May 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6390.50 NSE 37394.00 ============= TOTAL 43784.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07L60 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 17-Jul-14 110.1003 0.0000 590.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 100.2552 9.1600 500.00 INE008A08G74 IDBI BANK LTD OMNI 7.70% 23-Jan-16 97.1400 9.6000 3.00 INE001A07KK5 HDFC LTD 9.35% 04-Mar-16 100.1034 9.2300 250.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 103.5000 2.6700 3.20 INE020B08757 REC LTD 9.40% 20-Jul-17 100.7180 9.1100 1300.00 INE020B08773 REC LTD 9.25% 27-Aug-17 100.3102 9.1100 1200.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.25% 06-May-18 98.8829 8.5900 250.00 INE261F09EO5 NABARD 0.00% 01-Jun-18 71.0500 8.9100 1.60 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 100.4383 9.2300 200.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.6402 9.2100 150.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.3993 9.2100 150.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 67.0550 9.1300 90.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 66.2199 9.2300 45.70 INE733E07JE0 NTPC LTD 8.41% 24-May-20 101.2390 8.3300 6.30 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 105.2500 11.2000 16.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 103.0000 0.9800 11.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 104.1618 9.5600 100.00 INE020B08591 REC LTD 9.48% 10-Aug-21 101.1043 9.2500 50.00 INE053F07520 IRFC LTD 8.00% 23-Feb-22 99.9334 8.0000 0.80 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 98.8000 8.2200 6.50 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.9100 9.3900 500.00 INE081A08181 TATA STEEL LIMITED 2.00% 23-Apr-22 98.7401 2.1300 700.00 INE038A07266 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 27-Jun-22 99.8671 9.5700 50.00 INE688I08020 CAPITAL FIRST LIMITED 10.30% 28-Feb-23 99.8300 10.3100 3.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 31-Jan-24 101.6500 9.2100 9.00 INE906B07DC5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.27% 15-Feb-24 101.0370 8.1800 20.00 INE043D07GQ6 IDFC LIMITED 9.50% 15-May-24 100.3500 9.4400 23.00 INE848E07518 NHPC LIMITED 15-May-24 99.8311 8.1500 9.60 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 98.5000 9.5200 7.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 101.1800 9.3100 1.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 102.6000 10.4500 2.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 100.2000 8.2600 4.00 INE053F07538 IRFC LTD 8.10% 23-Feb-27 98.7500 8.2500 0.50 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 99.2000 8.2700 3.10 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 101.5015 8.9700 99.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 96.6000 7.9200 2.50 INE688I08053 CAPITAL FIRST LIMITED 9.50% 17-May-28 94.5000 10.2600 1.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 102.6200 8.1500 6.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.75% 05-Feb-29 102.5000 8.4400 5.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 103.9398 8.0300 1.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 105.3900 8.0400 6.20 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 105.3500 8.1000 11.50 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 21-Aug-72 100.0000 10.7500 2.00 NSE === INE523E07715 L&T FINANCE 10.14% 13-Jun-14 100.0269 8.0101 250.00 INE523E07715 L&T FINANCE 10.14% 13-Jun-14 100.0269 8.5000 250.00 INE001A07LC0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 17-Jul-14 110.1003 8.7500 590.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 100.0305 8.7500 1350.00 INE020B08575 REC LTD 9.43% 10-Aug-14 100.0493 8.5300 400.00 INE020B08575 REC LTD 9.43% 10-Aug-14 100.0493 8.8273 200.00 INE996L07031 CREDIT SUISSE FINANCE (INDIA) PVT RESET 08-Sep-14 140.0400 11.9650 11.00 INE020B08781 REC LTD 8.84% 16-Oct-14 99.9030 8.8654 500.00 INE020B08781 REC LTD 8.84% 16-Oct-14 99.9030 8.6300 500.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 100.2573 8.9300 1400.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 100.2573 9.1379 900.00 INE033L07512 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD - 26-Dec-14 100.1124 8.6996 150.00 INE804I07DZ8 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 23-Jan-15 134.2890 0.0000 3.00 INE909H07AN9 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.60% 13-May-15 99.8855 9.6900 80.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.6779 9.1100 100.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.4466 8.8300 250.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.4520 9.1500 250.00 INE445K07015 RELIANCE BROADCAST NETWORK LIMITED - 28-Sep-15 100.7158 10.3250 50.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.7518 8.9499 1000.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.7518 8.9500 1000.00 INE540B07038 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 11.00% 01-Mar-16 100.8265 10.3787 50.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 100.1034 9.2200 250.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 98.5896 8.8800 700.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.6362 9.0000 3000.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.6362 9.0000 3000.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 06-Sep-16 100.6691 8.9894 150.00 INE020B08609 REC LTD 9.38% 06-Sep-16 100.6691 9.0000 150.00 INE321A07092 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-16 102.1363 9.8100 200.00 INE013A07XF3 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 03-Feb-17 128.0000 0.0000 2.50 INE266N07043 ESSEL CORPORATE RESOURCES PRIVATE 13.25% 23-Feb-17 104.2693 11.8632 500.00 INE013A07ZR3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.25% 13-Mar-17 100.2053 10.1400 170.00 INE295N07042 INFINITI RETAIL LIMITED 0.00% 14-Mar-17 107.4198 10.9300 105.00 INE556F09445 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 18-Mar-17 100.3131 8.9499 1000.00 INE310L07258 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Mar-17 101.9864 9.5400 29.40 INE514E08DR7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.95% 22-May-17 100.0000 - 1500.00 INE514E08DR7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.95% 22-May-17 100.0000 - 1500.00 INE439Q07015 BCIL ZED RIA PROPERTIES PRIVATE 18.00% 01-Jul-17 100.1068 - 80.00 INE020B08757 REC LTD 9.40% 20-Jul-17 100.7180 9.1000 1400.00 INE020B08757 REC LTD 9.40% 20-Jul-17 100.7180 9.1000 100.00 INE020B08773 REC LTD 9.25% 27-Aug-17 100.3102 9.1000 1200.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 98.6453 9.1800 370.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 98.6453 9.1800 370.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 98.8829 8.8900 250.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 96.8271 9.3200 50.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 96.8271 9.3200 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.9178 9.2200 350.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.9178 9.2200 350.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 100.8505 9.2200 150.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 100.8505 9.2200 150.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 100.4383 9.2200 300.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 100.4383 9.2200 200.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.6402 9.2000 216.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.3993 9.2000 400.00 INE134E08EA8 PFC LTD 9.70% 15-Dec-18 101.7200 9.1800 2.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 67.3237 9.0100 120.00 INE020B07HZ7 REC LTD 9.61% 03-Jan-19 101.2478 9.2300 300.00 INE020B07HZ7 REC LTD 9.61% 03-Jan-19 101.3054 9.2150 50.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 101.0900 9.4400 142.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 66.8322 9.0100 30.70 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.3906 9.2200 600.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.3906 9.2200 600.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 102.5548 11.9131 200.00 INE752E07EP7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-19 101.0102 9.1800 50.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.75% 27-Sep-19 109.5819 - 150.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 97.3000 9.2700 1.00 INE020B07FC0 REC LTD 8.65% 22-Jan-20 97.2400 9.2800 2.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 98.4800 9.4000 16.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED 9.90% 11-Jan-21 99.4500 10.0000 1.00 INE742F07163 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 27-Feb-21 99.9551 10.4800 500.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 104.1618 9.5500 100.00 INE020B08591 REC LTD 9.48% 10-Aug-21 101.1043 9.2500 50.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 100.8856 8.0286 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 99.6000 8.1500 10.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.9100 9.3830 1825.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.8500 9.3940 1050.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 98.7401 9.8500 800.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.6523 9.6000 150.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.6523 9.6000 100.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 101.8500 9.5351 0.50 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 99.2542 9.6750 10.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 99.2542 9.6800 10.00 INE134E08EU6 PFC LTD 9.39% 29-Jun-22 100.4900 9.2500 40.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 101.4500 9.4200 7.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 102.2200 9.2900 4.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 99.8000 10.4100 40.00 INE847E09029 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.74% 15-Nov-22 95.2800 9.7900 3.00 INE688I08012 CAPITAL FIRST LIMITED 10.30% 28-Feb-23 100.0000 10.2800 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.8162 9.5100 300.00 INE535H07282 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.60% 28-Apr-23 100.0000 10.5900 50.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 102.4500 9.1600 110.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 101.7000 9.4200 15.00 INE043D07GK9 IDFC LIMITED 9.60% 29-Apr-24 100.7400 9.3900 65.00 INE043D07GQ6 IDFC LIMITED 9.50% 15-May-24 100.5200 9.4100 76.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 101.0345 9.2220 100.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 101.0118 9.2300 100.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 99.0000 9.6900 17.00 INE039A09LG7 IFCI LIMITED 9.55% 05-Mar-25 96.9500 10.0000 2.00 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 111.6500 8.5000 0.50 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 101.3500 8.1100 4.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 98.9000 8.3300 10.90 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 101.5015 9.1800 218.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 101.3510 9.2016 100.00 INE053F07579 IRFC LTD 7.34% 19-Feb-28 92.9300 8.2100 100.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 95.4000 9.3800 500.00 INE688I08053 CAPITAL FIRST 9.50% 17-May-28 94.5200 10.2500 50.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 102.6000 8.1314 6.00 INE020B07HP8 REC LTD 8.46% 24-Sep-28 102.2855 8.1700 35.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 104.2000 8.1100 30.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 103.3000 8.1000 1.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 104.8900 8.0900 0.50 INE514E08DS5 - - - 100.0000 - 490.00 INE860H07441 - - - 100.0000 - 350.00 INE860H07466 - - - 100.0000 - 50.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 98.1000 9.9900 4.00 INE787H07123 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 21-Nov-32 92.5414 8.1936 3.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 105.2400 8.2000 1.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 98.4753 11.3100 14.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com