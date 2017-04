Sep 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8630.00 NSE 39330.80 ============= TOTAL 47960.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E07455 TATA POWER COMPANY LTD. 8.67% 16-Nov-33 103.2000 0.0000 4.00 INE787H07347 TATA MOTORS FINANCE LTD. 8.66% 22-Jan-34 99.7000 0.0000 30.00 INE245A08042 NABARD 10.75% 21-Aug-72 101.0276 8.7700 5.00 INE121A08NS6 INDIA INFRASTRUCTURE FIN CO. 0.00% 17-Dec-99 112.6239 7.4100 30.00 INE909H08188 POWER FINANCE CORP.LTD 0.00% 31-Dec-99 101.5478 9.3300 50.00 INE121A08NB2 POWER FINANCE CORP.LTD. RESET 31-Dec-99 112.8000 7.4000 4.00 INE511C07359 MAGMA FINCORP LTD. 9.34% 05-Dec-14 99.8380 9.7100 250.00 INE134E08DP8 TATA SONS LTD. 9.62% 29-Jun-16 100.7573 9.5300 100.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORP.LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.0812 9.0900 350.00 INE261F09HN0 RECL 9.40% 01-Aug-16 99.3000 9.1900 5.00 INE296A07BY1 BAJAJ FINANCE LTD. 0.00% 22-Aug-16 100.4530 0.0000 159.00 INE722A07224 HDFC 11.85% 25-Aug-16 100.0996 9.3800 550.00 INE001A07NA0 PGC 9.45% 27-Aug-16 100.1500 9.2900 600.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORP. 9.41% 01-Sep-16 100.5610 9.0800 210.00 INE020B08609 RECL 9.38% 06-Sep-16 100.7332 8.9600 210.00 INE020B07JA6 RECL 8.97% 08-Sep-16 100.0000 8.9700 250.00 INE752E07AB5 PGC 7.39% 22-Sep-16 97.5507 8.7500 150.00 INE895D08469 TATA SONS LTD. 9.87% 17-Jul-17 99.7041 9.4800 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORP.LTD 9.27% 21-Aug-17 100.0074 9.2600 235.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORP. 9.30% 27-Aug-17 100.1256 9.2400 250.00 INE582L07047 TATA HOUSING 10.20% 27-Nov-17 99.1140 10.5100 600.00 INE134E07406 HDFC 9.81% 07-Oct-18 100.1779 9.3700 50.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.4231 9.1900 300.00 INE020B07IV4 POWER FINANCE CORP.LTD. 9.02% 18-Jun-19 99.5900 9.2700 9.00 INE752E07LP2 PGC 9.30% 04-Sep-19 100.2300 9.2800 2800.00 INE155A08050 TATA MOTORS LTD. 9.75% 24-May-20 102.5200 0.0000 21.50 INE081A08173 TATA POWER LTD. RESET 11-May-21 108.1600 10.5400 1.00 INE245A08034 IDFC RESET 02-Jun-21 100.0564 9.3400 2.00 INE134E08GA3 RAJASTHAN STATE RD TRANS.CORP. 9.20% 07-Jul-21 105.1500 9.4100 10.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVEST AND FIN. 12.90% 26-Jul-21 101.7000 12.7900 3.00 INE001A07JG5 PGC 9.58% 29-Aug-21 100.2443 9.3100 50.00 INE752E07IT0 RAJSTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.35% 29-Aug-23 42.1000 9.6500 75.00 INE572F11240 POWER FINANCE CORP.LTD. 0.00% 31-Jan-24 100.7778 9.0900 76.00 INE700N08015 BANK OF INDIA 10.25% 20-Feb-24 100.7800 11.1100 17.00 INE084A08052 TATA MOTORS LTD. 11.00% 08-Aug-24 99.9900 9.7300 20.00 INE043D07GT0 CHOLAMANDALAM INVEST AND FIN. 9.36% 21-Aug-24 101.4000 12.7200 2.00 INE020B07IZ5 RECL 9.34% 25-Aug-24 100.0000 9.3400 150.00 INE752E07LQ0 SHRIRAM CITY UNION FIN. LTD 9.30% 04-Sep-24 101.5778 10.9000 450.00 INE906B07DE1 TATA STEEL LTD. 8.50% 05-Feb-29 107.8200 0.0000 1.00 INE557F07157 NHAI 8.68% 24-Mar-29 111.7200 7.1600 0.50 INE752E07LR8 PGC 9.30% 04-Sep-29 100.0200 9.3000 450.00 NSE === INE053F09HH3 IRFC 8.83% 14-May-35 96.9914 9.3584 10.00 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LTD. SR-A RR 0.00% 31-Dec-99 100.0000 - 32.00 INE804I07BE7 ECL FINANCE LTD. NIFTY 13-Oct-14 148.6210 0.0000 2.90 INE025M15089 NOVO X TRUST LOCOMOTIVE SR-H -- 15-Oct-14 98.7922 12.7500 21.30 INE894F07402 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LIMI 4.65% 18-Nov-14 118.5796 9.8550 1400.00 INE511C07359 MAGMA FINCORP LTD. 9.34% 05-Dec-14 99.8463 9.7697 1000.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.9815 9.1525 30.00 INE804I07DV7 ECL FINANCE LTD. -- 05-Mar-15 139.0000 0.0000 1.00 INE149A07188 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD. 10.04% 28-Apr-15 100.2126 9.1885 60.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.3230 8.8179 350.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.3230 8.7500 350.00 INE043D07BZ8 IDFC LTD. 0.00% 03-Aug-15 92.6846 8.8494 350.00 INE043D07BZ8 IDFC LTD. 0.00% 03-Aug-15 92.6846 8.8100 350.00 INE136E07NI9 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD. RESET 24-Aug-15 124.1600 2.4004 50.00 INE752E07FU4 PGC 8.80% 29-Sep-15 100.0597 8.7184 250.00 INE752E07FU4 PGC 8.80% 29-Sep-15 100.0597 8.7600 250.00 INE752E07HP0 PGC 8.84% 21-Oct-15 99.7979 9.0000 100.00 INE895D08295 TATA SONS LTD. 9.30% 24-Dec-15 99.7041 9.4800 100.00 INE020B07CL8 RECL 7.85% 14-Mar-16 98.7976 8.8916 550.00 INE020B07CL8 RECL 7.85% 14-Mar-16 98.7976 8.9100 550.00 INE804I07JT8 ECL FINANCE LTD. NIFTY 28-Mar-16 131.5760 0.0000 15.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORP.LTD. SR-11 9.16% 31-Jul-16 100.0812 - 350.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORP.LTD. SR-11 9.16% 31-Jul-16 100.1063 - 20.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LTD. 8.90% 08-Aug-16 100.0323 - 50.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LTD. 8.90% 08-Aug-16 100.0323 - 50.00 INE648A09037 SBBJ 9.15% 10-Aug-16 100.4522 8.8540 19.00 INE001A07NA0 HDFC 9.45% 27-Aug-16 100.0996 - 250.00 INE001A07ND4 HDFC 9.43% 02-Sep-16 100.0726 - 100.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.60% 06-Sep-16 101.9733 9.4500 150.00 INE020B08609 RECL 9.38% 06-Sep-16 100.7228 8.9659 126.00 INE445L08037 NABHA POWER LTD. SR-III 9.35% 07-Sep-16 100.0000 - 110.00 INE020B07JA6 RECL 8.97% 08-Sep-16 100.1300 - 1000.00 INE445L08045 NABHA POWER LTD. SR-IV 9.35% 18-Sep-16 100.0000 - 150.00 INE752E07AB5 PGC 7.39% 22-Sep-16 97.5507 8.7500 150.00 INE001A07LU2 HDFC 9.75% 10-Oct-16 100.5431 9.4200 500.00 INE001A07LU2 HDFC 9.75% 10-Oct-16 100.5431 9.4200 500.00 INE020B07HW4 RECL 9.05% 17-Oct-16 100.0354 9.0000 1350.00 INE020B07HW4 RECL 9.05% 17-Oct-16 100.0354 9.0000 1350.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.69% 11-Jan-17 100.4438 9.4309 50.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.69% 11-Jan-17 100.4438 9.4309 50.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 99.6926 9.2700 6.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.4317 9.4308 250.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.4317 9.4300 250.00 INE115A07429 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.25% 14-May-17 101.4289 9.5645 1.00 INE958G07981 RELIGARE FINVEST LTD. 11.30% 03-Jul-17 100.8711 - 15.00 INE895D08469 TATA SONS LTD. 9.87% 17-Jul-17 100.7573 9.5200 100.00 INE735N08037 BMW INDIA FINAN. SERV. PVT 10.25% 03-Aug-17 101.4530 9.6200 50.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORP.LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.1404 9.2454 213.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORP.LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.1528 9.2400 100.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORP.LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.1528 9.2400 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORP.LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.0074 9.2500 250.00 INE860H07565 ADITYA BIRLA FIN. LTD. SR-N 9.70% 22-Aug-17 100.0000 - 50.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORP.LTD. SR-11 9.30% 27-Aug-17 100.1256 - 250.00 INE020B08773 RECL 9.25% 27-Aug-17 100.2988 9.1162 213.00 INE554Q07011 SHETH CREATORS AND CONSTRCTRS RESET 31-Jan-18 100.5837 21.0000 230.00 INE904L07027 TOTAL ENV. LIVING SPACES 17.50% 26-Mar-18 99.1828 17.5000 15.00 INE168R07018 ALLIANCE INFRASTRUCTURE PROJS. 18.00% 15-Apr-18 100.0000 - 200.00 INE895D08568 TATA SONS LTD. 8.85% 02-May-18 97.9587 9.5000 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORP.LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.5478 9.3200 50.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 99.9518 8.8070 2000.00 INE020B07HY0 RECL 9.38% 06-Nov-18 100.3887 9.2400 350.00 INE020B07HY0 RECL 9.38% 06-Nov-18 100.3887 9.2400 250.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.4573 9.1700 1100.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.3548 9.2000 550.00 INE020B07EG4 RECL 8.65% 15-Jan-19 97.4028 9.3722 2.00 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.63% 22-Jan-19 100.4277 9.4700 50.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 67.7721 9.2500 9.80 INE608A09098 PUNJAB AND SIND BANK 11.05% 22-Apr-19 105.4800 9.5000 30.00 INE895D07461 TATA SONS LTD. 9.43% 02-Jun-19 100.0300 - 5.00 INE020B07IV4 RECL 9.02% 18-Jun-19 98.8663 9.3000 350.00 INE069R07018 SPRIT TEXTILES PRIVATE LTD. 12.55% 20-Jul-19 102.0521 - 150.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORP.LTD. SR-11 9.39% 27-Aug-19 100.0000 - 70.00 INE752E07LP2 PGC 9.30% 04-Sep-19 100.1000 - 6200.00 INE752E07LP2 PGC 9.30% 04-Sep-19 100.0000 - 50.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 102.6691 9.7889 3.00 INE155A07219 TATA MOTORS LTD. 9.95% 02-Mar-20 100.2500 9.8500 50.00 INE146O08043 HINDUJA LEYLAND FINANCE LTD. 12.40% 03-Apr-20 99.8507 - 150.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORP.LTD. 8.70% 14-May-20 96.9462 9.3893 1.00 INE121A08NR8 CHOLAMANDALAM INVT. AND FIN. 11.30% 18-Jun-21 99.5541 - 100.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORP.LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.4100 9.3000 2.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 101.4402 9.9400 50.00 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 99.8000 - 12.00 INE001A07JG5 HDFC 9.58% 29-Aug-21 100.1779 9.3500 50.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.0425 9.4150 200.00 INE861G08035 FOOD CORP.OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.1700 9.3143 128.00 INE861G08035 FOOD CORP.OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.1700 9.3143 100.00 INE020B07GG9 RECL 7.93% 27-Mar-22 103.0500 7.3800 48.80 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 102.3000 9.1800 1.00 INE895D08550 TATA SONS LTD. 8.85% 02-May-23 96.4291 9.4500 50.00 INE752E07IT0 POWER GRID CORP.OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-23 100.2443 9.3000 50.00 INE700N08015 RAJASTHAN STATE RD TRANS.CORP. 10.25% 20-Feb-24 105.1500 9.5600 10.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LTD. 9.70% 20-Jun-24 100.0000 - 300.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DIST. 9.72% 16-Jul-24 100.3200 9.8683 2.00 INE871D07NI3 ILFS 9.50% 28-Jul-24 100.3428 - 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.5800 10.5500 206.00 INE001A07MX4 HDFC 9.50% 13-Aug-24 100.3274 - 100.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORP.LTD. 9.37% 19-Aug-24 100.2300 9.3200 6.00 INE155A08191 TATA MOTORS LTD. SR-E-26 B 9.81% 20-Aug-24 100.5000 - 250.00 INE043D07GT0 IDFC LTD. SR-PP 6 9.36% 21-Aug-24 99.8662 - 69.00 INE043D07GT0 IDFC LTD. SR-PP 6 9.36% 21-Aug-24 99.8662 - 50.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.47% 23-Aug-24 100.0592 - 100.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.47% 23-Aug-24 100.0592 - 50.00 INE020B07IZ5 RECL 9.34% 25-Aug-24 100.0000 - 164.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORP.LTD. 9.39% 27-Aug-24 100.2000 - 56.00 INE752E07LQ0 PGC 9.30% 04-Sep-24 100.0000 - 5600.00 INE090A08TO9 ICICI BANK LTD. INE020B07HN3 RECL 8.46% 29-Aug-28 108.9769 7.4000 50.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORP.LTD. 9.39% 27-Aug-29 99.9000 - 515.00 INE752E07LR8 PGC 9.30% 04-Sep-29 100.1500 - 4900.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange