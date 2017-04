Sep 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4668.50 NSE 30138.70 ============= TOTAL 34807.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR -- 27-Aug-14 100.0200 9.4300 250.00 INE071G08403 ICICI HOME FINANCE COMPANY LTD 9.25% 16-Oct-14 99.9246 9.5200 500.00 INE535H07191 FULLERTON INDIA CREDIT CO LTD 11.10% 04-Sep-15 101.1867 9.8000 500.00 INE916D074Y7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 10.05% 04-Sep-15 100.4637 9.5400 250.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 99.3191 9.0800 500.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.74% 15-Jul-16 100.4189 9.4600 50.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.30% 01-Aug-16 99.7512 9.4300 20.00 INE296A07BY1 BAJAJ FINANCE LIMITED -- 22-Aug-16 100.2766 0.0000 30.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 100.9618 8.8000 40.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION 9.30% 27-Aug-17 99.9700 9.3000 1150.00 INE013A07B24 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 28-Jan-18 102.0000 0.0000 1.00 INE091A07133 NIRMA LTD 8.92% 27-May-18 96.6612 10.0100 100.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.15% 06-Jun-18 97.0000 12.1500 1.00 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIM 12.00% 23-May-19 102.2000 11.3400 0.80 INE091A07141 NIRMA LIMITED 8.95% 28-May-19 96.0820 10.0100 150.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 104.0000 11.0500 0.50 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 109.2500 0.0000 8.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 107.8200 0.0000 2.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINAN 12.90% 26-Jul-21 101.0600 12.6900 10.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 105.2790 7.2400 250.00 INE013A07B81 RELIANCE CAPITAL LIMITED MARKET -- 25-Jan-22 102.0000 0.0000 26.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.1000 9.3400 350.00 INE134E07422 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.43% 16-Nov-23 103.2500 7.9100 2.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.0200 10.5900 2.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 99.9500 9.3500 100.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-24 100.0700 9.3800 150.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 97.8500 7.7600 0.20 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-29 100.1200 9.3700 209.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.2000 0.0000 15.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 20-May-99 97.0000 0.0000 1.00 NSE === INE916D072J2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED NIFTY 12-Sep-14 138.5440 11.0000 13.00 INE001A07JM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.25% 03-Oct-14 99.9458 9.5317 850.00 INE001A07JM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.25% 03-Oct-14 99.9458 9.1200 850.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.80% 09-Oct-14 99.9952 9.4279 950.00 INE001A07LT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.80% 09-Oct-14 99.9952 9.0500 950.00 INE001A07LB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 10-Oct-14 112.8444 9.5358 674.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 99.9868 9.0000 500.00 INE001A07LB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 10-Oct-14 112.8558 9.0500 174.00 INE071G08403 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 9.25% 16-Oct-14 99.9246 9.1500 500.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.9825 8.9100 3.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 99.8490 9.0216 100.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 99.8490 8.8200 100.00 INE115A07FD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 14-May-15 100.0768 9.5019 400.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 99.8378 8.7874 100.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 99.8378 8.7300 100.00 INE175K07539 MORGAN STANLEY INDIA CAPITAL PRIV S&P CNX 31-Aug-15 120.0600 0.0000 3.00 INE916D074Y7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.05% 04-Sep-15 100.4637 9.5500 250.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 99.3191 9.0800 500.00 INE061O07012 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 19.00% 26-Dec-15 100.0000 20.4500 43.50 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 97.6262 9.6790 1.00 INE752E07GG1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-16 100.0398 8.8000 125.00 INE804I07IW4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 132.7610 0.0000 0.50 INE155A08175 TATA MOTORS LIMITED 8.73% 17-May-16 98.9540 9.3700 35.00 INE909H07AU4 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 05-Jun-16 99.4151 9.7114 20.00 INE121A07HT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.89% 24-Jun-16 99.7899 - 250.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 100.4189 9.4400 50.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 100.4666 9.4300 50.00 INE916DA7EX8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.45% 28-Jul-16 100.0000 - 400.00 INE296A07BN4 BAJAJ FINANCE LIMITED OPT VIII 9.55% 28-Jul-16 100.0000 - 150.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.0633 - 100.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.0633 - 100.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.0669 - 50.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.30% 01-Aug-16 99.7757 - 1500.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.30% 01-Aug-16 99.7757 - 1500.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.5088 8.9432 1000.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.5088 8.9432 1000.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.4961 8.9600 50.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 100.5367 9.0899 350.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 100.5367 9.0900 350.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 13-Sep-16 101.0974 8.7680 250.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 13-Sep-16 101.0974 8.7800 250.00 INE261F09GP7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 14-Sep-16 101.1024 8.7656 50.00 INE261F09GP7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 14-Sep-16 101.1024 8.7773 50.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.2891 9.4339 10.00 INE008A08M27 IDBI BANK LIMITED 8.85% 20-Dec-16 97.6300 10.0000 1.00 INE053A08073 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-17 119.7723 9.6686 81.00 INE115A07429 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.25% 14-May-17 101.3500 9.6100 1.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 101.1500 9.4200 1.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 101.2400 7.3800 50.00 INE916DA7ET6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.55% 21-Aug-17 100.0000 - 150.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 99.9700 - 3595.00 INE481G07109 ULTRATECH CEMENT LIMITED 9.15% 28-Aug-17 100.6046 8.9000 150.00 INE481G07109 ULTRATECH CEMENT LIMITED 9.15% 28-Aug-17 100.6046 8.9000 150.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.20% 07-Feb-18 98.1985 9.7974 1.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.8955 9.2900 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.8955 9.2900 50.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 101.0300 7.5800 50.00 INE091A07133 NIRMA LIMITED 8.92% 27-May-18 96.6612 10.0000 100.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 98.2424 9.2400 50.00 INE115A07569 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 11.08% 13-Aug-18 103.6996 9.8862 2.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.4142 9.3600 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.3512 9.3900 50.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 101.5229 8.7651 100.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 100.4800 9.4800 400.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 102.7600 10.9890 10.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 97.3000 9.4100 4.00 INE804I07SI2 ECL FINANCE LIMITED 11.85% 28-Jan-19 102.5000 11.7000 5.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.9791 9.3200 2.00 INE860H07466 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 04-Apr-19 99.8432 9.7800 4.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 101.1200 7.6200 50.00 INE091A07141 NIRMA LIMITED 8.95% 28-May-19 96.0820 10.0000 150.00 INE895D07461 TATA SONS LIMITED 9.43% 02-Jun-19 99.8800 - 1.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.8115 9.3200 202.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.0500 - 150.00 INE112A09141 CORPORATION BANK RESET 11-Aug-19 97.9000 9.6000 1.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 100.0000 - 900.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 100.0000 - 450.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 100.0000 - 150.00 INE191B07113 WELSPUN CORP LIMITED 11.15% 28-Aug-19 101.5100 10.5200 70.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 102.6000 9.5800 3.00 INE141A09108 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 17-Dec-19 97.9000 9.6000 2.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 96.8500 9.4200 2.00 INE008A08S70 IDBI BANK LIMITED RESET 22-Jun-20 97.9000 9.6200 2.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 27-Aug-20 97.5700 9.6000 2.00 INE202B07AI2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.70% 30-Apr-21 102.7500 - 100.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 97.1500 9.4200 1.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 100.1100 9.3700 43.00 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 100.0000 - 4.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 100.1000 9.4200 3.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 104.0674 7.3300 3.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 105.0279 7.2935 780.70 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.1000 9.3300 450.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.9500 9.3565 100.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 100.9800 7.7400 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.6000 9.4100 3.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 102.9500 8.3200 130.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITED 9.10% 05-Apr-23 97.8385 9.8000 50.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 101.0600 7.7400 50.00 INE787H07263 INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY LIM 8.01% 12-Nov-23 105.9000 7.1000 4.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 99.0200 - 50.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 100.0500 - 157.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 100.8000 10.8400 237.00 INE139F07055 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.18% 11-Aug-24 100.3900 - 96.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 13-Aug-24 100.6300 - 800.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 100.0000 9.3600 156.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED SR-PP 6 9.36% 21-Aug-24 99.9500 - 400.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED SR-PP 6 9.36% 21-Aug-24 99.9500 - 200.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.47% 23-Aug-24 100.0000 - 50.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 100.0000 - 840.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 100.0700 - 454.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 99.7500 7.9500 50.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 99.3200 8.0000 50.00 INE437A07104 APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LIMITED -- 22-Aug-28 100.0000 - 650.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 100.1000 - 500.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR -- -- 100.0200 - 1100.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR -- -- 100.0665 - 312.00 INE121H07AD2 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED -- -- 100.0000 - 150.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.66% 22-Jan-34 112.5169 7.4100 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 106.3100 9.5300 70.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com