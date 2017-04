May 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8837.30 NSE 35662.50 ============= TOTAL 44499.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE043D08DN8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.02% 28-Jun-14 99.9308 8.6000 1000.00 INE001A07L60 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 17-Jul-14 110.0684 0.0000 700.00 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 05-Oct-14 99.9286 9.1400 250.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 100.1295 9.1300 600.00 INE121A07EF4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 0.00% 10-Nov-14 129.2677 0.0000 100.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BOARD 9.40% 10-Jan-15 100.2564 8.7900 200.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.3332 8.7500 1200.00 INE660A07HW9 SUNDARAM FIN LTD 9.99% 04-May-15 100.3832 9.5100 720.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.4103 9.1600 250.00 INE261F09II8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 8.95% 07-Mar-16 100.1492 8.8100 500.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.6696 9.2600 50.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LTD 10.30% 22-Apr-16 101.6700 9.3100 17.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 100.5881 9.0100 50.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.3782 9.0700 50.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 102.2500 10.9000 0.50 INE752E07GH9 PGC LTD 8.90% 25-Feb-17 99.7203 8.9900 30.00 INE895D07420 TATA SONS LTD 9.87% 20-Mar-17 101.0221 9.4100 400.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 100.9491 9.1000 500.00 INE621H07017 RELIGARE ENTERPRISES 14.00% 30-Jun-17 100.5526 - 100.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.25% 06-May-18 98.8654 8.6000 250.00 INE261F09EO5 NABARD 0.00% 01-Jun-18 70.2900 9.2100 1.60 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 66.7238 9.2200 0.40 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 101.1300 9.2200 4.00 INE043D08BL6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.90% 29-Sep-19 98.6500 9.2100 8.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 99.9800 9.2900 0.80 INE081A08165 TATA MOTORS FINANCE LTD RESET 18-Mar-21 99.5146 11.0700 5.00 INE245A08034 TATA POWER LTD RESET 02-Jun-21 103.0000 11.0200 4.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 100.4103 10.3000 150.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.6400 9.4400 101.00 INE511C08803 MAGMA FINCORP LTD 11.50% 06-Sep-22 102.1000 11.0800 30.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 98.5418 9.4800 650.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 98.5525 9.4800 650.00 INE494M09072 REC LTD 10.24% 17-May-23 92.6000 9.3100 5.00 INE020B08849 TATA STEEL LTD 8.06% 31-May-23 105.6700 11.1100 5.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 101.6000 9.2200 16.00 INE043D07GQ6 IDFC LTD 9.50% 15-May-24 100.3500 9.4400 70.00 INE053F07538 IRFC LTD 8.10% 23-Feb-27 100.0000 8.0900 4.00 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 102.5300 8.1500 2.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 101.5235 8.2700 30.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 101.1800 9.0200 9.00 INE053F07660 IRFC LTD 8.40% 18-Feb-29 100.7568 8.3000 100.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LTD RESET 21-Aug-72 100.0500 10.7400 1.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 104.7000 10.2100 18.00 INE909H08154 IFCI FACTORS LTDÂ 11.03% 31-Dec-99 103.1000 10.1300 5.00 NSE === INE804I07934 ECL FINANCE LTD NIFTY 20-Jun-14 113.8370 0.0000 3.00 INE043D08DN8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.02% 28-Jun-14 99.9308 8.2600 1000.00 INE001A07LC0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 17-Jul-14 110.0684 8.7900 1450.00 INE001A07LC0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 17-Jul-14 110.0477 8.9300 250.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 99.9898 8.9000 550.00 INE523E07731 L & T FINANCE LTD 9.97% 25-Jul-14 100.0468 8.9200 200.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 100.0294 8.7599 250.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 100.0752 8.7871 20.00 INE043D07CF8 IDFC LTD 9.44% 29-Aug-14 100.0759 8.5300 1050.00 INE043D07CF8 IDFC LTD 9.44% 29-Aug-14 100.0759 8.8061 350.00 INE996L07031 CREDIT SUISSE FINANCE (INDIA) PVT RESET 08-Sep-14 140.0000 - 11.00 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 05-Oct-14 99.9286 8.8800 250.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 09-Oct-14 100.1295 8.8800 600.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.8601 8.7500 800.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.8601 8.9888 400.00 INE866I07347 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 0.00% 15-Oct-14 96.2080 10.6841 100.00 INE121A07EF4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 0.00% 10-Nov-14 129.2677 9.6500 100.00 INE121A07FY2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN - 21-Nov-14 99.9567 9.6400 250.00 INE134E08DY0 PFC LTD 9.63% 15-Dec-14 100.2336 8.9746 100.00 INE134E08DY0 PFC LTD 9.63% 15-Dec-14 100.2336 8.8000 100.00 INE860H07318 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 10.00% 17-Dec-14 99.9891 9.5948 450.00 INE136E07LB8 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 31-Dec-14 145.3400 11.0000 3.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.2564 8.6500 650.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.2588 8.7914 450.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.3332 8.6500 600.00 INE660A07HW9 SUNDARAM FINANCE LTD 9.99% 04-May-15 100.3832 9.4800 720.00 INE001A07FL3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 05-May-15 99.3240 9.0115 1000.00 INE001A07FL3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 05-May-15 99.3240 8.9856 1000.00 INE909H07727 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.40% 22-May-15 100.8086 9.4800 250.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 100.6565 9.2489 250.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 100.6565 9.0300 250.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 100.7491 8.6915 8.00 INE008A08C52 IDBI BANK LTD 7.45% 20-Jul-15 97.5600 9.7700 1.00 INE306N07344 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.93% 31-Jul-15 100.2633 9.6200 50.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.4103 9.1600 250.00 INE985N07048 JAY PROPERTIES PRIVATE LTD 13.00% 20-Nov-15 99.9676 12.2500 250.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 99.9002 8.8348 650.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 99.9002 8.6500 650.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.7563 8.9499 800.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.7563 8.9500 800.00 INE261F09IB3 NABARD 8.88% 01-Jan-16 99.9774 8.8326 500.00 INE261F09IB3 NABARD 8.88% 01-Jan-16 99.9774 8.6100 500.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.1492 8.8000 500.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.6696 9.2500 1050.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.6696 9.2500 1000.00 INE691A09128 UCO BANK 9.25% 07-Apr-16 99.7000 9.6500 1.00 INE514E08CN8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.87% 16-May-16 98.1841 8.9000 250.00 INE514E08CN8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.87% 16-May-16 98.1841 8.9000 250.00 INE501A07123 DEEPAK FERTILIZERS AND 9.70% 15-Jun-16 100.2631 9.4500 100.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 98.5471 8.9000 350.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 98.5471 8.9000 350.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 100.5881 9.0000 50.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.3782 9.0600 50.00 INE082P07015 SHAH GROUP BUILDERS LTD 18.00% 30-Sep-16 100.0880 - 9.00 INE483A09153 CENTRAL BANK OF INDIA 8.95% 04-Oct-16 98.4500 9.6600 1.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 125.0036 9.3200 300.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 125.0036 9.3200 300.00 INE752E07GH9 PGC LTD 8.90% 25-Feb-17 99.5793 9.0400 200.00 INE752E07GH9 PGC LTD 8.90% 25-Feb-17 99.5793 9.0400 150.00 INE514E08357 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.85% 15-Mar-17 102.1701 8.9000 50.00 INE514E08357 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.85% 15-Mar-17 102.1701 8.9000 50.00 INE895D07420 TATA SONS LTD 9.87% 20-Mar-17 101.0221 9.4000 400.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 100.9491 9.0900 500.00 INE134E08ER2 PFC LTD 9.61% 01-Jun-17 101.1709 9.1400 200.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 98.0606 9.8100 30.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.11% 09-Apr-18 99.0870 9.3800 250.00 INE114A07851 SAIL 8.25% 06-May-18 98.8654 8.9000 250.00 INE261F09EO5 NABARD 0.00% 01-Jun-18 70.1400 9.2400 1.60 INE115A07569 LIC HOUSING FINANCE LTD 11.08% 13-Aug-18 105.4500 9.5269 2.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.5300 9.2300 39.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.1504 9.2700 50.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.1504 9.2700 50.00 INE134E08EA8 PFC LTD 9.70% 15-Dec-18 101.4600 9.2500 2.00 INE321A07118 INOX AIR PRODUCTS LTD RESET 31-Dec-18 101.4261 0.1040 150.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.1341 9.2900 50.00 INE077A09096 DENA BANK RESET 28-May-19 97.6200 9.6105 30.00 INE020B07ER1 REC LTD 8.72% 04-Sep-19 97.8000 9.2400 5.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LTD 10.75% 27-Sep-19 109.5198 10.9000 2042.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.65% 30-Dec-19 97.1500 9.3000 1.00 INE321A07126 INOX AIR PRODUCTS LTD RESET 31-Dec-19 101.6849 0.1040 300.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 97.9710 9.5171 17.00 INE008A08S39 IDBI BANK LTD RESET 29-Jan-20 98.7016 9.5300 2.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 96.0000 11.3700 4.00 INE321A07134 INOX AIR PRODUCTS LTD RESET 31-Dec-20 101.9037 0.1040 300.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 100.4046 9.6900 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.6011 10.8900 319.00 INE134E08DN3 PFC LTD 9.70% 09-Jun-21 102.1600 9.2700 16.00 INE134E08DR4 PFC LTD 9.36% 01-Aug-21 100.3000 9.2817 2.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.5668 10.1100 200.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.5668 10.1100 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.6000 9.4500 1999.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.6300 9.4351 1550.00 INE020B08740 REC LTD 9.35% 15-Jun-22 100.4400 9.2700 1.00 INE134E08EU6 PFC LTD 9.39% 29-Jun-22 100.2194 9.3200 160.00 INE895D08477 TATA SONS LTD 9.70% 25-Jul-22 101.4300 9.4200 38.00 INE847E09029 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.74% 15-Nov-22 95.1700 9.8100 2.00 INE166A08032 ING VYSYA BANK LTD 9.90% 14-Dec-22 98.3046 10.1800 250.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 98.5418 9.7000 650.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 98.5525 9.7000 650.00 INE020B08831 REC LTD 8.82% 12-Apr-23 97.4000 9.2500 30.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 22-Apr-23 98.9500 10.6700 30.00 INE468M08078 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD 10.20% 25-Jun-23 96.8500 10.7500 10.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 102.8000 9.2500 50.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 102.0000 9.2200 55.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 101.6500 9.4200 31.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LTD 11.90% 27-Mar-24 107.2500 10.8200 1.00 INE043D07GK9 IDFC LTD 9.60% 29-Apr-24 100.6463 9.4200 138.00 INE043D07GQ6 IDFC LTD 9.50% 15-May-24 100.3800 9.4000 192.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 100.1000 10.0000 2.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 98.5400 9.9900 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.7800 9.3920 50.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 101.0000 9.2300 20.00 INE053F07538 IRFC LTD 8.10% 23-Feb-27 98.3698 8.3000 0.90 INE528G09111 YES BANK LTD 10.15% 28-Sep-27 100.1500 10.1000 2.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 101.1800 9.2300 7.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 96.6396 9.3374 500.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 102.1000 8.0000 1.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 102.4400 8.1500 183.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 101.9565 8.2100 30.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 101.1800 9.2300 9.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 102.0103 8.2470 150.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 102.5798 8.1800 51.00 INE053F07660 IRFC LTD 8.40% 18-Feb-29 101.4300 8.2200 100.00 INE860H07441 - - - 100.0000 - 300.00 INE523E07AC8 - - - 100.0600 - 100.00 INE039A09MD2 IFCI LTD 9.75% 16-Jul-30 97.9000 10.0000 2.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 92.9000 8.1400 12.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 98.7500 9.6000 54.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 104.2500 10.2200 10.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange