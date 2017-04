Jun 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7744.30 NSE 24057.00 ============= TOTAL 31801.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE660A07IE5 SUNDARAM FINANCE LTD 10.10% 11-Jul-14 100.0420 9.2700 300.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 100.2768 9.1000 500.00 INE052O15014 INNOVATION TRUST - 24-Nov-14 100.2432 0.0000 298.30 INE208A07323 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.10% 28-Jun-15 99.5819 10.5000 1250.00 INE208A07349 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.05% 28-Dec-15 99.2556 10.5000 1000.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 98.8106 9.0300 1000.00 INE723O09013 VGN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED - 15-May-16 100.0000 0.0000 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 98.5669 9.0500 150.00 INE013A07ZE1 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 10-Apr-17 102.7600 0.0000 1.00 INE001A07KI9 HDFC LTD 9.25% 26-Feb-18 99.4437 9.4100 250.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.53% 31-Jan-19 101.2500 9.1900 9.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.3152 9.2500 750.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 107.9700 2.6600 21.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 105.7500 0.0000 6.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.0000 9.3700 150.00 INE081A08181 TATA STEEL LIMITED 2.00% 23-Apr-22 99.2317 2.1100 200.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD RESET 28-Jun-22 101.2000 11.2100 5.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 100.0000 10.3800 2.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES LTD 9.40% 27-Nov-22 99.0732 9.5500 350.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 98.6127 9.4700 400.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 98.6022 9.4700 100.00 INE688I08012 CAPITAL FIRST LIMITED 10.30% 28-Feb-23 100.0000 10.2800 50.00 INE649A09050 STATE BANK OF HYDERABAD 9.35% 19-Mar-23 100.2382 9.3000 2.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 95.5850 9.7100 100.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 98.2858 9.4500 500.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND 10.50% 10-Feb-24 107.5000 9.3000 20.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.6363 9.3700 9.00 INE053F07538 IRFC LTD 8.10% 23-Feb-27 99.3500 8.1800 0.50 INE053F07579 IRFC LTD 7.34% 19-Feb-28 93.6800 8.1100 8.50 INE688I08053 CAPITAL FIRST LIMITED 9.50% 17-May-28 94.5000 10.2600 50.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 21-Aug-72 102.8900 0.0000 2.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 104.7000 10.1600 5.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 102.0200 11.0100 5.00 NSE === INE804I07777 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 23-Jun-14 109.2550 - 3.00 INE667F07AA4 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.07% 08-Aug-14 100.1183 8.7001 100.00 INE020B08575 REC LTD 9.43% 10-Aug-14 100.0461 8.5300 300.00 INE020B08575 REC LTD 9.43% 10-Aug-14 100.0461 8.8302 150.00 INE521E07CH7 RBS FINANCIAL SERVICES (I) PVT LTD RESET 19-Aug-14 144.9000 - 4.00 INE721A07BH3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 22-Aug-14 100.2929 9.2000 250.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 100.2768 8.8899 500.00 INE208A07323 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.10% 28-Jun-15 99.5819 10.5000 1250.00 INE804I07ES1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Jun-15 128.0000 0.0000 2.50 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.4966 9.2500 250.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 100.1000 10.1000 250.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.1829 9.1800 12.00 INE208A07349 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.05% 28-Dec-15 99.2556 10.5000 1000.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 100.1147 9.2300 35.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.8106 9.0200 1000.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.5669 9.0400 150.00 INE020B08609 REC LTD 9.38% 06-Sep-16 100.6991 8.9849 250.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.7349 9.2493 5.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.8088 9.3300 250.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.8088 9.3300 250.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.6513 9.3508 150.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.6513 9.3600 150.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 100.8447 9.1300 200.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 100.8447 9.1300 200.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 99.4520 10.7000 100.00 INE261F09HK6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 24-May-17 100.9719 9.0000 50.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.8655 9.3462 100.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.8655 9.3500 100.00 INE020B08757 REC LTD 9.40% 20-Jul-17 100.5862 9.1500 250.00 INE020B08757 REC LTD 9.40% 20-Jul-17 100.5862 9.1500 250.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.8673 8.6134 750.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.8673 8.6700 750.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 99.4437 9.4000 400.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 98.7100 10.9000 34.00 INE904L07027 TOTAL ENVIRONMENT LIVING 17.50% 26-Mar-18 100.0000 - 25.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 101.0500 9.3100 10.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 100.3324 9.2500 200.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 100.3324 9.2500 100.00 INE134E08EA8 PFC LTD 9.70% 15-Dec-18 102.5500 8.9630 2.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 66.7000 9.2300 11.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 101.3200 9.3800 9.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 66.2908 9.2000 15.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.3152 9.2400 1000.00 INE476A09207 CANARA BANK RESET 30-Mar-19 98.1800 9.4700 2.00 INE752E07EP7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-19 100.5557 9.2900 50.00 INE020B07ER1 REC LTD 8.72% 04-Sep-19 98.4000 9.0980 5.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED 9.90% 11-Jan-21 102.8480 9.2800 250.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.0000 11.0000 15.00 INE134E08DM5 PFC LTD 9.18% 15-Apr-21 99.7676 9.2100 143.00 INE134E08DR4 PFC LTD 9.36% 01-Aug-21 100.6684 9.2100 130.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 100.7499 9.2100 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 101.2845 7.9500 250.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.0000 9.3700 2299.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.0000 9.3663 1880.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 99.2794 9.7700 2750.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 99.2317 9.7800 850.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 99.2317 9.7800 250.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 101.4000 9.4300 6.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 99.9007 9.6000 50.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 99.9007 9.6000 50.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 100.0500 10.3600 2.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-22 100.0000 9.8700 30.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 99.0732 9.6800 350.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 98.6127 9.6800 400.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 98.6022 9.6800 100.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 93.8700 8.1900 250.00 INE688I08012 CAPITAL FIRST LIMITED 10.30% 28-Feb-23 100.0000 10.2800 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 95.5850 9.7000 100.00 INE069A08046 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 9.00% 10-May-23 95.2021 9.8200 50.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 98.2858 9.6800 500.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 102.0200 9.3619 10.00 INE756I08066 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.19% 18-Mar-24 104.1800 9.4900 6.00 INE523E08NI6 L & T FINANCE LTD 10.35% 27-Mar-24 101.9400 10.0100 6.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 101.0345 9.2220 100.00 INE206D08170 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-25 101.0345 9.2200 100.00 INE039A09LG7 IFCI LIMITED 9.55% 05-Mar-25 97.6500 9.9020 2.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 101.2500 9.2300 9.00 INE134E08DS2 PFC LTD 9.46% 01-Aug-26 101.5346 9.2300 140.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 104.5339 9.2800 250.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 101.5700 9.1700 6.00 INE053F07579 IRFC LTD 7.34% 19-Feb-28 93.4433 8.1400 18.50 INE688I08053 CAPITAL FIRST 9.50% 17-May-28 94.5000 10.2500 100.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 100.8815 8.1461 100.00 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 102.3179 8.1650 160.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 102.4437 8.1500 50.00 INE020B07HP8 REC LTD 8.46% 24-Sep-28 102.8800 8.1000 1.00 INE053F07660 IRFC LTD 8.40% 18-Feb-29 101.9353 8.1600 50.00 INE514E08DS5 - INE514E08DS5 - - - 100.0000 - 800.00 INE537P07026 - - - 100.3500 - 300.00 INE537P07018 - - - 100.0100 - 100.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 99.4500 10.1200 10.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 10.95% 31-Dec-99 104.7000 10.1500 5.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 99.1000 11.1800 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange