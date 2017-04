Sep 15 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7451.50 NSE 30306.90 ============= TOTAL 37758.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D08527 TATAT SONS LTD 9.67% 31-Aug-15 100.1975 9.4300 50.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.2644 9.4000 500.00 INE742F07254 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.80% 18-Jun-16 100.0620 9.7400 500.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION 9.41% 01-Sep-16 100.5398 9.0900 150.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 99.9000 8.9700 1550.00 INE721A07GL4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 10.95% 26-Sep-16 101.7284 9.9600 1400.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 104.0000 9.8300 1.30 INE895D08501 TATA SONS LTD 9.68% 14-Aug-17 100.3792 9.5100 700.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.32% 19-Aug-17 100.1213 9.2600 100.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.2792 9.1300 150.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 100.0000 9.2500 1.00 INE013A07B24 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 28-Jan-18 102.0000 0.0000 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 101.4168 9.3600 150.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.5585 9.1500 150.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 101.4583 9.1500 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 70.1000 8.6300 3.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 69.6650 8.6100 4.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.0733 9.4800 150.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 100.2544 9.3500 540.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 100.3200 9.2100 250.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 101.1500 9.9400 2.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 101.5000 0.0000 3.00 INE155A08050 TATA MOTORS LIMITED 9.75% 24-May-20 99.9600 9.7400 2.00 INE774D08LG5 MAHINDRA 9.50% 25-May-20 99.4800 9.6000 1.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 91.5700 9.5500 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 104.0800 10.8900 3.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 103.8347 7.3800 6.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 94.5220 9.9100 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.0500 10.6200 30.00 INE043D07GT0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 21-Aug-24 100.0000 9.3600 5.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.47% 23-Aug-24 100.2400 9.4300 1.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 97.1500 9.4000 95.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 100.1500 9.2700 150.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.6748 9.4000 60.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 99.0400 9.5800 4.70 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 107.7500 7.3200 0.50 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 108.1500 7.3100 5.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 109.8500 7.3100 3.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 100.2700 9.2600 450.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 93.5800 9.6500 1.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 112.8000 7.4000 61.50 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 100.8945 7.0900 15.00 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 31-Dec-99 101.4500 0.0000 1.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 100.1000 12.8700 0.50 NSE === INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9329 9.3496 1000.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9329 8.9700 1000.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9279 9.3472 1250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9279 8.9700 1250.00 INE894F07394 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.85% 31-Oct-14 100.0873 9.2700 500.00 INE894F07394 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.85% 31-Oct-14 100.0873 9.6545 150.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.8571 9.2039 250.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.8571 8.8998 250.00 INE535H07100 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.85% 15-Dec-14 100.3636 9.5068 1400.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.0203 9.2030 400.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.0203 8.9001 400.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 99.7604 8.9136 14.00 INE657K07205 RHC HOLDING PRIVATE LIMITED 14.00% 18-Dec-14 99.8891 - 1000.00 INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 98.6698 9.6625 2.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 100.0689 9.0306 5.00 INE001A07MO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 03-Jun-15 102.3154 9.4729 250.00 INE001A07MO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 03-Jun-15 102.3154 9.3500 250.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.50% 04-Jun-15 100.2018 9.0700 27.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 100.2107 9.1900 250.00 INE070A07053 SHREE CEMENT LIMITED 8.42% 22-Jul-15 99.1367 9.5000 5.00 INE614G08038 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 24-Jul-15 100.0000 10.4840 100.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.40% 31-Jul-15 100.2604 9.0700 3.00 INE175K07539 MORGAN STANLEY INDIA CAPITAL PVT - 31-Aug-15 120.1300 0.0000 3.00 INE136E07PX3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Sep-15 109.0600 - 36.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 100.5000 - 4.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.2644 9.4000 500.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 99.5579 9.3800 100.00 INE310L07159 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-May-16 101.7403 9.2014 14.40 INE523E07AH7 L & T FINANCE LTD 9.60% 09-Jun-16 99.9021 9.5926 50.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.3775 9.0000 5.00 INE296A07CB7 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.60% 18-Aug-16 100.0000 9.5700 230.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.0923 9.3700 50.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.0923 9.3700 50.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 100.5484 9.0700 50.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 100.5415 9.0750 50.00 INE445L08037 NABHA POWER LIMITED SR-III 9.35% 07-Sep-16 99.9538 9.3700 44.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.0000 8.9500 4250.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 99.9000 9.0103 3300.00 INE721A07GL4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.95% 26-Sep-16 101.7134 9.9719 2800.00 INE750H07030 SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONA 0.00% 20-Feb-17 107.8946 12.0756 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.7122 9.9440 1.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.0758 9.4450 100.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 100.3805 9.5008 50.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.2792 9.1200 300.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.2792 9.1100 150.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.8320 8.6984 600.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.8320 8.8000 600.00 INE476A09181 CANARA BANK 9.00% 09-Jan-18 99.1000 9.2900 14.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.4168 9.3600 250.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.5585 9.1400 300.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 101.4583 9.1400 200.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 100.5664 9.4499 150.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 100.5664 9.4500 150.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.9399 9.2800 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.9764 9.2700 50.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.0733 9.4700 50.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 100.2544 9.3700 500.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 100.2556 9.3700 150.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 100.1663 9.3350 140.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 100.1663 9.3350 100.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 100.3100 9.2103 50.00 INE115A07FS6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 10-Sep-19 100.0000 9.4500 500.00 INE924F08025 THE MYSORE PAPER MILLS LIMITED 8.49% 16-Jul-20 95.1700 10.1300 1.00 INE909H08071 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 11.00% 02-Mar-22 102.3200 10.5000 1.00 INE975G08041 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 04-Feb-24 100.0500 11.8200 2.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 100.6500 9.8200 65.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 101.7500 10.6900 84.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 100.1100 9.3402 526.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 100.1427 9.3350 526.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 99.9863 9.3500 100.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 100.0000 9.3500 59.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 100.0000 9.3652 500.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.47% 23-Aug-24 100.2500 9.4200 50.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 100.0857 9.3148 150.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 100.0850 9.3321 150.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 100.2561 9.3381 302.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 100.2454 9.3400 102.00 INE090A08TO9 ICICI BANK LIMITED 9.25% 04-Sep-24 100.0000 9.4500 60.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 100.2600 9.2500 50.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 100.0000 9.3500 15.00 INE031A09FG6 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.16% 22-Dec-26 105.1660 7.5000 1.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 107.4329 7.3600 35.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 108.7413 7.5200 2.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 100.3600 9.3300 19.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 100.2800 9.2600 1150.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 111.9851 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE