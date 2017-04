Aug 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8755.50 NSE 45269.30 ============= TOTAL 54024.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE958G07577 RELIGARE FINVEST LTD 12.15% 23-Sep-14 100.1310 9.6900 9.20 INE958G07569 RELIGARE FINVEST LTD 12.25% 23-Sep-14 100.1380 9.6800 1.20 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 99.9038 9.1600 96.30 INE667F07AI7 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 9.75% 21-Nov-14 100.0064 9.3600 250.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.96% 24-Nov-14 100.0897 9.2100 1000.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.40% 08-Dec-14 99.7168 9.1900 250.00 INE134E08FA5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 14-Dec-14 99.3113 9.4400 100.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 99.7139 9.2400 50.00 INE667F07CE2 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.52% 03-Apr-15 100.5898 9.4900 300.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.07% 10-Jul-15 99.5962 9.5300 1500.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 101.4419 9.9400 100.00 INE001A07MW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR -- 08-Nov-15 99.8319 9.2800 56.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 98.6860 9.1700 400.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 98.5060 9.1600 550.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.16% 31-Jul-16 100.1096 9.0800 300.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION 9.41% 01-Sep-16 100.4784 9.1400 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.5965 9.0400 250.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.1292 9.1600 250.00 INE721A07GR1 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIM 10.75% 24-Oct-16 92.5038 9.7500 150.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 07-Dec-16 100.3317 9.4900 250.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.3018 9.4900 250.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 101.0287 12.3800 1.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.4701 9.2600 250.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.5676 10.0100 50.00 INE895D08501 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.68% 14-Aug-17 100.0000 9.4700 100.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.32% 19-Aug-17 100.0804 9.2800 250.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 99.9600 9.2700 450.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 98.1316 9.3300 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 70.0661 8.5300 2.80 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIM 12.00% 23-May-19 101.3800 11.5700 1.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.6600 9.3300 2.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 96.9175 9.4500 12.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 107.1062 10.6400 1.00 INE090A08KL4 ICICI BANK LIMITED RESET 22-Jun-21 97.0000 0.4500 1.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.20% 07-Jul-21 99.5000 9.2900 9.00 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 100.0000 9.3600 9.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 105.7900 7.1500 3.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.1000 9.3500 7.00 INE941D07133 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.45% 12-Jun-23 99.9500 9.3400 156.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 31-Jan-24 101.8500 9.1800 5.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 100.0000 10.9000 95.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.37% 19-Aug-24 100.1000 9.3600 15.00 INE043D07GT0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 21-Aug-24 99.9900 9.3600 373.00 INE115A07FO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.47% 23-Aug-24 99.8239 9.2400 100.00 INE020B07IZ5 TATA SONS LTD 9.34% 25-Aug-24 100.4805 9.4800 200.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 106.0100 7.3400 2.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 106.2000 7.3400 5.00 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 107.7400 7.3600 5.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 110.0500 7.4000 26.10 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 111.1700 7.2200 3.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.55% 31-Mar-29 110.9000 7.3000 3.90 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINAN RESET 31-Dec-99 99.8000 12.9100 5.00 NSE === INE916D072J2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED NIFTY 12-Sep-14 138.2950 11.0000 42.00 INE909H07875 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.20% 15-Sep-14 100.0265 9.2582 1500.00 INE909H07883 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.25% 15-Sep-14 100.0289 9.2584 700.00 INE704I07DK2 BARCLAYS INVESTMENTS & LOANS (I)L NDEX 17-Sep-14 133.2059 13.1343 83.00 INE306N07401 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.95% 25-Sep-14 100.0488 8.6000 700.00 INE306N07419 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.92% 25-Sep-14 100.0464 8.6000 150.00 INE752E07FT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-14 99.9620 8.8917 200.00 INE752E07FT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-14 99.9620 8.5500 200.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 99.9737 9.0985 35.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8731 9.1000 530.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9102 9.1860 500.00 INE057O08018 OPELINA FINANCE AND INVESTMENT LIM -- 19-Nov-14 100.0433 11.9600 500.00 INE667F07AI7 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 9.75% 21-Nov-14 100.0064 9.0502 250.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.96% 24-Nov-14 100.0897 8.9000 1000.00 INE057O08026 OPELINA FINANCE AND INVESTMENT LIM -- 26-Nov-14 100.1755 11.9600 150.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.40% 08-Dec-14 99.7168 8.9000 250.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.1665 9.0500 50.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.8239 8.9501 100.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 99.7139 8.9501 50.00 INE804I07DF0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 10-Feb-15 201.2290 0.0000 0.70 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 99.8946 8.9222 100.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 99.8946 8.7300 100.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.9480 9.0975 250.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.9480 8.9001 200.00 INE909H07AD0 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.80% 26-Mar-15 99.9149 9.5650 50.00 INE923P07010 INTERNATIONAL MARITIME & ALLIED 0.00% 30-Mar-15 108.7552 12.2300 500.00 INE752E07EL6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-15 100.2242 8.8859 50.00 INE752E07EL6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-15 100.2242 8.7300 50.00 INE667F07CE2 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.52% 03-Apr-15 100.5898 9.5800 300.00 INE804I07EE1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 03-Apr-15 144.0200 0.0000 1.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.3932 9.0189 1350.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.3932 8.9500 1350.00 INE115A07882 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.28% 29-Jun-15 99.1500 9.3189 100.00 INE115A07882 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.28% 29-Jun-15 99.1500 9.2499 100.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.5962 9.3900 1500.00 INE175K07539 MORGAN STANLEY INDIA CAPITAL PRIVAS -- 31-Aug-15 120.0300 0.0000 10.00 INE136E07NQ2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 28-Sep-15 122.6700 - 1.50 INE514E08BR1 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 17-Oct-15 99.8698 8.7998 350.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 99.3413 9.4200 50.00 INE013A07PL7 RELIANCE CAPITAL LIMITED -- 26-Oct-15 153.4000 0.0000 1.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.3533 9.2000 500.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.3533 9.2000 500.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.1077 9.0000 250.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.1077 9.0000 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.6087 9.2000 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.6860 9.1500 400.00 INE027E07071 FAMILY CREDIT LIMITED 9.95% 10-Jun-16 99.8911 - 40.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 84.0999 10.1600 13.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 98.6502 8.9100 10.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.5060 9.1500 550.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.0526 - 650.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.0866 - 400.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.5071 8.9499 450.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.5071 8.9500 450.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.3340 9.0500 20.00 INE071G08445 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 01-Sep-16 112.6690 9.5300 37.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.6860 9.0000 1900.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.6860 8.9768 1650.00 INE033L07660 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIM 10.70% 09-Sep-16 101.9170 9.6095 50.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.1292 9.1500 550.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.1292 9.1500 300.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 102.5212 11.1700 250.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 99.9117 8.8500 150.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA I 8.84% 21-Oct-16 99.9117 8.8500 150.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 101.4419 9.9428 100.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 100.3317 9.4750 250.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 98.1219 9.6906 3.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.3018 9.5000 250.00 INE310L07233 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jan-17 101.8121 9.4957 13.50 INE310L07241 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Feb-17 101.8771 9.4959 12.60 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.4915 9.2400 500.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.4915 9.2400 250.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.4599 9.2546 100.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.3076 9.4908 500.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.3076 9.4900 500.00 INE310L07266 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Apr-17 101.9984 9.4975 12.60 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 100.5867 9.0400 20.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA T 9.30% 28-Jun-17 100.6319 9.0058 10.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.5676 - 78.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.3650 9.2200 50.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 100.3267 - 60.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 101.1667 10.0000 50.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 13-Aug-17 100.2839 9.3700 50.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 13-Aug-17 100.2839 9.3700 40.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.0804 9.2700 490.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.0500 9.2872 150.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.1583 9.2400 60.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.9450 9.2800 500.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.9450 9.2800 500.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.0500 - 2770.00 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 27-Aug-17 100.8552 9.4000 100.00 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 27-Aug-17 100.8552 9.4000 100.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 100.5807 8.9300 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.4201 9.3907 150.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.4201 9.4000 150.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.1742 8.9875 50.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.1742 8.9959 50.00 INE202B08355 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.00% 24-Sep-17 99.9500 10.0000 0.70 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 98.9500 9.2228 7.50 INE310L07324 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Oct-17 102.1450 9.5765 11.70 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 03-Nov-17 99.7737 10.0500 41.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 101.9031 9.2516 0.40 INE310L07332 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Nov-17 102.2028 9.5769 11.70 INE013A07TD6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 20-Dec-17 99.7382 10.0500 20.00 INE310L07340 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Dec-17 102.2587 9.5774 11.70 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 75.5000 8.7500 12.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 98.1316 9.3200 250.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.18% 12-Feb-18 99.0519 9.4700 50.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.18% 12-Feb-18 99.0519 9.4776 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.9499 9.2700 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.9499 9.2700 50.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 98.7312 9.5000 50.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 98.7312 9.5000 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.2803 9.4000 50.00 INE872A07SC9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.00% 29-Nov-18 98.6000 11.3900 2.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 102.0581 11.4740 2.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 17-Jan-19 100.8125 9.3797 53.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 19-Jan-19 100.8125 9.3800 53.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 19-Jan-19 100.8125 9.3800 53.00 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 12.00% 23-May-19 101.3300 11.6100 1.00 INE895D07461 TATA SONS LIMITED 9.43% 02-Jun-19 99.8900 - 5.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.8682 9.3000 122.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 99.1119 9.5000 3.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.0700 - 5.00 INE756I07423 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.56% 31-Jul-19 100.0000 - 10.00 INE266N07084 ESSEL CORPORATE RESOURCES PVT LTD 12.70% 10-Aug-19 100.6776 - 1350.00 INE266N07076 ESSEL CORPORATE RESOURCES PVT LTD 12.70% 10-Aug-19 100.6776 - 1350.00 INE752E07CJ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.68% 07-Dec-19 96.3624 9.5694 2.50 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 101.4600 9.3100 44.00 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 101.3500 - 60.70 INE043D07237 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.72% 29-Sep-20 96.9800 9.3800 1.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 96.9475 9.4400 6.00 INE514E08936 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 08-Mar-21 99.5000 9.2300 20.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.4000 9.3100 13.00 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 100.0000 - 154.00 INE137K07026 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED SR I(B) 4.00% 03-Sep-21 115.6994 10.7100 580.00 INE871D07MP0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-21 101.8994 9.5800 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.3200 9.3000 426.00 INE121H08024 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.30% 22-Mar-22 102.4900 9.7900 150.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITE 9.10% 05-Apr-23 97.7211 9.8381 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 100.0000 9.7400 120.00 INE895D08550 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-23 96.0333 9.5200 50.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 92.5046 9.7400 150.00 INE020B07HR4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.26% 24-Sep-23 104.5000 7.5468 0.40 INE787H07388 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.16% 31-Mar-24 105.4600 7.3311 2.50 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 98.8786 - 50.00 INE690F07032 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.80% 08-Jul-24 100.0100 - 30.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.72% 16-Jul-24 100.3000 9.9000 301.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 100.0000 - 20.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 100.8200 10.8600 35.00 INE139F07055 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.18% 11-Aug-24 100.1800 - 47.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 100.4000 9.3100 457.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED SR-PP 6 9.36% 21-Aug-24 99.9500 - 2062.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.47% 23-Aug-24 100.0000 - 1880.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 99.8850 - 2810.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 100.5609 9.1500 250.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 97.9399 9.0500 250.00 INE031A07949 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 25-Oct-28 110.9000 7.4751 0.60 INE804I07OB6 ECL FINANCE LIMITED -- -- 112.3790 14.0000 2.50 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 99.6000 - 8.50 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 