Aug 26 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8467.40 NSE 45827.20 ============= TOTAL 54294.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.60% 20-Jul-15 100.0899 9.4400 500.00 INE001A07JX0 HDFC LTD. 9.20% 01-Nov-15 99.6167 9.5000 50.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LTD 13.50% 12-Dec-15 100.8500 12.6000 2.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.10% 05-Jan-16 99.4576 9.4700 100.00 INE001A07LG1 HDFC LTD. 8.80% 02-May-16 98.9974 9.4200 250.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 99.7816 9.4100 200.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.3375 9.0600 198.00 INE296A07BY1 BAJAJ FINANCE LIMITED - 22-Aug-16 100.1368 0.0000 300.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 100.9356 8.8200 50.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION 9.41% 01-Sep-16 100.4269 9.1700 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.5824 9.0500 150.00 INE557F08ES9 NATIONAL HOUSING BANK 10.24% 11-Sep-16 100.0275 10.2100 950.00 INE752E07EY9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-16 100.5533 9.0100 50.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.0000 12.9000 1.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.70% 11-Jun-17 100.5649 9.4300 350.00 INE001A07IN3 HDFC 9.55% 19-Jun-17 100.2680 9.4100 50.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 100.7691 8.9600 500.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.4286 9.2100 50.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 100.3276 10.1100 145.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.32% 19-Aug-17 100.1500 9.2600 250.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 99.9500 9.2600 900.00 INE721A07FV5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 31-Jul-18 99.4600 9.9600 0.80 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.9900 9.3600 25.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.7500 9.3600 1.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 69.7500 8.5800 11.60 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.7124 9.3600 350.00 INE837Q08018 FUTURA TECHPARK PRIVATE LIMITED 14.00% 07-Jun-20 101.6900 - 720.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 104.8000 5.4400 2.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.5611 7.3500 150.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.9400 9.3700 350.00 INE053F07603 IRFC LTD 8.83% 25-Mar-23 97.9500 9.1700 1.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 94.5067 9.9200 1000.00 INE787H07263 INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY LTD 8.01% 12-Nov-23 104.4302 7.3200 6.00 INE235P07035 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 9.70% 10-Jun-24 101.7300 9.4100 2.50 INE139F07030 KOKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.14% 21-Jul-24 99.9000 9.1700 8.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 100.6500 10.9100 262.00 INE139F07055 KONKAN RAILWAY CORPORATION LTD 9.18% 11-Aug-24 100.0800 9.1800 42.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.37% 19-Aug-24 100.0000 9.3400 38.00 INE043D07GT0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 21-Aug-24 100.0000 9.3600 305.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.8500 9.3200 5.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 112.0803 7.4600 40.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 101.0100 10.9100 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 101.7000 0.0000 0.50 NSE === INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 100.0012 8.7037 1850.00 INE916D076Y2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.00% 12-Sep-14 100.0218 8.7000 100.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 15-Sep-14 99.9923 9.1231 200.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 15-Sep-14 99.9923 8.7500 200.00 INE804I07OB6 ECL FINANCE LIMITED - 22-Sep-14 112.3370 - 1.00 INE001A07LO5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 21-Nov-14 99.7546 9.0237 2000.00 INE511C07151 MAGMA FINCORP LTD. 11.00% 25-Nov-14 100.0820 9.8500 1000.00 INE138A07298 PENINSULA LAND LIMITED 13.25% 17-Dec-14 100.2054 12.2500 250.00 INE321A07076 INOX AIR PRODUCTS LTD RESET 31-Dec-14 100.1669 9.6700 100.00 INE796L07811 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PVT LTD - 12-Jan-15 94.0000 0.0000 2.00 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-15 106.0477 9.3725 70.00 INE909H07AI9 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.60% 20-Mar-15 99.8515 9.5848 100.00 INE001A07MO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 03-Jun-15 101.8479 - 750.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 100.0899 9.4000 500.00 INE115A07FL1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.12% 31-Jul-15 99.6895 - 50.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.1244 9.4100 50.00 INE136E07PM6 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 31-Aug-15 109.0580 0.1736 9.50 INE136E07PM6 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 31-Aug-15 109.1780 12.0000 9.50 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 99.4369 9.5739 150.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 99.6167 9.5000 50.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.3304 9.2200 1050.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.3304 9.2200 1050.00 INE804I07HB0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 24-Dec-15 132.5000 0.0000 2.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 05-Jan-16 99.4576 9.4800 100.00 INE136E07LW4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 29-Jan-16 146.2400 - 2.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 98.9965 9.4000 550.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.6087 9.2000 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.6087 9.2000 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.4566 9.1800 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.4566 9.1800 500.00 INE261F09GL6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 19-Jul-16 100.5938 9.0100 11.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.3375 9.0500 550.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.3100 9.0659 350.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.0000 - 250.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.0000 - 250.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 100.9356 8.8075 50.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 100.4269 9.1600 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.4036 9.1600 1550.00 INE557F08ES9 NATIONAL HOUSING BANK 10.24% 11-Sep-16 100.0275 8.7500 950.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 13-Sep-16 100.9511 8.8500 50.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 13-Sep-16 100.9511 8.8500 50.00 INE514E08CV1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 10.30% 23-Sep-16 100.0587 10.2469 200.00 INE514E08CV1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 10.30% 23-Sep-16 100.0587 8.7000 200.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.0742 9.1800 900.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.0742 9.1800 900.00 INE136E07NC2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 30-Sep-16 133.1300 - 2.50 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.5764 9.4000 50.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.5764 9.4000 50.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 99.9648 9.4300 50.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 99.9648 9.4300 50.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 99.8362 9.1005 2700.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 99.8362 9.1005 1350.00 INE136E07PG8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 25-Nov-16 125.1100 - 101.00 INE752E07EY9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-16 100.5533 9.0000 50.00 INE136E07PO2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 16-Dec-16 120.8800 - 50.50 INE001A07HS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 20-Jan-17 100.4863 9.3050 625.00 INE001A07ID4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 07-Mar-17 100.5816 9.3210 500.00 INE556F09445 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 18-Mar-17 100.1471 8.9000 350.00 INE310L07274 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-May-17 102.0354 9.5081 12.60 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 100.5649 9.4200 350.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 100.2680 9.4000 100.00 INE310L07282 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-17 102.0984 9.5087 12.60 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.4286 9.2000 50.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 100.3276 - 100.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.1500 9.2500 700.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.1500 9.2482 250.00 INE916DA7ET6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.55% 21-Aug-17 100.0000 - 50.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 99.9500 - 3950.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 100.9974 8.9474 50.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 100.9974 8.9500 50.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 99.9580 9.5000 50.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 99.9580 9.5000 50.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 98.9000 9.2400 7.50 INE134E08FS7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 15-May-18 99.1880 8.5180 50.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.15% 06-Jun-18 100.0100 11.1033 1.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 98.0857 9.3000 50.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.0100 9.3000 3.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 100.9900 9.2800 81.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 102.0670 11.5054 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.7124 9.3900 450.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 99.1122 9.5000 7.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 100.1293 9.3400 15.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.0900 - 2.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 101.3500 - 70.00 INE019A07324 JSW STEEL LIMITED 10.40% 19-Aug-19 99.9218 - 700.00 INE019A07357 JSW STEEL LIMITED 10.60% 19-Aug-19 99.9756 - 500.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 99.6500 9.7095 1.00 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 101.3500 - 85.00 INE090A08KL4 ICICI BANK LIMITED RESET 22-Jun-21 96.5000 9.9900 1.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.5000 9.2900 30.00 INE121A08NT4 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 12.90% 26-Jul-21 100.8000 - 1.00 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 100.0000 - 50.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 104.2400 7.3000 5.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.5611 7.3600 150.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.9654 9.3622 1850.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.9400 9.3600 367.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.9000 9.3670 150.00 INE121H08024 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.30% 22-Mar-22 102.5500 9.7800 150.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 103.5300 7.3000 30.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 94.3435 9.9300 1500.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 102.7692 7.5200 110.00 INE235P07035 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 9.70% 10-Jun-24 101.7300 - 2.50 INE202B07AZ6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. INE202B07AZ6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 12-Jun-24 104.3600 - 1.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 98.7554 - 50.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 99.1000 - 5.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 100.2800 9.8900 506.00 INE139F07030 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.14% 21-Jul-24 99.9000 - 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 100.8000 10.8500 74.00 INE139F07055 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.18% 11-Aug-24 100.0300 - 12.00 INE871D07NJ1 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.55% 13-Aug-24 100.1850 - 1.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 100.0700 9.3500 75.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 100.1500 9.3400 10.00 INE155A08191 TATA MOTORS LIMITED 9.81% 20-Aug-24 100.0000 - 150.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 100.0200 - 2495.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 100.0000 - 4152.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.8500 9.4700 5.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 100.3300 9.2100 410.00 INE031A09FG6 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.16% 22-Dec-26 105.3868 7.4700 3.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 108.4000 7.2500 7.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 104.6500 9.2600 250.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.6200 9.2500 250.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 108.6822 7.4350 390.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 108.5937 7.4450 220.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 108.9041 7.4150 30.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 105.4500 9.2500 250.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 109.9101 8.4100 250.00