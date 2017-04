Sep 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6499.80 NSE 29647.40 ============= TOTAL 36147.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE657K07197 RHC HOLDING PVT LTD 12.00% 15-Sep-14 100.0000 11.3300 1500.00 INE144H07BG5 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD RESET 22-Sep-14 138.2490 0.0000 24.20 INE895D08485 TATA SONS LTD 9.78% 23-Jul-15 100.2213 9.4500 350.00 INE013A07OX5 RELIANCE CAPITAL LTD - 03-Sep-15 161.4420 0.0000 1.50 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 99.8427 8.9500 150.00 INE721A07ET2 SHRIRAM TRANSPORT FIN CO LTD 10.23% 01-Jul-16 100.4421 9.9100 100.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.0863 8.8400 185.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.4971 8.9600 50.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.0551 9.4100 250.00 INE115A07EG4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.57% 30-Aug-16 101.9172 9.4700 30.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.5629 10.0100 500.00 INE895D08501 TATA SONS LTD 9.68% 14-Aug-17 100.4453 9.4900 200.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.1173 9.2000 250.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION 9.30% 27-Aug-17 100.0943 9.2600 250.00 INE752E07BW9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-18 98.2972 9.2400 50.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 69.1980 8.7100 2.90 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 104.7800 10.8800 1.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 104.6500 7.2600 6.00 INE013A07B81 RELIANCE CAPITAL LIMITED MARKET - 25-Jan-22 100.4110 0.0000 7.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.1000 9.6400 350.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 98.3957 9.5100 250.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 97.8396 9.4600 100.00 INE859N08043 TAMIL NADU POWER FINANCE 9.19% 29-May-23 99.1000 9.3400 600.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 92.4564 9.7600 449.00 INE134E07422 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.43% 16-Nov-23 106.3475 7.4500 2.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 100.0900 9.6700 7.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 100.7500 10.9200 12.00 INE043D07GT0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 21-Aug-24 100.0600 9.3500 100.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 100.0679 9.3400 702.00 INE031A09FG6 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.16% 22-Dec-26 105.7300 7.4600 3.50 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 112.9800 7.2000 2.50 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 112.2900 7.4300 14.20 NSE === INE657K07197 RHC HOLDING PVT LTD 12.00% 15-Sep-14 100.0000 12.4222 1500.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 29-Sep-14 100.0270 8.7632 5.00 INE001A07JM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 03-Oct-14 99.9553 9.0460 850.00 INE001A07LB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Oct-14 112.8444 9.1500 500.00 INE795K15107 INDIA STRUCTURED ASSET TRUST 0.00% 15-Oct-14 98.6714 11.7021 326.00 INE025M15089 NOVO X TRUST LOCOMOTIVE - 15-Oct-14 98.6714 11.7021 141.90 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 100.0673 9.2666 450.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 100.0673 8.9500 450.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 99.8600 9.2900 150.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.2213 9.4000 350.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.0301 - 1100.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 99.8427 8.9500 150.00 INE115A07DC5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.38% 06-Nov-15 99.9715 9.3500 250.00 INE115A07DC5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.38% 06-Nov-15 99.9715 9.3500 250.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 05-Jan-16 100.0328 8.9700 20.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.2688 9.4000 250.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.2688 9.4000 250.00 INE661E08232 GUJARAT URJA VIKAS NIGAM LIMITED 8.95% 21-Apr-16 67.9000 10.2800 0.90 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 99.3021 9.3600 20.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.8159 9.0700 400.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.8159 9.0700 200.00 INE155A08175 TATA MOTORS LIMITED 8.73% 17-May-16 98.9626 9.3600 20.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 100.6558 9.1599 250.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 100.6558 9.1600 250.00 INE721A07ET2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.23% 01-Jul-16 100.4421 9.9500 100.00 INE756I07449 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.38% 25-Jul-16 100.0000 - 50.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.0743 - 50.00 INE296A07BM6 BAJAJ FINANCE LIMITED OPT VII 9.55% 01-Aug-16 100.0000 - 47.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.4971 8.9500 350.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.4971 8.9499 300.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.5089 8.9600 150.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.0863 - 100.00 INE445L08029 NABHA POWER LIMITED 9.35% 16-Aug-16 100.0000 - 500.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.0551 - 850.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.0134 - 130.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 100.5525 9.0800 200.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 100.5525 9.0800 180.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.0028 9.4600 100.00 INE445L08037 NABHA POWER LIMITED SR-III 9.35% 07-Sep-16 100.0000 - 540.00 INE445L08045 NABHA POWER LIMITED SR-IV 9.35% 18-Sep-16 100.0000 - 290.00 INE514E08CV1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 10.30% 23-Sep-16 100.0409 10.2619 550.00 INE514E08CV1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 10.30% 23-Sep-16 100.0409 8.7000 550.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 100.3806 9.5000 150.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 100.3806 9.5000 150.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.5968 9.1900 250.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.5968 9.1900 250.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.2164 9.5296 350.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 101.2500 9.3800 2.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 100.7703 8.9447 15.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 100.2188 - 100.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.1094 9.2600 130.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.0923 - 1450.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.0923 - 1200.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.0780 - 150.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 100.0943 - 950.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 98.1999 9.7973 5.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 99.6000 10.5900 50.00 INE483A09187 CENTRAL BANK OF INDIA 9.35% 10-Apr-18 99.7500 9.4000 1.00 INE752E07BW9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-18 98.2972 9.2300 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.0500 9.3400 1.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 98.2885 9.2275 50.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 98.2885 9.2300 50.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 97.4000 9.3800 4.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 100.5662 9.4499 50.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 100.5662 9.4600 50.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 101.3040 9.2900 100.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 101.3040 9.2900 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.9920 9.3100 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.9920 9.3100 50.00 INE752E07EP7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-19 100.5928 9.2700 50.00 INE752E07EP7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-19 100.5928 9.2700 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 99.0527 9.2500 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 99.0527 9.2500 50.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 100.0287 9.2700 50.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 100.0287 9.2700 50.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 100.0100 - 2000.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 100.0100 - 2000.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 100.1620 - 197.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 27-Aug-20 97.6004 9.5851 1.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 26-Jul-21 100.5000 - 2.00 INE155A08175 TATA MOTORS LIMITED 8.73% 22-Aug-21 99.7500 - 20.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 100.2500 9.3900 4.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.2782 7.2500 535.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.2300 9.3000 303.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 98.3957 9.8000 250.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 97.8396 9.8000 150.00 INE895D08576 TATA SONS LIMITED 8.32% 21-May-23 93.2640 9.4700 50.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 92.4564 9.7500 500.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 100.1800 - 2.00 INE871D07NI3 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.50% 28-Jul-24 100.0000 - 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 101.0500 10.8100 496.00 INE139F07055 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.18% 11-Aug-24 100.3900 - 45.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-24 100.0000 - 500.00 INE871D07NJ1 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.55% 13-Aug-24 100.0000 - 50.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 100.0800 9.3500 161.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 21-Aug-24 100.0000 - 14.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.47% 23-Aug-24 100.2638 - 250.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 100.0036 - 1544.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 100.0668 - 400.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 100.1944 - 250.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 100.1944 - 100.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 98.7200 9.4000 1.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 102.8752 7.9000 70.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 108.9897 7.4000 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 111.7500 7.1023 2.50 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 100.2300 - 409.00 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 112.5300 7.4994 1.10 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 112.2900 7.4300 10.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 