Sep 1 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6603.10 NSE 45990.50 ============= TOTAL 52593.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07B81 RELIANCE CAPITAL LIMITED MARKET -- 25-Nov-14 100.3300 0.0000 26.00 INE310L07027 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Apr-15 100.3161 9.3300 1307.20 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.16% 31-Jul-16 100.0643 9.1000 150.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION 9.41% 01-Sep-16 100.5209 9.1100 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.7672 8.9400 100.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 100.0348 10.1100 1350.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 101.0000 11.4600 1.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.27% 21-Aug-17 99.9659 9.2800 50.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION 9.30% 27-Aug-17 100.0000 9.3000 100.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 100.8288 8.8500 50.00 INE017A08144 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.19% 24-Dec-18 98.8264 9.5200 20.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.0200 9.4900 100.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 21-Aug-19 100.0000 9.4500 500.00 INE001A07MZ9 HDFC LTD 9.40% 26-Aug-19 100.0000 9.4000 300.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-19 100.0300 9.3600 380.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 104.0000 7.3500 1.40 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 107.3000 11.0000 8.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 105.7000 10.8800 2.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINAN 12.90% 26-Jul-21 100.8500 12.7300 2.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 100.4500 10.3100 42.00 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 13-Jan-24 105.4988 7.6500 100.00 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT COR 10.25% 20-Feb-24 100.5000 10.1700 21.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 100.0000 9.1500 250.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.7000 10.9700 1055.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 99.9500 9.3500 200.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-24 100.3360 9.3400 90.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-29 100.0500 9.3600 130.00 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 112.5300 7.5100 1.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 101.0000 10.6400 15.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINAN RESET 31-Dec-99 101.5000 8.6100 1.50 NSE === INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.80% 09-Oct-14 100.0066 8.9500 2100.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 99.9764 9.0900 650.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 99.9764 9.4674 500.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9132 9.2571 1000.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9132 8.9000 1000.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9065 8.9300 3850.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9065 9.2883 1850.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 100.0707 9.4165 2500.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 100.0707 9.0500 2500.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.18% 22-Oct-14 99.9342 8.9500 650.00 INE001A07JW2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.18% 29-Oct-14 99.9065 9.0294 500.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 99.8103 8.9000 100.00 INE721A07DA4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 06-Apr-15 94.5171 9.9400 1.00 INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 98.5500 9.5572 1.00 INE476A09124 CANARA BANK 7.40% 29-Apr-15 98.6800 9.2946 1.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 98.5100 9.5709 2.00 INE654A09092 STATE BANK OF TRAVANCORE 7.45% 06-May-15 98.5000 9.5796 1.00 INE115A07FD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 14-May-15 100.0768 9.2981 400.00 INE115A07FD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 14-May-15 100.0768 9.5019 400.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.1633 9.6061 1350.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.1633 9.3700 1350.00 INE310L07118 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jan-16 101.1968 9.3761 14.40 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 97.7000 9.6195 1.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 99.6921 9.1010 155.00 INE160A09140 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% 08-Apr-16 98.9700 9.6058 2.00 INE141A09058 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.50% 20-Apr-16 97.8700 9.9119 2.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.80% 02-May-16 99.0032 9.4000 450.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.80% 02-May-16 99.0032 9.4000 450.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.7230 9.1300 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.7230 9.1300 250.00 INE310L07167 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-16 101.8184 9.2275 14.40 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.5114 9.1499 601.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.5445 9.1300 600.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 100.6861 9.1436 250.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.0364 - 300.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.0643 - 250.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.0643 - 100.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.4888 8.9558 1150.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.4888 8.9558 600.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 100.5209 9.1000 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.8008 8.9300 150.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.8008 8.9129 50.00 INE033L07660 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMIT 10.70% 09-Sep-16 101.9070 9.6100 100.00 INE261F09GP7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 14-Sep-16 101.0687 8.7844 50.00 INE261F09GP7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 14-Sep-16 101.0687 8.8000 50.00 INE476A09140 CANARA BANK 8.85% 15-Sep-16 98.6400 9.6076 1.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.2176 9.4737 80.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 100.0348 8.7000 1350.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.1637 9.1300 100.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.1637 9.1300 100.00 INE752E07FV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-16 99.8809 8.8390 25.00 INE008I07270 COX AND KINGS LIMITED 11.30% 31-Oct-16 103.6515 9.7540 10.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Jan-17 100.4851 9.4499 550.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Jan-17 100.4851 9.4500 550.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.2164 9.5309 350.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.2164 9.5000 350.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 99.8294 9.1500 250.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 99.5238 9.2770 150.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 99.5162 9.2800 100.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.6477 - 0.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.0733 9.2760 290.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.9659 9.2700 50.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 99.9700 - 710.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 100.0000 - 1550.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 100.8288 8.8500 50.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 101.1135 8.9000 50.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 101.1135 8.9100 50.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 99.3500 9.7600 1.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 99.5721 10.6000 1.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 98.2424 9.2400 50.00 INE206D09202 NPCIL TX-20 6.15% 14-Aug-18 88.9200 9.6507 0.30 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.0200 9.3500 6.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 102.0570 11.4700 100.00 INE017A08144 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.19% 24-Dec-18 99.0935 9.6600 40.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.8116 9.3150 152.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.0200 - 112.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 101.9500 - 19.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 21-Aug-19 100.0000 - 1300.00 INE001A07MZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.40% 26-Aug-19 100.0000 - 500.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 100.0000 - 498.00 INE191B07113 WELSPUN CORP LIMITED 11.15% 28-Aug-19 101.5000 10.5200 100.00 INE860H07284 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED -- 27-Nov-19 101.7938 8.3080 15.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 97.4408 9.2700 2.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.80% 25-Jan-21 100.5100 9.6700 13.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.2409 10.3400 1.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.4300 9.3100 10.00 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 100.0000 - 6.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 105.8480 7.1500 5.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.7312 7.3300 140.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.9600 9.3600 19.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 98.5190 9.8100 80.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 101.1486 9.0278 8.00 INE787H07263 INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY LIM 8.01% 12-Nov-23 105.0380 7.2300 3.40 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 98.8450 - 50.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 100.0700 - 34.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.1700 - 350.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.72% 16-Jul-24 100.4400 9.8500 11.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED SR- DAU14LB 9.15% 06-Aug-24 100.0000 - 500.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 100.4000 10.9200 501.00 INE139F07055 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.18% 11-Aug-24 100.1500 - 10.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 13-Aug-24 100.3994 - 100.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 100.0000 9.3600 150.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED SR-PP 6 9.36% 21-Aug-24 99.9503 - 199.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 100.0000 - 650.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.47% 23-Aug-24 100.0000 - 100.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 99.9402 - 2862.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 100.1000 - 418.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 96.8900 10.7000 1.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 98.1800 9.0200 250.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 98.8700 9.3800 4.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 108.9027 7.4100 200.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 109.6330 7.3300 100.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.0826 7.3900 201.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 109.9039 7.3500 70.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 100.0500 - 500.00 INE013A14SC6 RELIANCE CAPITAL LIMITED -- -- 98.6201 - 1000.00 INE866I14LE1 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. -- -- 97.9523 - 1000.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 103.5000 8.2900 15.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 