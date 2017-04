Sep 4 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4651.00 NSE 26565.90 ============= TOTAL 31216.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE043D07GB8 IDFC LIMITED 0.00% 09-Apr-15 94.9639 5.3000 750.00 INE090A08EI3 ICICI BANK LTD, 7.25% 30-Apr-15 98.2700 9.9800 0.50 INE916DA7AC0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.08% 02-Jun-15 100.4053 9.3700 100.00 INE043D07BN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.57% 11-Jul-15 100.3845 9.0100 50.00 INE137K08016 HPCL MITTAL ENERGY LTD 0.00% 10-Jun-16 84.2287 10.2000 150.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.16% 31-Jul-16 100.0791 9.0900 41.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.70% 11-Jun-17 100.6009 9.4100 50.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 100.3142 10.1100 50.00 INE895D08501 TATA SONS LTD 9.68% 14-Aug-17 100.4453 9.4900 950.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION 9.30% 27-Aug-17 100.0813 9.2600 450.00 INE013A07B24 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 28-Jan-18 102.0000 0.0000 1.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 100.5742 9.2600 50.00 INE036A07179 RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD. 10.00% 15-Jun-20 98.9100 10.2400 1.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 107.0000 11.0300 4.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 105.6000 10.8900 5.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 104.7900 10.8100 2.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 26-Jul-21 100.9000 12.8200 3.00 INE013A07B81 RELIANCE CAPITAL LIMITED -- 25-Jan-22 102.0000 0.0000 7.00 INE038A07266 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 27-Jun-22 97.9952 9.9200 100.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 95.4000 10.4800 6.00 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 13-Jan-24 106.3800 7.5300 70.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 100.7500 10.7900 821.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.37% 19-Aug-24 100.0800 9.3600 250.00 INE043D07GT0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 21-Aug-24 99.9350 9.3700 200.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 100.0025 9.3400 100.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-24 100.2400 9.3500 67.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 99.1600 10.9700 4.00 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 107.0037 7.4400 300.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 109.2125 7.4800 7.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 7.41% 15-Nov-32 100.4000 7.3700 8.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 110.6500 7.5900 50.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 101.0000 10.6400 2.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.03% 31-Dec-99 102.7000 10.7300 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 101.5000 0.0000 0.50 NSE === INE657K07197 RHC HOLDING PVT LTD 12.00% 15-Sep-14 100.0500 10.7056 1500.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 20-Feb-15 99.8501 9.3150 250.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 20-Feb-15 99.8800 9.4811 150.00 INE565A09074 INDIAN OVERSEAS BANK 7.25% 08-Apr-15 98.5000 9.6440 1.00 INE043D07GB8 IDFC LIMITED 0.00% 09-Apr-15 94.9639 8.9200 750.00 INE667A09086 SYNDICATE BANK 7.40% 20-Apr-15 98.6200 9.5938 1.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.1688 8.9000 200.00 INE148I07340 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 24-Jun-15 112.0462 9.7103 750.00 INE043D07BN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.57% 11-Jul-15 100.3845 8.9500 50.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.47% 01-Oct-15 100.0000 - 2400.00 INE804I07IW4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 133.5310 0.0000 15.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 84.2287 10.2000 150.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 98.8342 8.8000 5.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.0454 - 450.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.0454 - 450.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.0926 - 9.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.30% 01-Aug-16 99.7722 - 200.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.30% 01-Aug-16 99.7722 - 200.00 INE033L07967 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.55% 01-Aug-16 100.0000 - 47.00 INE445L08011 NABHA POWER LIMITED 9.35% 02-Aug-16 100.0000 - 930.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.5072 8.9432 490.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.0000 9.2400 40.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 100.7927 8.9572 100.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 100.7927 8.9700 100.00 INE445L08029 NABHA POWER LIMITED 9.35% 16-Aug-16 100.0000 - 470.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 27-Aug-16 100.0302 - 190.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 27-Aug-16 100.1800 - 50.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 100.5635 9.0700 5.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.43% 02-Sep-16 100.0000 - 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.7590 8.9366 150.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.7590 8.9500 150.00 INE445L08037 NABHA POWER LIMITED SR-III 9.35% 07-Sep-16 100.0000 - 400.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 101.1421 8.7400 5.00 INE445L08045 NABHA POWER LIMITED SR-IV 9.35% 18-Sep-16 100.0000 - 600.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.2648 9.0742 175.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 99.7527 9.5500 20.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 99.7527 9.5500 20.00 INE477A07027 CANFIN HOMES LIMITED 10.05% 13-Jan-17 100.6594 9.6600 50.00 INE477A07027 CANFIN HOMES LIMITED 10.05% 13-Jan-17 100.6594 9.6600 50.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.8829 9.2000 150.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.8829 9.2000 150.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.2479 9.5159 210.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.5011 9.4000 210.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 100.7558 9.2400 250.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 100.7558 9.2400 250.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 100.6009 9.4000 50.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 100.3142 - 50.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 101.1324 10.0100 50.00 INE148I07779 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Aug-17 100.0000 - 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.9617 9.2700 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.9617 9.2700 50.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 99.9700 - 1100.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.0911 - 350.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 100.0813 - 950.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 100.0813 - 900.00 INE481G07109 ULTRATECH CEMENT LIMITED 9.15% 28-Aug-17 100.5726 8.9114 130.00 INE043D07CS1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.00% 01-Oct-17 99.9356 8.9841 700.00 INE043D07CS1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.00% 01-Oct-17 99.9356 9.0354 700.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 100.4400 9.6000 10.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 99.6000 10.5900 250.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 11.25% 04-Sep-18 105.5200 9.5200 1.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 98.6481 9.2400 100.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 98.6481 9.2400 100.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 98.6120 9.2400 100.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 98.6120 9.2400 100.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 100.5742 9.2500 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 99.0155 9.2600 503.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 100.0000 - 50.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-19 100.3566 9.2500 50.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-19 100.3566 9.2500 50.00 INE445L07013 NABHA POWER LIMITED 9.50% 01-Sep-19 100.0000 - 500.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 93.1900 9.3944 1.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.8000 10.3700 2.00 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 99.7900 - 196.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA. 10.25% 22-Aug-21 101.1542 10.0000 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA. 10.25% 22-Aug-21 101.1542 10.0000 50.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 99.7052 9.4800 50.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 99.7052 9.4800 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.5574 7.3600 60.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 102.8983 7.5600 128.20 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.3000 9.2900 3.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 97.9952 9.9100 100.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.8500 9.1400 350.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 99.2334 9.6500 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 97.1761 9.2700 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 97.1761 9.2700 50.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 98.0422 9.7300 40.00 INE895D08576 TATA SONS LIMITED 8.32% 21-May-23 93.3752 9.4500 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA. 9.19% 29-May-23 100.6500 9.2300 600.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 92.4564 9.7500 400.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 97.2033 9.3050 50.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 97.2033 9.3000 50.00 INE975G08041 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 04-Feb-24 100.0000 11.8300 2.00 INE787H07388 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 8.16% 31-Mar-24 107.3600 7.0602 6.40 INE871D07NI3 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN. 9.50% 28-Jul-24 99.9500 - 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 100.0000 10.9800 720.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 100.0000 9.3593 342.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED SR-PP 6 9.36% 21-Aug-24 99.9350 - 548.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 99.9867 - 765.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 99.9867 - 50.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 100.1775 - 271.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 100.1775 - 50.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 99.0100 9.3600 501.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 97.9800 9.0400 172.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 8.26% 23-Aug-28 102.9638 7.9000 310.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 8.46% 30-Aug-28 109.3500 7.3602 50.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.50% 05-Feb-29 111.4080 7.1900 1.80 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 100.2488 - 