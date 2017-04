Jun 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7089.90 NSE 27311.30 ============= TOTAL 34401.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE871D07KB4 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.00% 09-Jul-14 99.9392 9.2600 50.00 INE721A07BC4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.40% 27-Jul-14 100.1319 9.0700 155.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE 9.80% 10-Aug-14 100.0547 9.1200 50.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.55% 13-Jan-15 100.1700 9.0800 335.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 04-Mar-15 100.3374 9.2000 200.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 100.5093 9.7100 50.00 INE148I07407 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.80% 10-Dec-15 99.6666 10.9500 50.00 INE013A07RH1 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 07-Jan-16 120.8210 0.0000 2.50 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.3723 9.0700 1750.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.9877 9.2600 500.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 100.6979 9.3200 50.00 INE020B08658 REC LTD 9.28% 15-Feb-17 100.3564 9.0900 50.00 INE134E08FK4 PFC LTD 8.95% 11-Mar-18 99.1411 9.2100 300.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 101.9866 9.2100 400.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 100.7564 9.1400 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 66.8040 9.2100 10.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.6486 9.1600 200.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 65.3700 9.2100 2.00 INE627P08023 SGGD PROJECTS DEVELOPMENT PVT - 21-May-19 100.5000 0.0000 20.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 99.7500 10.2800 0.50 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 100.3500 10.5400 1.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 107.9700 2.6600 21.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 107.9700 0.0000 2.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 103.9644 10.9700 3.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 101.3277 7.9500 250.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.5000 9.3200 875.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD RESET 28-Jun-22 100.6921 11.1700 0.50 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.39% 29-Jun-22 100.5200 9.2900 5.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 99.9000 10.4000 199.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD 9.02% 19-Nov-22 98.3288 9.3000 150.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 95.4000 7.9400 250.00 INE020B08831 REC LTD 8.82% 12-Apr-23 97.6300 9.2200 7.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 95.8664 9.6600 250.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 92.5918 9.1900 500.00 INE514F07083 NEELANCHAL ISPAT NIGAM LTD 11.90% 27-Mar-24 107.6000 10.6000 1.00 INE202B07AD3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 28-Mar-24 100.0200 10.6800 50.00 INE894F08087 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 05-Jun-27 100.8400 10.5300 265.00 INE020B07HP8 REC LTD 8.46% 24-Sep-28 102.8770 8.1000 21.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 103.2700 8.1000 2.90 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 104.3600 8.1600 3.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 21-Aug-72 100.0500 5.3700 2.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 102.0000 11.2300 4.50 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 99.7000 11.0500 2.00 NSE === INE804I07777 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 23-Jun-14 109.2970 14.1500 2.50 INE894F07675 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.50% 09-Jul-14 99.9994 10.0800 370.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.0583 9.3700 12.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.9861 9.0900 11.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 99.9739 8.9998 50.00 INE660A07IJ4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 28-Jul-14 100.0370 8.5175 50.00 INE660A07IJ4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 28-Jul-14 100.0370 9.0000 50.00 INE774D07IO7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.60% 16-Oct-14 99.9602 9.1600 10.00 INE721A07EA2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 17-Oct-14 99.9903 9.4400 10.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.2170 8.6300 600.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.2170 8.8472 250.00 INE136E07LB8 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 31-Dec-14 146.0500 11.0000 23.00 INE136E07LA0 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 31-Dec-14 146.0500 11.0000 8.00 INE134E08EC4 PFC LTD 9.55% 13-Jan-15 100.1700 8.9250 335.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.1174 9.0400 40.00 INE540B07020 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 11.00% 01-Mar-15 100.4420 10.0748 250.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 04-Mar-15 100.3374 9.0999 200.00 INE013A07UB8 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.70% 11-Mar-15 100.4476 9.9624 400.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.2026 8.8500 100.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.2026 8.8500 50.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 100.5093 9.8000 550.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 100.4469 9.8600 250.00 INE968N08018 LT SEAWOODS PRIVATE LIMITED 10.25% 28-Sep-15 100.0760 9.3500 250.00 INE804I07GN7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Oct-15 129.0000 0.0000 0.60 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.8175 8.9000 1100.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.8175 8.9000 100.00 INE148I07407 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.80% 10-Dec-15 99.5927 11.0000 920.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.7807 8.9400 20.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.0303 8.8900 50.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 106.6967 9.2555 10.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.6607 9.2500 750.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.6607 9.2500 750.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.8965 8.9700 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.8965 8.9700 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.5874 9.0300 350.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.5874 9.0300 350.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.3723 9.0600 1750.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.10% 04-Oct-16 91.3300 14.0000 2.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 101.0216 9.3000 250.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 101.0216 9.3000 250.00 INE895D07362 TATA SONS LIMITED 9.71% 31-Dec-16 100.7362 9.3100 50.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.9877 9.2500 1000.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.9877 9.2500 500.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 100.6979 9.3100 50.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.8376 9.2676 1200.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 100.4217 8.9499 250.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 100.4217 8.9500 250.00 INE020B08658 REC LTD 9.28% 15-Feb-17 100.3564 9.0800 300.00 INE020B08658 REC LTD 9.28% 15-Feb-17 100.3564 9.0800 250.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.8376 9.3000 1200.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.4139 10.3000 50.00 INE439Q07015 BCIL ZED RIA PROPERTIES PRIVATE 18.00% 01-Jul-17 100.1385 23.0000 9.90 INE020B08757 REC LTD 9.40% 20-Jul-17 100.7184 9.1000 350.00 INE752E07AX9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 24-Jul-17 99.9000 9.2600 1.30 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.5237 9.2700 150.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.5237 9.2700 150.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 99.4200 9.4100 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 99.1411 9.2000 300.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 99.5829 9.3550 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.9866 9.2000 750.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.9866 9.2000 100.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 101.1648 9.1300 50.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 101.1648 9.1300 50.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 100.5089 9.1500 150.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 100.1500 9.3600 400.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 100.1500 9.4705 200.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 100.7564 9.1300 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 66.8040 9.2000 10.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 100.7133 9.2220 1.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.6486 9.1500 800.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.6486 9.1500 250.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 65.2400 9.2500 2.00 INE020B08450 REC LTD 8.80% 25-Oct-20 90.6000 10.8900 1.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 100.0800 9.2200 0.80 INE020B08641 REC LTD 9.75% 11-Nov-21 101.0000 9.6530 2.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 101.3277 7.9500 250.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.1500 9.3400 1935.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.9500 9.3752 950.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY 9.49% 04-Jun-22 101.2000 9.2600 2.00 INE134E08EU6 PFC LTD 9.39% 29-Jun-22 100.5455 9.2400 5.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 101.4000 9.4300 29.00 INE020B08807 REC LTD 9.02% 19-Nov-22 98.3288 9.2900 150.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 94.9294 8.0100 500.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 97.4983 9.2100 650.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 95.8664 9.6500 250.00 INE069A08046 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 9.00% 10-May-23 95.8760 9.7000 50.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 92.5918 9.1800 500.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 102.0000 9.3700 168.00 INE053F07652 IRFC LTD 8.23% 18-Feb-24 99.7000 8.2300 10.00 INE053F07710 IRFC LTD 8.19% 19-Mar-24 93.0200 9.2900 5.60 INE523E08NI6 L & T FINANCE LTD 10.35% 27-Mar-24 102.1500 9.9800 6.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 98.9500 9.7100 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.8200 9.1500 21.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 99.9000 8.2000 4.10 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 101.1500 9.2300 25.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.60% 25-Feb-28 100.9500 9.4600 24.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 146.0500 11.0000 105.00 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 102.4439 8.1500 150.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 102.7808 8.1100 50.00 INE020B07HP8 REC LTD 8.46% 24-Sep-28 102.5381 8.1400 12.00 INE848E07526 NHPC LIMITED 8.54% 02-Nov-28 100.0100 8.5300 23.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 103.1300 8.1150 4.00 INE053F07660 IRFC LTD 8.40% 18-Feb-29 102.0201 8.1500 150.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 100.0300 8.6600 50.00 INE514E08DS5 - - - 100.2626 - 450.00 INE537P07018 - - - 100.0000 - 200.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 100.0500 8.6500 22.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange