Jun 5 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8155.00 NSE 32925.40 ============= TOTAL 41080.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07JW2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 29-Oct-14 99.8889 9.2200 500.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 100.2335 8.8600 250.00 INE115A07DB7 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.37% 06-Nov-14 99.9729 9.1800 400.00 INE144H07CD0 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD RESET 08-Dec-14 169.1070 0.0000 25.00 INE001A07KK5 HDFC LTD 9.35% 04-Mar-16 100.1311 9.2100 100.00 INE090A08KY7 ICICI BANK LTD, RESET 13-Sep-16 99.8000 10.0700 1.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 102.2500 10.6000 1.00 INE055A07062 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.45% 17-Dec-16 102.1592 0.0000 500.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 101.1188 9.2000 1000.00 INE752E07EN2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-17 101.4068 8.8600 100.00 INE020B08757 REC LTD 9.40% 20-Jul-17 100.8508 9.0600 1300.00 INE895D08501 TATA SONS LTD 9.68% 14-Aug-17 100.8128 9.3500 50.00 INE020B08773 REC LTD 9.25% 27-Aug-17 100.4198 9.0700 1300.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.6846 9.1500 500.00 INE310L07514 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-May-19 103.7372 8.8700 43.00 INE310L07522 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-19 103.8023 8.8700 43.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 104.4706 9.5000 200.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 101.3837 7.9400 17.50 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.0400 8.7900 1070.00 INE038A07266 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.4600 9.4600 500.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD 9.02% 19-Nov-22 99.4086 9.1100 50.00 INE859N08043 TAMIL NADU POWER FINANCE 9.19% 29-May-23 99.0000 9.3600 5.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 31-Jan-24 102.5000 9.0800 50.00 INE053F07538 IRFC LTD 8.10% 23-Feb-27 98.4500 8.2900 5.00 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 103.5452 8.0300 1.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 102.7391 8.1200 15.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 102.4700 8.2000 50.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 103.5653 8.1200 50.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 106.4500 8.0800 5.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 20-May-99 99.9500 12.1000 1.50 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 105.3200 10.1400 12.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.0000 9.3900 10.00 NSE === INE001A07LQ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 27-Jun-14 99.9643 8.9575 150.00 INE511C07276 MAGMA FINCORP LTD. 10.75% 07-Aug-14 100.0725 9.5043 750.00 INE001A07JW2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE COR 9.18% 29-Oct-14 99.8889 8.9500 500.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.2335 9.6500 250.00 INE115A07DB7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 06-Nov-14 99.9729 8.9500 400.00 INE721A07EM7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 26-Nov-14 100.1395 9.4348 350.00 INE144H07CD0 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT RESET 08-Dec-14 169.2070 25.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 97.3000 9.9000 1.00 INE020B07BX5 REC LTD 7.30% 30-Jun-15 98.3610 9.0000 520.00 INE136E07NQ2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 28-Sep-15 122.8800 - 2.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.8144 8.9000 100.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.8144 8.9000 100.00 INE261F09HG4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.35% 29-Jan-16 100.6988 8.8320 20.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 100.1311 9.2000 100.00 INE031A09EO3 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.35% 29-Mar-16 98.2500 9.4600 1.00 INE565A09090 INDIAN OVERSEAS BANK 7.70% 09-Apr-16 97.4300 9.4700 1.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.8975 8.9700 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.8975 8.9700 250.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 101.1490 9.2340 8.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 101.1490 9.2500 8.00 INE774D07JO5 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL - 27-Jun-16 100.0371 9.0820 1400.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 101.0581 8.9450 1.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.5876 9.3200 250.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.5876 9.3200 50.00 INE043D07FH7 IDFC LIMITED 9.57% 04-Oct-16 101.1741 8.9450 7.00 INE321A07092 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-16 102.2560 9.7500 10.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 101.1188 9.2000 1000.00 INE008A08M43 IDBI BANK LIMITED 8.90% 05-Feb-17 98.8500 9.3600 1.00 INE020B07IB6 REC LTD 9.67% 10-Mar-17 101.4772 9.0000 500.00 INE020B07IB6 REC LTD 9.67% 10-Mar-17 101.4772 9.0064 500.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 101.0942 9.0300 300.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 101.1771 8.9900 250.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 101.1771 8.9900 250.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 102.3642 9.2200 200.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 102.3642 9.2200 200.00 INE752E07EN2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-17 101.4068 8.8500 100.00 INE053A08073 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-17 118.2329 9.4452 40.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 99.4505 10.7000 100.00 INE134E08ER2 PFC LTD 9.61% 01-Jun-17 101.3958 9.0450 550.00 INE134E08ER2 PFC LTD 9.61% 01-Jun-17 101.3958 9.0450 550.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 99.4000 10.0848 3.00 INE020B08757 REC LTD 9.40% 20-Jul-17 100.8508 9.0500 1300.00 INE020B08773 REC LTD 9.25% 27-Aug-17 100.4198 9.0600 1300.00 INE752E07EZ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-17 100.8782 8.9900 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 99.3550 9.1300 750.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 99.3550 9.1300 300.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 99.2397 9.1800 100.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.0200 9.2000 57.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.1960 9.1400 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.1960 9.1400 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.0955 9.1750 32.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 101.3393 9.0800 50.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 101.3393 9.0800 50.00 INE020B07HX2 REC LTD 9.24% 17-Oct-18 100.1833 9.1600 50.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 100.7549 9.0800 250.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 100.7549 9.0800 150.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 100.6257 9.1200 150.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 100.6850 9.1500 200.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 100.6850 9.1500 200.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 102.2000 9.0400 1.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 101.6800 9.2800 50.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.7579 9.1200 1050.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.7591 9.1200 250.00 INE722A07505 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 01-Apr-19 103.4000 0.0000 17.50 INE310L07514 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-May-19 103.7372 9.5000 43.00 INE310L07522 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-19 103.8023 9.5000 43.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 100.8171 9.0800 200.00 INE752E07HH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-19 98.2945 9.0600 50.00 INE752E07HH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-19 98.2945 9.0600 50.00 INE525E09070 NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING 8.68% 18-Aug-19 99.1200 9.1300 236.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 96.6700 9.4697 15.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 98.7058 9.3416 10.00 INE020B08450 REC LTD 8.80% 25-Oct-20 98.5132 9.0900 1.00 INE020B08468 REC LTD 8.80% 29-Nov-20 98.0000 9.2000 50.00 INE871D07MC8 INFRASTRUCTURE LEASING AND 9.20% 24-Dec-20 99.1514 9.3500 100.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED 9.90% 11-Jan-21 98.6800 10.1500 100.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 102.7960 9.0900 60.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.6975 10.6500 300.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 104.4706 9.4900 200.00 INE141A09066 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 21-Jul-21 99.8900 9.3100 20.00 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 101.7100 9.3700 190.00 INE053A07166 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 9.95% 27-Jul-21 101.6569 9.6000 100.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 99.5400 9.1900 2.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 98.9300 9.9300 40.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.0400 9.1800 1991.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.0000 9.1837 950.00 INE020B07GG9 REC LTD 7.93% 27-Mar-22 98.9661 8.1100 40.90 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 100.1741 9.6500 250.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 100.1741 9.6500 250.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 100.4850 9.4500 100.00 INE134E08EU6 PFC LTD 9.39% 29-Jun-22 100.5733 9.2300 14.00 INE020B08807 REC LTD 9.02% 19-Nov-22 99.4086 9.1000 200.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 99.0100 9.0800 12.00 INE572F11042 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Dec-22 44.1300 10.0500 7.50 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 98.3085 9.0700 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 98.3085 9.0700 100.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 98.6634 9.1100 50.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 97.6883 9.2700 100.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 93.1600 9.0800 390.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.0100 9.6300 3.00 INE020B08849 REC LTD 8.06% 31-May-23 93.3600 9.1700 3.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 93.5122 9.5500 8250.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 101.1388 9.1000 100.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 101.2599 9.0800 50.00 INE310L07803 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Jan-24 106.4000 9.3617 1.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 102.3300 9.3200 20.00 INE202B07AD3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.70% 28-Mar-24 99.6000 10.7500 50.00 INE043D07GK9 IDFC LIMITED 9.60% 29-Apr-24 100.8034 9.3700 14.00 INE310L07845 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Feb-25 105.5820 9.5600 50.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 101.6300 9.1000 30.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 98.5363 9.4300 500.00 INE310L07AA9 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.63% 20-Jun-28 105.6400 9.9500 250.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 102.7391 8.1150 15.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 104.4005 8.0900 25.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 103.6057 8.0600 2.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 105.2300 8.0500 22.50 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 103.5653 8.1150 50.00 INE895D07461 - - - 100.0000 - 350.00 INE514E08DS5 - - - 101.2200 - 5.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 97.8200 10.0100 31.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 99.8000 10.0700 12.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 96.0000 10.1000 20.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange