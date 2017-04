Sep 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7720.50 NSE 35011.50 ============= TOTAL 42732.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 111.6000 7.5100 10.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 111.9700 7.5600 1.00 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 111.3300 7.6100 0.50 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 8.66% 22-Jan-34 111.4200 7.5100 0.50 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 101.2000 10.6200 4.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 99.8500 0.0000 4.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 101.5000 12.7000 0.50 INE043D07GC6 IDFC LTD -- 14-Apr-15 94.9850 8.9500 450.00 INE043D07FR6 IDFC LTD 0.00% 16-Apr-15 94.9848 8.9100 500.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORP. 7.85% 14-Mar-16 98.7929 8.7100 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 98.7761 9.1100 900.00 INE721A07FI2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 0.00% 24-May-16 113.8140 0.0000 50.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.4890 8.9600 300.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 27-Aug-16 100.0664 9.4000 250.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 101.0849 8.7900 40.00 INE721A07GR SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD. 10.75% 24-Oct-16 101.6239 9.8400 50.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 101.0857 9.1200 250.00 INE001A07CB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 10.10% 20-Mar-17 101.3752 9.4100 500.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION LTD 9.35% 30-Apr-17 100.2337 9.2000 750.00 INE895D08501 TATA SONS LTD 9.68% 14-Aug-17 100.4381 9.4900 50.00 INE013A07B24 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 28-Jan-18 102.0000 0.0000 1.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.3549 9.2100 450.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 69.8050 8.6900 6.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.1553 9.4600 50.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 104.0000 0.0000 1.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 105.6000 10.8900 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 104.5000 10.8400 3.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 26-Jul-21 100.4000 12.8100 2.00 INE013A07B81 RELIANCE CAPITAL LIMITED -- 25-Jan-22 102.0000 0.0000 2.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.5563 7.3500 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.1900 9.3200 102.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 96.9323 9.7400 150.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 101.2500 10.8700 1562.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.37% 19-Aug-24 100.0542 9.3600 200.00 INE043D07GT0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 21-Aug-24 100.1300 9.3400 1.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 100.0614 9.3500 515.00 INE031A09FG6 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.16% 22-Dec-26 105.5000 7.4500 2.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.1500 7.2700 53.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 109.9317 7.3300 250.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.7400 7.2800 1.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 112.4642 7.2600 5.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-29 100.3631 9.3400 103.00 NSE === INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 99.6000 - 22.50 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 99.8500 12.9000 1.00 INE115A07EK6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.96% 29-Sep-14 100.0345 8.5500 1475.00 INE115A07EK6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.96% 29-Sep-14 100.0357 8.8508 1375.00 INE043D07GC6 IDFC LIMITED -- 14-Apr-15 94.9850 8.8400 450.00 INE043D07GD4 IDFC LIMITED SR-PP/18 OP VI -- 16-Apr-15 94.9848 8.8000 500.00 INE503A09067 DEVELOPMENT CREDIT BANK LTD 11.25% 30-Apr-15 101.5000 8.4400 10.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 99.0659 8.9000 12.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 99.0659 8.8900 12.00 INE136E07NF5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED -- 30-Jul-15 125.1600 1.6577 1.00 INE136E07NQ2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED -- 28-Sep-15 123.0700 - 2.50 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.47% 01-Oct-15 100.0300 - 2400.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.47% 01-Oct-15 100.0300 - 2400.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.4630 9.1000 50.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.4630 9.1000 50.00 INE061O07012 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 19.00% 26-Dec-15 100.0000 20.4600 4.80 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 20-Jan-16 100.2548 9.4100 250.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 98.7929 8.9100 100.00 INE795K15131 INDIA STRUCTURED ASSET TRUST SR-XI 0.00% 15-Apr-16 86.1796 9.7348 23.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 99.3344 9.3400 30.00 INE721A07FI2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 24-May-16 113.8140 9.9800 50.00 INE660A07JT1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.80% 03-Jun-16 98.4757 9.7300 100.00 INE660A07JT1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.80% 03-Jun-16 98.4757 9.7300 100.00 INE653A09029 STATE BANK OF INDIA 9.80% 30-Jun-16 100.0100 9.7496 3.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 100.4303 9.4400 15.00 INE296A07BM6 BAJAJ FINANCE LIMITED OPT VII 9.55% 01-Aug-16 100.0000 - 210.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.4839 8.9700 55.00 INE296A07CB7 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.60% 18-Aug-16 100.0000 - 30.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 27-Aug-16 100.0140 - 650.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 27-Aug-16 100.0472 - 55.00 INE692Q07019 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 9.45% 01-Sep-16 100.0000 - 500.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 100.5453 9.0800 50.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 100.5453 9.0800 50.00 INE692Q07019 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 9.45% 01-Sep-16 100.0182 - 30.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 101.0849 8.7739 50.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.2345 9.4783 10.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.2274 9.0936 10.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 100.1410 8.8730 600.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.0501 9.3900 250.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.0234 9.4050 200.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 101.6239 9.8300 50.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 100.4271 8.9298 8.00 INE001A07ID4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 07-Mar-17 100.6291 9.2950 45.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 101.0857 9.1050 250.00 INE001A07CB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 10.10% 20-Mar-17 101.3752 9.4000 500.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 100.2337 8.8000 750.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 99.3130 8.8900 56.30 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.6789 - 250.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.2029 9.2208 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.0074 9.2500 200.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.0074 9.2500 200.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.1878 - 200.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.1878 - 200.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.2475 - 55.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 100.7804 8.8645 27.00 INE481G07109 ULTRATECH CEMENT LIMITED 9.15% 28-Aug-17 100.7085 8.8553 160.00 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 101.6417 9.4440 10.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 98.4100 11.0100 130.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 11.25% 04-Sep-18 105.2000 9.6177 1.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.0900 9.4178 4.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 100.3200 9.2100 300.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 100.3965 9.1900 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.2544 9.2800 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.2544 9.2800 100.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.3549 9.2000 700.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 69.6984 8.7200 12.00 INE804I07SI2 ECL FINANCE LIMITED 11.85% 28-Jan-19 102.0000 11.8600 5.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.9034 9.2900 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.9034 9.2900 50.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.1553 - 50.00 INE112A09141 CORPORATION BANK RESET 11-Aug-19 98.0090 9.5621 1.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 21-Aug-19 100.0100 - 250.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 21-Aug-19 100.0100 - 250.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 100.2000 - 20.00 INE141A09108 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 17-Dec-19 98.0202 9.5691 2.00 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 100.8200 - 50.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 96.9346 9.3919 1.00 INE155A08050 TATA MOTORS LIMITED 9.75% 24-May-20 99.8600 9.7500 20.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 27-Aug-20 97.6747 9.5677 1.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 97.2319 9.3995 1.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.3900 9.3100 9.00 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 100.0000 - 460.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 101.0503 10.0200 50.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 100.1726 9.3853 1.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.5563 7.3600 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.2400 9.3014 752.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.2400 9.3014 650.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.6751 9.3896 3.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 99.2076 9.6614 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 97.2908 9.2500 200.00 INE895D08550 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-23 96.5423 9.4300 100.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 97.5306 9.2500 200.00 INE053F09FV8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 15-Jan-24 97.4100 9.2600 100.00 INE975G08041 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 04-Feb-24 100.0000 11.8200 2.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 96.9323 - 3900.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DIST. 9.72% 16-Jul-24 100.2200 9.3600 25.00 INE871D07NI3 IL & FS 9.50% 28-Jul-24 100.3437 - 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 100.0000 10.9800 2110.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 13-Aug-24 100.2970 - 50.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 100.0542 9.3500 551.00 INE155A08191 TATA MOTORS LIMITED SR-E-26 B 9.81% 20-Aug-24 100.0805 - 200.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED SR-PP 6 9.36% 21-Aug-24 99.9600 - 150.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED SR-PP 6 9.36% 21-Aug-24 99.9300 - 50.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORP. 9.34% 25-Aug-24 100.0614 - 1465.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 99.9000 - 560.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.34% 28-Aug-24 100.0000 - 2000.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.34% 28-Aug-24 100.0000 - 2000.00 INE090A08TO9 ICICI BANK LIMITED SR- DSP14LB 9.25% 04-Sep-24 100.0100 - 1100.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA -- 04-Nov-25 101.9700 9.0500 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 101.6000 9.6899 1.40 INE134E07141 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.16% 25-Nov-26 105.4749 7.4500 4.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 8.26% 23-Aug-28 102.9318 7.8800 10.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 110.3583 7.2500 50.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 109.9317 7.3200 500.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 100.3631 - ===============================================================================================
NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange