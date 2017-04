Sep 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6424.00 NSE 44005.90 ============= TOTAL 50429.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE261F09GT9 NABARD 9.65% 18-Oct-14 99.9698 9.5900 250.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.5828 9.2400 5.00 INE804I07WZ8 ECL FINANCE LIMITED - 10-Sep-15 100.0000 0.0000 28.50 INE126A07236 E.I.D. PARRY (INDIA) LTD 8.97% 03-May-16 98.8297 9.7200 400.00 INE296A07BM6 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.55% 01-Aug-16 99.8855 9.5900 77.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION 9.41% 01-Sep-16 100.5456 9.0800 188.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.60% 06-Sep-16 102.0692 9.3900 250.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.0000 8.9600 1800.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 100.4588 9.3800 100.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 100.9920 8.8300 71.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.3627 9.4000 40.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.1811 9.1300 628.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.2586 9.3800 50.00 INE115A07FR8 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.40% 01-Sep-17 99.9764 9.4000 200.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 70.3965 8.5300 3.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 97.5500 9.3400 3.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 71.0950 8.1200 6.00 INE134E08FZ2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.25% 19-Jun-19 99.2000 9.3500 10.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 100.6194 9.1400 150.00 INE691I07737 LARSEN AND TOUBRO INFRASTRUCTURE 9.50% 11-Sep-19 100.0000 9.5000 10.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 101.4600 12.6100 5.00 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 99.9200 9.3600 10.00 INE134E07117 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.51% 15-Oct-21 100.5384 7.3800 100.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 104.6930 7.3400 3.50 INE909H08071 TATA MOTOR FINANCE LIMITED 11.00% 02-Mar-22 103.3500 10.3100 0.50 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.3200 9.2900 150.00 INE523E08NH8 LNT FINANCE 9.80% 21-Dec-22 100.0000 9.7800 1.00 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 10.25% 20-Feb-24 105.1700 9.4100 4.00 INE514F07083 NEELANCHAL ISPAT NIGAM LTD 11.90% 27-Mar-24 110.0500 10.1800 3.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION 9.72% 16-Jul-24 100.2500 9.6800 2.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.6500 10.5800 15.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 100.1468 9.3100 450.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-24 100.3686 9.3300 50.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 04-Sep-24 100.2600 9.2600 550.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 100.0000 9.3500 30.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 100.0000 9.3800 418.00 INE134E07141 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.16% 25-Nov-26 105.8799 7.4100 1.50 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.7773 7.3700 2.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.2491 7.3800 1.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-29 100.5119 9.3200 100.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 100.3500 9.2500 250.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 112.6200 7.4100 5.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 99.9500 0.0000 1.50 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 31-Dec-99 101.4500 0.0000 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 101.5000 12.7000 0.50 NSE === INE043D07FG9 IDFC LIMITED 0.00% 10-Jun-14 99.5337 9.0000 800.00 INE796L07142 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PVT LTD - 07-Oct-14 228.3068 0.0000 5.00 INE804I07OK7 ECL FINANCE LIMITED - 13-Oct-14 112.3790 - 5.50 INE660A07JC7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.75% 15-Oct-14 99.9700 9.2000 150.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 18-Oct-14 99.9839 9.0500 450.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.0146 9.1438 400.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.0146 8.8000 400.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 99.9632 9.2948 10.00 INE535H07126 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.70% 27-Jan-15 100.4371 9.7200 1000.00 INE804I07DF0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 10-Feb-15 203.6930 0.0000 2.40 INE535H07118 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.70% 27-Feb-15 100.7381 9.7200 500.00 INE535H07134 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.70% 13-Mar-15 100.8127 9.7100 400.00 INE121A07GM5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.60% 13-May-15 99.7975 9.6090 100.00 INE115A07FD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 14-May-15 100.1015 9.3000 350.00 INE155A08142 TATA MOTORS 9.15% 03-Jun-15 99.8589 9.2999 150.00 INE155A08142 TATA MOTORS 9.15% 03-Jun-15 99.8589 9.2931 150.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.1570 9.4741 150.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.1570 9.3500 150.00 INE916DA7576 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.29% 12-Jun-15 99.7862 9.3800 500.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.0952 9.1500 80.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 100.0479 9.3900 50.00 INE310L07050 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jul-15 100.7434 9.3606 16.20 INE614G08038 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 24-Jul-15 100.0000 10.4800 100.00 INE798Q08012 GERAH ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.25% 14-Aug-15 100.6600 11.4100 300.00 INE310L07068 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Aug-15 100.8519 9.3217 15.30 INE742F07064 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 27-Sep-15 100.4211 10.1800 300.