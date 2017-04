Sep 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9686.00 NSE 56983.70 ============= TOTAL 66669.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE261F09GT9 NABARD 9.65% 18-Oct-14 100.0106 9.1400 40.00 INE001A07HM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 26-Nov-14 100.0266 9.3000 5.00 INE511C07359 MAGMA FINCORP LIMITED 9.34% 05-Dec-14 99.8544 9.6500 500.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.60% 20-Jul-15 100.0525 9.4700 500.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 100.2290 8.7700 500.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.8735 8.4800 100.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.16% 31-Jul-16 100.0843 9.0900 250.00 INE296A07BM6 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.55% 01-Aug-16 100.0099 9.5200 118.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 99.9800 8.9700 400.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.1780 9.1300 100.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.5040 9.4500 50.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.9991 9.1600 300.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.4523 9.4300 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.5575 10.0100 100.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.8026 9.5100 300.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.4814 9.1800 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.2104 9.1800 250.00 INE013A07B24 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 28-Jan-18 101.0000 0.0000 6.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LTD 8.14% 06-May-18 99.8340 8.1700 300.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.4740 9.1700 500.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 101.3564 9.1700 400.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 69.4772 8.6500 10.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 100.2700 9.2300 700.00 INE871D07ME4 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.70% 22-Feb-21 100.4578 9.5800 50.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 107.0000 11.0300 5.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 104.7700 10.9600 11.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 100.0500 12.8300 7.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 104.0200 7.4600 92.70 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 102.3500 7.6600 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.2000 9.3200 450.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD RESET 28-Jun-22 102.2000 11.0000 0.50 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.60% 02-Aug-22 98.2663 9.9200 500.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 99.9000 9.6400 10.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 100.0800 9.2800 100.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES P LTD 11.75% 09-Jul-24 110.5300 10.0100 42.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 100.2200 9.6800 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.0000 10.3000 56.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.37% 19-Aug-24 100.6000 9.2700 1.00 INE043D07GT0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FIN 9.36% 21-Aug-24 100.0900 9.3200 11.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 97.1000 9.6000 17.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-24 102.0000 9.0700 1.00 INE549F08525 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 9.19% 01-Sep-24 100.0000 9.1900 100.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 100.0750 9.2900 1050.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 100.3000 9.3400 308.00 INE053F09HU6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.77% 08-Nov-26 103.5000 7.3200 0.50 INE134E07141 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.16% 25-Nov-26 105.9700 7.3900 2.50 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 105.7500 7.5600 0.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 104.3700 7.6400 50.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 109.7500 7.3200 7.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 108.4792 7.6300 290.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 111.0300 7.4100 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 100.0000 9.3000 840.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 110.7000 7.4700 1.80 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.2360 10.3100 1.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 100.0900 12.8700 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 101.0000 12.7600 0.50 NSE === INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9265 9.2901 2200.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9265 8.9200 2200.00 INE057O08018 OPELINA FINANCE AND INVESTMENT LTD - 19-Nov-14 100.0322 11.9200 650.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 100.0581 9.2752 400.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 100.0581 8.9500 400.00 INE511C07359 MAGMA FINCORP LIMITED 9.34% 05-Dec-14 99.8544 9.7400 500.00 INE511C07227 MAGMA FINCORP LTD. 11.00% 16-Dec-14 100.3838 9.2502 250.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0408 8.9820 650.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0408 8.7250 650.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.0510 8.6939 1300.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.0410 8.9753 650.00 INE804I07DV7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 05-Mar-15 139.0000 0.0000 1.00 INE503A09067 DEVELOPMENT CREDIT BANK LTD 11.25% 30-Apr-15 101.5130 8.4400 10.00 INE001A07MO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 03-Jun-15 102.2279 - 250.00 INE001A07MO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 03-Jun-15 102.2279 - 250.00 INE121A07FK1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 10.67% 05-Jun-15 99.7987 9.6600 15.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 100.0525 9.4000 500.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.3621 9.2001 1100.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.3779 8.8634 250.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.3779 8.8300 250.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 100.2290 8.7500 500.00 INE175K07539 MORGAN STANLEY INDIA CAPITAL PVT - 31-Aug-15 120.1100 0.0000 3.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.1696 9.3557 50.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.1696 9.3500 50.00 INE895D08279 TATA SONS LIMITED 8.80% 21-Sep-15 99.7281 9.1000 150.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.2185 9.4385 1000.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.2185 9.4385 1000.00 INE804I07IW4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 133.4950 0.0000 5.00 INE804I07IV6 ECL FINANCE LIMITED - 02-Mar-16 120.0110 0.0000 1.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.8735 8.4813 100.00 INE465A07048 BHARAT FORGE LIMITED 10.75% 28-Apr-16 100.9582 10.0001 50.10 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.7369 9.1300 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.7369 9.1300 250.00 INE027E07071 FAMILY CREDIT LIMITED 9.95% 10-Jun-16 99.8968 - 30.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.5579 9.1300 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.5579 9.1300 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.5866 9.1300 6.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.7918 8.7500 50.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.7918 8.7500 50.00 INE345P07016 KALPATARU LAND PRIVATE LIMITED 15.00% 29-Jul-16 100.8200 - 40.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.0217 - 271.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.0217 - 21.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.0750 - 15.00 INE033L07967 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.55% 01-Aug-16 100.0000 - 118.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.3829 9.0200 15.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.3994 9.0000 11.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.3994 9.0000 11.00 INE071G08445 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 01-Sep-16 113.1413 9.5000 13.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.0528 - 300.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.0528 - 300.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.0042 9.4300 50.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.0042 9.4300 50.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.0012 9.4500 39.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.0000 - 8350.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.0000 - 7000.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.1780 9.1200 100.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 102.3410 11.2500 250.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 99.9786 9.4300 200.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 99.9786 9.4300 200.00 INE008A08M27 IDBI BANK LIMITED 8.85% 20-Dec-16 98.6300 9.5000 1.00 INE183A07047 FINOLEX INDUSTRIES LIMITED 9.00% 31-Dec-16 101.3398 10.1619 100.00 INE183A07047 FINOLEX INDUSTRIES LIMITED 9.00% 31-Dec-16 101.3398 10.1500 50.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.5040 9.4500 50.00 INE283O07046 ASIAN SATELLITE BROADCAST PVT LTD 0.00% 27-Jan-17 109.5533 12.6921 62.00 INE286K07021 TECHNO ELECTRIC & ENG. CO. LTD. 10.24% 28-Jan-17 99.4101 11.0418 62.00 INE556F09437 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.83% 26-Feb-17 100.1640 9.6975 550.00 INE556F09437 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.83% 26-Feb-17 100.1640 8.9800 550.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.4523 9.4200 50.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.5887 9.4000 100.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.5887 9.4000 100.00 INE208A07331 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.20% 28-Jun-17 98.9657 10.6000 100.00 INE208A07331 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.20% 28-Jun-17 98.9657 10.6000 50.00 INE785J07057 AVANTHA HOLDINGS LIMITED 13.00% 30-Jun-17 100.4096 - 100.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 99.5600 9.2600 250.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 99.5600 9.2600 250.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.5575 - 100.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.6792 - 5.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.9600 9.4400 200.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.4814 9.1700 50.00 INE716J07029 EMAMI REALTY LIMITED - 13-Aug-17 100.8629 - 100.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.1133 9.2554 195.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.9795 9.2600 150.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.9795 9.2600 150.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.2203 - 150.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 100.0859 - 500.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.2104 9.1500 50.00 INE481G07109 ULTRATECH CEMENT LIMITED 9.15% 28-Aug-17 100.6785 8.8653 195.00 INE514E08DX5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.95% 01-Sep-17 100.1508 - 100.00 INE514E08DX5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.95% 01-Sep-17 100.1508 - 100.00 INE756I07464 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.56% 08-Sep-17 100.0000 - 50.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.8449 8.8500 600.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 101.4313 9.1581 100.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 101.4313 9.1575 100.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 30-May-18 95.9545 9.4500 50.00 INE115A07569 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 11.08% 13-Aug-18 103.6765 9.8839 20.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.4489 9.3500 50.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 101.0636 9.1599 700.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 101.0636 9.1600 700.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 100.3390 9.1599 500.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 100.3390 9.1600 500.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 100.2800 9.4400 200.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.7241 9.1599 450.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.7241 9.1600 450.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.4740 9.1650 500.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 101.3564 9.1700 400.00 INE975G08017 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 23-Jan-19 102.3197 11.9300 150.00 INE804I07SI2 ECL FINANCE LIMITED 11.85% 28-Jan-19 102.0100 11.8600 5.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 69.4772 8.6400 10.00 INE848E07302 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-19 98.7142 9.1800 0.20 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 95.2800 9.1600 17.00 INE134E08FZ2 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 99.1500 - 20.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.2300 - 14.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 101.0500 - 40.00 INE621H07033 RELIGARE ENTERPRISES LIMITED 10.50% 09-Aug-19 100.8667 10.2554 750.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 100.2700 - 2200.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 97.8400 9.3400 14.00 INE477L08014 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 12.00% 31-Mar-20 100.0000 12.6700 50.00 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 100.5534 - 21.60 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 102.2181 7.4200 50.00 INE866I08188 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 11.25% 04-Sep-20 100.0000 - 205.00 INE871D07ME4 INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCI 9.70% 22-Feb-21 100.4578 9.5700 50.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 102.2784 7.4700 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.0000 11.0349 20.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 100.3400 9.3100 10.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 101.2889 9.9789 150.00 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 99.8900 - 26.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 99.2770 9.3500 250.00 INE031A09FF8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.09% 22-Dec-21 103.1900 7.5000 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 105.7235 7.1700 100.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 99.8102 9.4600 100.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 99.8102 9.4600 100.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.2900 7.4900 15.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.2000 9.3084 601.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.2000 9.3084 100.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 102.2900 9.1800 10.00 INE400K07051 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-22 120.4285 10.1379 177.00 INE850K07016 TRIF AMRITSAR PROJECTS PRIVATE LTD 12.40% 15-Oct-22 100.8860 12.0225 150.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 101.9950 7.6400 70.00 INE975G08041 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 04-Feb-24 101.2500 11.6000 150.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 100.3062 7.8700 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 65.6228 - 1577.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 98.7400 - 20.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.2500 - 150.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 100.3000 9.8700 101.00 INE139F07048 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.15% 21-Jul-24 100.0500 - 2.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED SR- DAU14LB 9.15% 06-Aug-24 99.5531 - 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.5900 10.5500 46.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-24 100.3670 - 100.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 100.0700 9.3500 210.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED SR-PP 6 9.36% 21-Aug-24 100.0000 - 42.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.47% 23-Aug-24 100.1800 - 60.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 100.0000 - 267.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 100.2200 - 1.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 100.0750 - 1900.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 99.9800 - 234.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 100.7424 7.8100 50.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 100.7491 7.8200 50.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 98.7292 9.0500 500.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.5900 8.4700 100.00 INE437A07104 APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD RESET 22-Aug-28 100.0000 - 50.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.0500 7.3500 1.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 100.1000 - 2190.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 113.1782 7.3500 16.80 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 108.9500 8.5000 72.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 