May 26 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4822.90 NSE 37817.90 ============= TOTAL 42640.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D073L6 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 10.35% 08-Aug-14 100.0886 9.4800 100.00 INE774D07IR0 MAHINDFRA 9.48% 23-Oct-14 100.0526 9.0800 250.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION 9.51% 15-Apr-15 100.5038 8.8400 500.00 INE296A07765 BAJAJ FINANCE LTD 9.80% 30-Apr-15 100.1967 9.5300 200.00 INE261F09HJ8 NABARD 9.46% 21-May-15 100.0000 9.4500 4.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.7608 8.9500 500.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-15 100.4001 8.9000 100.00 INE776K07021 LANDS END PROPERTIES PVT LTD 0.00% 13-Feb-16 113.3234 0.0000 100.00 INE001A07DU7 HDFC LTD 8.80% 02-May-16 99.1890 9.2600 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 98.7550 9.0600 400.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.2995 9.1100 50.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 103.7500 0.0000 0.30 INE523E07913 LNT FINANCE LTD 10.20% 11-Oct-16 101.1128 9.6000 50.00 INE895D07420 TATA SONS LTD 9.87% 20-Mar-17 100.1788 9.7700 1000.00 INE621H07017 RELIGARE ENTERPRISES 14.00% 30-Jun-17 101.2137 - 100.00 INE241O07010 ARUM INVESTMENTS PVT LTD - 21-Feb-18 100.0000 - 174.00 INE261F09EO5 NABARD 0.00% 01-Jun-18 70.1000 9.2500 0.70 INE261F09EP2 NABARD 0.00% 01-Jul-18 69.5000 9.2900 0.50 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 68.1300 0.0000 4.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 101.0000 9.2700 11.00 INE872A07SN6 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.55% 11-Feb-19 100.0000 11.4600 18.70 INE976I08094 TATA CAPITAL LTD 10.25% 15-Dec-19 99.5000 10.3400 0.50 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LTD 10.70% 28-Apr-20 100.1000 10.6700 0.50 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 100.0000 9.2900 1.30 INE081A08165 TATA STEEL LTD RESET 18-Mar-21 107.9700 0.0000 10.00 INE245A08034 TATA POWER LTD RESET 02-Jun-21 105.7500 2.1700 5.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND 9.59% 26-Aug-21 98.6500 9.8500 5.00 INE053F07520 IRFC LTD 8.00% 23-Feb-22 99.8200 8.0200 1.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.5500 9.4300 300.00 INE038A07258 HIDALCO INDUSTRIES LTD 9.55% 25-Apr-22 99.2829 9.6800 250.00 INE691I08248 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 101.1700 9.6800 2.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD 9.02% 19-Nov-22 97.8200 9.3900 50.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES LTD 9.40% 27-Nov-22 99.0405 9.5500 250.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 98.0988 9.4200 50.00 INE906B07DA9 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 8.35% 22-Nov-23 102.3465 7.9800 100.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND 10.50% 10-Feb-24 107.5000 9.3100 40.00 INE514F07083 NEELANCHAL ISPAT NIGAM LTD 11.90% 27-Mar-24 107.6000 10.6000 2.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP 9.03% 22-Mar-28 98.1000 9.2700 3.00 INE688I08053 CAPITAL FIRST LTD 9.50% 17-May-28 94.5500 10.2500 1.00 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 102.4500 8.1500 19.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 99.3000 8.5800 106.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 104.8900 8.0600 5.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 93.9070 8.0300 1.00 INE733E07JJ9 NTPC LTD 8.91% 26-Dec-33 106.7900 8.1900 4.00 INE020B07HS2 REC LTD 10.75% 21-Aug-72 103.4179 8.2800 0.40 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 105.0000 10.1100 3.00 NSE === INE136E07JP2 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 30-May-14 135.1600 - 6.50 INE136E07JQ0 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 30-May-14 126.3200 - 6.00 INE121A07FN5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.77% 10-Jun-14 100.0270 9.1700 200.00 INE894F07279 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.70% 08-Jul-14 99.9680 10.0579 50.00 INE721A08AU6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 10-Jul-14 98.8279 9.6192 191.00 INE033L07173 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 0.00% 10-Jul-14 125.0285 9.9401 114.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.1061 8.4808 250.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.1061 8.9500 250.00 INE721A07BC4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.40% 27-Jul-14 100.1410 9.1700 400.00 INE115A07CU9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.59% 30-Jul-14 100.0162 8.8000 200.00 INE115A07CU9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.59% 30-Jul-14 99.9971 8.9000 100.00 INE721A07DK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 30-Jul-14 100.0281 9.1700 100.00 INE521E07CH7 RBS FINANCIAL SERVICES (I) PVT LTD RESET 19-Aug-14 144.3000 11.0000 4.90 INE121A07DQ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-14 100.1692 9.1949 500.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 100.0746 8.8000 250.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 15-Sep-14 100.0648 8.6000 500.00 INE020B08781 REC LTD 8.84% 16-Oct-14 99.8169 8.8478 20.00 INE774D07IR0 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.48% 23-Oct-14 100.0526 8.8500 250.00 INE660A07HB3 SUNDARAM FINANCE LTD 10.00% 12-Dec-14 100.0613 9.4549 500.00 INE556F09270 SIDBI 9.38% 27-Dec-14 100.1910 8.8558 1050.00 INE556F09270 SIDBI 9.38% 27-Dec-14 100.1910 8.7000 1050.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.2206 8.8616 500.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.2206 8.7200 500.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.2351 8.8347 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.2351 8.7000 250.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.2132 9.0232 1100.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.2132 8.9200 1100.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 100.3003 9.1518 200.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 100.3003 9.0500 200.00 INE001A07KW0 HDFC LTD 9.18% 25-Feb-15 99.9922 10.0909 200.00 INE001A07KW0 HDFC LTD 9.18% 25-Feb-15 99.9922 9.0500 200.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 100.1788 9.0268 1250.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 100.1788 8.9300 1250.00 INE916DA7634 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.29% 27-Feb-15 99.8022 9.5300 800.00 INE134E08EE0 PFC LTF 9.51% 15-Apr-15 100.5038 8.8001 500.00 INE036A07419 RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD - 25-Apr-15 100.6030 10.9500 250.00 INE296A07765 BAJAJ FINANCE LTD 9.80% 30-Apr-15 100.1967 9.5000 400.00 INE916DA7949 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.82% 05-May-15 100.2245 9.5500 750.00 INE916DA7AV0 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 10.02% 29-May-15 100.4235 9.5500 500.00 INE155A08142 TATA MOTORS 9.15% 03-Jun-15 99.8275 9.3303 80.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 99.8652 8.8746 50.00 INE916DA7451 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.25% 26-Oct-15 99.4473 9.7000 950.00 INE916DA7451 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.25% 26-Oct-15 99.4473 9.7000 50.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.8735 8.8551 700.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.8735 8.7086 700.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.7608 8.9500 500.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-15 100.4001 8.9000 100.00 INE310L07118 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jan-16 101.2824 9.4498 15.50 INE776K07021 LANDS END PROPERTIES PVT. LTD. 0.00% 13-Feb-16 113.3234 9.8000 100.00 INE310L07126 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Feb-16 101.3493 9.4487 6.00 INE310L07142 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Apr-16 101.5390 9.4137 34.40 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.8457 8.7084 1000.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.8457 8.5125 500.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 99.1890 9.2500 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.7550 9.0500 1800.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.7206 9.0700 1400.00 INE310L07159 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-May-16 101.6055 9.4146 34.40 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.5131 9.0664 1700.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.5131 9.0600 1500.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.60% 06-Sep-16 102.3462 9.3500 100.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.60% 06-Sep-16 102.3462 9.3500 50.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.2995 9.1000 50.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.3937 9.0548 40.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 102.1707 11.4500 70.00 INE483A09153 CENTRAL BANK OF INDIA 8.95% 04-Oct-16 97.9000 9.9400 1.00 INE523E07913 L T FINANCE LTD 10.20% 11-Oct-16 101.0904 9.6000 50.00 INE138A07330 PENINSULA LAND LTD 0.00% 06-Nov-16 106.9620 - 14.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.7374 9.3500 600.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.7374 9.3500 600.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 124.9119 9.3300 150.00 INE756I07373 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 10.05% 10-Feb-17 101.0311 9.5500 150.00 INE020B08658 REC LTD 9.28% 15-Feb-17 99.5000 9.4500 1.00 INE020B07IB6 REC LTD 9.67% 10-Mar-17 101.2712 9.0900 50.00 INE895D07420 TATA SONS LTD 9.87% 20-Mar-17 101.0272 9.4000 500.00 INE036A07138 RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD 11.15% 30-Mar-17 95.2900 - 2.00 INE621H07017 RELIGARE ENTERPRISES 14.00% 30-Jun-17 101.2137 - 100.00 INE261Q07013 WADHWA RESIDENCY PVT LTD 12.00% 11-Jul-17 100.2634 11.4189 1.90 INE752E07AX9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 24-Jul-17 99.4000 9.4500 1.30 INE476A09181 CANARA BANK 9.00% 09-Jan-18 97.9500 9.6600 1.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 99.2300 9.4000 3.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.25% 06-May-18 98.7552 8.9600 100.00 INE261F09EP2 NABARD 0.00% 01-Jul-18 68.9500 9.4600 0.50 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.7109 9.2800 550.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.7109 9.2800 150.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.3400 9.2800 1.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.0798 9.2900 250.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 101.1193 9.2500 50.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 101.1193 9.2500 50.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 99.6481 12.2500 350.00 INE020B07HZ7 REC LTD 9.61% 03-Jan-19 101.1068 9.2700 150.00 INE020B07HZ7 REC LTD 9.61% 03-Jan-19 101.1068 9.2700 50.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 100.5603 9.2650 50.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.9500 9.4838 240.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 66.1800 9.2000 10.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.1372 9.2900 600.00 INE528G08147 YES BANK LTD 9.65% 22-Jan-20 97.4700 10.2300 1.00 INE752E07GK3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-20 98.4609 9.2400 18.80 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 96.9000 9.4700 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 100.8000 11.5300 1.00 INE020B08591 REC LTD 9.48% 10-Aug-21 100.0000 9.4600 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.3656 10.1500 150.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.3656 10.1500 100.00 INE565A09140 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 05-Sep-21 98.5500 9.9400 1.00 INE692A09126 UNION BANK OF INDIA RESET 16-Oct-21 97.9000 9.9300 1.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.5500 9.4505 1093.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.5500 9.4504 700.00 INE038A07258 HINDALCO LTD 9.55% 25-Apr-22 99.2829 9.6700 250.00 INE020B08740 REC LTD 9.35% 15-Jun-22 99.7500 9.3850 1.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LTD 4.00% 21-Aug-22 113.6571 10.5724 200.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 101.7000 10.0600 4.00 INE020B08807 REC LTD 9.02% 19-Nov-22 97.8200 9.3800 50.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 99.0405 9.6900 250.00 INE535H07282 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.60% 28-Apr-23 100.0000 10.5900 50.00 INE020B08849 REC LTD 8.06% 31-May-23 92.6000 9.3000 5.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 101.3000 9.4900 7.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LTD 11.90% 27-Mar-24 107.6900 10.7500 45.00 INE043D07GQ6 IDFC LTD 9.50% 15-May-24 100.3500 9.4000 110.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.9418 9.3000 7.70 INE134E08DS2 PFC LTF 9.46% 01-Aug-26 100.0000 9.4400 1.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 101.1500 9.2300 15.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 98.1000 9.4900 3.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 101.3000 8.0900 4.00 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 103.1300 8.0700 13.00 INE020B07HP8 REC LTD 8.46% 24-Sep-28 102.2100 8.1800 10.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 102.3265 8.2100 50.00 INE866N07016 - INE866N07016 - - 100.0058 - 2000.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 97.8172 9.7700 70.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 105.0000 10.1000 3.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 98.7520 11.2500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange