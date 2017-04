Sep 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11793.80 NSE 39089.20 ============= TOTAL 50883.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE414G07209 MUTHOOT FINANCE LTD 11.50% 01-Nov-14 100.1940 9.5500 50.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.4388 9.1200 2450.00 INE134E08GB1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.16% 31-Jul-16 100.2271 9.4700 450.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.6588 9.0000 100.00 INE020B07JA6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.97% 08-Sep-16 100.0718 9.0900 500.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 100.4183 9.4100 150.00 INE721A07GL4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 10.95% 26-Sep-16 101.6355 10.0100 1400.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.1780 9.1300 250.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.4863 9.4000 50.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.4310 9.4400 50.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.8042 9.5100 200.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.2092 9.1600 200.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION 9.30% 27-Aug-17 100.0621 9.2700 300.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.2116 9.1600 200.00 INE582L07047 TATA HOUSING 10.20% 27-Nov-17 99.1150 10.5100 140.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.95% 11-Mar-18 98.8718 9.3100 50.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.15% 06-Jun-18 100.0000 11.1100 1.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD OMNI-1 8.00% 01-Aug-18 99.9100 9.0300 600.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 101.5479 9.3300 50.00 INE115A07EO8 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF 9.55% 25-Oct-18 95.4607 9.4400 355.90 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 101.3224 9.1900 800.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.0790 9.4800 100.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-19 100.1910 9.3400 100.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 100.1500 9.2300 1050.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 101.5000 9.7000 1.80 INE733E07JE0 NTPC LTD 8.41% 24-May-20 107.0500 7.3300 0.50 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 105.0000 0.0000 5.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 101.1500 12.6700 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 105.5608 7.1900 123.60 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.7270 7.3700 70.00 INE038A07258 HIDALCO INDUSTRIES LTD 9.55% 25-Apr-22 97.9377 9.9300 250.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD RESET 28-Jun-22 101.7000 11.0500 0.50 INE572F11240 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-24 42.6300 9.5000 75.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.2839 10.6100 959.00 INE043D07GT0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 21-Aug-24 99.9281 9.3700 210.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.47% 23-Aug-24 100.0582 9.4600 100.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 97.0000 9.8200 10.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 100.2100 9.2800 260.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP 9.03% 22-Mar-28 99.4500 9.1000 20.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 110.3560 7.2600 7.50 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 100.1000 9.2900 50.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 110.6500 7.5900 50.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 101.2000 10.6200 1.00 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 31-Dec-99 101.4500 0.0000 2.00 NSE === INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9344 9.2136 500.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9344 8.8500 500.00 INE414G07209 MUTHOOT FINANCE LIMITED 11.50% 01-Nov-14 100.1940 9.6000 50.00 INE804I07DV7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 05-Mar-15 139.0000 0.0000 1.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.4388 9.1200 2450.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 97.6614 9.6765 2.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 98.7976 8.9100 400.00 INE041G07093 MAHARASHTRA PATBANDHARE VITTIYA 9.50% 16-Apr-16 99.8704 9.6000 840.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 98.7797 9.4000 250.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 98.7797 9.4000 250.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 99.2178 8.9499 250.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 99.2178 8.9500 250.00 INE653A09029 STATE BANK OF INDIA 9.80% 30-Jun-16 100.3500 9.5400 3.00 INE756I07449 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.38% 25-Jul-16 100.0000 - 85.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.0718 - 500.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 99.7702 - 100.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 99.7702 - 100.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.0323 - 50.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.0323 - 50.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.0670 - 20.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.4652 8.9600 2.00 INE445L08029 NABHA POWER LIMITED 9.35% 16-Aug-16 100.0000 - 120.00 INE722A07224 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.85% 25-Aug-16 101.8181 9.7500 450.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.0812 - 50.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.0812 - 50.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 100.5574 9.0700 250.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 100.5574 9.0700 150.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.9930 9.4400 150.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.6588 9.0000 100.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 99.9100 - 1850.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 100.4183 9.4000 150.00 INE721A07GL4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.95% 26-Sep-16 101.6355 10.0000 1400.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.1780 9.1200 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.5542 9.4138 9.00 INE582L07054 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 10.75% 11-Oct-16 101.2020 10.0469 500.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.4863 9.4100 50.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 99.7765 9.2300 7.00 INE804I07RA1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 22-Mar-17 112.0000 0.0000 15.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.4310 9.4300 50.00 INE238A08286 AXIS BANK LIMITED 10.10% 30-Mar-17 101.6761 9.2700 100.00 INE238A08286 AXIS BANK LIMITED 10.10% 30-Mar-17 101.6761 9.2700 50.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 100.7464 8.9499 12.50 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 100.7464 8.9500 12.50 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 100.9652 8.8500 12.50 INE958G07981 RELIGARE FINVEST LIMITED 11.30% 03-Jul-17 100.8882 - 40.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 99.1803 8.9499 30.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 99.1803 8.9500 30.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.8000 - 116.90 INE148R07010 AAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.35% 05-Aug-17 100.3964 - 75.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.0180 9.2453 100.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.2092 - 200.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 100.0621 - 550.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 100.0621 - 250.00 INE220B08019 KALPATARU POWER TRANSMISSION LTD 10.50% 05-Sep-17 100.0000 - 500.00 INE804I07TX9 ECL FINANCE LIMITED - 05-Sep-17 84.6960 0.0000 2.50 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 99.4399 9.5000 100.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 99.1783 9.5000 100.00 INE360C07021 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-17 100.0000 10.7134 100.00 INE554Q07011 SHETH CREATORS AND CONSTRUCTORS RESET 31-Jan-18 100.5927 - 30.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 98.2606 9.2800 100.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 98.2606 9.2800 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.8718 9.3000 350.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.8718 9.3000 300.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 99.7721 10.5000 1.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.8677 8.1668 250.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.8677 8.7000 250.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD OMNI-1 8.00% 01-Aug-18 95.4607 9.4300 355.90 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.5479 9.3200 50.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 100.2338 9.2000 20.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 98.7117 9.2186 50.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 100.2271 9.4600 450.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.7578 9.1300 150.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.7578 9.1300 150.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.3547 9.2000 450.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.4229 9.1800 450.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 101.3224 9.1800 830.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 69.7027 8.7300 6.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 104.0000 9.7300 1.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 97.6691 9.3000 50.00 INE752E07ED3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 07-Mar-19 100.1400 9.2250 100.00 INE608A09098 PUNJAB AND SIND BANK 11.05% 22-Apr-19 105.6000 9.4639 18.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 99.0515 9.2500 501.00 INE134E08FZ2 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 104.9534 - 170.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.2100 - 113.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 100.1910 - 550.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 100.1910 - 50.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 100.3461 - 10.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 100.2100 - 1500.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 98.5635 9.2000 100.00 INE155A07219 TATA MOTORS LIMITED 9.95% 02-Mar-20 100.6600 9.7500 50.00 INE008A08S70 IDBI BANK LIMITED RESET 22-Jun-20 98.0557 9.5778 2.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.4300 9.3000 2.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 100.3500 9.3100 10.00 INE528G08196 YES BANK LIMITED 10.30% 25-Jul-21 96.9237 10.9381 9.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.1779 9.3639 100.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.1779 9.3500 100.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 99.2770 9.0876 1493.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 99.2770 9.3500 1243.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 104.1000 7.3231 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.5608 7.2000 173.60 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.1200 9.4000 100.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.5600 7.3600 30.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.2350 7.5000 15.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.9600 9.9000 34.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 97.9377 9.9200 250.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 98.2465 9.9149 100.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 98.2465 9.9150 100.00 INE895D08550 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-23 96.6200 9.4200 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.7000 9.4600 115.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 96.6857 9.2500 600.00 INE160A09223 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 29-Sep-23 104.8800 9.3400 25.00 INE572F11240 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-24 42.6300 9.5000 225.00 INE975G08041 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 04-Feb-24 100.0000 11.8253 120.00 INE975G08041 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 04-Feb-24 100.0000 11.8300 120.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 96.9321 - 3000.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 100.1800 9.9100 100.00 INE871D07NI3 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.50% 28-Jul-24 100.4056 - 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.2839 10.6000 1000.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-24 100.4500 - 50.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 100.3900 9.3000 5.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 100.0000 - 253.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 100.0000 - 250.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.47% 23-Aug-24 100.0000 - 250.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 100.1000 - 270.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 99.9961 - 250.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 100.2200 - 92.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 100.1000 - 1750.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 104.7000 9.2500 750.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 98.0000 9.0400 500.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 99.4500 9.3100 270.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.6000 9.2500 750.00 INE437A07104 APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD RESET 22-Aug-28 100.0000 - 250.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 102.9657 7.8500 55.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 110.3560 7.2500 7.50 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 100.2400 - 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 100.2500 - 1910.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.66% 22-Jan-34 112.1805 7.4400 16.80 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange