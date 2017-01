May 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10129.80 NSE 44245.60 ============= TOTAL 54375.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 29-Jun-14 100.0460 8.7700 100.00 INE721A07BH3 SHRIRAM TRANSPORT FINACE CO LTD 10.50% 22-Aug-14 100.3167 8.8000 250.00 INE909H07727 TATA MOTOR FINANCE LTD 10.40% 22-May-15 100.5425 9.8000 150.00 INE001A07KK5 HDFC LTD 9.35% 04-Mar-16 99.9832 9.3100 2500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 98.6145 9.1400 1250.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 101.0249 9.3200 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 98.4303 9.1100 250.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.3830 9.0900 2350.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 103.2500 0.0000 0.30 INE020B08757 REC LTD 9.40% 20-Jul-17 100.6095 9.1500 50.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.75% 08-Nov-17 99.8422 8.7700 750.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE COMPANY 9.11% 09-Apr-18 99.0257 9.4300 400.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LTD 8.14% 06-May-18 99.6500 8.2400 500.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 101.6764 9.3100 300.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.1971 9.3300 150.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.1074 9.2900 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 66.7500 9.1900 4.00 INE084A09191 BANK OF INDIA RESET 09-Dec-19 97.2000 9.2500 2.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 97.3500 9.2900 2.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 99.8900 9.3100 1.50 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 105.0000 11.2300 20.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 107.4200 10.7000 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 102.8650 11.0800 5.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 20-Jul-21 98.9000 9.7600 4.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.6200 9.4500 500.00 INE020B07GG9 REC LTD 7.93% 27-Mar-22 99.2909 8.0500 1.00 INE691I08248 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 98.8500 10.1100 4.00 INE020B07GW6 REC LTD 7.22% 18-Dec-22 94.9030 8.0500 1.00 INE053F07603 IRFC LTD 8.83% 25-Mar-23 97.4723 9.2500 50.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 31-Jan-24 101.3000 9.2700 10.00 INE514F07083 NEELANCHAL ISPAT NIGAM LTD 11.90% 27-Mar-24 107.7500 10.5800 1.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION 9.46% 01-Aug-26 99.4000 9.5700 9.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 101.2006 9.0100 100.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP 9.03% 22-Mar-28 97.9100 9.3000 15.00 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 102.9421 8.1000 26.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 104.8900 8.1000 3.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 92.6400 8.1800 2.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 20-May-99 99.9500 12.1000 53.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 104.4000 10.2100 10.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 93.8000 0.0000 5.00 NSE === INE894F07675 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.50% 09-Jul-14 100.0498 10.1238 250.00 INE894F07675 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.50% 09-Jul-14 100.0498 9.6998 250.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 99.9900 8.9052 500.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 100.2384 10.5000 93.90 INE306N07153 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.21% 20-Aug-14 100.2971 9.2575 400.00 INE306N07153 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.21% 20-Aug-14 100.2971 8.9500 400.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.0001 9.1189 250.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.0001 8.8300 250.00 INE306N07419 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.92% 25-Sep-14 100.1521 8.3287 750.00 INE306N07419 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.92% 25-Sep-14 100.1521 8.9001 750.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 100.3087 9.1500 850.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 100.3087 9.1500 850.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.1867 9.1771 1000.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.1867 9.0000 1000.00 INE756I07035 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.00% 29-Dec-14 100.1240 9.4500 150.00 INE909H07982 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 22-Jan-15 100.0900 9.4000 1000.00 INE909H07982 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 22-Jan-15 100.0900 9.4000 1000.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 100.2400 9.0200 500.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 100.2400 9.2419 250.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.1636 9.0966 750.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.1636 8.9900 750.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 100.3431 9.0910 250.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 100.3431 8.9900 250.00 INE916DA7634 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.29% 27-Feb-15 99.7860 9.5475 1300.00 INE909H07727 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.40% 22-May-15 100.5425 9.8000 150.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 100.5761 9.3881 1000.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 100.5761 9.1300 1000.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.3352 9.2750 1500.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.3352 9.2800 1500.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.3082 8.9300 250.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.3082 8.9300 250.00 INE115A07916 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.26% 08-Jul-15 99.0045 9.2000 250.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 99.6401 8.9500 100.00 INE115A07EF6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.02% 15-Jul-15 99.8673 9.1000 1450.00 INE115A07EF6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.02% 15-Jul-15 99.8673 9.1000 1450.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-15 100.3762 8.9200 100.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-15 100.3762 8.9200 100.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 99.9832 9.3000 2500.00 INE020B07CL8 REC LTD 7.85% 14-Mar-16 98.4107 9.0000 90.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.5186 9.3500 200.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.5186 9.3500 200.00 INE804I07JT8 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 28-Mar-16 120.9380 0.0000 2.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 99.8484 9.2000 250.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 98.9497 9.2299 750.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 98.9497 9.2300 750.00 INE909H07BQ0 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 07-May-16 102.5647 9.7887 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.7716 9.0400 3400.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.7716 9.0400 2400.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.6145 9.1300 50.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 101.0249 9.3334 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.4382 9.1000 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.4303 9.1000 250.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.4939 9.0000 150.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.4939 9.0000 150.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 13-Sep-16 100.6939 9.0000 50.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 13-Sep-16 100.6939 9.0000 50.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.3830 9.0600 1350.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 125.1345 9.3000 300.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 125.1345 9.3000 300.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 106.9088 9.4850 10.00 INE134E08ET8 PFC LTD 9.40% 29-Jun-17 100.4868 9.1900 50.00 INE134E08ET8 PFC LTD 9.40% 29-Jun-17 100.4868 9.1900 50.00 INE020B08757 REC LTD 9.40% 20-Jul-17 100.6095 9.1400 50.00 INE114A07844 SAIL 8.75% 08-Nov-17 99.8555 8.7900 750.00 INE134E08DK9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.97% 15-Jan-18 98.8173 9.3400 100.00 INE134E08DK9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.97% 15-Jan-18 98.8173 9.3300 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.9119 9.2750 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.9119 9.2800 50.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 98.7426 9.2800 50.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 98.7426 9.2800 50.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 99.0257 9.4000 400.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.6500 8.8425 500.00 INE114A07851 SAIL 8.25% 06-May-18 98.6323 9.0300 70.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.7116 9.2800 440.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.7116 9.2800 150.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 100.8162 9.3800 250.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 100.8162 9.3800 250.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 100.0504 9.3300 50.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 100.0504 9.3300 50.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.1971 9.3300 150.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.1074 9.2825 250.00 INE020B07HZ7 REC LTD 9.61% 03-Jan-19 100.9249 9.3200 300.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.2312 9.2650 550.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.2126 9.2700 450.00 INE043D08BL6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.90% 29-Sep-19 98.0800 9.3500 1.00 INE053F09GU8 IRFC LTD 6.70% 08-Mar-20 94.2900 7.9500 10.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 97.2300 9.6400 1.00 INE134E07133 PFC LTD 8.09% 25-Nov-21 99.8338 8.1000 10.00 INE053F07520 IRFC LTD 8.00% 23-Feb-22 99.3671 8.1000 20.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.8000 9.4050 600.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.8000 9.4050 111.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.1237 9.7000 400.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.1237 9.7000 250.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 101.8500 9.3400 1.00 INE847E09029 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.74% 15-Nov-22 94.2500 10.2000 5.00 INE053F07603 IRFC LTD 8.83% 25-Mar-23 97.4723 9.2600 50.00 INE069A08046 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 9.00% 10-May-23 95.7648 9.7200 100.00 INE310L07803 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Jan-24 104.0500 9.7500 1.20 INE895D07446 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-24 102.6227 9.4680 50.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LIMITED 11.90% 27-Mar-24 107.4500 10.8000 2.00 INE043D07GQ6 IDFC LIMITED 9.50% 15-May-24 100.3500 9.4000 20.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 96.3500 9.3300 10.00 INE039A09LG7 IFCI LIMITED 9.55% 05-Mar-25 96.8000 10.0400 1.00 INE020B08443 REC LTD 8.75% 12-Jul-25 96.0300 9.3200 7.00 INE053F07538 IRFC LTD 8.10% 23-Feb-27 95.0000 8.7529 1.90 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 97.2000 10.6400 8.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 101.2006 9.2200 360.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 100.9759 9.2517 250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 97.6000 9.2400 5.00 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 101.9395 8.2100 50.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 102.6066 8.1500 20.00 INE020B07HP8 REC LTD 8.46% 24-Sep-28 102.2000 8.1804 2.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 103.5450 8.1900 32.60 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.75% 05-Feb-29 104.1375 8.0000 200.00 INE053F07728 IRFC LTD 8.63% 19-Mar-29 104.6400 8.0700 10.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 101.0592 8.5400 50.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 105.1400 9.2100 30.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 104.5800 8.1700 1.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 104.4000 10.2000 10.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 98.3600 9.6700 9.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange