50 NSE === INE136E07JP2 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 30-May-14 134.9500 - 13.00 INE136E07JQ0 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 30-May-14 126.1200 - 5.00 INE860H07136 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 10.72% 24-Jun-14 100.2274 7.0099 500.00 INE860H07136 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 10.72% 24-Jun-14 100.2274 8.7000 500.00 INE860H07136 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 10.72% 24-Jun-14 100.1277 9.5769 90.00 INE721A07DE6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 08-Jul-14 119.9622 9.6565 70.00 INE660A07IJ4 SUNDARAM FINANCE LTD 10.00% 28-Jul-14 100.0488 9.0349 150.00 INE043D07BY1 IDFC LTD 9.43% 06-Aug-14 99.9945 9.1117 1250.00 INE043D07BY1 IDFC LTD 9.43% 06-Aug-14 99.9945 8.8000 1250.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.8349 9.1107 50.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.8349 8.8000 50.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 100.0471 9.2143 50.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 100.0471 8.8999 50.00 INE774D07IG3 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.89% 14-Aug-14 100.0166 9.1448 250.00 INE535H07183 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.75% 28-Aug-14 100.2309 9.1599 250.00 INE756I07027 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 10.30% 12-Sep-14 100.2460 9.4000 100.00 INE306N07419 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.92% 25-Sep-14 100.1038 8.4806 900.00 INE306N07419 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.92% 25-Sep-14 100.1038 9.0500 900.00 INE306N07401 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.95% 25-Sep-14 100.1142 8.4759 700.00 INE306N07401 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.95% 25-Sep-14 100.1142 9.0500 700.00 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 05-Oct-14 99.8848 9.2561 500.00 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 05-Oct-14 99.8848 9.0000 500.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 100.0950 9.2515 1200.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 100.0950 9.0000 1200.00 INE860H07268 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 9.75% 13-Oct-14 100.0622 9.3056 300.00 INE860H07268 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 9.75% 13-Oct-14 100.0622 9.0500 300.00 INE774D07IN9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.55% 16-Oct-14 100.0142 9.0000 250.00 INE187C08026 MURUGAPPA HOLDINGS LTD 10.05% 17-Oct-14 99.7159 10.1700 450.00 INE121A07FW6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 10.08% 22-Oct-14 99.9904 9.5500 300.00 INE001A07JW2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 29-Oct-14 99.8596 8.5143 1000.00 INE001A07JW2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 29-Oct-14 99.8596 9.0200 1000.00 INE895D08386 TATA SONS LTD 9.84% 08-Dec-14 100.0128 9.4000 50.00 INE523E07632 L&T FINANCE 10.04% 15-Dec-14 100.0560 9.5400 250.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.1426 8.8700 100.00 INE134E08EC4 PFC LTD 9.55% 13-Jan-15 100.2033 8.9200 300.00 INE134E08EC4 PFC LTD 9.55% 13-Jan-15 100.2160 9.0377 150.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.1059 9.0561 1600.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.1059 8.9200 1600.00 INE909H07503 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 09-Feb-15 93.3953 9.7773 392.00 INE976I07CI2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 09-Feb-15 123.4420 9.5124 285.00 INE975F07CI0 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LTD 10.15% 09-Feb-15 124.6826 9.7425 129.00 INE916D072T1 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 0.00% 09-Feb-15 93.5057 9.6025 60.00 INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 98.7105 8.9249 13.00 INE476A09124 CANARA BANK 7.40% 29-Apr-15 98.7432 8.3610 80.00 INE476A09124 CANARA BANK 7.40% 29-Apr-15 98.7432 8.8500 50.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 98.6862 8.9300 10.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 99.6637 9.0500 50.00 INE155A08142 TATA MOTORS 9.15% 03-Jun-15 99.7040 9.4629 50.00 INE909H07776 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.40% 12-Jun-15 100.5499 9.8000 300.00 INE261F09HU5 NABARD 9.20% 27-Jul-15 100.2299 8.7994 3500.00 INE261F09HU5 NABARD 9.20% 27-Jul-15 100.2299 8.9300 3500.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 99.8343 9.2500 50.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 99.8343 9.2500 50.00 INE115A07DW3 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.60% 06-Nov-15 99.1708 9.2851 2000.00 INE115A07DW3 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.60% 06-Nov-15 99.1708 9.2800 2000.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LTD 13.50% 12-Dec-15 100.5000 - 3.00 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 12-Feb-16 99.5382 9.4000 200.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.5793 9.1500 750.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.5831 9.1473 39.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 98.2584 9.0500 10.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 98.2584 9.0500 10.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.3370 9.1500 250.00 INE301A08357 RAYMOND LTD 10.55% 28-Jun-16 100.2520 10.3700 50.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 101.6804 10.0000 450.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 99.9668 8.9900 600.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 99.9668 8.9900 350.00 INE134E08DZ7 PFC LTD 9.64% 15-Dec-16 100.9982 9.1300 250.00 INE134E08DZ7 PFC LTD 9.64% 15-Dec-16 100.9982 9.1300 250.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 100.3285 9.0500 10.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 100.3285 9.0500 10.00 INE621H07017 RELIGARE ENTERPRISES 14.00% 30-Jun-17 102.6000 12.0000 50.00 INE261Q07013 WADHWA RESIDENCY PVT LTD 12.00% 11-Jul-17 100.2634 11.4900 4.70 INE013A07ZG6 RELIANCE CAPITAL LTD CNX NI 09-Aug-17 102.0000 0.0000 2.50 INE756I07159 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.71% 09-Oct-17 100.0331 9.6500 900.00 INE360C07021 DPSC LTD 10.75% 03-Nov-17 101.1359 10.2900 4.00 INE114A07844 SAIL 8.75% 08-Nov-17 99.8420 8.8000 1900.00 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 101.2527 9.6100 11.00 INE017A08151 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.40% 06-Jan-18 99.2887 9.6000 50.00 INE476A09181 CANARA BANK 9.00% 09-Jan-18 97.9500 9.6600 3.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.6698 8.6720 1000.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.6698 8.9700 1000.00 INE261F09EC0 NABARD 0.00% 01-Feb-18 72.0700 9.2451 177.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.5289 9.4000 600.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.5900 9.3800 350.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.11% 09-Apr-18 98.8403 9.4600 50.00 INE134E08FS7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 15-May-18 99.3611 8.2965 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.2574 9.4100 350.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.2574 9.4100 350.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.65% 01-Nov-18 100.4645 9.4800 100.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.65% 01-Nov-18 100.4645 9.4800 100.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 99.8800 9.3800 10.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.2400 9.3100 22.00 INE001A07EJ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.95% 26-Nov-18 105.0000 10.4500 2.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.8312 9.3600 250.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.8312 9.3600 250.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 100.7264 9.3600 100.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 100.7264 9.3600 100.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LTD 11.30% 15-Dec-18 102.9500 10.4100 2.00 INE756I07340 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.97% 28-Dec-18 101.1400 9.6200 200.00 INE020B07HZ7 REC LTD 9.61% 03-Jan-19 100.7454 9.3700 100.00 INE017A08169 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.40% 06-Jan-19 99.1579 9.6000 94.00 INE053F09FU0 IRFC LTD 8.55% 15-Jan-19 96.8500 9.6100 15.00 INE804I07SI2 ECL FINANCE LTD 11.85% 28-Jan-19 102.0300 11.8700 11.50 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 100.9855 9.4000 50.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 100.8083 9.3800 300.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 100.8083 9.3800 300.00 INE017A08177 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.35% 08-Feb-19 99.0593 9.6000 154.00 INE114A07448 SAIL 8.90% 01-May-19 98.5800 9.2655 10.00 INE017A08128 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.75% 20-Aug-19 100.4900 9.6000 105.00 INE017A08136 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.60% 10-Nov-19 99.8683 9.6000 100.00 INE752E07BA5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 24-Jul-20 99.1500 9.4200 1.30 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 100.7600 9.5900 6.50 INE017A08219 THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD 9.70% 15-Apr-21 100.4089 9.6000 50.00 INE141A09066 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 21-Jul-21 99.7700 9.3700 18.00 INE020B08591 REC LTD 9.48% 10-Aug-21 100.3600 9.3900 100.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 12-Aug-21 102.1600 10.2900 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 100.3478 10.1500 250.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 30-Sep-21 104.9882 9.7400 16.00 INE134E07133 PFC LTD 8.09% 25-Nov-21 99.3967 8.1800 10.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.2400 9.5100 876.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.0700 9.5401 400.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 101.9540 9.5618 50.00 INE038A07266 HINDALCO LTD 9.55% 27-Jun-22 99.0000 9.7200 1.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 101.8383 10.0400 67.00 INE847E09029 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.74% 15-Nov-22 93.2100 10.4400 5.00 INE153A08014 MTNL 8.57% 28-Mar-23 96.2498 9.4029 200.00 INE020B08831 REC LTD 8.82% 12-Apr-23 96.7019 9.3700 150.00 INE020B08831 REC LTD 8.82% 12-Apr-23 96.7019 9.3700 150.00 INE535H07282 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.60% 28-Apr-23 100.0000 10.5900 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.4800 10.0200 4.00 INE020B08849 REC LTD 8.06% 31-May-23 92.0500 9.4000 10.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LTD RESET 09-Dec-23 100.4000 9.1750 16.00 INE975G08041 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 04-Feb-24 100.0000 11.8200 1.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND 10.50% 10-Feb-24 103.5000 10.0000 30.00 INE153A08030 MTNL 9.39% 26-Mar-24 100.9055 9.4500 550.00 INE043D07GQ6 IDFC LTD 9.50% 15-May-24 100.0000 9.5000 216.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 94.2200 9.6700 10.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 98.0000 9.9000 120.00 INE020B08443 REC LTD 8.75% 12-Jul-25 95.4669 9.4100 27.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.8500 9.3600 2.70 INE053F07538 IRFC LTD 8.10% 23-Feb-27 99.4500 8.1589 5.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 100.6200 9.3000 180.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 95.7163 9.3500 2260.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 96.5496 9.3500 750.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 96.9000 9.3336 6.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 101.1300 8.1200 2.00 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 101.8551 8.2200 50.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 101.9383 8.2100 12.00 INE020B07HP8 REC LTD 8.46% 24-Sep-28 101.6178 8.2500 50.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 100.6300 9.3000 20.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 103.2734 8.1000 100.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 104.8945 8.0900 3.00 INE202B07AN2 - - - 100.2533 - 100.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 103.7921 8.2500 103.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 104.0000 10.2651 32.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com