Sep 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9701.80 NSE 36476.00 ============= TOTAL 46177.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.55% 13-Jan-15 99.9638 9.3600 500.00 INE001A07LY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCIAL CORP 9.80% 22-Jan-15 100.1508 9.0400 350.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 100.2382 9.6200 5.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.21% 08-May-15 99.9130 9.2000 300.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 100.0764 9.4900 40.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.1592 9.4700 50.00 INE721A07DN7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 10-Aug-15 125.0608 0.0000 0.40 INE138A07223 PENINSULA LAND LTD 13.50% 12-Dec-15 100.8500 12.5800 4.00 INE721A08992 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 28-May-16 100.4030 9.9100 50.00 INE296A07BM6 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.55% 01-Aug-16 100.0098 9.5200 76.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION 9.41% 01-Sep-16 100.5516 9.0800 115.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 99.8700 9.0400 150.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 104.0000 9.8200 0.80 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 30-Nov-16 100.6716 9.3600 200.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 100.9000 10.1100 3.30 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 100.8565 8.8300 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.2679 9.1300 100.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION 9.30% 27-Aug-17 100.1300 9.2400 50.00 INE115A07FR8 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.40% 01-Sep-17 99.9651 9.4100 200.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.75% 15-Jan-18 99.6930 8.8300 1000.00 INE013A07B24 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 28-Jan-18 102.0000 0.0000 1.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 71.5000 0.0000 3.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 71.0000 5.1700 10.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.9523 9.3300 100.00 INE043D07GJ1 IDFC 9.50% 29-Apr-19 100.7841 9.2600 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 99.6500 9.0900 1.00 INE115A07FS6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.45% 10-Sep-19 99.8927 9.4800 650.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 23-Dec-19 98.0500 9.3800 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 106.2000 0.0000 2.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 104.6937 7.3400 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.2100 9.3000 1700.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.9627 9.3400 50.00 INE523E08NH8 LNT FINANCE 9.80% 21-Dec-22 100.0000 9.7800 1.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 97.8545 9.4600 750.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES P LTD 11.75% 09-Jul-24 110.4600 10.0100 3.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 100.0526 9.3300 350.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 100.2600 9.2700 350.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 99.9900 9.3800 1253.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.6118 7.3900 30.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 100.2500 9.2700 800.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 112.7000 7.4400 61.80 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 112.8415 7.4000 30.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.2000 1.0500 10.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 101.5000 0.0000 0.50 NSE === INE043D07FG9 IDFC LIMITED - 06-Oct-14 99.5337 9.3942 800.00 INE175K07547 MORGAN STANLEY INDIA CAPITAL PVT - 17-Oct-14 124.0000 0.0000 3.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.8732 9.1411 1750.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.8732 8.8400 1750.00 INE511C07227 MAGMA FINCORP LTD. 11.00% 16-Dec-14 100.3607 9.2501 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 99.9638 9.0799 500.00 INE001A07LY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 22-Jan-15 100.1508 9.3000 350.00 INE667F07CE2 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.52% 03-Apr-15 100.5511 9.6100 100.00 INE667F07CE2 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.52% 03-Apr-15 100.5511 9.6100 100.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 99.9235 9.3500 300.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.1592 9.3500 50.00 INE798Q08012 GERAH ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.25% 14-Aug-15 100.6400 11.4202 600.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.1386 9.3700 100.00 INE968N08018 LT SEAWOODS PRIVATE LIMITED 10.25% 28-Sep-15 100.0075 9.1200 50.00 INE136E07NQ2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 28-Sep-15 123.3400 2.8793 1.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 98.6569 9.4900 50.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 98.6569 9.4900 50.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 98.7769 9.4068 7.00 INE721A08992 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 28-May-16 100.4030 9.9500 50.00 INE742F07247 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 15-Jun-16 99.8084 10.4000 50.00 INE121A07HT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.89% 24-Jun-16 99.7809 10.0000 250.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.0824 - 100.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.0824 - 100.00 INE033L07967 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.55% 01-Aug-16 100.0000 9.5100 75.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.0464 8.8300 50.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 100.5398 9.0750 100.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 99.9400 8.9868 400.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 13-Sep-16 101.0297 8.8000 100.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 13-Sep-16 101.0729 8.7757 7.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.2170 9.0970 50.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.2170 9.1100 50.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 100.6820 9.3500 200.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 100.1300 - 350.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 100.1300 - 300.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 100.8565 8.8200 200.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.3303 9.1000 126.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.3303 9.1000 26.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 101.2845 8.8200 100.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 101.2845 8.8200 100.00 INE115A07FR8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 01-Sep-17 99.9651 9.4050 350.00 INE756I07464 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.56% 08-Sep-17 100.0000 9.5600 100.00 INE691I07745 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.55% 11-Sep-17 100.0000 9.5500 7.50 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 100.2751 9.3800 150.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 100.2751 9.3800 150.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.7376 8.9000 2650.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.7376 8.7357 1650.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.6930 9.1000 1000.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 98.2186 9.7968 2.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 99.0028 9.4100 50.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 99.0028 9.4100 50.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.5585 9.1400 250.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 101.2000 9.2200 8.00 INE013A07YF1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.30% 20-Dec-18 100.6995 10.0545 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 70.0335 8.6450 76.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 100.5850 9.4400 150.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 69.5421 8.6450 60.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.0576 9.2900 200.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.0575 9.2900 100.00 INE043D07GJ1 IDFC LIMITED 9.50% 29-Apr-19 100.7841 9.2500 50.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 95.2920 9.1600 20.00 INE895D07461 TATA SONS LIMITED 9.43% 02-Jun-19 100.0000 9.4400 5.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.9400 9.2800 1.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.0735 9.4700 100.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.0735 9.4700 50.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 100.2532 9.3700 690.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 100.2532 9.3700 250.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 100.2227 9.3200 450.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 100.2227 9.3200 450.00 INE115A07FS6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 10-Sep-19 99.8927 9.4700 660.00 INE691I07737 IDFC LTD 9.50% 11-Sep-19 100.0000 9.5000 200.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 98.5907 9.1900 100.00 INE121A08LT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.00% 06-May-20 97.8000 11.5200 5.00 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 99.8700 9.3600 113.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 99.4380 9.2600 290.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 100.2500 9.3900 1.00 INE134E07117 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.51% 15-Oct-21 100.1100 7.4797 50.00 INE031A09FF8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.09% 22-Dec-21 103.0000 7.5300 2.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.3500 9.2800 2703.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.2900 9.2908 2000.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 102.3200 9.1800 3.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 99.9832 9.6693 2.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.9627 9.3350 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 97.3708 9.2400 100.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 97.4019 9.2000 400.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 97.4019 9.2048 200.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 97.7556 9.2000 100.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 97.8545 9.8004 750.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 97.4373 9.4250 100.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 97.6106 9.2400 100.00 INE053F09FV8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 15-Jan-24 97.7944 9.1991 100.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 106.2800 7.4400 5.00 INE013A07A33 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.10% 22-Apr-24 101.5000 10.0800 5.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 96.9315 9.7300 700.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 100.2400 - 2.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.72% 16-Jul-24 100.8500 9.7600 82.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.2500 10.6100 51.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-24 100.6700 9.3800 50.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 100.1102 9.3400 116.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 100.1102 9.3400 116.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED SR-PP 6 9.36% 21-Aug-24 100.0400 9.3413 16.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.47% 23-Aug-24 100.0000 9.4600 250.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 99.9300 9.3395 1250.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 100.0847 9.3148 350.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 100.2443 9.3400 178.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 100.2443 9.3400 70.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 100.1700 9.2636 800.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 100.1800 9.2616 50.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 100.0000 9.3500 183.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 100.0900 9.3600 3201.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.6535 9.1500 20.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.6118 7.3900 30.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 97.9420 9.0500 250.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 98.7500 9.0500 500.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 108.8400 7.3713 30.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 100.4000 9.3300 10.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 100.2500 9.2596 1000.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 100.2800 9.2559 50.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.3500 9.6900 6.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 99.5900 7.4200 60.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 112.2501 7.4400 50.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 99.8500 12.8900 1.50 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 99.7000 12.9100 50.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com