May 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13232.80 NSE 57754.10 ============= TOTAL 70986.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07CS3 LIC HOUSEING FINANCE LTD 10.00% 23-Jul-14 100.0101 9.2000 450.00 INE721A07BC4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.40% 27-Jul-14 100.1570 9.1100 945.00 INE660A07IO4 SUNDARAM FINANCE LTD 9.92% 08-Aug-14 100.0254 9.4200 500.00 INE721A07BH3 SHRIRAM TRANSPORT FINACE CO LTD 10.50% 22-Aug-14 100.3190 8.8000 250.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.70% 23-Jan-15 100.2383 9.1600 250.00 INE043D07DH2 IDFC 9.05% 24-Dec-15 99.9792 9.0000 450.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.40% 26-Feb-16 99.9868 9.3600 1450.00 INE001A07KK5 HDFC LTD 9.35% 04-Mar-16 99.9063 9.3600 50.00 INE895D08329 TATA SONS LIMITED 9.90% 18-Mar-16 101.6600 8.8300 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 98.6318 9.1400 600.00 INE301A08357 RAYMOND LIMITED 10.55% 28-Jun-16 100.2527 10.3800 950.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 11.60% 11-Jul-16 101.6804 10.6400 1100.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.2008 9.1600 500.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 103.7500 10.2000 0.30 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 10-Jan-17 125.1345 0.0000 50.00 INE134E08ED2 PFC LTD 9.33% 17-Feb-17 100.6739 9.0100 40.00 INE155A08100 TATA MOTORS LTD 9.84% 10-Mar-17 100.2996 9.6800 50.00 INE054O08049 LNT SHIPBUILDING LIMITED 8.90% 25-Oct-17 97.7472 9.6700 250.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.75% 08-Nov-17 99.8422 8.7700 1600.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LTD 8.14% 06-May-18 99.6322 8.2500 500.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.25% 06-May-18 98.7763 8.6200 400.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 101.4323 9.3800 500.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 100.0151 9.3500 100.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.1094 9.3600 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 68.1300 0.0000 3.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 100.8816 9.3700 300.00 INE895D07438 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-19 101.6600 9.4400 50.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 99.2446 9.4400 10.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 106.4000 11.0900 1.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 103.7900 11.0800 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 102.6200 11.1100 10.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 103.3413 9.7200 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.2300 9.5000 1370.00 INE038A07258 HIDALCO INDUSTRIES LTD 9.55% 25-Apr-22 98.9663 9.7400 150.00 INE514F07083 NEELANCHAL ISPAT NIGAM LTD 11.90% 27-Mar-24 107.7500 10.5800 2.00 INE053F07538 IRFC LTD 8.10% 23-Feb-27 99.7000 8.1300 2.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP 9.03% 22-Mar-28 98.0000 9.2900 20.00 INE134E07380 PFC LTD 8.46% 30-Aug-28 102.3600 8.1700 10.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 103.6100 8.0600 2.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 105.1500 8.0700 1.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 104.8400 8.2300 51.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 104.8000 10.1500 14.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 102.2000 0.0000 0.50 NSE === INE136E07JQ0 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 30-May-14 126.0900 - 40.00 INE136E07JQ0 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 30-May-14 126.2170 11.7500 40.00 INE136E07JP2 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 30-May-14 134.9200 17.1742 20.00 INE136E07JP2 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 30-May-14 135.0417 11.7500 20.00 INE115A07CS3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 23-Jul-14 100.0101 8.8700 450.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 99.9819 8.9257 750.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 99.9818 8.9588 250.00 INE721A07BC4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.40% 27-Jul-14 100.1477 9.2000 450.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.0340 9.1539 700.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.0340 8.8700 700.00 INE909H07958 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.00% 12-Dec-14 100.0984 9.5942 250.00 INE909H07958 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.00% 12-Dec-14 100.0984 9.4000 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.1168 9.0366 1600.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.1168 8.9000 1600.00 INE909H07982 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 22-Jan-15 100.0200 9.5000 600.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 100.2383 9.0400 250.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.1436 9.1312 750.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.1436 9.0300 750.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.1097 9.1800 100.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 100.3231 9.1279 250.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 100.3231 9.0300 250.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 04-Mar-15 100.3689 9.1900 50.00 INE136E07OM9 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 0.00% 28-Apr-15 111.6800 - 2.00 INE916DA7949 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.82% 05-May-15 100.2266 9.5500 750.00 INE261F09HJ8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.46% 21-May-15 100.4858 8.9282 15.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 100.5654 9.4026 1000.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 100.5654 9.1500 1000.00 INE916DA7AV0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.02% 29-May-15 100.4289 9.5500 500.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 100.5200 8.9400 1050.00 INE008A08B87 IDBI BANK LTD OMNI 7.50% 08-Jun-15 97.8000 9.8000 5.00 INE752E07HD6 PGC LTD 8.64% 08-Jul-15 99.6401 8.9499 300.00 INE752E07HD6 PGC LTD 8.64% 08-Jul-15 99.6401 8.9500 300.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.0658 8.9499 750.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.0658 8.9500 750.00 INE008A08C52 IDBI BANK LIMITED 7.45% 20-Jul-15 94.7200 12.5500 1.00 INE043D07DH2 IDFC LIMITED 9.05% 24-Dec-15 99.9792 9.0000 1200.00 INE043D07DH2 IDFC LIMITED 9.05% 24-Dec-15 99.9896 8.9930 750.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 05-Jan-16 99.5742 9.3500 350.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 05-Jan-16 99.5742 9.3500 350.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.7027 8.9933 650.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.7027 8.9933 650.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.4207 9.3500 1250.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.4207 9.3500 1250.00 INE008A08G74 IDBI BANK LTD OMNI 7.70% 23-Jan-16 93.3300 12.2800 3.00 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 12-Feb-16 99.6150 9.3500 100.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 100.1722 8.9936 600.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 100.1722 8.9936 600.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 99.9868 9.3500 1450.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 99.9063 9.3500 150.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 99.9063 9.3500 100.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.5186 9.3500 450.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.5186 9.3500 450.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 99.6014 9.3500 250.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 98.7460 9.3500 450.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 98.7460 9.3500 450.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.6318 9.1200 800.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.5801 9.1500 200.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.5902 9.1400 9.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.3397 9.1500 1800.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.3759 9.1300 1800.00 INE301A08357 RAYMOND LIMITED 10.55% 28-Jun-16 100.2527 10.3700 950.00 INE752E07HE4 PGC LTD 8.64% 08-Jul-16 99.2676 9.0000 500.00 INE752E07HE4 PGC LTD 8.64% 08-Jul-16 99.2676 9.0000 500.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 101.6804 10.0000 1100.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.2008 9.1500 500.00 INE483A09153 CENTRAL BANK OF INDIA 8.95% 04-Oct-16 96.1600 10.8000 1.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.0832 9.3500 500.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.0832 9.3500 500.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 125.1345 9.3000 350.00 INE008A08M43 IDBI BANK LIMITED 8.90% 05-Feb-17 95.6100 10.8000 1.00 INE134E08ED2 PFC LTD 9.33% 17-Feb-17 100.6739 9.0000 50.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 100.2996 9.7000 90.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 100.2996 9.7000 50.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 26-May-17 100.7463 9.7000 168.00 INE261Q07013 WADHWA RESIDENCY PVT LTD 12.00% 11-Jul-17 100.2634 11.4800 9.50 INE054O08056 L&T SHIPBUILDING LIMITED 8.90% 25-Oct-17 97.7472 9.6600 1100.00 INE054O08049 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.90% 25-Oct-17 97.7749 9.6500 150.00 INE114A07844 SAIL 8.75% 08-Nov-17 99.8555 8.7900 600.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.6322 0.0000 500.00 INE114A07851 SAIL 8.25% 06-May-18 98.7763 8.9500 400.00 INE114A07851 SAIL 8.25% 06-May-18 98.5461 9.0800 50.00 INE134E08FS7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 15-May-18 99.3510 8.9500 410.00 INE134E08FS7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 15-May-18 99.3510 8.2997 130.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED - 04-Jul-18 98.6980 9.3917 250.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED - 04-Jul-18 98.6980 9.4000 250.00 INE872A07RZ2 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.00% 26-Sep-18 99.8400 11.0000 2.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.3972 9.3700 550.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.3621 9.3800 50.00 INE020B07EB5 REC LTD 11.15% 24-Oct-18 105.6200 9.5000 1.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 100.0151 9.3400 100.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.1094 9.3500 106.00 INE001A07EJ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.95% 26-Nov-18 108.0950 9.6100 2.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 100.6400 11.9500 0.60 INE756I07340 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.97% 28-Dec-18 101.1800 9.6100 200.00 INE053F09FU0 IRFC LTD 8.55% 15-Jan-19 97.7700 9.3500 15.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 100.8916 9.3600 850.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 100.8084 9.3800 250.00 INE872A07SN6 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.55% 11-Feb-19 102.2000 10.8400 1.00 INE895D07438 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-19 101.6599 9.4700 50.00 INE008A08Q80 IDBI BANK LIMITED RESET 26-Mar-19 94.7600 10.9200 1.00 INE114A07448 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.90% 01-May-19 98.6700 9.2400 10.00 INE043D08BL6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FIN 8.90% 29-Sep-19 97.6553 9.4500 9.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 23-Dec-19 94.9600 10.4000 1.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 97.3500 10.2500 1.00 INE008A08S39 IDBI BANK LIMITED RESET 29-Jan-20 93.2600 10.8700 2.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 10-Mar-20 96.7400 10.4000 1.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 100.6000 9.2700 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.6300 10.8900 15.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 102.6200 11.1400 10.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.3413 9.7100 50.00 INE141A09066 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 21-Jul-21 99.9000 9.6000 9.00 INE084A09118 BANK OF INDIA RESET 31-Jul-21 97.2900 10.8000 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.3628 10.1500 250.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.3628 10.1500 250.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.4000 9.4791 5356.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.2700 9.5029 2850.00 INE134E08EO9 PFC LTD 9.48% 15-Apr-22 100.5700 9.3605 5.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 101.0900 9.4800 1.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 99.0500 9.7200 1.00 INE134E08EU6 PFC LTD 9.39% 29-Jun-22 100.0166 9.3800 1300.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 100.7200 9.5500 6.00 INE069A08046 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 9.00% 10-May-23 95.7100 9.7300 200.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 101.8615 7.6800 150.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.5000 9.7400 58.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 101.2000 9.5000 10.00 INE975G08041 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 04-Feb-24 100.1854 11.7900 1.00 INE756I08066 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.19% 18-Mar-24 103.0800 9.6700 6.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LIMITED 11.90% 27-Mar-24 107.6900 10.7500 40.00 INE202B07AD3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.70% 28-Mar-24 100.4400 10.6100 1.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 98.5000 9.8000 120.00 INE039A09LG7 IFCI LIMITED 9.55% 05-Mar-25 96.3500 10.1000 1.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 98.9600 9.8100 8.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 99.4300 9.9600 4.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 95.7525 9.3400 1556.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 98.0000 9.5000 40.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 97.1503 9.3000 8.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 100.2200 8.2200 20.00 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 102.0000 8.2000 50.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 102.1058 8.1900 10.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 100.6000 9.3100 15.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 101.0337 8.5419 50.00 INE866N07016 - - - 100.0000 - 1000.00 INE660A07KS1 - - - 100.0000 - 150.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 104.7421 8.2500 28.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 104.0981 8.2190 150.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 89.5100 11.2100 5.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com