Jun 4 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5857.70 NSE 22385.10 ============= TOTAL 28242.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE144H07AO1 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD RESET 23-Jun-14 114.5150 0.0000 1.50 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.1351 8.0200 100.00 INE721A07DK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 30-Jul-14 100.0568 9.3000 250.00 INE043D07BY1 IDFC LTD 9.43% 06-Aug-14 99.9995 9.0700 100.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 100.3732 9.3100 250.00 INE071G08387 ICICI HOME FINANCE COMPANY LTD - 27-Aug-14 97.9929 9.1900 100.00 INE916DA7535 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.88% 10-Dec-14 99.7689 9.1600 250.00 INE043D07EI8 IDFC LTD 9.20% 27-Feb-15 100.1961 8.8400 1080.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.6750 9.2600 250.00 INE514E08CN8 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 7.87% 16-May-16 98.1929 8.9100 250.00 INE721A07AW4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 11.35% 11-Jul-16 97.8000 12.5700 0.90 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.9145 9.2500 50.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 101.0033 9.2500 500.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 10-Jan-17 125.6506 0.0000 50.00 INE477A07027 CANFIN HOMES LIMITED 10.05% 13-Jan-17 100.8657 9.6100 50.00 INE020B07IB6 REC LTD 9.67% 10-Mar-17 101.4076 9.0400 150.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.8507 9.0600 250.00 INE895D08501 TATA SONS LTD 9.68% 14-Aug-17 100.8146 9.3500 50.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.25% 06-May-18 98.8698 8.5900 250.00 INE721A07FV5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 31-Jul-18 94.0000 11.6800 2.50 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 100.6853 9.1500 150.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.9971 9.1100 150.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.7573 9.1100 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 67.2384 9.0800 33.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.6846 9.1400 900.00 INE872A07SN6 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.55% 11-Feb-19 98.0500 12.0300 4.30 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 66.5500 8.8100 2.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 93.2500 8.2100 0.50 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 100.7500 10.5100 0.50 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 104.6500 10.9900 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 105.7500 7.8300 7.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 101.5236 9.9300 100.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 100.7633 8.0500 4.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.6400 9.2600 110.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 22-Aug-22 101.0000 12.7500 1.50 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENT 7.34% 16-Feb-23 94.0000 8.3300 1.00 INE688I08012 CAPITAL FIRST LIMITED 10.30% 28-Feb-23 99.6500 10.3500 10.00 INE202B07AD3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 28-Mar-24 100.5000 10.6000 15.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 99.1000 9.6200 5.90 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 98.4000 8.3000 5.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 98.9712 8.3300 10.00 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 101.5236 8.2700 50.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.75% 05-Feb-29 103.1000 8.3700 1.50 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 102.3200 8.2700 50.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 105.5000 8.0800 8.10 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 102.0000 0.0000 2.50 NSE === INE144H07AO1 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PRIVATE RESET 23-Jun-14 114.5150 12.0300 38.80 INE144H07AP8 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PRIVATE RESET 23-Jun-14 114.7980 12.0200 7.40 INE894F07568 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 11.20% 28-Jun-14 100.0288 9.7400 500.00 INE306N07146 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.22% 17-Jul-14 100.1180 9.1611 230.00 INE667F07527 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.35% 22-Jul-14 100.0723 8.9858 23.00 INE721A07DK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 30-Jul-14 100.0568 8.9502 250.00 INE735N08011 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 9.95% 04-Aug-14 100.0560 8.8700 480.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 100.3835 9.6000 250.00 INE916DA7436 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.32% 22-Oct-14 99.9734 9.3000 500.00 INE148I07316 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 0.00% 05-Dec-14 111.0466 8.9498 550.00 INE916DA7535 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.88% 10-Dec-14 99.7689 9.3000 750.00 INE916DA7535 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.88% 10-Dec-14 99.7689 9.3000 250.00 INE909H07974 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.90% 12-Jan-15 100.0557 9.6120 500.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 100.1961 8.7000 1080.00 INE149A07188 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 10.04% 28-Apr-15 100.5471 9.1314 30.00 INE121A07GM5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.60% 13-May-15 99.7319 9.8531 45.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.4321 8.8560 250.00 INE660A07IL0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.99% 03-Aug-15 100.4231 9.5300 100.00 INE804I07GN7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Oct-15 142.5000 0.0000 10.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.8175 8.9000 500.00 INE261F09IB3 NABARD 8.88% 01-Jan-16 99.9710 8.8359 500.00 INE261F09IB3 NABARD 8.88% 01-Jan-16 99.9710 8.6100 500.00 INE804I07IK9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 28-Jan-16 136.5000 0.0000 2.70 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.6750 9.2400 500.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.6750 9.2400 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.8732 8.9836 3.00 INE514E08CN8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.87% 16-May-16 98.1929 8.9000 250.00 INE155A08175 TATA MOTORS LIMITED 8.73% 17-May-16 98.7966 9.4100 198.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.10% 04-Oct-16 97.9500 10.3500 4.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.9145 9.2400 50.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.2276 9.2800 100.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.2276 9.2800 100.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 99.5000 9.8200 300.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 101.0033 9.2425 1000.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 101.0033 9.2425 500.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 125.6506 9.2500 50.00 INE477A07027 CANFIN HOMES LIMITED 10.05% 13-Jan-17 100.8657 9.6000 50.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 101.4076 9.0300 150.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 100.5371 9.6000 110.00 INE019A07308 JSW STEEL LIMITED 10.55% 20-Mar-17 101.0093 10.5200 62.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.4124 10.3000 50.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 102.3560 9.0000 50.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 102.3560 9.0091 50.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 26-May-17 100.9878 9.6000 82.00 INE091A07125 NIRMA LIMITED 8.90% 27-May-17 97.5647 9.8700 64.00 INE134E08ER2 PFC LTD 9.61% 01-Jun-17 101.1817 9.1300 500.00 INE134E08ER2 PFC LTD 9.61% 01-Jun-17 101.3365 9.0700 300.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.8507 9.0500 250.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 100.8128 9.3400 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.4610 9.0650 50.00 INE020B08773 REC LTD 9.25% 27-Aug-17 100.4467 9.0500 100.00 INE020B08773 REC LTD 9.25% 27-Aug-17 100.4467 9.0500 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 99.2021 9.1800 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 99.2021 9.1800 100.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 99.6288 9.3400 50.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 99.6288 9.3400 50.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 98.8698 8.9000 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.0562 9.1800 100.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 100.5339 9.1429 150.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 100.5339 9.1429 150.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 100.6853 9.1500 400.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.9971 9.1000 151.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.7573 9.1000 450.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 67.4281 8.9900 33.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 101.1609 9.1000 100.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 101.1609 9.1000 100.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.6474 9.1500 2550.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.6846 9.1400 1050.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.6591 9.1500 5.00 INE872A07SN6 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.55% 11-Feb-19 102.0500 10.8800 4.30 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 12.00% 23-May-19 101.0000 - 5.00 INE020B07ER1 REC LTD 8.72% 04-Sep-19 97.8000 9.2450 5.00 INE020B08450 REC LTD 8.80% 25-Oct-20 96.4000 9.5500 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.3203 10.7300 180.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 102.7421 11.1100 30.00 INE141A09066 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 21-Jul-21 100.3500 9.0500 20.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 101.5236 9.9200 100.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.59% 26-Aug-21 99.0000 10.1100 3.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.3488 9.2000 250.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.3488 9.2000 250.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.6400 9.2500 499.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.6400 9.2492 250.00 INE103G08016 RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION 9.60% 18-May-22 99.5000 9.9300 1.00 INE020B08807 REC LTD 9.02% 19-Nov-22 99.1800 9.1400 150.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 99.3012 9.6000 100.00 INE688I08012 CAPITAL FIRST LIMITED 10.30% 28-Feb-23 99.6500 10.3485 10.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 97.5559 9.2000 150.00 INE202B08561 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 28-Mar-23 100.0000 10.7300 3.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.0000 9.6300 3.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 93.3828 9.5700 400.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 102.7300 9.1100 302.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 103.1000 9.2200 5.90 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 99.3542 8.2700 10.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 101.5279 8.4800 100.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 103.0913 8.1700 50.00 INE895D07461 - - - 100.0100 - 900.00 INE895D07453 - - - 100.0000 - 50.00 INE916DA7DX0 - - - 100.0000 - 50.00 INE514E08DS5 - - - 100.6446 - 22.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 98.1600 9.4762 20.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 