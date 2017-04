Jun 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8860.30 NSE 30385.60 ============= TOTAL 39245.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE144H07AP8 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD RESET 23-Jun-14 114.8730 0.0000 30.00 INE523E07764 L N T FINANCE LTD 9.75% 08-Oct-14 100.1054 9.1200 250.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 100.3852 8.4100 250.00 INE001A07JW2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 29-Oct-14 99.8884 9.2200 250.00 INE721A07CH1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE LTD 10.30% 16-Dec-14 100.3711 9.3200 500.00 INE721A07CQ2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE LTD 10.35% 26-Dec-14 100.4308 9.3000 150.00 INE523E07848 LNT FINANCE LTD 9.20% 15-Apr-15 99.9806 9.1600 250.00 INE013A07VB6 RELIANCE CAPITAL LTD - 23-Jun-15 114.6101 0.0000 1.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.7803 9.1900 250.00 INE756I07266 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.54% 03-Jun-16 98.6425 9.3200 650.00 INE090A08KY7 ICICI BANK LTD, RESET 13-Sep-16 99.8000 10.0700 1.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.0217 9.2200 950.00 INE013A07ZE1 RELIANCE CAPITAL LTD - 10-Apr-17 102.7600 0.0000 1.00 INE013A07ZA9 RELIANCE CAPITAL LTD - 02-May-17 103.5000 0.0000 1.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 101.0490 8.9200 100.00 INE020B08757 REC LTD 9.40% 20-Jul-17 100.9831 9.0100 250.00 INE020B08773 REC LTD 9.25% 27-Aug-17 100.5288 9.0300 50.00 INE134E08FK4 PFC LTD 8.95% 11-Mar-18 99.4164 9.1200 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 102.2991 9.1200 100.00 INE535N08049 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.70% 21-Nov-18 101.5400 9.7100 58.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 67.0410 9.1600 2.00 INE020B07EG4 REC LTD 8.65% 15-Jan-19 98.2464 9.1100 200.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 98.9846 8.8200 50.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 101.6700 9.0800 7.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.8471 9.1000 200.00 INE895D07438 TATA SONS LTD 9.90% 20-Mar-19 102.4258 9.2300 50.00 INE848E07401 NHPC LTD 8.78% 11-Feb-20 98.1200 9.2000 50.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 99.1258 9.0200 100.00 INE848E07419 NHPC LTD 8.78% 11-Feb-21 97.8800 9.2000 50.00 INE081A08165 TATA STEEL LTD RESET 18-Mar-21 105.5000 11.1800 3.00 INE245A08034 TATA POWER LTD RESET 02-Jun-21 104.5400 10.9000 7.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 30-Sep-21 101.3000 10.4600 40.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.85% 19-Oct-21 99.0410 9.0200 100.00 INE523E08NG0 LNT FINANCE LTD 11.50% 30-Dec-21 108.0200 9.9200 2.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.2800 9.1600 1200.00 INE038A07258 HIDALCO INDUSTRIES LTD 9.55% 25-Apr-22 100.7179 9.4100 100.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.30% 14-Sep-22 100.5576 9.1900 100.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 100.5400 10.3000 120.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENT 7.34% 16-Feb-23 96.5000 7.9000 1.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 96.7162 9.5100 370.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 93.9065 9.4000 1300.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LTD RESET 09-Dec-23 100.4751 9.7200 100.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 99.4500 9.4000 3.00 INE535N08056 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.83% 28-Mar-26 100.2500 9.7900 7.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP 9.03% 22-Mar-28 99.8000 9.0500 100.00 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 101.0300 8.1300 12.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 102.8657 8.1100 15.00 INE787H07255 IIFCL 8.48% 05-Sep-28 103.3698 8.0700 14.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 104.1100 8.0100 3.80 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 104.3500 8.1600 2.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 103.6087 8.1200 50.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 105.9339 8.1100 55.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LTD RESET 21-Aug-72 100.5000 10.6900 2.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 104.4000 10.2100 88.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 95.8513 9.8000 10.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN - 31-Dec-99 102.1900 3.6300 3.50 INE202B08751 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.18% 31-Dec-99 102.9300 0.0000 1.00 NSE === INE001A07LQ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 27-Jun-14 99.9643 8.6000 150.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 100.0281 8.6251 500.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 100.0281 8.9540 250.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 100.0470 8.6250 300.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 100.3741 9.5908 100.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 100.0914 8.6723 5.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 15-Sep-14 100.1051 8.4200 250.00 INE860H07250 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 9.90% 19-Sep-14 100.0856 8.9500 100.00 INE523E07764 L T FINANCE LTD 9.75% 08-Oct-14 100.1054 8.8600 250.00 INE001A07JW2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 29-Oct-14 99.8884 8.9500 250.00 INE721A07CH1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.30% 16-Dec-14 100.3711 9.3499 500.00 INE134E08EC4 PFC LTD 9.55% 13-Jan-15 100.3873 8.5400 500.00 INE134E08EC4 PFC LTD 9.55% 13-Jan-15 100.3873 8.6861 250.00 INE523E07848 L T FINANCE LTD 9.20% 15-Apr-15 99.9806 9.1050 250.00 INE692A09084 UNION BANK OF INDIA 7.45% 23-Apr-15 98.9726 8.6772 2.00 INE310L07035 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-May-15 100.9307 9.2400 10.80 INE310L07043 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jun-15 101.0196 9.2500 14.40 INE752E07710 POWERGRID SR14L 6.10% 17-Jul-15 97.2141 8.8125 20.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 100.6718 8.8200 3.00 INE535H07175 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY 11.10% 28-Aug-15 101.3394 9.8000 1550.00 INE535H07175 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY 11.10% 28-Aug-15 101.3394 9.8000 900.00 INE721A07EP0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 07-Dec-15 100.3205 9.8200 100.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.7803 9.1700 250.00 INE043D07EV1 IDFC LTD 8.49% 06-May-16 99.3412 8.8500 500.00 INE043D07EV1 IDFC LTD 8.49% 06-May-16 99.3412 8.8500 500.00 INE514E08CN8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.87% 16-May-16 98.2143 8.8882 250.00 INE013A07TK1 RELIANCE CAPITAL LTD BR - 17-May-16 108.0000 0.0000 3.00 INE756I07266 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.54% 03-Jun-16 98.6425 9.3042 650.00 INE134E08DT0 PFC LTD 9.41% 01-Sep-16 100.7429 8.9801 1.00 INE020B08609 REC LTD 9.38% 06-Sep-16 100.9244 8.8593 250.00 INE020B08609 REC LTD 9.38% 06-Sep-16 100.9244 8.8700 250.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.5979 9.3142 10.00 INE001A08312 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 24-Nov-16 99.8555 9.2700 10.00 INE055A07062 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.45% 17-Dec-16 102.1592 9.9000 500.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 107.3252 9.3403 50.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 101.0697 9.2000 950.00 INE134E08ER2 PFC LTD 9.61% 01-Jun-17 101.1917 9.1200 200.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 101.0490 8.9100 100.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 100.8293 8.9610 40.00 INE020B08757 REC LTD 9.40% 20-Jul-17 100.9831 9.0000 250.00 INE020B08773 REC LTD 9.25% 27-Aug-17 100.5288 9.0200 50.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 99.6000 9.2900 24.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 99.4309 9.1050 1300.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 99.4309 9.1050 100.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 99.8151 9.2300 50.00 INE904L07027 TOTAL ENVIRONMENT LIVING SPACES 17.50% 26-Mar-18 101.1000 - 25.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.25% 06-May-18 98.8905 8.8881 250.00 INE134E08AY6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.85% 11-Aug-18 104.6100 9.4428 4.00 INE020B07DW3 REC LTD 10.85% 14-Aug-18 104.6800 9.4239 3.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 104.9100 9.3845 4.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.2200 9.4314 66.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.2991 9.1100 400.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.2463 9.1249 250.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 100.7196 9.1400 100.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 100.7196 9.1400 100.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 102.1731 9.0500 250.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 102.1731 9.0500 250.00 INE535N08049 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.5400 9.7600 20.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.9340 9.0500 200.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.9340 9.0500 200.00 INE020B07HZ7 REC LTD 9.61% 03-Jan-19 101.7534 9.0899 100.00 INE020B07HZ7 REC LTD 9.61% 03-Jan-19 101.7534 9.0900 100.00 INE020B07EG4 REC LTD 8.65% 15-Jan-19 98.2664 9.1000 400.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 98.9846 9.0100 57.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 101.2261 9.0821 1.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 101.9500 9.2100 45.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.9030 9.0800 1100.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.8471 9.0950 700.00 INE895D07438 TATA SONS LTD 9.90% 20-Mar-19 102.4258 9.2600 50.00 INE020B07ER1 REC LTD 8.72% 04-Sep-19 97.1400 9.4172 7.00 INE020B07EV3 REC LTD 8.80% 06-Oct-19 97.1800 9.4756 17.00 INE752E07FZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-20 96.9900 9.4355 12.50 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 99.1258 9.0100 100.00 INE871D07MC8 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.20% 24-Dec-20 99.1517 9.3500 150.00 INE676Q07012 SANMAR ENGINEERING SERVICES LTD 8.00% 24-Apr-21 100.7007 - 250.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 104.1500 10.8100 30.00 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 102.3000 9.2500 1.00 INE053A07166 INDIAN HOTELS COMPANY LTD 9.95% 27-Jul-21 101.8100 9.5700 100.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 99.0410 9.0100 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 101.4964 7.9200 17.50 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.2200 9.1432 1851.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.2200 9.1432 1000.00 INE038A07258 HINDALCO LTD 9.55% 25-Apr-22 100.7179 9.4018 100.00 INE134E08EU6 PFC LTD 9.39% 29-Jun-22 101.1700 9.0800 10.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.30% 14-Sep-22 100.5576 9.1800 100.00 INE020B08807 REC LTD 9.02% 19-Nov-22 99.8000 9.0400 150.00 INE848E07435 NHPC LTD 8.78% 11-Feb-23 95.2500 9.5900 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 96.7162 9.5000 400.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 93.6170 9.0000 250.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 93.6170 9.0000 250.00 INE043D07FB0 IDFC LTD 7.98% 23-May-23 101.8500 7.6800 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.1000 9.6000 5.00 INE020B08849 REC LTD 8.06% 31-May-23 93.7500 9.1000 3.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 93.9065 9.4800 600.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LTD RESET 09-Dec-23 100.4751 9.8000 500.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LTD RESET 09-Dec-23 100.4751 9.8000 100.00 INE053F09FS4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.50% 26-Dec-23 97.3800 9.1100 3.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 102.7500 9.2400 100.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 10.50% 10-Feb-24 103.1000 10.0900 8.00 INE906B07DC5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.27% 15-Feb-24 102.1618 7.9300 9.90 INE756I08066 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 10.19% 18-Mar-24 103.7700 9.5600 72.00 INE043D07GK9 IDFC LTD 9.60% 29-Apr-24 100.8140 9.3700 15.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 98.9700 9.7100 100.00 INE310L07845 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 10.08% 20-Feb-25 105.7072 9.5400 100.00 INE535N08056 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.83% 28-Mar-26 101.5400 9.7700 20.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 99.8000 9.2547 100.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 102.8657 8.1000 15.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 103.1998 8.0800 14.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 104.1266 8.0000 2.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 104.3900 8.1000 60.00 INE146O07011 - INE039A09MD2 IFCI LTD 9.75% 16-Jul-30 97.9000 10.0000 2.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 106.2300 8.1000 24.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 21-Aug-72 101.1203 10.8100 5.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.0000 9.7860 500.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 104.2500 10.2200 45.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 99.8513 9.4000 10.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 99.7000 12.9100 8.50 =============================================================================================== 