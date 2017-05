Sep 12 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8562.50 NSE 40212.10 ============= TOTAL 48774.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A07CI9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 10.30% 16-Dec-14 100.1666 9.2400 500.00 INE115A07CP9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.75% 28-May-15 100.1476 9.3900 50.00 INE895D08485 TATA SONS LTD 9.78% 23-Jul-15 100.1925 9.4700 1750.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 100.2490 8.7500 500.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.2344 9.4200 500.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.0000 8.9900 750.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 104.0000 9.8300 0.30 INE556F09437 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.83% 26-Feb-17 100.1547 9.7000 250.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 101.0895 9.1100 300.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 101.2695 8.7600 190.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.6268 9.9800 550.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 100.4726 10.0400 250.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 100.5328 9.1600 700.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.7241 9.1700 250.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.5246 9.1600 500.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.0744 9.4800 100.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 100.3000 9.2300 300.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 106.0000 11.1300 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 105.7269 10.7800 1.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 101.4000 12.6200 1.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.1600 9.3200 200.00 INE975G08041 ILNFS TRANSPORTATION NETWORK LTD 11.50% 04-Feb-24 101.5000 11.2300 2.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 96.9316 9.7400 50.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 99.6134 9.2100 50.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 100.0300 9.3300 100.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 100.0800 9.2900 250.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 104.8530 7.5800 40.00 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 107.7000 7.3600 5.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 109.3500 7.3600 3.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 107.1000 7.7100 100.00 INE031A07972 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.58% 13-Jan-29 109.3100 7.4900 1.50 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 100.1900 9.2900 300.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 113.0500 7.4300 14.70 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 31-Dec-99 101.4500 0.0000 2.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 101.7000 12.6700 1.00 NSE === INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9245 9.3448 150.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9245 8.9700 150.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9297 9.3258 1000.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9297 8.9500 1000.00 INE071G08403 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 9.25% 16-Oct-14 99.9463 9.0700 150.00 INE175K07547 MORGAN STANLEY INDIA CAPITAL - 17-Oct-14 124.0000 0.0000 3.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 99.9945 8.9500 50.00 INE804I07HN5 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 01-Dec-14 129.9000 0.0000 6.00 INE721A07CH1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.30% 16-Dec-14 100.1666 9.3499 500.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0558 8.9331 650.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0558 8.6779 650.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.38% 16-Jan-15 100.0610 8.9138 650.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.38% 16-Jan-15 100.0610 8.6700 650.00 INE115A07CP9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 28-May-15 100.1580 9.3500 50.00 INE001A07MO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 03-Jun-15 102.3154 9.4729 500.00 INE001A07MO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 03-Jun-15 102.3154 9.3500 500.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.1497 9.3415 100.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 100.2052 9.2000 250.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.1136 9.6545 300.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.1136 9.4000 300.00 INE660A07IL0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.99% 03-Aug-15 100.2774 9.6627 50.00 INE660A07IL0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.99% 03-Aug-15 100.2774 9.5500 50.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.3979 8.8372 250.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.3979 8.8031 250.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 100.2490 8.7200 500.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.1617 9.3593 100.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.1617 9.3500 100.00 INE136E07PZ8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 10-Oct-15 109.0000 1.2874 13.50 INE750H07014 SAMVARDHANA MOTHERSON - 21-Nov-15 107.1934 11.4000 250.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 99.9155 9.4000 100.00 INE750H07022 SAMVARDHANA MOTHERSON - 03-Dec-15 106.9637 11.4000 250.00 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 05-Dec-15 100.3677 10.3800 600.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.4375 9.1200 500.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.4375 9.1200 500.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.2344 9.4247 500.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.1650 8.9499 50.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.1650 8.9500 50.00 INE682Q07010 INDIAN HOSPITALS CORPORATION LTD 11.80% 25-Apr-16 100.7585 11.1989 50.00 INE465A07048 BHARAT FORGE LIMITED 10.75% 28-Apr-16 100.9562 10.0000 50.10 INE037E08045 TATA TELESERVICES LIMITED 11.00% 28-Jun-16 100.0200 10.9104 1898.00 INE653A09029 STATE BANK OF INDIA 9.80% 30-Jun-16 100.3500 9.5400 3.00 INE310L07183 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Aug-16 102.0022 9.2084 35.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.0764 9.3800 500.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 99.9887 8.9600 2050.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.0000 8.9553 300.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 99.8800 9.0238 50.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 100.3814 9.4185 100.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 100.3814 9.4186 100.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.2045 9.1043 500.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.2045 9.1200 500.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.0344 9.1993 2000.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.0116 9.1500 2000.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 99.6314 9.3000 2.00 INE750H07030 SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONA 0.00% 20-Feb-17 107.7348 12.1006 40.00 INE556F09437 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.83% 26-Feb-17 100.1547 9.0000 250.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 101.0895 9.1000 550.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 101.0930 9.1000 250.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.7882 9.1000 250.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.7882 9.1000 250.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 101.2695 8.7500 50.00 INE785J07057 AVANTHA HOLDINGS LIMITED 13.00% 30-Jun-17 100.4078 12.7500 100.00 INE785J07057 AVANTHA HOLDINGS LIMITED 13.00% 30-Jun-17 100.4078 12.7500 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.6268 9.9700 550.00 INE037E08052 TATA TELESERVICES LIMITED 11.00% 28-Jul-17 100.0200 10.9394 1249.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 100.4726 10.0300 250.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 100.4726 10.0300 243.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.2792 9.1200 200.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.2792 9.1200 200.00 INE115A07FR8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 01-Sep-17 100.0000 9.3932 100.00 INE756I07464 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.56% 08-Sep-17 100.0000 9.5500 150.00 INE216P07027 AU HOUSING FINANCE LIMITED 11.57% 11-Sep-17 100.0500 - 500.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.8320 8.6984 400.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.8320 8.8000 400.00 INE554Q07011 SHETH CREATORS AND CONSTRUCTORS RESET 31-Jan-18 100.6131 21.0000 75.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.8565 8.1709 850.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.8565 8.7800 850.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 100.5328 9.1500 1000.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 100.4980 9.1599 50.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.7241 9.1599 250.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.5246 9.1500 850.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 101.3564 9.1700 500.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 101.4248 9.1500 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 69.9938 8.6536 76.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 69.5023 8.6536 60.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.0812 9.2899 2.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.9063 9.2900 700.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.0744 9.4700 102.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 101.0500 9.5917 20.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 100.3000 9.2132 450.00 INE115A07FS6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 10-Sep-19 100.0000 9.4435 850.00 INE013A07C56 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.75% 11-Sep-19 100.0200 9.7384 50.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.75% 27-Sep-19 108.9451 10.9000 600.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 98.5707 9.2000 100.00 INE155A08050 TATA MOTORS LIMITED 9.75% 24-May-20 99.8500 9.7500 2.00 INE774D08LG5 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.50% 25-May-20 99.4000 9.6200 1.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.1600 9.3100 351.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.1700 9.3135 350.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 102.6000 9.0500 8.00 INE013A07RT6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.10% 28-Sep-22 103.2000 9.5000 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.8874 9.3400 350.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.8874 9.3400 200.00 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 13-Jan-24 106.5100 7.5000 2.50 INE039A09PT1 IFCI LIMITED 8.39% 31-Mar-24 103.0760 7.9070 15.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 96.9316 9.7300 100.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.72% 16-Jul-24 100.4140 9.8500 135.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 99.6134 9.4100 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.9500 10.5000 60.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 99.9873 9.3500 66.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.47% 23-Aug-24 100.1800 9.4300 290.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 100.0000 9.3800 250.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.47% 23-Aug-24 100.0885 9.4467 140.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 100.0600 9.3200 10.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 100.2453 - 50.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 100.2453 - 50.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 100.0900 9.2762 550.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 100.0000 9.3500 212.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 104.0000 10.5200 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.7800 7.4908 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 98.3500 9.0000 500.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 98.9500 9.3700 1.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 107.3000 7.6824 200.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 109.0000 7.3545 30.00 INE039A09PU9 IFCI LIMITED 8.76% 31-Mar-29 103.0673 8.3700 50.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 100.4000 9.3300 22.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 100.1900 9.2674 456.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 112.0681 7.4400 30.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 100.8945 10.8500 1.00 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 31-Dec-99 100.1500 11.0700 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 