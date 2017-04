May 28 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6592.70 NSE 39112.90 ============= TOTAL 45705.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07LQ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 27-Jun-14 99.9550 8.9200 500.00 INE001A07L60 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 17-Jul-14 110.0407 0.0000 1250.00 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 05-Oct-14 99.9143 9.1800 250.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 100.1162 9.1700 600.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.9270 9.1200 400.00 INE465A07030 BHARAT FORGE LTD 10.75% 22-Mar-15 75.3280 - 13.00 INE126A07228 EID PARRY INDIA LTD 9.25% 18-Mar-16 99.8046 9.3300 100.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.5901 9.3100 800.00 INE001A07DU7 HDFC LTD 8.80% 02-May-16 99.1049 9.3100 700.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 100.9872 9.3400 12.00 INE020B08609 REC LTD 9.38% 06-Sep-16 100.6704 9.0000 550.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.60% 06-Sep-16 102.3017 9.3800 100.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.4954 9.3800 50.00 INE115A07BS5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.50% 20-Dec-16 100.2027 9.3600 100.00 INE895D08394 TATA SONS LTD 9.68% 10-Jan-17 100.5011 9.4100 100.00 INE341E07282 MAHARASHTRA STATE ROAD 0.00% 31-Dec-18 62.8000 10.3600 36.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 67.7000 0.0000 2.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LTD 10.90% 20-Jan-20 100.2500 10.8100 1.00 INE528G08147 YES BANK LTD 9.65% 22-Jan-20 99.0500 9.8500 1.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 100.0000 9.2900 3.00 INE081A08165 TATA STEEL LTD RESET 18-Mar-21 107.9700 0.0000 7.00 INE081A08173 TATA STEEL LTD RESET 11-May-21 103.5000 11.1100 2.00 INE245A08034 TATA POWER LTD RESET 02-Jun-21 105.7500 0.0000 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 103.6483 9.6600 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 99.9330 8.0000 2.70 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.6000 9.4400 850.00 INE688I08020 CAPITAL FIRST LTD 10.30% 28-Feb-23 100.3700 10.2200 3.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.00% 09-Apr-23 97.5786 9.4100 26.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 94.1581 9.9600 20.00 INE859N08043 TAMIL NADU POWER FINANCE 9.19% 29-May-23 98.5000 9.4400 10.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 101.7500 9.2000 8.00 INE202B07AD3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 28-Mar-24 100.2000 10.6500 5.00 INE043D07GQ6 IDFC LTD 9.50% 15-May-24 100.3300 9.4500 18.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LTD 11.69% 14-Aug-25 103.7000 11.0800 1.00 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 103.0300 8.0900 3.00 INE134E07380 PFC LTD 8.46% 30-Aug-28 102.6955 8.1300 5.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 105.6900 8.0700 1.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LTD RESET 21-Aug-72 100.0000 10.7500 1.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 104.4000 10.2100 6.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 99.2000 11.1000 5.00 NSE === INE001A07LQ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 27-Jun-14 99.9550 8.5500 500.00 INE001A07LC0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 17-Jul-14 110.0407 8.8000 1250.00 INE849D08TP9 ICICI SECURITIES PRIMARY 10.15% 28-Jul-14 100.1937 8.9173 80.00 INE020B08575 REC LTD 9.43% 10-Aug-14 100.0504 8.5300 350.00 INE721A08BI9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY RESET 11-Sep-14 100.0937 9.9277 1000.00 INE909H07883 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.25% 15-Sep-14 100.0487 9.7291 240.00 INE121A07DW1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.55% 19-Sep-14 100.1241 9.4550 410.00 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 05-Oct-14 99.9143 8.9200 250.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 100.1162 8.9200 600.00 INE020B08781 REC LTD 8.84% 16-Oct-14 99.9038 8.8599 300.00 INE020B08781 REC LTD 8.84% 16-Oct-14 99.9038 8.6275 300.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.9270 8.8800 400.00 INE909H07933 TATA MOTORS FINANCE LTD - 25-Nov-14 99.9466 9.6300 500.00 INE134E08DY0 PFC LTD 9.63% 15-Dec-14 100.2336 8.8000 100.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LTD 8.40% 23-Dec-14 99.6660 8.8611 350.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LTD 8.40% 23-Dec-14 99.6660 8.7000 350.00 INE136E07LA0 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 31-Dec-14 145.3400 11.0000 10.00 INE136E07LB8 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 31-Dec-14 145.3400 11.0000 3.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.2588 8.6500 450.00 INE001A07FL3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 05-May-15 99.3115 9.0000 1000.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 100.8218 8.9510 250.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 100.8218 8.9500 250.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 100.7571 8.6840 1050.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 100.7571 8.7000 1050.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.4423 8.8300 250.00 INE136E07MV4 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD NIFTY 29-Jun-15 122.0300 - 1.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 100.7530 8.7500 3000.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 100.7530 8.7500 1500.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 99.9002 8.8348 650.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 99.9002 8.6500 650.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.9012 8.8347 500.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.9012 8.6500 500.00 INE043D07DH2 IDFC LTD 9.05% 24-Dec-15 100.0484 8.9499 245.00 INE043D07DH2 IDFC LTD 9.05% 24-Dec-15 100.0484 8.9500 245.00 INE043D07EJ6 IDFC LTD 9.14% 27-Jan-16 100.2364 8.9499 250.00 INE043D07EJ6 IDFC LTD 9.14% 27-Jan-16 100.2364 8.9500 250.00 INE043D07EH0 IDFC LTD 9.15% 26-Feb-16 100.2390 8.9499 250.00 INE043D07EH0 IDFC LTD 9.15% 26-Feb-16 100.2390 8.9500 250.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 99.9810 9.3000 500.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 99.9810 9.3000 500.00 INE126A07228 E.I.D. PARRY (INDIA) LTD 9.25% 18-Mar-16 99.8046 9.3200 100.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.5901 9.3000 800.00 INE041G07093 MAHARASHTRA PATBANDHARE VITTIYA 9.50% 16-Apr-16 99.4000 9.8700 2.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LTD 10.30% 22-Apr-16 101.2928 9.7500 390.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.8878 8.4874 350.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.8878 8.6200 350.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 99.1049 9.3000 1400.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.7905 9.0300 550.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.7905 9.0300 550.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 100.9872 9.3500 12.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.5362 9.0500 1150.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.5362 9.0500 1150.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 101.7547 9.9000 310.00 INE787H08014 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.70% 02-Sep-16 98.6500 9.3500 1.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.60% 06-Sep-16 102.3017 9.3700 600.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.60% 06-Sep-16 102.3017 9.3700 500.00 INE020B08609 REC LTD 9.38% 06-Sep-16 100.6704 9.0000 400.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.4954 9.3700 50.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.6406 9.2993 5.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.4721 9.0155 40.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.8284 9.2845 9.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.45% 14-Oct-16 100.1248 9.3300 750.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.45% 14-Oct-16 100.1248 9.3300 500.00 INE115A07BS5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 20-Dec-16 100.2027 9.3500 100.00 INE895D08394 TATA SONS LTD 9.68% 10-Jan-17 100.5011 9.4000 100.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 11-Jan-17 100.6783 9.3500 1500.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 125.0038 9.3200 100.00 INE134E08ED2 PFC LTD 9.33% 17-Feb-17 100.6678 9.0000 20.00 INE134E08ED2 PFC LTD 9.33% 17-Feb-17 100.6678 9.0000 20.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 99.8613 8.9200 20.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 99.8613 8.9200 20.00 INE020B07IB6 REC LTD 9.67% 10-Mar-17 101.4953 9.0000 50.00 INE020B07IB6 REC LTD 9.67% 10-Mar-17 101.4953 9.0000 30.00 INE091A07125 NIRMA LTD 8.90% 27-May-17 97.4367 9.9200 170.00 INE439Q07015 BCIL ZED RIA PROPERTIES PVT LTD 18.00% 01-Jul-17 100.0910 - 10.00 INE084A09126 BANK OF INDIA RESET 27-Jul-17 102.6500 9.5200 1.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.2558 9.1400 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.2558 9.1400 50.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.11% 09-Apr-18 99.0870 9.3800 250.00 INE310L07399 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-May-18 101.6939 9.8336 23.70 INE310L07407 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jun-18 101.7301 9.8338 21.50 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.60% 20-Jun-18 97.3500 9.4000 15.00 INE310L07415 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jul-18 101.7651 9.8340 21.50 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.9300 9.2200 550.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 99.9621 9.2600 17.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.65% 01-Nov-18 101.0000 9.3300 6.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.4200 9.2600 129.00 INE341E07282 MAHARASHTRA STATE ROAD DEVELOPMENT 0.00% 31-Dec-18 65.1970 9.7500 12.00 INE020B07HZ7 REC LTD 9.61% 03-Jan-19 101.0777 9.2775 50.00 INE020B07HZ7 REC LTD 9.61% 03-Jan-19 101.1090 9.2692 1.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.73% 16-Jan-19 100.9861 9.4241 1.00 INE310L07472 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jan-19 101.9146 9.8501 19.30 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 100.5773 9.2600 50.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 101.0000 9.4800 53.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.3245 9.2500 26.00 INE310L07480 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Feb-19 101.9497 9.8502 19.30 INE310L07498 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Mar-19 101.9814 9.8504 19.30 INE077A09096 DENA BANK RESET 28-May-19 97.0000 9.7700 29.00 INE020B07ER1 REC LTD 8.72% 04-Sep-19 97.1700 9.4000 10.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LTD 10.75% 27-Sep-19 110.0537 10.7600 140.00 INE528G08147 YES BANK LTD 9.65% 22-Jan-20 97.8000 10.1500 2.00 INE895D08253 TATA SONS LTD 8.97% 15-Jul-20 97.9800 9.4000 50.00 INE895D08287 TATA SONS LTD 9.18% 23-Nov-20 98.8300 9.4000 50.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 99.6000 9.3700 2.20 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.6483 9.6500 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.6300 10.1000 433.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.6000 9.4409 1758.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.6600 9.4298 550.00 INE895D08477 TATA SONS LTD 9.70% 25-Jul-22 101.2800 9.4500 2.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.30% 14-Sep-22 99.6000 9.3492 150.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.40% 28-Oct-22 103.8700 10.6500 2.00 INE652A09054 STATE BANK OF PATIALA RESET 20-Dec-22 100.0200 9.2500 2.00 INE688I08020 CAPITAL FIRST LTD 10.30% 28-Feb-23 100.3700 10.2100 3.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.00% 09-Apr-23 97.5786 9.4000 26.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 94.1581 9.9564 20.00 INE494M09072 IFCI FACTORS LTD 10.24% 17-May-23 103.9300 9.5600 4.00 INE020B08849 REC LTD 8.06% 31-May-23 96.8000 8.5800 3.00 INE468M08078 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD 10.20% 25-Jun-23 96.8500 10.7500 22.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 102.7702 9.2500 50.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 101.6000 9.4400 19.00 INE756I08066 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 10.19% 18-Mar-24 103.5500 9.6000 20.00 INE202B07AD3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.70% 28-Mar-24 100.4400 10.6050 1.00 INE043D07GK9 IDFC LTD 9.60% 29-Apr-24 100.7100 9.4500 38.00 INE043D07GQ6 IDFC LTD 9.50% 15-May-24 100.1355 9.4500 385.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LTD 11.69% 14-Aug-25 102.4043 11.1000 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 101.1500 9.2500 3.70 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 36.3500 9.0700 50.00 INE206D08188 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-26 100.8300 9.2600 100.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.6800 9.1800 25.00 INE039A09NL3 IFCI LTD 10.75% 01-Aug-26 104.0000 10.1500 0.50 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 95.0000 8.7535 0.90 INE528G09111 YES BANK LTD 10.15% 28-Sep-27 100.0000 10.1200 2.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 101.1800 9.2300 21.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 96.6296 9.3200 250.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 102.1909 8.1800 183.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 100.6300 9.3000 35.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.75% 05-Feb-29 101.9853 8.2500 150.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 102.9670 8.1350 30.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 103.5719 8.2013 180.00 INE866N07016 - - - 100.0000 - 100.00 INE136E07PV7 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD - 29-Feb-16 106.0600 - 2.50 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 92.6200 8.1700 6.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 21-Aug-72 100.4500 10.9400 40.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 98.3664 9.6700 20.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 104.4000 10.2000 6.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 98.5863 11.2800 5.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 100.0000 12.8600 1.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com