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.1354 - 150.00 INE001A07NC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.47% 01-Oct-15 100.1354 - 150.00 INE691I07638 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE RESET 26-Oct-15 100.0009 9.1952 50.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.4400 9.1164 1750.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.4250 9.1300 1750.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.4138 9.1404 150.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 99.5726 9.3700 250.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 99.0631 9.3700 50.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 99.0631 9.3700 50.00 INE126A07236 E.I.D. PARRY (INDIA) LIMITED 8.97% 03-May-16 98.8297 9.7000 400.00 INE202B07746 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.90% 06-May-16 99.3158 10.3000 150.00 INE027E07071 FAMILY CREDIT LIMITED 9.95% 10-Jun-16 99.9085 - 12.50 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 100.7526 9.0843 250.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 99.7600 9.8491 2.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.1027 - 100.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.1027 - 100.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.0899 9.3700 1000.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.0899 9.3700 450.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 31-Aug-16 100.2000 12.3600 3.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.0692 9.3800 300.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.0605 9.4000 111.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.0692 9.3800 50.00 INE445L08037 NABHA POWER LIMITED 9.35% 07-Sep-16 99.9691 9.3600 105.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 99.9000 9.0100 7700.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.0100 8.9460 1200.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 99.9692 8.9700 29.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 100.4588 9.3700 100.00 INE445L08045 NABHA POWER LIMITED SR-IV 9.35% 18-Sep-16 100.0000 - 180.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.3627 9.3900 50.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.1811 9.1169 500.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.2367 9.1000 12.00 INE514E08CX7 EXIM BANK 9.47% 09-Oct-16 99.9778 9.0500 4000.00 INE514E08CX7 EXIM BANK 9.47% 09-Oct-16 99.9736 9.4584 2000.00 INE556F09437 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.83% 26-Feb-17 100.1522 9.7026 250.00 INE556F09437 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.83% 26-Feb-17 100.1522 8.9799 250.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 100.2600 9.7987 1.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 99.5000 10.0500 5.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.2586 9.3700 100.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.2586 9.3700 50.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 100.8565 8.8200 50.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 100.1300 - 50.00 INE115A07FR8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 01-Sep-17 99.9764 9.4000 250.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 101.6045 9.2200 20.00 INE134E08DK9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.97% 15-Jan-18 99.1935 9.2300 50.00 INE310L07357 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jan-18 101.9503 9.6821 28.00 INE310L07365 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Feb-18 101.9996 9.6825 25.80 INE310L07373 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Mar-18 102.0443 9.6829 25.80 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 99.3500 10.6700 100.00 INE310L07381 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Apr-18 102.0936 9.6833 23.60 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 97.0651 9.4499 50.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 97.0651 9.4500 50.00 INE310L07399 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-May-18 102.1414 9.6837 23.60 INE310L07407 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-18 102.1909 9.6840 21.50 INE310L07415 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jul-18 102.2387 9.6843 21.50 INE310L07423 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Aug-18 102.2882 9.6846 21.50 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.9700 9.4482 3.00 INE310L07431 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Sep-18 102.3377 9.6849 21.50 INE310L07449 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Oct-18 102.3856 9.6852 21.50 INE310L07456 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Nov-18 102.4352 9.6854 21.50 INE013A07YF1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.30% 20-Dec-18 100.7145 10.0500 250.00 INE310L07464 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Dec-18 102.4832 9.6857 21.50 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.9813 9.2900 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.9813 9.2900 50.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 97.4700 9.3600 3.00 INE310L07472 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jan-19 102.4681 9.7012 19.40 INE310L07480 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Feb-19 102.5164 9.7015 19.40 INE310L07498 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Mar-19 102.5601 9.7017 19.40 INE310L07506 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Apr-19 102.6084 9.7017 21.50 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.9946 9.2700 150.00 INE310L07530 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jul-19 102.7505 9.7009 19.40 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.0000 9.4900 5.00 INE756I07423 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.56% 31-Jul-19 100.0500 9.5300 16.00 INE310L07548 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Aug-19 102.7989 9.7006 19.40 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 100.4049 9.3300 1000.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 100.4049 9.3300 1000.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 100.2216 9.3200 116.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 100.2216 9.3200 100.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 100.1844 9.3300 10.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 100.0000 9.2900 450.00 INE310L07555 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Sep-19 102.8474 9.7003 19.40 INE310L07563 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Oct-19 102.8943 9.7001 19.40 INE310L07571 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Nov-19 102.9428 9.6998 19.40 INE310L07589 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Dec-19 102.9897 9.6996 19.40 INE310L07597 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jan-20 102.8033 9.7443 19.40 INE053F09GP8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 03-Feb-20 98.1416 9.2000 50.00 INE310L07605 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Feb-20 102.8480 9.7440 17.20 INE310L07613 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Mar-20 102.8910 9.7437 17.20 INE310L07621 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Apr-20 102.9369 9.7434 19.40 INE310L07639 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-May-20 102.9825 9.7432 19.40 INE310L07647 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-20 103.0296 9.7430 19.40 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 97.7952 9.2000 50.00 INE310L07654 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jul-20 103.0752 9.7429 19.40 INE310L07662 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Aug-20 103.1224 9.7427 17.20 INE310L07670 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Sep-20 103.1696 9.7425 17.20 INE310L07688 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Oct-20 103.2152 9.7424 17.20 INE310L07696 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Nov-20 103.2625 9.7422 17.20 INE310L07704 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Dec-20 103.3082 9.7421 17.20 INE310L07712 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jan-21 102.9206 9.8118 17.20 INE310L07720 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Feb-21 102.9618 9.8117 17.20 INE310L07738 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Mar-21 102.9981 9.8118 15.10 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.0800 10.8000 50.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 100.2197 9.3400 150.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 101.0964 10.5000 4.00 INE062A09106 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Oct-21 99.2400 9.2500 250.00 INE134E07117 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.51% 15-Oct-21 100.0200 7.5000 30.00 INE031A09FC5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.62% 11-Nov-21 100.6500 7.4900 1.60 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 103.8400 7.3700 15.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 99.8631 9.4500 150.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 99.8631 9.4499 140.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.3100 9.2869 273.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.3100 9.2869 250.00 INE013A07QJ9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.20% 31-Jul-22 99.3805 10.3000 2.00 INE013A07RA6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.25% 31-Oct-22 99.7018 10.3000 6.00 INE013A07SK3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.95% 02-Nov-22 98.0398 10.3000 30.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 9.38% 05-Dec-23 102.9200 9.1000 2.00 INE013A07A33 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.10% 22-Apr-24 101.5000 10.0800 5.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 96.9314 9.7300 550.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 100.3000 9.6300 2.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.72% 16-Jul-24 100.9800 9.7700 50.00 INE871D07NI3 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.50% 28-Jul-24 100.0600 9.4800 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.5000 10.5600 264.00 INE155A08191 TATA MOTORS LIMITED 9.81% 20-Aug-24 100.0000 9.7964 700.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 100.0000 9.3500 30.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 100.0000 9.3800 500.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 100.1784 9.3000 990.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 100.1784 9.2999 100.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 100.4003 9.3150 106.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 100.4003 9.3150 50.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 100.0000 9.2900 1006.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 100.3000 9.2426 100.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 100.0200 9.3400 104.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 100.0703 9.3600 1332.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.6500 9.1505 53.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 98.3200 9.0000 500.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 109.1439 7.3800 20.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 107.6000 7.6500 50.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 108.9421 7.3600 10.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 100.5119 9.3200 103.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 100.0000 9.2900 1000.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 112.0670 7.4500 11.60 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 99.8000 12.9000 5.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 14.00% 31-Dec-99 98.5500 12.9500 1.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 