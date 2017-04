Aug 28 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5277.50 NSE 30934.20 ============= TOTAL 36211.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D074Y7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 10.05% 04-Sep-15 100.4662 9.5400 250.00 INE043D07DU5 IDFC LTD 8.85% 15-Jan-16 99.6971 9.0200 150.00 INE001A07DU7 HDFC LTD 8.80% 02-May-16 98.9984 9.4200 450.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.2062 9.4900 250.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 99.8774 9.4900 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 07-Dec-16 100.5986 9.4600 600.00 INE907I07067 KUMAR URBAN DEVELOPMENT PRIVATE -- 27-Mar-17 100.6527 21.6400 120.00 INE895D08501 TATA SONS LTD 9.68% 14-Aug-17 100.4057 9.5100 600.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 99.9800 9.2600 600.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION 9.30% 27-Aug-17 100.0400 9.3100 650.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 100.8075 8.8900 150.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 100.1000 9.2100 2.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 75.9824 8.5700 12.00 INE017A08144 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.19% 24-Dec-18 98.8064 9.5300 20.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 19-Jan-19 100.8463 9.3800 53.00 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIM 12.00% 23-May-19 108.0000 9.7900 12.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-19 100.0200 9.3900 360.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 104.7900 10.8700 1.00 INE039A09NJ7 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 101.3000 10.2200 5.50 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 100.0000 9.3500 163.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.39% 29-Jun-22 100.0000 9.3800 100.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 100.3700 10.3200 42.00 INE053F07603 IRFC LTD 8.83% 25-Mar-23 97.9500 9.1700 4.00 INE020B07HU8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.18% 11-Oct-23 105.3151 7.3500 50.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.41% 22-Jan-24 107.2300 7.3100 1.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 10.50% 10-Feb-24 108.0000 9.2100 20.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 100.9700 10.8000 7.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.37% 19-Aug-24 100.9900 9.2100 4.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 99.9900 9.3500 247.00 INE031A09FG6 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.16% 22-Dec-26 104.1753 7.5600 30.00 INE557F07074 NHB 8.46% 30-Aug-28 109.5400 7.3500 70.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINAN RESET 31-Dec-99 99.8000 12.9100 4.00 NSE === INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9130 9.1866 1000.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9130 8.8400 1000.00 INE795K15107 INDIA STRUCTURED ASSET TRUST 0.00% 15-Oct-14 98.4815 11.7246 326.00 INE774D07IR0 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVIC 9.48% 23-Oct-14 99.9470 9.1000 250.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.9480 9.0975 50.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.9480 8.9000 50.00 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LIM 8.00% 14-Mar-15 106.0815 9.3299 21.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 100.0042 9.3500 300.00 INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 98.5633 9.6797 4.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.3932 9.0189 1000.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.3932 8.9500 1000.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.1736 8.8500 100.00 INE341E07092 MSRDC SR-5A 13.50% 01-Jul-15 103.1000 9.3300 0.80 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 99.8390 8.7863 150.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 99.8390 8.7300 150.00 INE001A07MW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.11% 11-Aug-15 99.8319 - 56.00 INE175K07539 MORGAN STANLEY INDIA CAPITAL PRIVA -- 31-Aug-15 120.0400 0.0000 3.00 INE916D074Y7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.05% 04-Sep-15 100.4662 9.5500 250.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 100.0911 8.7100 50.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 100.0911 8.7100 50.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.6971 9.0200 150.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 20-Jan-16 100.2071 9.4499 300.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 20-Jan-16 100.2071 9.4500 300.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 97.6042 9.6806 12.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.72% 25-Mar-16 100.2475 9.4499 1000.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.72% 25-Mar-16 100.2475 9.4500 1000.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.80% 02-May-16 98.9984 9.4000 450.00 INE752E07FV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 06-May-16 99.0943 9.0255 25.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 99.0943 9.0255 25.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.5171 9.1431 25.00 INE261F09GL6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 19-Jul-16 100.6001 9.0000 11.00 INE756I07449 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.38% 25-Jul-16 100.0000 - 137.00 INE115A07FM9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 28-Jul-16 100.0000 - 55.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.0485 - 335.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.0866 - 50.00 INE033L07967 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMIT 9.55% 01-Aug-16 100.0000 - 97.00 INE296A07BM6 BAJAJ FINANCE LIMITED OPT VII 9.55% 01-Aug-16 100.0000 - 97.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.0000 9.2400 145.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.4618 8.9700 30.00 INE866I07446 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED BR -- 08-Aug-16 116.4413 12.0000 5.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.6781 8.9817 400.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.6781 9.0000 400.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.2062 9.4800 250.00 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LIM 8.00% 19-Sep-16 101.3193 9.4187 23.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 102.5524 11.1700 250.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 99.8774 9.4800 350.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 99.8774 9.4800 100.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 99.9317 8.8398 150.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 99.9317 8.8398 150.00 INE866I07537 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED -- 14-Nov-16 112.5079 11.5000 6.50 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 07-Dec-16 100.4593 9.4600 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 07-Dec-16 100.4593 9.4600 100.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.3650 9.4692 150.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.2831 9.5009 250.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.2831 9.5000 250.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 101.3830 9.3129 1.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 99.4942 9.2900 250.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 99.4942 9.2900 250.00 INE216P07019 AU HOUSING FINANCE LIMITED LOA -- 18-Jul-17 101.3475 - 150.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 100.0799 - 150.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.0804 9.2750 250.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.0804 9.2800 250.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.0300 - 1200.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.0300 - 150.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 99.9300 - 2830.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 100.8288 8.8500 150.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 100.2136 9.0947 8.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 100.9936 8.9491 200.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 100.9936 8.9500 200.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.1729 8.9883 100.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.1729 8.9967 100.00 INE019A07274 JSW STEEL LIMITED 10.55% 02-Oct-17 100.2910 10.8250 500.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 99.0500 9.8800 1.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 98.7000 10.9000 5.00 INE774D07JG1 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVIC 9.25% 20-Apr-18 98.8332 9.6050 100.00 INE001A07EJ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 11.95% 26-Nov-18 107.3200 9.7300 1.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 101.1000 9.2500 8.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 19-Jan-19 100.8463 9.3700 53.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 94.9729 9.2453 100.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 94.9729 9.2400 50.00 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMIT 12.00% 23-May-19 101.3900 11.6000 2.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.8303 9.3100 52.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 99.1117 9.5000 11.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.1100 - 5.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 100.0000 - 1350.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 100.0000 - 450.00 INE916DA7EV2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.55% 20-Aug-19 100.0000 - 150.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.40% 26-Aug-19 100.0000 - 850.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 100.0200 - 1610.00 INE860H07581 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED SR-P 9.70% 27-Aug-19 100.0000 - 200.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 102.9818 9.6986 3.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.4700 9.2900 25.00 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 100.0000 - 164.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.59% 26-Aug-21 99.8000 9.8500 1.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 11-Nov-21 102.3878 9.4069 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.5590 7.3600 140.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.0336 9.3495 450.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.1200 9.3300 130.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.9565 9.3384 3.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 04-Jul-22 102.2109 9.0774 15.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 100.2500 9.7100 1.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 97.9500 9.1700 4.00 INE895D08550 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-23 96.2013 9.4900 50.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 92.3000 9.3700 123.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 102.0200 9.3600 5.00 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT COR 10.25% 20-Feb-24 104.6900 9.6500 1.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LIMITED 11.90% 27-Mar-24 110.0000 10.3000 50.00 INE013A07A33 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.10% 22-Apr-24 101.8000 10.0434 4.00 INE690F07032 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.80% 08-Jul-24 101.0000 - 50.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.72% 16-Jul-24 100.4000 9.8700 9.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 100.8500 10.8411 357.00 INE139F07055 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.18% 11-Aug-24 100.4000 - 18.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 13-Aug-24 100.0000 - 200.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 99.9500 9.3686 98.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED SR-PP 6 9.36% 21-Aug-24 99.9600 - 320.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 100.0000 - 500.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.47% 23-Aug-24 100.0000 - 250.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 99.9900 - 824.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 100.0000 - 1020.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.3700 9.3000 3.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 100.8010 9.3300 50.00 INE031A09FG6 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.16% 22-Dec-26 105.4500 7.4600 15.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.0605 7.3925 100.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 99.9000 - 910.00 INE025M15089 NOVO X TRUST LOCOMOTIVE -- -- 98.4815 11.7246 141.90 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 98.1500 9.9500 4.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 100.7500 10.6069 10.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 99.6000 - 4.50 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 14.00% 31-Dec-99 96.0000 13.4900 98.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 100.0000 12.8700 6.50 ===============================================================================================
NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange