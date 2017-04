Sep 18 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 14029.80 NSE 39987.70 ============= TOTAL 54017.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 101.1000 0.0000 2.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 20-May-99 100.0000 12.0800 2.50 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 100.2500 12.8500 5.00 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 31-Dec-99 100.5000 0.0000 4.00 INE296A07823 BAJAJ FINANCE LTD 9.57% 10-Oct-14 99.9771 9.5500 300.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.85% 15-Oct-14 99.9424 9.3000 100.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 100.0877 9.4700 20.00 INE916DA7576 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.29% 12-Jun-15 99.7862 9.4900 500.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.1513 8.9400 50.00 INE116F08085 PANATONE FINVEST LIMITED RESET 31-Mar-16 99.7965 9.5700 2000.00 INE895D08378 TATA SONS LTD 9.75% 19-Jul-16 100.3178 9.5200 100.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 99.9350 9.0000 150.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.6181 9.3900 150.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.2000 12.8100 1.00 INE001A07IM5 HDFC 9.70% 07-Jun-17 100.6492 9.3800 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.6481 9.9700 100.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.7916 9.5100 1850.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION 9.30% 27-Aug-17 100.1277 9.2400 150.00 INE013A07C98 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 27-Aug-17 100.3930 0.0000 30.00 INE115A07FR8 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.40% 01-Sep-17 100.0249 9.3900 260.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 98.4944 9.2100 250.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LTD 8.14% 06-May-18 99.8407 8.1700 1500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.4269 9.2400 450.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 100.5187 9.3100 500.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 100.5000 9.1700 50.00 INE115A07FS6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.45% 10-Sep-19 100.0439 9.4400 200.00 INE895D08253 TATA SONS LIMITED 8.97% 15-Jul-20 97.6127 9.5100 1000.00 INE895D08261 TATA SONS LIMITED 9.10% 06-Sep-20 98.1882 9.5100 300.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 104.7700 10.8800 5.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 100.4000 12.7100 2.00 INE134E07117 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.51% 15-Oct-21 100.3777 7.4400 30.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 106.3650 7.0500 2.30 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.5000 9.2400 1860.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 102.3800 9.7300 2.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 94.7961 9.8600 100.00 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 13-Jan-24 106.9600 7.4400 2.50 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 97.2923 9.6800 250.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.6500 10.4700 5.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 99.7400 9.4300 500.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.47% 23-Aug-24 100.3640 9.4100 50.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 100.3355 9.2900 250.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 100.3500 9.2400 400.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 100.2590 9.3400 262.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 101.8500 9.2200 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.1000 9.3400 5.00 INE053F09HU6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.77% 08-Nov-26 103.5500 7.3100 0.50 INE031A09FG6 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.16% 22-Dec-26 105.1612 7.4900 5.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 108.3500 7.5000 2.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 112.9600 7.2000 1.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-29 100.7901 9.3000 200.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 100.1300 9.2800 20.00 NSE === INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 112.0659 7.4500 250.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 100.8953 10.5800 5.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 99.9000 12.8800 2.00 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 31-Dec-99 99.8500 11.1100 9.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 14.00% 31-Dec-99 99.5500 12.9586 1.00 INE296A07823 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.57% 10-Oct-14 99.9771 9.1500 300.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9424 8.9300 100.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 99.9352 9.2373 1000.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 99.9352 8.8700 1000.00 INE136E07LK9 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Oct-14 139.0300 - 6.00 INE804I07BK4 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 30-Oct-14 134.7610 0.0000 1.00 INE909H07933 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 25-Nov-14 100.0000 9.2499 500.00 INE721A07EM7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 26-Nov-14 99.9779 9.7221 350.00 INE660A07HB3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 12-Dec-14 100.0387 9.1299 500.00 INE001A07LY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 22-Jan-15 100.1172 9.4000 750.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.1800 8.9827 200.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.1800 8.9000 200.00 INE115A07FD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 14-May-15 100.1015 9.2317 350.00 INE115A07FD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 14-May-15 100.1015 9.3000 350.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.1570 9.3500 50.00 INE916DA7576 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.29% 12-Jun-15 99.7862 9.3800 500.00 INE136E07MV4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 29-Jun-15 126.5600 - 74.70 INE136E07OZ1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Jun-15 118.2700 - 78.50 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.3474 8.8250 200.00 INE136E07NQ2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 28-Sep-15 123.4100 2.8380 1.50 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.4580 9.1000 450.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.4580 9.1000 450.00 INE001A07MB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Dec-15 100.2602 9.4000 500.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.7537 8.9900 124.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.2939 9.3750 100.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.2939 9.3750 100.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.1513 8.9600 150.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.8435 8.4867 150.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.8435 8.5014 150.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 99.3046 9.3700 34.00 INE202B07746 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.90% 06-May-16 99.3166 10.3000 2150.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.7763 9.1100 300.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.7763 9.1100 250.00 INE202B07BG4 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.90% 15-Jun-16 100.8026 - 225.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 100.6945 9.3800 50.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 100.6945 9.3800 50.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 100.4740 9.4100 10.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.3649 9.0300 34.00 INE445L08029 NABHA POWER LIMITED 9.35% 16-Aug-16 99.9549 - 11.00 INE296A07CB7 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.60% 18-Aug-16 99.9639 9.6100 34.00 INE001A07NA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 27-Aug-16 100.1012 9.3800 10.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 100.5476 9.0600 85.00 INE692Q07019 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 9.45% 01-Sep-16 99.9687 - 34.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.0973 9.3500 400.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.1145 9.3400 400.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.6437 8.9876 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.6437 9.0000 50.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 99.9700 8.9684 930.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 99.9500 8.9799 200.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 99.8900 9.0100 30.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 13-Sep-16 100.9927 8.8300 34.00 INE694L07032 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.60% 16-Sep-16 100.0000 - 200.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.2116 9.0994 250.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.2116 9.1100 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.6181 9.3800 450.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.5454 9.4200 300.00 INE136E07PL8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 31-Oct-16 113.9900 - 6.00 INE957P07018 BCIL RED EARTH DEVELOPERS INDIA 18.00% 01-Apr-17 100.0757 - 10.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.4500 9.6000 2.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.6492 9.3700 50.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 99.6515 9.2200 85.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.6481 9.9600 100.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 100.4644 10.0200 60.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.3252 9.1000 250.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.3252 9.1000 250.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.2728 9.1200 100.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 100.1525 - 750.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 100.1525 - 600.00 INE481G07109 ULTRATECH CEMENT LIMITED 9.15% 28-Aug-17 100.7800 8.8200 70.00 INE481G07109 ULTRATECH CEMENT LIMITED 9.15% 28-Aug-17 100.7800 8.8200 70.00 INE115A07FR8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 01-Sep-17 100.0249 9.3800 260.00 INE001A07CR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.10% 13-Sep-17 101.4500 9.5100 1.00 INE694L07040 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.70% 18-Sep-17 100.0000 - 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 98.4944 9.2000 250.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 99.9700 10.4600 50.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.8407 8.9800 1500.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.25% 04-Sep-18 105.7000 9.4500 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.5164 9.3300 200.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 101.1322 9.1400 150.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 101.1322 9.1400 150.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 100.4098 9.1400 150.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 100.4098 9.1400 150.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.4269 9.2300 450.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.7903 9.1400 250.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.7903 9.1400 250.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.5579 9.1400 250.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.5579 9.1400 250.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 101.4578 9.1400 100.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 101.4578 9.1400 100.00 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.63% 22-Jan-19 100.4802 9.4550 200.00 INE115A07EW1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.63% 22-Jan-19 100.4802 9.4550 200.00 INE848E07302 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-19 98.7687 9.1700 50.00 INE848E07302 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-19 98.7687 9.1700 50.00 INE608A09098 PUNJAB AND SIND BANK 11.05% 22-Apr-19 105.5600 9.4700 18.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 99.1238 9.2300 154.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 99.1237 9.2299 100.00 INE134E08FZ2 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 99.2400 - 50.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 100.4000 9.1676 250.00 INE621H07033 RELIGARE ENTERPRISES LIMITED 10.50% 09-Aug-19 100.7500 10.2839 100.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 100.5187 9.3000 500.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 100.2200 9.3200 9.00 INE115A07FQ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 02-Sep-19 100.3938 9.3800 2500.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 100.4000 9.1900 750.00 INE115A07FS6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 10-Sep-19 100.0247 9.4350 1000.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 27-Aug-20 96.2500 9.9000 1.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 97.7396 11.0094 200.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 98.0500 9.2100 2.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 100.3011 9.3184 150.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 101.1330 10.0000 50.00 INE434A08018 ANDHRA BANK 9.35% 22-Aug-21 100.0300 9.3300 19.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 103.8900 7.3600 13.50 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 104.6924 7.3500 2.50 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.8000 9.1955 2150.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.8000 9.1954 250.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 98.8400 9.8000 8.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 97.2500 9.2800 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 94.7961 9.8500 100.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LIMITED 11.90% 27-Mar-24 109.4000 10.4100 25.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 97.2923 9.6700 250.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 98.5900 9.4473 450.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION 9.72% 16-Jul-24 100.8500 9.7900 40.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.2500 10.6000 43.00 INE155A08191 TATA MOTORS LIMITED 9.81% 20-Aug-24 100.0000 9.8000 300.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 100.4700 9.2700 10.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 99.7400 9.4196 1000.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.47% 23-Aug-24 100.3640 9.4000 50.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 100.3355 9.2750 1250.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 100.5573 9.2400 600.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 100.4941 9.3000 150.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 100.4941 9.3000 150.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 100.3500 9.2340 900.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 100.0000 9.3400 559.00 INE008A08R63 IDBI BANK LIMITED RESET 25-Sep-24 98.0000 9.5000 2.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 100.2000 9.3400 1263.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 100.3224 9.3200 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 101.9400 9.0600 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.8000 9.1200 30.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 99.9500 10.1500 600.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 108.3500 7.5600 5.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.3392 7.3600 8.50 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 110.4916 7.2850 7.50 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 110.6000 7.4000 5.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 100.7105 9.2900 303.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 100.1300 9.2744 270.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 