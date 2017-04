Aug 25 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7621.50 NSE 30680.30 ============= TOTAL 38301.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE704I07ES3 BARCLAYS INVESTMENTS INDEX 15-Oct-14 168.6602 0.0000 50.00 INE121A07FW6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 10.08% 22-Oct-14 99.9928 9.7100 300.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LTD 13.50% 12-Dec-15 100.5000 12.9000 2.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 98.4572 8.9300 50.00 INE043D07EV1 IDFC LTD 8.49% 06-May-16 99.4338 8.8100 50.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.16% 31-Jul-16 99.9867 9.1500 200.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.5824 9.0500 150.00 INE557F08ES9 NATIONAL HOUSING BANK 10.24% 11-Sep-16 100.0285 10.2100 3000.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 101.0601 8.8600 15.00 INE001A07IN3 HDFC 9.55% 19-Jun-17 100.2691 9.4100 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.2933 9.7100 1.50 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 99.1669 9.4600 258.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.95% 11-Mar-18 98.6593 9.3800 50.00 INE001A07KS8 HDFC LIMITED 9.20% 19-Mar-18 99.1470 9.4600 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 101.3132 9.4000 100.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.9300 9.3100 4.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.7942 9.3200 581.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 109.1900 3.6800 12.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 95.0010 0.0000 6.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 104.8500 0.0000 1.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 100.1254 12.8600 2.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 103.7900 7.3900 6.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.0000 9.3600 250.00 INE859N08043 TAMIL NADU POWER FINANCE 9.19% 29-May-23 99.9500 9.1900 4.00 INE134E07422 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.43% 16-Nov-23 103.0000 7.9500 2.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES P LTD 11.75% 09-Jul-24 110.5600 10.0100 2.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.2500 10.9100 1158.00 INE139F07055 KONKAN RAILWAY CORPORATION LTD 9.18% 11-Aug-24 100.5500 9.1300 19.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.37% 19-Aug-24 100.1800 9.3400 3.00 INE043D07GT0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 21-Aug-24 100.0000 9.3600 510.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 98.7900 9.2500 410.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 109.9618 7.3000 100.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 109.9637 7.3000 100.00 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 112.6111 7.4100 50.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.2000 5.3200 22.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 101.8000 10.7100 3.00 NSE === INE148I07134 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 10-Oct-14 100.0819 9.1000 2000.00 INE136E07LK9 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Oct-14 138.1100 - 1.80 INE804I07DV7 ECL FINANCE LIMITED - 05-Mar-15 140.0000 0.0000 1.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.5730 9.4201 1000.00 INE660A07IL0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.99% 03-Aug-15 100.1584 9.8387 50.00 INE660A07IL0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.99% 03-Aug-15 100.1584 9.7473 50.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.3229 8.9660 500.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.3229 8.9500 500.00 INE774D07IH1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.90% 17-Aug-15 100.3284 9.5200 100.00 INE535H07175 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY 11.10% 28-Aug-15 101.0121 9.9907 650.00 INE535H07175 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY 11.10% 28-Aug-15 101.0121 10.0000 650.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 99.6331 8.8211 500.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 99.6331 8.8500 500.00 INE909H07917 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.98% 26-Oct-15 100.2275 9.7095 250.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.2957 9.2500 400.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.2957 9.2500 400.00 INE742F07213 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.80% 18-Dec-15 99.9731 - 50.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 99.4338 8.8143 50.00 INE742F07254 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.80% 18-Jun-16 99.9144 - 50.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 100.3798 9.4700 200.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 100.3798 9.4700 200.00 INE242A07157 IOC SR5 STRPP-M 10.25% 17-Jul-16 102.3370 8.8697 10.00 INE242A07157 IOC SR5 STRPP-M 10.25% 17-Jul-16 102.3370 8.8600 10.00 INE261F09GL6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 19-Jul-16 100.5769 9.0200 11.00 INE756I07449 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.38% 25-Jul-16 100.0000 - 138.00 INE296A07BN4 BAJAJ FINANCE LIMITED OPT VIII 9.55% 28-Jul-16 100.0000 - 250.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 99.9867 - 465.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 99.9842 - 340.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 99.9867 - 250.00 INE296A07BM6 BAJAJ FINANCE LIMITED OPT VII 9.55% 01-Aug-16 100.0000 - 146.00 INE033L07967 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.55% 01-Aug-16 100.0000 - 146.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.2299 - 340.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.0000 - 250.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.0000 - 250.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.2200 - 215.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 100.4225 9.1600 250.00 INE557F08ES9 NATIONAL HOUSING BANK 10.24% 11-Sep-16 100.0268 8.8000 2500.00 INE557F08ES9 NATIONAL HOUSING BANK 10.24% 11-Sep-16 100.0268 10.2121 1000.00 INE261F09GP7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 14-Sep-16 100.9513 8.8500 100.00 INE261F09GP7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 14-Sep-16 100.9513 8.8500 100.00 INE136E07NC2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 30-Sep-16 132.1300 - 1.50 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.7403 9.2700 250.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.7403 9.2700 250.00 INE556F09445 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 18-Mar-17 100.1491 9.4226 550.00 INE556F09445 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 18-Mar-17 100.1491 8.9000 550.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 101.0601 8.8500 50.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 101.0601 8.8500 50.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 100.2844 9.1502 5.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 99.4951 9.2900 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.3412 - 40.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.0000 - 510.00 INE568Q07045 INCLINE REALTY PRIVATE LIMITED 10.85% 21-Aug-17 100.6646 10.8622 500.00 INE860H07565 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.70% 22-Aug-17 100.0000 - 100.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 100.3735 9.4959 15.00 INE310L07357 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jan-18 101.8266 9.7275 11.70 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 99.1669 9.4500 258.00 INE140A08RZ2 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.66% 08-Feb-18 99.6732 9.8249 150.00 INE310L07365 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Feb-18 101.8719 9.7278 10.80 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.6596 9.3700 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.6596 9.3700 50.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 99.1470 9.4500 100.00 INE310L07373 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Mar-18 101.9127 9.7283 10.80 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PTD LTD 11.15% 06-Jun-18 100.0000 11.1070 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.3132 9.3900 101.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.6291 9.3300 750.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.6291 9.3300 750.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 100.9469 9.2900 80.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.8189 9.3600 200.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.8898 9.3400 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.7942 9.3200 1131.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.7942 9.3200 250.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.1000 - 30.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 100.0000 - 250.00 INE860H07573 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.70% 22-Aug-19 100.0000 - 100.00 INE121E07262 JSW ENERGY LIMITED 9.60% 31-Mar-20 99.2429 10.3745 1200.00 INE873F09030 WATER & SANITATION POOLED FUND 7.50% 09-Sep-20 100.0000 7.5000 5.20 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 107.6962 10.0500 1.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.4200 9.3000 8.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 100.7000 9.2400 5.00 INE039A09NK5 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 136.7500 10.3000 0.30 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 104.2400 7.3000 10.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.9400 7.3000 10.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.4800 7.4600 1.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.9450 9.3587 505.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.9450 9.3587 250.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 103.6500 7.2800 10.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.9800 9.3900 4.00 INE310L07803 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Jan-24 104.5000 9.6677 0.90 INE031A07AF3 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.54% 28-Mar-24 100.2040 8.1000 0.80 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 98.7000 - 5.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 11.75% 09-Jul-24 110.5600 - 2.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 100.2800 9.8900 10.00 INE139F07048 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.15% 21-Jul-24 100.2400 - 34.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 100.0629 - 1011.00 INE139F07055 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.18% 11-Aug-24 100.0700 - 39.00 INE871D07NJ1 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.55% 13-Aug-24 100.1900 - 1.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 100.3000 - 248.00 INE155A08191 TATA MOTORS LIMITED 9.81% 20-Aug-24 100.0000 - 800.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 100.0000 - 3179.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 101.9900 9.3700 1.00 INE031A09FG6 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.16% 22-Dec-26 105.6000 7.4400 22.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 108.2812 7.2600 7.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 104.6500 9.2600 500.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.6200 9.2500 500.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.0346 7.3950 10.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 98.1500 9.9800 1.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 97.9800 10.0000 16.00 INE733E07JG5 NTPC LIMITED 8.66% 16-Dec-33 112.6111 7.4000 50.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange