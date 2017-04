May 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4091.00 NSE 30030.00 ============= TOTAL 34121.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 14-Dec-14 99.8944 8.9200 800.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BOARD 9.40% 10-Jan-15 100.2636 8.7800 250.00 INE556F09353 SIDBI 9.38% 14-Feb-15 100.3038 8.8000 150.00 INE043D07EI8 IDFC LTD 9.20% 27-Feb-15 100.1778 8.8400 300.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION 9.46% 02-May-15 100.5592 8.7800 300.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.75% 11-Sep-15 100.7080 9.0700 50.00 INE043D07DU5 IDFC LTD 8.85% 15-Jan-16 99.7664 8.9500 200.00 INE020B07CL8 REC LTD 7.85% 14-Mar-16 98.4966 8.7600 100.00 INE565A09124 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 18-May-16 99.2000 0.2000 2.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.6262 9.4100 8.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LTD 8.14% 06-May-18 99.7068 8.2200 250.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.1517 9.2800 50.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.8700 9.2800 80.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 66.2950 9.2000 5.00 INE008A08S54 IDBI BANK LTD RESET 10-Mar-20 99.9500 9.6500 1.00 INE081A08165 TATA STEEL LTD RESET 18-Mar-21 105.2000 11.2100 5.00 INE245A08034 TATA POWER LTD RESET 02-Jun-21 102.8500 1.1100 10.00 INE084A09118 BANK OF INDIA RESET 31-Jul-21 99.6500 9.4100 1.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION 9.59% 26-Aug-21 98.6500 9.8500 5.00 INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-22 99.9330 8.0000 1.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.7400 9.4300 1100.00 INE895D08477 TATA SONS LTD 9.70% 25-Jul-22 101.0064 9.4900 200.00 INE895D08493 TATA SONS LTD 9.70% 16-Aug-22 101.1048 9.4900 50.00 INE895D08543 TATA SONS LTD 9.67% 13-Sep-22 100.9293 9.4900 150.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.0500 9.3600 5.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION 9.46% 01-Aug-26 101.1500 9.2900 4.00 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 103.9140 7.9300 6.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 107.2042 7.9100 6.50 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 101.8000 0.0000 1.50 NSE === INE804I07769 ECL FINANCE LTD NIFTY 16-Jun-14 108.3030 - 1.00 INE043D07BO2 IDFC LTD 9.75% 11-Jul-14 100.1061 8.4808 250.00 INE043D07BC7 IDFC LTD 9.75% 11-Jul-14 100.1061 8.9500 250.00 INE115A07CU9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.59% 30-Jul-14 100.0162 9.1257 200.00 INE115A07CU9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.59% 30-Jul-14 100.0162 8.8000 200.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 100.0746 9.0951 250.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 100.0746 8.8000 250.00 INE043D07CF8 IDFC LTD 9.44% 29-Aug-14 100.0085 9.0811 250.00 INE043D07CF8 IDFC LTD 9.44% 29-Aug-14 100.0085 8.7900 250.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.38% 15-Sep-14 100.0553 8.6300 1000.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.38% 15-Sep-14 100.0553 8.8921 750.00 INE020B08781 REC LTD 8.84% 16-Oct-14 99.9117 8.6075 1500.00 INE020B08781 REC LTD 8.84% 16-Oct-14 99.9117 8.8380 900.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.65% 04-Nov-14 100.1594 8.8000 100.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.8944 8.7499 800.00 INE136E07LA0 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 31-Dec-14 145.2900 11.0000 10.00 INE136E07LB8 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 31-Dec-14 145.2900 11.0000 3.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.2306 8.7000 600.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.2306 8.8420 350.00 INE013A07UA0 RELIANCE CAPITAL LTD 10.70% 12-Jan-15 100.2740 9.9322 300.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.3038 8.7000 150.00 INE043D07EI8 IDFC LTD 9.20% 27-Feb-15 100.1778 8.7500 300.00 INE916DA7DA8 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.58% 07-Apr-15 99.8121 9.7000 80.00 INE134E08EQ4 PFC LTD 9.46% 02-May-15 100.5592 8.7500 300.00 INE909H07AK5 TATA MOTORS FINANCE LTD 9.60% 07-May-15 99.8363 9.7632 250.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.4423 8.8300 250.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.4423 8.8300 250.00 INE043D07BV7 IDFC LTD 9.36% 30-Jun-15 100.3264 8.9000 250.00 INE043D07BV7 IDFC LTD 9.36% 30-Jun-15 100.3264 8.9000 250.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 100.4213 9.8900 21.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.7080 9.1500 50.00 INE020B07CL8 REC LTD 7.85% 14-Mar-16 98.4966 8.9500 100.00 INE310L07134 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Mar-16 101.3454 9.5000 33.60 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 99.8457 9.2000 50.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 99.8457 9.2000 50.00 INE749A08118 JINDAL STEEL POWER LTD 9.63% 04-Apr-16 98.6871 10.3800 110.00 INE310L07142 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Apr-16 101.4089 9.5000 33.60 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.7894 9.0300 550.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.7894 9.0300 550.00 INE148I07498 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 0.00% 17-May-16 81.7784 10.7200 30.00 INE310L07159 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-May-16 101.4539 9.5000 33.60 INE091A07117 NIRMA LTD 8.85% 28-May-16 98.2344 9.8500 13.00 INE148I07571 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD - 03-Jun-16 101.9346 10.7200 224.00 INE756I07266 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.54% 03-Jun-16 98.4615 9.4100 100.00 INE756I07266 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.54% 03-Jun-16 98.3045 9.5000 20.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 98.3988 8.9797 48.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.6239 9.0000 900.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.6239 9.0064 900.00 INE020B08609 REC LTD 9.38% 06-Sep-16 100.6507 8.9994 250.00 INE020B08609 REC LTD 9.38% 06-Sep-16 100.6507 9.0000 250.00 INE483A09153 CENTRAL BANK OF INDIA 8.95% 04-Oct-16 98.3700 9.7000 1.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.6262 9.4000 8.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 124.9428 9.3200 250.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 124.9428 9.3200 240.00 INE556F09445 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 18-Mar-17 100.4536 8.7800 100.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 99.5892 9.0000 200.00 INE501A07115 DEEPAK FERTILIZERS AND PETROCHEMIC 9.71% 18-Jan-18 97.6224 10.4900 23.00 INE020B08815 REC LTD 8.70% 01-Feb-18 98.1532 9.2800 250.00 INE020B08815 REC LTD 8.70% 01-Feb-18 98.1532 9.2800 250.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LTD 8.14% 06-May-18 99.7068 8.7200 250.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.25% 06-May-18 98.7220 8.9800 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.7830 9.2600 1100.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.5700 9.2200 1.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.1870 9.2600 150.00 INE134E08EA8 PFC LTD 9.70% 15-Dec-18 101.0900 9.3600 2.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 100.4700 11.9813 102.70 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 66.2100 9.1900 10.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.2476 9.2600 750.00 INE872A07SN6 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.55% 11-Feb-19 99.6600 11.5500 18.70 INE895D07438 TATA SONS LTD 9.90% 20-Mar-19 101.8033 9.4300 50.00 INE020B07ER1 REC LTD 8.72% 04-Sep-19 96.0500 9.6100 10.00 INE752E07BA5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 24-Jul-20 99.6800 9.3000 1.30 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 99.9500 9.2900 8.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.9400 10.8200 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 103.7600 10.8969 28.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 20-Jul-21 100.0300 9.5300 2.00 INE084A09118 BANK OF INDIA RESET 31-Jul-21 99.9600 9.3600 15.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.3656 10.1500 150.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.3656 10.1500 50.00 INE565A09140 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 05-Sep-21 98.9900 9.7000 1.00 INE692A09126 UNION BANK OF INDIA RESET 16-Oct-21 98.3400 9.7000 1.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 98.9000 8.2800 10.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.7500 9.4136 3978.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.7500 9.4136 2500.00 INE134E08EU6 PFC LTD 9.39% 29-Jun-22 100.2954 9.3000 200.00 INE895D08477 TATA SONS LTD 9.70% 25-Jul-22 101.0064 9.5000 203.00 INE895D08493 TATA SONS LTD 9.70% 16-Aug-22 101.1048 9.4154 50.00 INE895D08543 TATA SONS LTD 9.67% 13-Sep-22 100.9293 9.4800 150.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.30% 14-Sep-22 99.5002 9.3670 150.00 INE039A09PM6 IFCI LTD 9.90% 05-Nov-22 103.4057 9.2750 250.00 INE020B08807 REC LTD 9.02% 19-Nov-22 98.3261 9.2900 50.00 INE020B08807 REC LTD 9.02% 19-Nov-22 98.3261 9.2900 50.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 98.0000 9.2000 12.00 INE649A09050 STATE BANK OF HYDERABAD 9.35% 19-Mar-23 99.9000 9.3600 2.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 94.1381 9.9600 20.00 INE535H07282 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.60% 28-Apr-23 100.0000 10.5900 50.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.37% 21-May-23 93.4386 9.4800 20.00 INE020B08849 REC LTD 8.06% 31-May-23 96.8000 8.5800 3.00 INE468M08078 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD 10.20% 25-Jun-23 98.3000 10.5000 10.00 INE906B07DA9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.35% 22-Nov-23 103.5000 7.8000 100.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 101.3800 9.4700 1.00 INE523E08NI6 L & T FINANCE LTD 10.35% 27-Mar-24 101.7500 10.0400 3.00 INE202B07AD3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.70% 28-Mar-24 100.0000 10.6900 50.00 INE043D07GQ6 IDFC LTD 9.50% 15-May-24 100.3500 9.4000 189.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.9000 9.3800 105.00 INE053F09EO6 IRFC 10.04% 07-Jun-27 107.0800 9.3000 1.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 101.3500 9.2000 84.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 96.8300 9.2000 2250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 99.1000 9.0500 1.00 INE039A09PR5 IFCI LTD 9.75% 26-Apr-28 103.5378 9.2750 500.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 102.1000 8.0000 3.00 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 102.6500 8.1254 12.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 102.1908 8.1800 5.00 INE266N07068 - - - 100.7718 - 60.00 INE039A09PO2 IFCI LTD 9.90% 05-Nov-32 105.2555 9.2750 250.00 INE787H07123 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 21-Nov-32 92.4836 8.2000 3.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 105.3381 8.1900 19.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 99.3000 11.1500 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange